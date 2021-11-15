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Посты21Коротко998
ТЕ

Тася Елфимова

Москва, На сайте с 8 февраля 2021

Посты21Коротко998

Вчера

Коммерческие аптеки начнут выдавать льготные лекарства
13 часов назад

Коммерческие аптеки начнут выдавать льготные лекарства

13 часов назад

Теперь во всех офисах «Мои Документы» можно пожениться

13 часов назад

Skillbox снизил цены на курсы в честь «черной пятницы»

14 часов назад

Совет по правам человека и Союз журналистов передали в Госдуму поправки к закону об иноагентах

15 часов назад

Самозанятые мамы смогут пройти бесплатный онлайн-курс по креативному бизнесу

17 часов назад

Вакцинированным от коронавируса россиянам разрешили не соблюдать самоизоляцию

17 часов назад

У граждан, которые сначала вакцинировались, а затем заразились ковидом, изменится срок действия QR-кода

18 часов назад

Россия разрешила Pfizer провести в стране испытания новых таблеток от коронавируса

19 часов назад

В штаб-квартире партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» прошел обыск. Задержали более 30 человек

20 часов назад

Сбившую трех детей в Москве девушку приговорили к пяти годам колонии

обновлено16 часов назад

Фигуранта «дворцового дела» Максима Леликова приговорили к 4 годам условно

Позавчера

15 ноября 2021

Посольство Великобритании в Москве запустило лидерскую программу для профессионалов из сферы культуры

15 ноября 2021

Фестиваль экспериментального кино MIEFF открыл учебную программу для режиссеров

«Винзавод» расскажет детям о современном искусстве
15 ноября 2021

«Винзавод» расскажет детям о современном искусстве

15 ноября 2021

Более 60 членов РАН подписали обращение в поддержку «Мемориала»

Сколько катков и горок откроют в Москве зимой 2021 года
Цифра дня
15 ноября 2021

Сколько катков и горок откроют в Москве зимой 2021 года

Windsor's Soap откроет первый поп-ап магазин
15 ноября 2021

Windsor's Soap откроет первый поп-ап магазин

Монеточка, Cream Soda и OBLADAET будут развивать начинающих музыкантов вместе с Levi’s
15 ноября 2021

Монеточка, Cream Soda и OBLADAET будут развивать начинающих музыкантов вместе с Levi’s

Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова объявили в розыск
обновлено15 ноября 2021

Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова объявили в розыск

13 ноября

В Музее Москвы откроется выставка о Капотне
13 ноября 2021

В Музее Москвы откроется выставка о Капотне

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