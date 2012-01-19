Планы комитета по культуре 2012: Международный кинофорум, фестиваль фейерверков и музейная премия Новый глава Комитета по культуре, режиссер Дмитрий Месхиев, рассказал о том, что будет с театром, кино, музыкой и фестивалями в Петербурге в 2012 году.
ДМИТРИЙ МЕСХИЕВ
Должность: Глава Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Новый председатель Комитета по культуре Дмитрий Месхиев огласил планы на 2012 год. Радикальных изменений курса не предвидится, но множество мелких культурных инициатив объединят в крупные имиджевые события, которые должны привлечь в город туристов и инвесторов. The Village собрал основные события, которые пройдут в Петербурге в этом году.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФОРУМ
Власти планируют объединить в единый кинофорум «Послание к человеку», «Виват кино России!», «Молодость», «Кино Экспо», а также новый международный фестиваль, который появится в этом году. В Петербурге нет крупного общегородского мероприятия, посвященного кино, зато есть много небольших, но весьма популярных. Полностью переводить события под свой контроль или менять их формат в Комитете не намерены. Куратором «Послания к Человеку» останется Алексей Учитель. Речь идет скорее о медийной и финансовой поддержке. Месхиев уже обсудил проект с организаторами фестивалей, и они положительно восприняли его идею.
Несколько кинофестивалей объединят в одну программу
МУЗЕЙНАЯ ПРЕМИЯ
Петербург превратит конкурс городских и федеральных учреждений культуры «Музейный Олимп» в первую российскую музейную премию. С 2009 года музеи соревнуются в пяти номинациях: «Музей года», «Экспозиция года», «Музейная книга», «Музей — детям», «Инновация в музее». В Комитете намерены увеличить финансирование, размах и объем рекламы мероприятия, чтобы о нем говорили не только в городе, но и в мире.
Музеем года 2011 стал ГМЗ «Петергоф»
БОЛЬШОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
В городе состоится культурный форум международного масштаба. В «Ленэкспо» уже несколько лет устраивают событие под названием «Культурный форум», но он проходит в формате узкопрофильной выставки-ярмарки. Программу значительно обновят и разделят на четыре больших направления. На секциях «Голос» и «Музыка» можно будет услышать альтернативный рэп и классический авангард, на секции «Движение» ожидают приезда мастеров современного танца, а на Vision пригласят современных художников. Конкретных имен пока не называют.
Программа форума станет доступней для широкой публики
ФЕЙЕРВЕРКИ И СВЕТОВЫЕ ШОУ
Власти намерены запустить в городе первый фестиваль фейерверков и привозить лазерные шоу из разных стран. В Петербурге из-за белых ночей нельзя проводить световые представления летом, зато зимой возможностей намного больше, чем во французском Лионе, где ежегодно собирают лучшие световые шоу со всего мира. Что-то вроде «зимнего Лиона» должно появиться в Петербурге уже в этом году.
ФЕСТИВАЛИ РОКА И АНДЕГРАУНДА
В Петербурге появится музыкальный фестиваль формата «Нашествия». SKIF и «Окна открой!» никуда не денутся, но в Комитете сетуют на отсутствие крупных событий в области современной музыки и андеграунда. По словам Дмитрия Месхиева, в Петербурге должно быть по меньшей мере свое «Нашествие», чтобы людям не надо было ездить в Тверскую область и спать в палатках. Как найти схожую площадку и где будут спать приезжие из других городов, пока не уточняется. Зато Месхиев уже заручился поддержкой Бутусова и Гребенщикова.
Для проведения фестиваля заручились поддержкой Бутусова и Гребенщикова
КИНО ЗА 30 РУБЛЕЙ
Менее 30 рублей будет стоить билет в государственные кинотеатры. Стоит отметить, что почти все они находятся на периферии города и показывают фильмы, вышедшие в прокат в лучшем случае несколько месяцев назад. О новом репертуаре в таких киноцентрах речи пока не идет. 14 февраля горожане смогут опробовать новую акцию городских властей — в этот день вход во все государственные театры и кинотеатры будет стоить 10 рублей. Как избежать кровопролития в очереди за билетами, Комитет по культуре не сообщает.
14 февраля вход в театры и кинотеатры будет стоить 10 рублей
Комментарии
Как-то вы забыли упомянуть отвратительные скандалы с театральной реформой и выдворением директора кинотеатра "Родина" с последующими планами по объединению с "Домом кино" (при том что "Родина" сама по себе уверенно окупается). А то я прочитал, прямо обидно стало, что такой славный человек уходит! (spoiler: нет, не обидно)
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