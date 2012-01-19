Менее 30 рублей будет стоить билет в государственные кинотеатры. Стоит отметить, что почти все они находятся на периферии города и показывают фильмы, вышедшие в прокат в лучшем случае несколько месяцев назад. О новом репертуаре в таких киноцентрах речи пока не идет. 14 февраля горожане смогут опробовать новую акцию городских властей — в этот день вход во все государственные театры и кинотеатры будет стоить 10 рублей. Как избежать кровопролития в очереди за билетами, Комитет по культуре не сообщает.



