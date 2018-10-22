Иван Сурвилло
На сайте с 22 октября 2018
В дорогу: Полезные гаджеты для путешествий Автономная кофеварка, чемодан, который сам едет за вами, и другие вещи
В дорогу: Полезные гаджеты для путешествий Автономная кофеварка, чемодан, который сам едет за вами, и другие вещи
Как из провального стартапа вырос сервис личных помощников Want История о том, как потратить впустую 20 миллионов рублей инвесторов, выжить и выкрутиться
Как из провального стартапа вырос сервис личных помощников Want История о том, как потратить впустую 20 миллионов рублей инвесторов, выжить и выкрутиться
Медленный выход: Как WeWork открывает коворкинги в России Сколько будет стоить место в легендарном опенспейсе с пивом и кому оно будет нужно
Медленный выход: Как WeWork открывает коворкинги в России Сколько будет стоить место в легендарном опенспейсе с пивом и кому оно будет нужно
Возьми с собой: В чем удобно носить ноутбук и другие гаджеты Рюкзак-трансформер, однолямочный слинг и водонепроницаемый органайзер
Возьми с собой: В чем удобно носить ноутбук и другие гаджеты Рюкзак-трансформер, однолямочный слинг и водонепроницаемый органайзер
Не сутулься: 5 вещей, которые помогут сохранить здоровье в офисе Стол — беговая дорожка, «электронная бабушка» и браслет, бьющий током за отсутствие движения
Не сутулься: 5 вещей, которые помогут сохранить здоровье в офисе Стол — беговая дорожка, «электронная бабушка» и браслет, бьющий током за отсутствие движения
Сделай погромче: 5 Bluetooth-колонок для любимой музыки Подборка достойных моделей от 990 рублей до 140 тысяч
Сделай погромче: 5 Bluetooth-колонок для любимой музыки Подборка достойных моделей от 990 рублей до 140 тысяч
«Я три дня ходил по Москве в маске Путина» «Не хотел, но пришлось»
Евгений Фельдман: «Я издаю журнал „Свой“ с работами лучших фотографов» Как собрать деньги на проект и договориться с авторами
Евгений Фельдман: «Я издаю журнал „Свой“ с работами лучших фотографов» Как собрать деньги на проект и договориться с авторами
Доброе утро: 5 умных будильников, чтобы легко просыпаться Устройства, которые разбудят вас имитацией рассвета или запаха свежих тостов
Доброе утро: 5 умных будильников, чтобы легко просыпаться Устройства, которые разбудят вас имитацией рассвета или запаха свежих тостов
Как московское метро продавало старые указатели Хаос бронирования, темные склады и лайтбокс без лампочки как украшение квартиры
Как московское метро продавало старые указатели Хаос бронирования, темные склады и лайтбокс без лампочки как украшение квартиры
Ручной тренер: 5 фитнес-трекеров для спорта и жизни Устройства, которые считают шаги, гребки и помогают правильно проснуться
Ручной тренер: 5 фитнес-трекеров для спорта и жизни Устройства, которые считают шаги, гребки и помогают правильно проснуться
Тихий час: 5 вещей, помогающих справиться с шумом Наушники, беруши и подушка, которые спасут интроверта в шумном офисе, метро или самолете
Тихий час: 5 вещей, помогающих справиться с шумом Наушники, беруши и подушка, которые спасут интроверта в шумном офисе, метро или самолете
Почему голосовые ассистенты — женщины? Лингвист, антрополог, Siri и «Алиса» рассказывают, почему справки и советы пользователям дают женскими голосами
Почему голосовые ассистенты — женщины? Лингвист, антрополог, Siri и «Алиса» рассказывают, почему справки и советы пользователям дают женскими голосами
Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны Последние новости, включение света, слежка за домашними и другие функции колонок с голосовыми помощниками