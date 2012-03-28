The Village продолжает серию материалов о том, как и чем живут эмигранты в Петербурге: от европейских экспатов до выходцев из Средней Азии. В третьем выпуске — диаспора азербайджанцев, представителей которой общественное мнение ассоциирует в основном с торговцами на рынке. Однако по образованности и участию в политической жизни они не уступают иным европейцам, а также активно развивают в городе свой малый бизнес. The Village выяснил, чем занимаются азербайджанские депутаты в законодательном собрании, где члены диаспоры торгуют овощами и сколько пельменей дюшбар помещается в столовой ложке. Азербайджанец в милицейской памятке для определения национальности времен СССР

КАВКАЗ: АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ

Первые выходцы из Азербайджана появились в Петербурге еще в XIX веке, но до начала 1970 годов в городе их проживало не больше тысячи. В советское время в Ленинград ехали за знаниями азербайджанские студенты и ученые. А после конфликта в Нагорном Карабахе и огромной волны беженцев, расселившихся по всей России, в Петербург переехали почти 12 000 представителей диаспоры. Сейчас, по официальным данным, их чуть меньше 20 тысяч.

Сабир Масимов, заместитель председателя РОО «Азербайджанская диаспора»: «Большинство азербайджанцев стремятся остаться в Петербурге надолго. Многие из живущих здесь открыли свой бизнес или работают в крупных компаниях. Азербайджанцы заняты практически во всех сферах бизнеса: торговой, строительной, медицинской, технической. Есть даже депутаты, в том числе и законодательного собрания. В отличие от большинства других народов, азербайджанцы всегда жили рядом с русскими. И до сих пор, если вы выйдете на центральную улицу Баку, вы скорее услышите русскую речь, чем азербайджанскую. В стране проживают около 200 тысяч русских. И это только этнические русские. А есть еще и украинцы, и беларусы, и молдаване».

В Петербурге действует два официальных представительства диаспоры: Азербайджанская национально-культурная автономия и РОО «Азербайджанская диаспора», в котором состоят деятели науки и представители власти и бизнеса. У азербайджанцев практически нет проблем с русским языком: во-первых, его учат в их родных школах, во-вторых, при диаспоре работают бесплатные курсы.









Большинство выходцев из Азербайджана остаются в Петербурге насовсем. Это связано не столько с материальными проблемами на малой родине (в отличие от большинства других бывших союзных республик), сколько с наличием большого количества социальных лифтов у петербургской диаспоры. Соотечественники есть в законодательном собрании и муниципалитетах, в крупном ресторанном и мелком строительном бизнесе. Большинство переехало в Ленинград еще во время первой волны переселения, в 1970-е годы.



Сабир Масимов: «Мы организованно голосовали на выборах президента. У нас были свои наблюдатели, члены и даже председатель одного из УИК Василеостровского района. Наша организация создала штаб по поддержке кандидатуры В. В. Путина на выборах президента, со своей агитацией и планом работы. В итоге более 30 членам нашей организации В. Литвиненко объявил благодарность. А вообще мы общаемся со всеми партиями и общественными организациями. Нас все знают. Нас все приглашают».

Идрис Гахраманов: «Мы провели около 37 заседаний, связанных с выборами. А вообще мы решили создать специальный молодежный клуб —ищем для него как раз имя сейчас, — в котором будем заниматься политическим просвещением нашей молодежи».









ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

При Национально-культурной автономии азербайджанцев Петербурга существует воскресная школа. Здесь детей диаспоры знакомят с историей и культурой исторической родины. В учебный план входят, например, уроки, посвященные борьбе за независимость или нефтяным промыслам XIX века, школьников учат рисовать пейзажи родных земель. В одном классе читают азербайджанских поэтов тюркского периода (XIII–XIX вв.), в другом вспоминают традиции исконных праздников.



Фуад Ибрагимов, профессор, представитель РОО «Азербайджанская диаспора»: «Есть семьи, все члены которых доктора и кандидаты наук, например семьи Гусейновых, Аббасовых, Алекперовых».

Идрис Гахраманов, бизнесмен, президент ООО «Сабина»: «Мы всегда стараемся помочь всем нашим соотечественникам, которые приехали, оформились по закону и хотят трудиться. Последнее время появилось большое количество азербайджанских фирм, это способствует улучшению ситуации на рынке труда».



