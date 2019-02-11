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НЛ

Никита Лаврецкий

На сайте с 27 ноября 2010

Комментарии1
Темы0
Посты37
Коротко0
22 сериала осени
Планы на сезон

22 сериала осениНовые сезоны «Фарго» и «Мандалорца», ремейк «Утопии» и другие шоу

22 сериала осени
Планы на сезон

22 сериала осени Новые сезоны «Фарго» и «Мандалорца», ремейк «Утопии» и другие шоу

21 сериал зимы
Планы на сезон

21 сериал зимы«Ведьмак», «Удивительная миссис Мейзел», «Новый Папа» и другие

Планы на сезон

21 сериал зимы «Ведьмак», «Удивительная миссис Мейзел», «Новый Папа» и другие

«Конец ***го мира — 2»: Почему постпубертатный постапокалипсис — это сплошное разочарование
Сериалы
«Конец ***го мира — 2»: Почему постпубертатный постапокалипсис — это сплошное разочарованиеДаже в жизнях самых драматичных подростков вряд ли могут случиться два конца света подряд
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«Конец ***го мира — 2»: Почему постпубертатный постапокалипсис — это сплошное разочарование
Сериалы

«Конец ***го мира — 2»: Почему постпубертатный постапокалипсис — это сплошное разочарование Даже в жизнях самых драматичных подростков вряд ли могут случиться два конца света подряд

«Наследники»: Как сатира о жизни богачей стала самым остросюжетным сериалом на ТВ
Сериалы
«Наследники»: Как сатира о жизни богачей стала самым остросюжетным сериалом на ТВ14 октября вышла последняя серия второго сезона сериала HBO
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«Наследники»: Как сатира о жизни богачей стала самым остросюжетным сериалом на ТВ
Сериалы

«Наследники»: Как сатира о жизни богачей стала самым остросюжетным сериалом на ТВ 14 октября вышла последняя серия второго сезона сериала HBO

Самые смешные британские ситкомы последних лет
Гид The Village
Самые смешные британские ситкомы последних лет Что смотреть, помимо Fleabag
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Самые смешные британские ситкомы последних лет
Гид The Village

Самые смешные британские ситкомы последних лет Что смотреть, помимо Fleabag

25 сериалов осени
Планы на сезон

25 сериалов осениИстория Рунета, «Хранители», «Рик и Морти» и другие новинки

Планы на сезон

25 сериалов осени История Рунета, «Хранители», «Рик и Морти» и другие новинки

Второй сезон «Флибэг»: Уже не так круто, но все еще многообещающе
Сериалы
Второй сезон «Флибэг»: Уже не так круто, но все еще многообещающеБудущее — за Фиби Уоллер-Бридж
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Второй сезон «Флибэг»: Уже не так круто, но все еще многообещающе
Сериалы

Второй сезон «Флибэг»: Уже не так круто, но все еще многообещающе Будущее — за Фиби Уоллер-Бридж

«Атака титанов»: Почему вам нужно посмотреть «Игру престолов» от мира аниме
Сериалы
«Атака титанов»: Почему вам нужно посмотреть «Игру престолов» от мира анимеКак самый зрелищный аниме-сериал современности оказался в центре актуальной идеологической полемики
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«Атака титанов»: Почему вам нужно посмотреть «Игру престолов» от мира аниме
Сериалы

«Атака титанов»: Почему вам нужно посмотреть «Игру престолов» от мира аниме Как самый зрелищный аниме-сериал современности оказался в центре актуальной идеологической полемики

«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Что не так с сериалом Николаса Виндинга Рефна
Сериалы
«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Что не так с сериалом Николаса Виндинга РефнаИз чего состоит 13-часовой неоновый нуар режиссера «Драйва» и «Неонового демона»
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«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Что не так с сериалом Николаса Виндинга Рефна
Сериалы

«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Что не так с сериалом Николаса Виндинга Рефна Из чего состоит 13-часовой неоновый нуар режиссера «Драйва» и «Неонового демона»

Новое «Черное зеркало» — наконец-то удачное переосмысление сериала
Сериалы
Новое «Черное зеркало» — наконец-то удачное переосмысление сериалаТри новые серии сериала оказались неожиданно человечными
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Новое «Черное зеркало» — наконец-то удачное переосмысление сериала
Сериалы

Новое «Черное зеркало» — наконец-то удачное переосмысление сериала Три новые серии сериала оказались неожиданно человечными

