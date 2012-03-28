Лига наций: Азербайджанцы в Петербурге The Village продолжает серию материалов о жизни иностранцев в Петербурге. В новом выпуске — азербайджанцы: где они живут и работают, что едят и откуда у диаспоры 32 доктора наук.
The Village продолжает серию материалов о том, как и чем живут эмигранты в Петербурге: от европейских экспатов до выходцев из Средней Азии. В третьем выпуске — диаспора азербайджанцев, представителей которой общественное мнение ассоциирует в основном с торговцами на рынке. Однако по образованности и участию в политической жизни они не уступают иным европейцам, а также активно развивают в городе свой малый бизнес. The Village выяснил, чем занимаются азербайджанские депутаты в законодательном собрании, где члены диаспоры торгуют овощами и сколько пельменей дюшбар помещается в столовой ложке.
Азербайджанец в милицейской памятке для определения национальности времен СССР
КАВКАЗ: АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
Первые выходцы из Азербайджана появились в Петербурге еще в XIX веке, но до начала 1970 годов в городе их проживало не больше тысячи. В советское время в Ленинград ехали за знаниями азербайджанские студенты и ученые. А после конфликта в Нагорном Карабахе и огромной волны беженцев, расселившихся по всей России, в Петербург переехали почти 12 000 представителей диаспоры. Сейчас, по официальным данным, их чуть меньше 20 тысяч.
Сабир Масимов, заместитель председателя РОО «Азербайджанская диаспора»: «Большинство азербайджанцев стремятся остаться в Петербурге надолго. Многие из живущих здесь открыли свой бизнес или работают в крупных компаниях. Азербайджанцы заняты практически во всех сферах бизнеса: торговой, строительной, медицинской, технической. Есть даже депутаты, в том числе и законодательного собрания. В отличие от большинства других народов, азербайджанцы всегда жили рядом с русскими. И до сих пор, если вы выйдете на центральную улицу Баку, вы скорее услышите русскую речь, чем азербайджанскую. В стране проживают около 200 тысяч русских. И это только этнические русские. А есть еще и украинцы, и беларусы, и молдаване».
В Петербурге действует два официальных представительства диаспоры: Азербайджанская национально-культурная автономия и РОО «Азербайджанская диаспора», в котором состоят деятели науки и представители власти и бизнеса. У азербайджанцев практически нет проблем с русским языком: во-первых, его учат в их родных школах, во-вторых, при диаспоре работают бесплатные курсы.
Большинство выходцев из Азербайджана остаются в Петербурге насовсем. Это связано не столько с материальными проблемами на малой родине (в отличие от большинства других бывших союзных республик), сколько с наличием большого количества социальных лифтов у петербургской диаспоры. Соотечественники есть в законодательном собрании и муниципалитетах, в крупном ресторанном и мелком строительном бизнесе. Большинство переехало в Ленинград еще во время первой волны переселения, в 1970-е годы.
Сабир Масимов: «Мы организованно голосовали на выборах президента. У нас были свои наблюдатели, члены и даже председатель одного из УИК Василеостровского района. Наша организация создала штаб по поддержке кандидатуры В. В. Путина на выборах президента, со своей агитацией и планом работы. В итоге более 30 членам нашей организации В. Литвиненко объявил благодарность. А вообще мы общаемся со всеми партиями и общественными организациями. Нас все знают. Нас все приглашают».
Идрис Гахраманов: «Мы провели около 37 заседаний, связанных с выборами. А вообще мы решили создать специальный молодежный клуб —ищем для него как раз имя сейчас, — в котором будем заниматься политическим просвещением нашей молодежи».
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
При Национально-культурной автономии азербайджанцев Петербурга существует воскресная школа. Здесь детей диаспоры знакомят с историей и культурой исторической родины. В учебный план входят, например, уроки, посвященные борьбе за независимость или нефтяным промыслам XIX века, школьников учат рисовать пейзажи родных земель. В одном классе читают азербайджанских поэтов тюркского периода (XIII–XIX вв.), в другом вспоминают традиции исконных праздников.
Фуад Ибрагимов, профессор, представитель РОО «Азербайджанская диаспора»: «Есть семьи, все члены которых доктора и кандидаты наук, например семьи Гусейновых, Аббасовых, Алекперовых».
Идрис Гахраманов, бизнесмен, президент ООО «Сабина»: «Мы всегда стараемся помочь всем нашим соотечественникам, которые приехали, оформились по закону и хотят трудиться. Последнее время появилось большое количество азербайджанских фирм, это способствует улучшению ситуации на рынке труда».
