The Village продолжает серию материалов о том, как и чем живут эмигранты в Петербурге, от европейских экспатов до торговцев из ближнего зарубежья. Во втором выпуске — диаспора финнов в Санкт-Петербурге.

Общественное мнение, как правило, не имеет предрассудков против тех, кто эмигрировал в Россию из Европы. С выходцами из Северной Европы жители нашего города не сталкиваются ежедневно, а их сообщество значительно уступает по численности любой диаспоре из Средний Азии. Однако территориальная близость с Финляндией и возможность легко пересечь границу еще в советское время породили множество легенд о финнах в Петербурге. The Village выяснил, как и чем живет диаспора, существующая в городе с момента его основания.

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА: ФИННЫ

Главный форпост финской диаспоры — Дом Финляндии на Большой Конюшенной (Suomi Talo). Еще во времена царской России этот квартал принадлежал жителям Скандинавии. В здании находятся представительства финских вузов, городов, крупных фирм, а также школа и знаменитый Институт Финляндии, который с завидным постоянством возит в Петербург финское искусство. 100 из 4 000 финнов, постоянно проживающих в Петербурге, работают в посольстве и оформляют заветный финский шенген для петербуржцев и жителей ближайших областей. Остальные, как правило, заняты в бизнесе. Финнам в Петербурге принадлежит несколько важных для города компаний: строительная корпорация «Юит Дом», гипермаркеты Prisma и отели Sokos. 2 500 человек посетили выставку финского графического дизайна осенью 2011 года.





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

ФИННЫ В ЛЕНИНГРАДЕ

В советские времена финны часто становились героями городских легенд. Говорят, что жители Суоми приезжали из родной страны, где уже тогда царил сухой закон, чтобы выпить, а заодно завезти южным соседям дефицитные товары. Об этом писал Веллер в «Легендах Невского проспекта» и Довлатов в сборнике рассказов «Чемодан». Сергей Довлатов вместе со знакомыми фарцовщиками решил поживиться, чудом заполучив несколько сотен пар финских креповых носков, которых в городе было не достать. Но неожиданно советское правительство завезло в Союз огромную партию прежде дефицитного товара, и писатель не мог избавиться от носков несколько десятилетий. Сейчас такие истории звучат практически нереально: дефицит исчез, а нетрезвого финна на петербургских улицах вряд ли можно встретить. 4 000 финнов постоянно проживают в Петербурге.







ФИНСКИЙ КВАРТАЛ

Квартал на Большой Конюшенной выделили скандинавам в 1733 году. Потом шведы переехали на соседнюю Малую Конюшенную, а финны остались и построили здесь собственный церковный приход и особняк. В советское время оба здания поначалу оставались за финской диаспорой, сюда даже на некоторое время переехали инициаторы неудачной попытки революции в Финляндии. После 1937 года церковь и дом отдали городу. В советское время здесь располагались фонды зоологического музея, а затем до 2009 года — стоматологическая поликлиника. Сейчас здания снова принадлежат финским организациям. 20 лет существует Дом Финляндии в Петербурге. В 2009 году он переехал в здание на Большой Конюшенной, до революции принадлежащее финнам.

МЕСТА

«ХЕЛЬСИНКИБАР»

Финского кафе в Петербурге нет. Большинство предпочитает «Хельсинкибар», открытый петербургским промоутером Ильей Бортнюком. Здесь подают настоящую финскую сельдь с горчицей и солонину, а на стенах висят фотографии из фильмов Аки Каурисмяки — одного из самых известных в России скандинавских режиссеров. Чисто финскими можно назвать только заведения, открытые знаменитой кондитерской фирмой Fazer: два в «Стокманне» на площади Восстания и одно в Доме Финляндии.





Илья Бортнюк: «Финляндия очень близка к нам по менталитету. Финны постоянно сюда ходят, им тут очень нравится. Чаще всего приходят на выходных. Причем речь идет не только о местных финнах. Недавно в крупнейшей финской газете Helsingin Sanomat опубликовали большой материал про наш ресторан, теперь к нам часто заходят и туристы».

ФИНСКАЯ ШКОЛА

Финская школа в Петербурге занимает несколько крупных помещений Дома Финляндии. Во всех классах персональные парты и белые доски с выходом в интернет. Есть музыкальный класс с барабанной установкой и комбоусилителями для гитар, а также большим набором акустических инструментов. На цокольном этаже находится кабинет труда с новыми станками. Для российских детей эта школа, к сожалению, недоступна, здесь могут учиться только финны. 63 человека учатся сейчас в финской школе в Петербурге





