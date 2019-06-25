В экотехнопарк «Шиес» власти Москвы намерены вывозить половину годового объема городского мусора: за последний год в столице из-за протестов закрылось несколько крупных свалок. Будущий полигон около года вызывает протесты среди жителей Архангельской области, местные активисты круглосуточно следят за строительством. Четверо из них недавно пострадали во время столкновений с силовиками.

«Ведомости» сообщали, что 15 июня строительство полигона приостановят. Представители «Шиеса» заявили, что работы завершат планово, так как заканчивается подготовительный этап. После этого проект должен будет впервые пройти общественные слушания, а также получить заключения о соответствии санитарным, техническим и экологическим нормам. Возобновить работы смогут только после положительных отзывов экспертизы.

В Москве для погрузки мусора, который планируют свозить в Архангельскую область, строят несколько станций: кластеры уже готовы в Некрасовке, около бывшей станции «Бойня» в Таганском районе, а еще два должны появиться около Павелецкого вокзала и в Чертанове.

Источник: «МБХ медиа»