Почти во всех районах города есть дома торжеств, где устраивают застольями во время национальных праздников. Одно из таких мест находится в саду «Куракина дача». Азербайджанцы, по крайней мере официально, отмечают практически все российские праздники, включая Рождество, хотя сами являются мусульманами. Многие участвуют в праздновании Курбан-байрама и Новруз-байрама — дня наступления весны, который отмечают 22 марта, на следующий день после весеннего равноденствия. Своих религиозных сооружений у диаспоры нет, поэтому верующие ходят в городские мечети.
Часть памятных для азербайджанцев дат связана с современной историей страны. Среди них 20 января — день памяти трагических событий зимы 1990 года, когда советские войска штурмовали Баку и было расстреляно более сотни азербайджанцев. Сейчас случившееся называют «черным январем».
МЕСТА
Коломна. Диаспора расселена по Петербургу равномерно. В качестве крупного ареала проживания упоминают район Коломны недалеко от Мариинского театра. Рассказывают, что некоторые азербайджанцы жили в расселяемых полуразобранных домах и особняках, которые были в аварийном состоянии. Сейчас таких примеров почти нет.
«Старый Баку». Во многих заведениях Петербурга готовят блюда азербайджанской кухни, ряд кафе и забегаловок принадлежит представителям диаспоры. Хрестоматийный пример качественно сделанного национального заведения — кафе «Старый Баку». Официантами здесь работают только азербайджанцы. Да и среди посетителей их большинство. Безостановочно звучит аутентичная музыка — восточные мелодии с ломаным ритмом и надрывным вокалом. Песни, как водится, о любви. Вино с Кавказа здесь можно выпить за 200 рублей, сытное мясное блюдо стоит около 300 рублей, а чашка кофе обойдется в 80.
ЯРМАРКИ
Летом в нескольких районах города будут проходить азербайджанские ярмарки, где собираются торговать национальной едой. Круглый год на рынках Петербурга продаются овощи, привезенные с Кавказа. Часто представителей диаспоры можно встретить на Сытном, Кузнечном и Сенном рынках. Азербайджанцам принадлежит много торговых точек, и на работу они, как правило, берут своих соотечественников.
КУХНЯ
Половина названий азербайджанских блюд не переводится на русский язык. Их не готовят в России несмотря на простоту рецептов. Из популярных блюд, которые подают во многих восточных заведениях Петербурга, можно назвать долму, плов, лявянги и дюшбару.
Долма: Мясо с рисом, завернутое в виноградный лист. По технике приготовления и вкусу блюдо напоминает ленивые голубцы.
Лявянги: Запеченная курица, фаршированная отварным мясом, грецким орехом и луком.
Дюшбара: Аналог пельменей, только очень маленьких: на столовой ложке может поместиться до 20 дюшбар.
Плов: Отличие азербайджанского плова от среднеазиатского — в разнообразии используемых сортов риса. В целом рецептура схожа с узбекской: к рису добавляют лук, чеснок, множество специй и часть туши барана — курдюк. Для варки плова используют полукруглую чугунную кастрюлю — казан.
ПРЕССА
В Петербурге есть два крупных азербайджанских издания: газета Azeri («Азербайджанцы»), которую выпускают по всей России, и журнал Irs («Наследие»), выходящий в крупных городах. Irs посвящен культурной жизни диаспоры и истории Азербайджана. В одном номере рассказывают про национальные танцы, другой полностью посвящен Нагорному Карабаху и конфликту вокруг него. Карабах является частью Азербайджана только официально. На этой территории создана непризнанная республика под негласным покровительством Армении. Сами представители диаспоры об армянах говорят крайне сдержанно.
Фуад Ибрагимов: «С армянами в Петербурге мы общаемся, периодически пересекаемся в быту. Никакой вражды нет. Надо понимать, что нельзя переносить свои межгосударственные конфликты на территорию другого государства, с другими законами».
Азербайджанцы, у которых есть доступ к спутниковому телевидению, смотрят бакинские телеканалы: «Первый», AZ-TV, «Хезер» и другие.
Комментарии
Вы так странно "поправили", написав что советскими войсками "было расстреляно более сотни азербайджанцев".
Вообще-то сперва около недели, с 13 января по 20 января 1990 года, в Баку шли массовые погромы армянского населения, были убиты сотни людей. Так что советские войска вошли в Баку 20 января не для того, чтобы "расстреливать", а чтобы прекратить массовые убийства ни в чем не повинных людей. Во время наведения порядка по советским солдатам велась стрельба со стороны азербайджанских националистов, погибло 20 советских военнослужащих. Естественно, что и советскими военнослужащими применялось оружие для нейтрализации вооруженных боевиков. Это не называется расстрелом - это бой. Никаких расстрелов и прочих казней советские войска не осуществляли.
Тэги
Прочее