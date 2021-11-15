Тася Елфимова
Москва, На сайте с 8 февраля 2021
Вчера
14 часов назад
Совет по правам человека и Союз журналистов передали в Госдуму поправки к закону об иноагентах
17 часов назад
У граждан, которые сначала вакцинировались, а затем заразились ковидом, изменится срок действия QR-кода
19 часов назад
В штаб-квартире партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» прошел обыск. Задержали более 30 человек
Позавчера
15 ноября 2021
Посольство Великобритании в Москве запустило лидерскую программу для профессионалов из сферы культуры
15 ноября 2021