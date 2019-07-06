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Новости6 июля 2019

Москвич впервые в России через суд получил доступ к делу нереабилитированного родственника С доводами защиты согласилось МВД

РедакторАлена Дергачева

Актер Георгий Шахет первым в России смог через суд получить доступ к уголовному делу его нереабилитированного родственника, рассказала «Медуза».

Инженера-строителя Павла Заботина арестовали в декабре 1932 года по «закону о трех колосках» (он предполагал смертную казнь или длительное тюремное заключение даже за минимальные кражи) и спустя две недели расстреляли по решению тройки. Актер узнал об этом случайно: его врач рассказал, что нашел в списке репрессированных «Мемориала» своего родственника, а затем по просьбе Шахета проверил, есть ли там имя Заботина.

Чтобы выяснить, почему его родственника приговорили к смерти, в 2016 года Шахет обратился в Главное управление МВД. Дело Заботина хранится в архиве ведомства, но ознакомиться с ним актеру не дали, объяснив, что тот был осужден по уголовной статье, а не политической. Там объяснили, что закон «О реабилитации жертв репрессий», по которому можно получить доступ к делам реабилитированных, на него не распространяется. Шахет попытался оспорить это решение в Головинском суде и Мосгорсуде, но безрезультатно.

Только 5 июля на очередном заседании Верховного суда представители МВД согласились с доводами защиты, которая доказывала, что закон «О реабилитации» распространяется только на реабилитированных, а о нереабилитированных не говорит ни слова. Юристы были уверены, что в случае с Шахетом и подобных делах должен применяться закон «Об архивном деле». Согласно нему, когда уголовные дела попадают в архив, на них больше не распространяются понятия «тайна следствия» и «тайна судопроизводства». Кроме того, через 75 лет после создания документов перестают действовать и ограничения, связанные с защитой персональных данных и семейной тайны.

«Заседание беспрецедентное», — сказала адвокат актера Анна Фомина. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов никогда не признают, что они неправильно применили закон. «Тут мы услышали абсолютно другое. <…> Суд удивил. Он мог направить [дело] на новое рассмотрение. Но, видимо, посчитал, что мы достаточно прошли и достаточно сделали», — добавила юрист. В ближайшее время Шахет надеется добиться реабилитации своего деда.

Источник: «Медуза»

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