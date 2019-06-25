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Новости25 июня 2019

Верховный суд признал незаконным референдум о свалке «Шиес» Туда собираются сводить Московский мусор

РедакторАлена Дергачева

Верховный суд признал незаконным проведение референдума по строительству мусорного полигона на станции «Шиес».

Суд удовлетворил жалобу правительства Архангельской области на решение областного суда. Также он отклонил иск представителя инициативной группы референдума Елены Калининой, которая просила признать запрет незаконным.

При этом движение «Поморье не помойка», которое выступает за референдум, сообщило, что подаст кассационную жалобу. Активисты отметили, что решение пока не означает окончательного отказа в референдуме.

В феврале депутаты Архангельского областного собрания не поддержали референдум и признали его незаконным. Решение отменил областной суд и обязал региональный избирком зарегистрировать инициативную группу. Через месяц это решение обжаловали региональная прокуратура и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В экотехнопарк «Шиес» власти Москвы намерены вывозить половину годового объема городского мусора: за последний год в столице из-за протестов закрылось несколько крупных свалок. Будущий полигон около года вызывает протесты среди жителей Архангельской области, местные активисты круглосуточно следят за строительством. Четверо из них недавно пострадали во время столкновений с силовиками.

«Ведомости» сообщали, что 15 июня строительство полигона приостановят. Представители «Шиеса» заявили, что работы завершат планово, так как заканчивается подготовительный этап. После этого проект должен будет впервые пройти общественные слушания, а также получить заключения о соответствии санитарным, техническим и экологическим нормам. Возобновить работы смогут только после положительных отзывов экспертизы.

В Москве для погрузки мусора, который планируют свозить в Архангельскую область, строят несколько станций: кластеры уже готовы в Некрасовке, около бывшей станции «Бойня» в Таганском районе, а еще два должны появиться около Павелецкого вокзала и в Чертанове.

Источник: «МБХ медиа»

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