Почему закрытый после третьего сезона сериал «Проще простого» — один из лучших в этом году
Сериалы
Почему закрытый после третьего сезона сериал «Проще простого» — один из лучших в этом году Джо Сванберг сделал гимн эмпатии
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Почему закрытый после третьего сезона сериал «Проще простого» — один из лучших в этом году
Сериалы

Почему закрытый после третьего сезона сериал «Проще простого» — один из лучших в этом году Джо Сванберг сделал гимн эмпатии

25 сериалов лета
Планы на сезон
25 сериалов летаОт «Черного зеркала» и «Очень странных дел» до «Наследников» и сериала про Чарльза Мэнсона
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25 сериалов лета
Планы на сезон

25 сериалов лета От «Черного зеркала» и «Очень странных дел» до «Наследников» и сериала про Чарльза Мэнсона

«Уловка-22»: Старомодная военная сатира Джорджа Клуни по Джозефу Хеллеру
Сериалы
«Уловка-22»: Старомодная военная сатира Джорджа Клуни по Джозефу Хеллеру Сериал уже можно посмотреть целиком
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«Уловка-22»: Старомодная военная сатира Джорджа Клуни по Джозефу Хеллеру
Сериалы

«Уловка-22»: Старомодная военная сатира Джорджа Клуни по Джозефу Хеллеру Сериал уже можно посмотреть целиком

«Чернобыль»: Космический хоррор против голливудской рациональности
Сериалы
«Чернобыль»: Космический хоррор против голливудской рациональностиСтоит ли смотреть новый сериал HBO о катастрофе на Чернобыльской АЭС?
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«Чернобыль»: Космический хоррор против голливудской рациональности
Сериалы

«Чернобыль»: Космический хоррор против голливудской рациональности Стоит ли смотреть новый сериал HBO о катастрофе на Чернобыльской АЭС?

Второй сезон «ОА»: Как сериал Netflix стал самым амбициозным в мире
Сериалы
Второй сезон «ОА»: Как сериал Netflix стал самым амбициозным в миреСовсем не для циников
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Второй сезон «ОА»: Как сериал Netflix стал самым амбициозным в мире
Сериалы

Второй сезон «ОА»: Как сериал Netflix стал самым амбициозным в мире Совсем не для циников

«Любовь, смерть и роботы»: Какие серии из нового альманаха Netflix обязательно нужно посмотреть
Сериалы
«Любовь, смерть и роботы»: Какие серии из нового альманаха Netflix обязательно нужно посмотретьА какие лучше пропустить
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«Любовь, смерть и роботы»: Какие серии из нового альманаха Netflix обязательно нужно посмотреть
Сериалы

«Любовь, смерть и роботы»: Какие серии из нового альманаха Netflix обязательно нужно посмотреть А какие лучше пропустить

«После смерти»: Рики Джервейс снова шутит без фильтра на Netflix
Сериалы
«После смерти»: Рики Джервейс снова шутит без фильтра на NetflixНовый сериал автора «Офиса» и «Массовки» — неудачный манифест его наивной атеистической философии
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«После смерти»: Рики Джервейс снова шутит без фильтра на Netflix
Сериалы

«После смерти»: Рики Джервейс снова шутит без фильтра на Netflix Новый сериал автора «Офиса» и «Массовки» — неудачный манифест его наивной атеистической философии

26 главных сериалов этой весны
Планы на сезон

26 главных сериалов этой весныНовый сезон «Игры престолов», научная фантастика от Дэвида Финчера, экранизация «Уловки-22» с Джорджем Клуни и другие

Планы на сезон

26 главных сериалов этой весны Новый сезон «Игры престолов», научная фантастика от Дэвида Финчера, экранизация «Уловки-22» с Джорджем Клуни и другие

«Чудотворцы»: Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми спасают от посредственности ситком о корпорации «Рай»
Сериалы
«Чудотворцы»: Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми спасают от посредственности ситком о корпорации «Рай»А также заставляют полюбить жирафов и Землю в принципе
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«Чудотворцы»: Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми спасают от посредственности ситком о корпорации «Рай»
Сериалы

«Чудотворцы»: Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми спасают от посредственности ситком о корпорации «Рай» А также заставляют полюбить жирафов и Землю в принципе

«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для Netflix
Кинопремьеры
«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для NetflixСнова снятом на айфон
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«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для Netflix
Кинопремьеры

«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для Netflix Снова снятом на айфон

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