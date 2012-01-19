 

ДМИТРИЙ МЕСХИЕВ

Должность: Глава Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
Дата назначения: 9 декабря 2011 года
Предыдущие должности: С конца 1980-х работал режиссером, возглавлял продюсерские центры «Черепаха» и «Всемирные русские студии»

Новый председатель Комитета по культуре Дмитрий Месхиев огласил планы на 2012 год. Радикальных изменений курса не предвидится, но множество мелких культурных инициатив объединят в крупные имиджевые события, которые должны привлечь в город туристов и инвесторов. The Village собрал основные события, которые пройдут в Петербурге в этом году.

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФОРУМ

Власти планируют объединить в единый кинофорум «Послание к человеку», «Виват кино России!», «Молодость», «Кино Экспо», а также новый международный фестиваль, который появится в этом году. В Петербурге нет крупного общегородского мероприятия, посвященного кино, зато есть много небольших, но весьма популярных. Полностью переводить события под свой контроль или менять их формат в Комитете не намерены. Куратором «Послания к Человеку» останется Алексей Учитель. Речь идет скорее о медийной и финансовой поддержке. Месхиев уже обсудил проект с организаторами фестивалей, и они положительно восприняли его идею.


Несколько кинофестивалей объединят в одну программу

 

МУЗЕЙНАЯ ПРЕМИЯ

Петербург превратит конкурс городских и федеральных учреждений культуры «Музейный Олимп» в первую российскую музейную премию. С 2009 года музеи соревнуются в пяти номинациях: «Музей года», «Экспозиция года», «Музейная книга», «Музей — детям», «Инновация в музее». В Комитете намерены увеличить финансирование, размах и объем рекламы мероприятия, чтобы о нем говорили не только в городе, но и в мире.

 


Музеем года 2011 стал ГМЗ «Петергоф»

 

БОЛЬШОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

В городе состоится культурный форум международного масштаба. В «Ленэкспо» уже несколько лет устраивают событие под названием «Культурный форум», но он проходит в формате узкопрофильной выставки-ярмарки. Программу значительно обновят и разделят на четыре больших направления. На секциях «Голос» и «Музыка» можно будет услышать альтернативный рэп и классический авангард, на секции «Движение» ожидают приезда мастеров современного танца, а на Vision пригласят современных художников. Конкретных имен пока не называют. 

 


Программа форума станет доступней для широкой публики 

 

ФЕЙЕРВЕРКИ И СВЕТОВЫЕ ШОУ

Власти намерены запустить в городе первый фестиваль фейерверков и привозить лазерные шоу из разных стран. В Петербурге из-за белых ночей нельзя проводить световые представления летом, зато зимой возможностей намного больше, чем во французском Лионе, где ежегодно собирают лучшие световые шоу со всего мира. Что-то вроде «зимнего Лиона» должно появиться в Петербурге уже в этом году. 



По качеству лазерных шоу Петербург равняется на Лион

 

ФЕСТИВАЛИ РОКА И АНДЕГРАУНДА

В Петербурге появится музыкальный фестиваль формата «Нашествия». SKIF и «Окна открой!» никуда не денутся, но в Комитете сетуют на отсутствие крупных событий в области современной музыки и андеграунда. По словам Дмитрия Месхиева, в Петербурге должно быть по меньшей мере свое «Нашествие», чтобы людям не надо было ездить в Тверскую область и спать в палатках. Как найти схожую площадку и где будут спать приезжие из других городов, пока не уточняется. Зато Месхиев уже заручился поддержкой Бутусова и Гребенщикова.


Для проведения фестиваля заручились поддержкой Бутусова и Гребенщикова

 

КИНО ЗА 30 РУБЛЕЙ

Менее 30 рублей будет стоить билет в государственные кинотеатры. Стоит отметить, что почти все они находятся на периферии города и показывают фильмы, вышедшие в прокат в лучшем случае несколько месяцев назад. О новом репертуаре в таких киноцентрах речи пока не идет. 14 февраля горожане смогут опробовать новую акцию городских властей — в этот день вход во все государственные театры и кинотеатры будет стоить 10 рублей. Как избежать кровопролития в очереди за билетами, Комитет по культуре не сообщает. 


14 февраля вход в театры и кинотеатры будет стоить 10 рублей

Фотография на обложке: www.mariinsky.ru