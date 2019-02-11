НЛ
Никита Лаврецкий
На сайте с 27 ноября 2010
Сериалы
«Конец ***го мира — 2»: Почему постпубертатный постапокалипсис — это сплошное разочарованиеДаже в жизнях самых драматичных подростков вряд ли могут случиться два конца света подряд
Сериалы
«Конец ***го мира — 2»: Почему постпубертатный постапокалипсис — это сплошное разочарование Даже в жизнях самых драматичных подростков вряд ли могут случиться два конца света подряд
Сериалы
«Наследники»: Как сатира о жизни богачей стала самым остросюжетным сериалом на ТВ14 октября вышла последняя серия второго сезона сериала HBO
Сериалы
«Наследники»: Как сатира о жизни богачей стала самым остросюжетным сериалом на ТВ 14 октября вышла последняя серия второго сезона сериала HBO
Сериалы
Второй сезон «Флибэг»: Уже не так круто, но все еще многообещающеБудущее — за Фиби Уоллер-Бридж
Сериалы
Второй сезон «Флибэг»: Уже не так круто, но все еще многообещающе Будущее — за Фиби Уоллер-Бридж
Сериалы
«Атака титанов»: Почему вам нужно посмотреть «Игру престолов» от мира анимеКак самый зрелищный аниме-сериал современности оказался в центре актуальной идеологической полемики
Сериалы
«Атака титанов»: Почему вам нужно посмотреть «Игру престолов» от мира аниме Как самый зрелищный аниме-сериал современности оказался в центре актуальной идеологической полемики
Сериалы
«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Что не так с сериалом Николаса Виндинга РефнаИз чего состоит 13-часовой неоновый нуар режиссера «Драйва» и «Неонового демона»
Сериалы
«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Что не так с сериалом Николаса Виндинга Рефна Из чего состоит 13-часовой неоновый нуар режиссера «Драйва» и «Неонового демона»
Сериалы
Новое «Черное зеркало» — наконец-то удачное переосмысление сериалаТри новые серии сериала оказались неожиданно человечными
Сериалы
Новое «Черное зеркало» — наконец-то удачное переосмысление сериала Три новые серии сериала оказались неожиданно человечными
Сериалы
Почему закрытый после третьего сезона сериал «Проще простого» — один из лучших в этом году Джо Сванберг сделал гимн эмпатии
Сериалы
Почему закрытый после третьего сезона сериал «Проще простого» — один из лучших в этом году Джо Сванберг сделал гимн эмпатии
Планы на сезон
25 сериалов летаОт «Черного зеркала» и «Очень странных дел» до «Наследников» и сериала про Чарльза Мэнсона
Планы на сезон
25 сериалов лета От «Черного зеркала» и «Очень странных дел» до «Наследников» и сериала про Чарльза Мэнсона
Сериалы
«Уловка-22»: Старомодная военная сатира Джорджа Клуни по Джозефу Хеллеру Сериал уже можно посмотреть целиком
Сериалы
«Уловка-22»: Старомодная военная сатира Джорджа Клуни по Джозефу Хеллеру Сериал уже можно посмотреть целиком
Сериалы
«Чернобыль»: Космический хоррор против голливудской рациональностиСтоит ли смотреть новый сериал HBO о катастрофе на Чернобыльской АЭС?
Сериалы
«Чернобыль»: Космический хоррор против голливудской рациональности Стоит ли смотреть новый сериал HBO о катастрофе на Чернобыльской АЭС?
Сериалы
Второй сезон «ОА»: Как сериал Netflix стал самым амбициозным в мире Совсем не для циников
Сериалы
«Любовь, смерть и роботы»: Какие серии из нового альманаха Netflix обязательно нужно посмотретьА какие лучше пропустить
Сериалы
«Любовь, смерть и роботы»: Какие серии из нового альманаха Netflix обязательно нужно посмотреть А какие лучше пропустить
Сериалы
«После смерти»: Рики Джервейс снова шутит без фильтра на NetflixНовый сериал автора «Офиса» и «Массовки» — неудачный манифест его наивной атеистической философии
Сериалы
«После смерти»: Рики Джервейс снова шутит без фильтра на Netflix Новый сериал автора «Офиса» и «Массовки» — неудачный манифест его наивной атеистической философии
Планы на сезон
26 главных сериалов этой весныНовый сезон «Игры престолов», научная фантастика от Дэвида Финчера, экранизация «Уловки-22» с Джорджем Клуни и другие
Планы на сезон
26 главных сериалов этой весны Новый сезон «Игры престолов», научная фантастика от Дэвида Финчера, экранизация «Уловки-22» с Джорджем Клуни и другие
Сериалы
«Чудотворцы»: Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми спасают от посредственности ситком о корпорации «Рай»А также заставляют полюбить жирафов и Землю в принципе
Сериалы
«Чудотворцы»: Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми спасают от посредственности ситком о корпорации «Рай» А также заставляют полюбить жирафов и Землю в принципе
Кинопремьеры
«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для NetflixСнова снятом на айфон
Кинопремьеры