﻿﻿Почти во всех районах города есть дома торжеств, где устраивают застольями во время национальных праздников. Одно из таких мест находится в саду «Куракина дача». Азербайджанцы, по крайней мере официально, отмечают практически все российские праздники, включая Рождество, хотя сами являются мусульманами. Многие участвуют в праздновании Курбан-байрама и Новруз-байрама — дня наступления весны, который отмечают 22 марта, на следующий день после весеннего равноденствия. Своих религиозных сооружений у диаспоры нет, поэтому верующие ходят в городские мечети.

Часть памятных для азербайджанцев дат связана с современной историей страны. Среди них 20 января — день памяти трагических событий зимы 1990 года, когда советские войска штурмовали Баку и было расстреляно более сотни азербайджанцев. Сейчас случившееся называют «черным январем».

МЕСТА

Коломна. Диаспора расселена по Петербургу равномерно. В качестве крупного ареала проживания упоминают район Коломны недалеко от Мариинского театра. Рассказывают, что некоторые азербайджанцы жили в расселяемых полуразобранных домах и особняках, которые были в аварийном состоянии. Сейчас таких примеров почти нет.

«Старый Баку». Во многих заведениях Петербурга готовят блюда азербайджанской кухни, ряд кафе и забегаловок принадлежит представителям диаспоры. Хрестоматийный пример качественно сделанного национального заведения — кафе «Старый Баку». Официантами здесь работают только азербайджанцы. Да и среди посетителей их большинство. Безостановочно звучит аутентичная музыка — восточные мелодии с ломаным ритмом и надрывным вокалом. Песни, как водится, о любви. Вино с Кавказа здесь можно выпить за 200 рублей, сытное мясное блюдо стоит около 300 рублей, а чашка кофе обойдется в 80.

ЯРМАРКИ

Летом в нескольких районах города будут проходить азербайджанские ярмарки, где собираются торговать национальной едой. Круглый год на рынках Петербурга продаются овощи, привезенные с Кавказа. Часто представителей диаспоры можно встретить на Сытном, Кузнечном и Сенном рынках. Азербайджанцам принадлежит много торговых точек, и на работу они, как правило, берут своих соотечественников. КУХНЯ Половина названий азербайджанских блюд не переводится на русский язык. Их не готовят в России несмотря на простоту рецептов. Из популярных блюд, которые подают во многих восточных заведениях Петербурга, можно назвать долму, плов, лявянги и дюшбару.



Долма: Мясо с рисом, завернутое в виноградный лист. По технике приготовления и вкусу блюдо напоминает ленивые голубцы.

Лявянги: Запеченная курица, фаршированная отварным мясом, грецким орехом и луком.



Дюшбара: Аналог пельменей, только очень маленьких: на столовой ложке может поместиться до 20 дюшбар.



Плов: Отличие азербайджанского плова от среднеазиатского — в разнообразии используемых сортов риса. В целом рецептура схожа с узбекской: к рису добавляют лук, чеснок, множество специй и часть туши барана — курдюк. Для варки плова используют полукруглую чугунную кастрюлю — казан.



ПРЕССА

В Петербурге есть два крупных азербайджанских издания: газета Azeri («Азербайджанцы»), которую выпускают по всей России, и журнал Irs («Наследие»), выходящий в крупных городах. Irs посвящен культурной жизни диаспоры и истории Азербайджана. В одном номере рассказывают про национальные танцы, другой полностью посвящен Нагорному Карабаху и конфликту вокруг него. Карабах является частью Азербайджана только официально. На этой территории создана непризнанная республика под негласным покровительством Армении. Сами представители диаспоры об армянах говорят крайне сдержанно.









Фуад Ибрагимов: «С армянами в Петербурге мы общаемся, периодически пересекаемся в быту. Никакой вражды нет. Надо понимать, что нельзя переносить свои межгосударственные конфликты на территорию другого государства, с другими законами».





Азербайджанцы, у которых есть доступ к спутниковому телевидению, смотрят бакинские телеканалы: «Первый», AZ-TV, «Хезер» и другие.



Фотография на обложке: www.woman-az.ru