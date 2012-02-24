Лига наций: Финны в Петербурге The Village продолжает серию материалов о жизни диаспор в Петербурге. Во второй части — о том, кто живет в финском квартале, что делали финны в мотеле «Ольгино» и как приготовить пирожное «Рунеберг».
The Village продолжает серию материалов о том, как и чем живут эмигранты в Петербурге, от европейских экспатов до торговцев из ближнего зарубежья. Во втором выпуске — диаспора финнов в Санкт-Петербурге.
Общественное мнение, как правило, не имеет предрассудков против тех, кто эмигрировал в Россию из Европы. С выходцами из Северной Европы жители нашего города не сталкиваются ежедневно, а их сообщество значительно уступает по численности любой диаспоре из Средний Азии. Однако территориальная близость с Финляндией и возможность легко пересечь границу еще в советское время породили множество легенд о финнах в Петербурге. The Village выяснил, как и чем живет диаспора, существующая в городе с момента его основания.
СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА: ФИННЫ
Главный форпост финской диаспоры — Дом Финляндии на Большой Конюшенной (Suomi Talo). Еще во времена царской России этот квартал принадлежал жителям Скандинавии. В здании находятся представительства финских вузов, городов, крупных фирм, а также школа и знаменитый Институт Финляндии, который с завидным постоянством возит в Петербург финское искусство.
100 из 4 000 финнов, постоянно проживающих в Петербурге, работают в посольстве и оформляют заветный финский шенген для петербуржцев и жителей ближайших областей. Остальные, как правило, заняты в бизнесе. Финнам в Петербурге принадлежит несколько важных для города компаний: строительная корпорация «Юит Дом», гипермаркеты Prisma и отели Sokos.
2 500 человек посетили выставку финского графического дизайна осенью 2011 года.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
ФИННЫ В ЛЕНИНГРАДЕ
В советские времена финны часто становились героями городских легенд. Говорят, что жители Суоми приезжали из родной страны, где уже тогда царил сухой закон, чтобы выпить, а заодно завезти южным соседям дефицитные товары. Об этом писал Веллер в «Легендах Невского проспекта» и Довлатов в сборнике рассказов «Чемодан». Сергей Довлатов вместе со знакомыми фарцовщиками решил поживиться, чудом заполучив несколько сотен пар финских креповых носков, которых в городе было не достать. Но неожиданно советское правительство завезло в Союз огромную партию прежде дефицитного товара, и писатель не мог избавиться от носков несколько десятилетий. Сейчас такие истории звучат практически нереально: дефицит исчез, а нетрезвого финна на петербургских улицах вряд ли можно встретить.
4 000 финнов постоянно проживают в Петербурге.
ФИНСКИЙ КВАРТАЛ
Квартал на Большой Конюшенной выделили скандинавам в 1733 году. Потом шведы переехали на соседнюю Малую Конюшенную, а финны остались и построили здесь собственный церковный приход и особняк. В советское время оба здания поначалу оставались за финской диаспорой, сюда даже на некоторое время переехали инициаторы неудачной попытки революции в Финляндии. После 1937 года церковь и дом отдали городу. В советское время здесь располагались фонды зоологического музея, а затем до 2009 года — стоматологическая поликлиника. Сейчас здания снова принадлежат финским организациям.
20 лет существует Дом Финляндии в Петербурге. В 2009 году он переехал в здание на Большой Конюшенной, до революции принадлежащее финнам.
МЕСТА
«ХЕЛЬСИНКИБАР»
Финского кафе в Петербурге нет. Большинство предпочитает «Хельсинкибар», открытый петербургским промоутером Ильей Бортнюком. Здесь подают настоящую финскую сельдь с горчицей и солонину, а на стенах висят фотографии из фильмов Аки Каурисмяки — одного из самых известных в России скандинавских режиссеров. Чисто финскими можно назвать только заведения, открытые знаменитой кондитерской фирмой Fazer: два в «Стокманне» на площади Восстания и одно в Доме Финляндии.
ФИНСКАЯ ШКОЛА
Финская школа в Петербурге занимает несколько крупных помещений Дома Финляндии. Во всех классах персональные парты и белые доски с выходом в интернет. Есть музыкальный класс с барабанной установкой и комбоусилителями для гитар, а также большим набором акустических инструментов. На цокольном этаже находится кабинет труда с новыми станками. Для российских детей эта школа, к сожалению, недоступна, здесь могут учиться только финны.
63 человека учатся сейчас в финской школе в Петербурге
МОТЕЛЬ «ОЛЬГИНО»
Мотель находится в Курортном районе — не доезжая до города по трассе «Скандинавия», соединяющей Хельсинки и Петербург. В 90-е здесь останавливались финны, приезжающие в город отдохнуть на выходные. Другие предпочитали более комфортную гостиницу «Астория», где, по легендам, изрядно напившись, они искали себе русских жен. Представители финской диаспоры, живущие в Петербурге сейчас, об этих событиях, как правило, умалчивают.
ЕДА
Terva: водка, которую настаивают на смоле или битуме. Возможность приготовить в домашних условиях близка к 100 %.
Пирожные «Рунеберг»: Считается, что эти пирожные из крошек придумала бережливая и проницательная жена знаменитого финского поэта Рунеберга, которая во времена продовольственного кризиса не хотела оставлять мужа без сладостей. Для приготовления смешивают раскрошенные кексы и печенье, миндаль и сахар. Сверху пирожные покрывают вареньем или глазурью. Возможность приготовить в домашних условиях близка к 100 %.
Лакрица: сделанные из корня солодки сладости. Очень популярны во всей Скандинавии. Российским детям они знакомы как эффективное лекарство от кашля. Возможность приготовить в домашних условиях близка к нулю.
КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ
С культурной составляющей финской жизни петербуржцы сталкиваются чаще всего. Близость границы позволяет поставлять живопись, дизайн и музыку из «страны озер» бесперебойно. Финские артисты и музыканты ездят в Россию много и часто. Большинство из них проходят через Институт Финляндии и компанию «Светлая музыка», которую возглавляет Илья Бортнюк. В «Хельсинкибаре» группы из Суоми выступают как минимум раз в месяц, а на фестивале «Стереолето» часто становятся хедлайнерами. В Доме Финляндии есть несколько больших творческих мастерских, каждая из которых закреплена за определенным городом или художником. Сами финны часто ходят на свои выставки и концерты. Говорят, что от тоски по родине.
В настоящий момент в РОСФОТО проходит выставка современного финского искусства «Арктическая истерия»
Прошлым летом хедлайнером «Стереолета» были финские электронщики Uusi Fantasia. Кроме них, «Светлая музыка» привозила в Петербург Morrissey, Sigur Ros, Марка Алмонда, Sonic Youth и других.
ПРЕССА И КНИГИ
С 1870 года и до революции в Петербурге выходила газета Pietarin Sanomat («Новости Петербурга»). Сейчас у петербургских финнов нет своей газеты. Большинство читает главную финскую газету Helsingin Sanomat («Новости Хельсинки»), которая выходит пять дней в неделю. Взять газету, а также книги, журналы и фильмы на финском можно в библиотеке Института Финляндии.
Фотография на обложке: Вячеслав Смирнов
Комментарии
Спасибо за статью. Маленький комментарий - Дом Финляндии не существует в Санкт-Петербурге 20 лет. Это Институт Финляндии в Санкт-Петербурге в четверг отмечал свое 20-летие. А Дом Финляндии открыли только в 2009 году.
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