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Посты21Коротко998
ТЕ

Тася Елфимова

Москва, На сайте с 8 февраля 2021

Посты21Коротко998
Как читатели The Village готовятся к предстоящему локдауну
Как читатели The Village готовятся к предстоящему локдауну
Как читатели The Village готовятся к предстоящему локдауну

Как читатели The Village готовятся к предстоящему локдауну

Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург
Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург Падающий Кремль и летающие мусорные баки
Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург

Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург
Падающий Кремль и летающие мусорные баки

В Москве опять (почти) все закрывают. Пока что с 28 октября по 7 ноября
В Москве опять (почти) все закрывают. Пока что с 28 октября по 7 ноября Что будет после
В Москве опять (почти) все закрывают. Пока что с 28 октября по 7 ноября

В Москве опять (почти) все закрывают. Пока что с 28 октября по 7 ноября
Что будет после

В Москве уничтожили еще один шедевр промышленной архитектуры
В Москве уничтожили еще один шедевр промышленной архитектуры Разбираемся, почему Апаковское депо на Шаболовке было невозможно спасти
В Москве уничтожили еще один шедевр промышленной архитектуры

В Москве уничтожили еще один шедевр промышленной архитектуры
Разбираемся, почему Апаковское депо на Шаболовке было невозможно спасти

«Приходя сюда на работу, нужно забыть про семью и личную жизнь»: Cотрудники Wildberries — об условиях труда в компании
«Приходя сюда на работу, нужно забыть про семью и личную жизнь»: Cотрудники Wildberries — об условиях труда в компании
«Приходя сюда на работу, нужно забыть про семью и личную жизнь»: Cотрудники Wildberries — об условиях труда в компании

«Приходя сюда на работу, нужно забыть про семью и личную жизнь»: Cотрудники Wildberries — об условиях труда в компании

Что делать, если вам угрожают
Что делать, если вам угрожают Куда обращаться и как пережить травлю
Что делать, если вам угрожают

Что делать, если вам угрожают
Куда обращаться и как пережить травлю

Мы нашли двойника The Village. Его авторы пишут рекламодателям от нашего имени

Разбираемся, что это за люди и как они работают

Мы нашли двойника The Village. Его авторы пишут рекламодателям от нашего имени
Разбираемся, что это за люди и как они работают

Безопасно ли платить за проезд в метро лицом?
Безопасно ли платить за проезд в метро лицом? И что будет, если показать системе чужое фото?
Безопасно ли платить за проезд в метро лицом?

Безопасно ли платить за проезд в метро лицом?
И что будет, если показать системе чужое фото?

«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии
«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии Что случилось в северном поселке на Белом море
«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии

«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии
Что случилось в северном поселке на Белом море

«Для начала хотелось бы не сесть»

Что говорят бывшие сотрудники «Открытых медиа», «Правозащиты Открытки» и «МБХ медиа» после блокировок

«Для начала хотелось бы не сесть»
Что говорят бывшие сотрудники «Открытых медиа», «Правозащиты Открытки» и «МБХ медиа» после блокировок

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V» Составили список таких стран
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Составили список таких стран

Кровавая луна над Москвой
Кровавая луна над Москвой Собрали сделанные в выходные фото с огромной красной луной на фоне многоэтажек
Кровавая луна над Москвой

Кровавая луна над Москвой
Собрали сделанные в выходные фото с огромной красной луной на фоне многоэтажек

Отмена обязательного штампа о браке — благо или зло?
Отмена обязательного штампа о браке — благо или зло? Спросили об этом у юриста
Отмена обязательного штампа о браке — благо или зло?

Отмена обязательного штампа о браке — благо или зло?
Спросили об этом у юриста

Онлайн-редактор Setka Editor купила американская компания Tiny. В Setka написана эта новость!

А еще там работают «Сбер», Skillbox и «Яндекс»

Онлайн-редактор Setka Editor купила американская компания Tiny. В Setka написана эта новость!
А еще там работают «Сбер», Skillbox и «Яндекс»

«Вкусвилл» удалил рекламу с квир-парой. Покупатели призывают бойкотировать бренд
«Вкусвилл» удалил рекламу с квир-парой. Покупатели призывают бойкотировать бренд О чем говорит этот кейс и как вести себя бренду в подобной ситуации?
«Вкусвилл» удалил рекламу с квир-парой. Покупатели призывают бойкотировать бренд

«Вкусвилл» удалил рекламу с квир-парой. Покупатели призывают бойкотировать бренд
О чем говорит этот кейс и как вести себя бренду в подобной ситуации?

В Сети грустят по минералке «Новотерская»
В Сети грустят по минералке «Новотерская» Завод остановил работу из-за конфликта вокруг приватизации дороги
В Сети грустят по минералке «Новотерская»

В Сети грустят по минералке «Новотерская»
Завод остановил работу из-за конфликта вокруг приватизации дороги

«Крышеснос»: фото суперливня в Москве
«Крышеснос»: фото суперливня в Москве Летящие крыши, молния и потоп в метро
«Крышеснос»: фото суперливня в Москве

«Крышеснос»: фото суперливня в Москве
Летящие крыши, молния и потоп в метро

Москву накрыло «летним снегом»
Москву накрыло «летним снегом» Мэрия обещала избавить нас от тополиного пуха, но он снова с нами
Москву накрыло «летним снегом»

Москву накрыло «летним снегом»
Мэрия обещала избавить нас от тополиного пуха, но он снова с нами

Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу
Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу Рассказываем о самых интересных лекциях, экскурсиях и кинопоказах фестиваля
Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу

Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу
Рассказываем о самых интересных лекциях, экскурсиях и кинопоказах фестиваля

Акция в поддержку Алексея Навального
Акция в поддержку Алексея Навального Возможно, последняя перед признанием ФБК экстремистами
Акция в поддержку Алексея Навального

Акция в поддержку Алексея Навального
Возможно, последняя перед признанием ФБК экстремистами

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