Тася Елфимова
Москва, На сайте с 8 февраля 2021
В Москве уничтожили еще один шедевр промышленной архитектуры Разбираемся, почему Апаковское депо на Шаболовке было невозможно спасти
В Москве уничтожили еще один шедевр промышленной архитектуры Разбираемся, почему Апаковское депо на Шаболовке было невозможно спасти
«Приходя сюда на работу, нужно забыть про семью и личную жизнь»: Cотрудники Wildberries — об условиях труда в компании
«Приходя сюда на работу, нужно забыть про семью и личную жизнь»: Cотрудники Wildberries — об условиях труда в компании
Мы нашли двойника The Village. Его авторы пишут рекламодателям от нашего имени
Разбираемся, что это за люди и как они работают
Мы нашли двойника The Village. Его авторы пишут рекламодателям от нашего имени Разбираемся, что это за люди и как они работают
Безопасно ли платить за проезд в метро лицом? И что будет, если показать системе чужое фото?
Безопасно ли платить за проезд в метро лицом? И что будет, если показать системе чужое фото?
«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии Что случилось в северном поселке на Белом море
«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии Что случилось в северном поселке на Белом море
«Для начала хотелось бы не сесть»
Что говорят бывшие сотрудники «Открытых медиа», «Правозащиты Открытки» и «МБХ медиа» после блокировок
«Для начала хотелось бы не сесть» Что говорят бывшие сотрудники «Открытых медиа», «Правозащиты Открытки» и «МБХ медиа» после блокировок
Кровавая луна над Москвой Собрали сделанные в выходные фото с огромной красной луной на фоне многоэтажек
Кровавая луна над Москвой Собрали сделанные в выходные фото с огромной красной луной на фоне многоэтажек
Онлайн-редактор Setka Editor купила американская компания Tiny. В Setka написана эта новость!
А еще там работают «Сбер», Skillbox и «Яндекс»
Онлайн-редактор Setka Editor купила американская компания Tiny. В Setka написана эта новость! А еще там работают «Сбер», Skillbox и «Яндекс»
«Вкусвилл» удалил рекламу с квир-парой. Покупатели призывают бойкотировать бренд О чем говорит этот кейс и как вести себя бренду в подобной ситуации?
«Вкусвилл» удалил рекламу с квир-парой. Покупатели призывают бойкотировать бренд О чем говорит этот кейс и как вести себя бренду в подобной ситуации?
В Сети грустят по минералке «Новотерская» Завод остановил работу из-за конфликта вокруг приватизации дороги
В Сети грустят по минералке «Новотерская» Завод остановил работу из-за конфликта вокруг приватизации дороги
Москву накрыло «летним снегом» Мэрия обещала избавить нас от тополиного пуха, но он снова с нами
Москву накрыло «летним снегом» Мэрия обещала избавить нас от тополиного пуха, но он снова с нами
Наши ревущие 20-е: Чем заняться на фестивале «Дни авангарда», посвященном НЭПу Рассказываем о самых интересных лекциях, экскурсиях и кинопоказах фестиваля