Ханну Хаатая, директор финской школы в Петербурге: «Мне сложно судить о том, насколько различаются наше и российское образование, потому что с последним я очень мало знакома. С другой стороны, у нас отлично получается сотрудничать со школой 204 на Миллионной улице: наши дети у них учат русский, русские дети у нас учат финский. И мы можем развивать наши навыки сразу на нескольких языках. Некоторые из наших детей одновременно российские и финские граждане, но простым российским детям мы, по закону, не можем преподавать. Многие из моих сограждан любят спорт: ходят в спортзал или на матчи СКА или „Зенита“. Но я, например, люблю концерты или классический балет вроде „Лебединого озера“. Кроме того, тут очень развита культура баров и кофеен. Чтобы познакомиться поближе с финской культурой, лучше всего посмотреть „Человека без прошлого“ Аки Каурисмяки. Особенно то, как там общаются люди: в таком минималистском и безэмоциональном стиле. Думаю, это лучшее отображение внутреннего мира финнов».



МОТЕЛЬ «ОЛЬГИНО»

Мотель находится в Курортном районе — не доезжая до города по трассе «Скандинавия», соединяющей Хельсинки и Петербург. В 90-е здесь останавливались финны, приезжающие в город отдохнуть на выходные. Другие предпочитали более комфортную гостиницу «Астория», где, по легендам, изрядно напившись, они искали себе русских жен. Представители финской диаспоры, живущие в Петербурге сейчас, об этих событиях, как правило, умалчивают.





Сами Хюрскюлахти, художник, живет в Петербурге с 1995 года: «Давным-давно, когда границы только открылись, я ездил с финскими туристами на автобусе из Хельсинки в Петербург. Мы все очень много пили. А самые нормальные ребята даже не доезжали до города, оставаясь в мотеле „Ольгино“. Сам город им был не очень-то и нужен. Помню, как однажды ехали мы обратно в Финляндию, а один из этих ребят смотрит на свою руку с удивлением, а на ней — кольцо. Он ведь реально не помнил, как он там провел время. Сегодня уже всё по-другому».

ЕДА



Terva: водка, которую настаивают на смоле или битуме. Возможность приготовить в домашних условиях близка к 100 %.





Пирожные «Рунеберг»: Считается, что эти пирожные из крошек придумала бережливая и проницательная жена знаменитого финского поэта Рунеберга, которая во времена продовольственного кризиса не хотела оставлять мужа без сладостей. Для приготовления смешивают раскрошенные кексы и печенье, миндаль и сахар. Сверху пирожные покрывают вареньем или глазурью. Возможность приготовить в домашних условиях близка к 100 %.





Лакрица: сделанные из корня солодки сладости. Очень популярны во всей Скандинавии. Российским детям они знакомы как эффективное лекарство от кашля. Возможность приготовить в домашних условиях близка к нулю.









КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ﻿

С культурной составляющей финской жизни петербуржцы сталкиваются чаще всего. Близость границы позволяет поставлять живопись, дизайн и музыку из «страны озер» бесперебойно. Финские артисты и музыканты ездят в Россию много и часто. Большинство из них проходят через Институт Финляндии и компанию «Светлая музыка», которую возглавляет Илья Бортнюк. В «Хельсинкибаре» группы из Суоми выступают как минимум раз в месяц, а на фестивале «Стереолето» часто становятся хедлайнерами. В Доме Финляндии есть несколько больших творческих мастерских, каждая из которых закреплена за определенным городом или художником. Сами финны часто ходят на свои выставки и концерты. Говорят, что от тоски по родине. В настоящий момент в РОСФОТО проходит выставка современного финского искусства «Арктическая истерия» Прошлым летом хедлайнером «Стереолета» были финские электронщики Uusi Fantasia. Кроме них, «Светлая музыка» привозила в Петербург Morrissey, Sigur Ros, Марка Алмонда, Sonic Youth и других. Прошлым летом хедлайнером «Стереолета» были финские электронщики Uusi Fantasia. Кроме них, «Светлая музыка» привозила в Петербург Morrissey, Sigur Ros, Марка Алмонда, Sonic Youth и других.









Лаура Квист, координатор проектов Института Финляндии: «Многие финны побаиваются ехать в Россию по двум причинам: во-первых, очень сложно оформить визу, во-вторых, считается, что тут очень плохо с английским. Но те финны, которые живут в Петербурге, — это очень открытые люди, полностью опровергающие стереотипы о том, что с ними сложно общаться. На самом деле к Петербургу тоже немного сложно привыкнуть: в Финляндии всё крайне предсказуемо — ты можешь распланировать свою жизнь на несколько лет вперед. Тут каждый раз приходится реагировать на различные обстоятельства».





ПРЕССА И КНИГИ

С 1870 года и до революции в Петербурге выходила газета Pietarin Sanomat («Новости Петербурга»). Сейчас у петербургских финнов нет своей газеты. Большинство читает главную финскую газету Helsingin Sanomat («Новости Хельсинки»), которая выходит пять дней в неделю. Взять газету, а также книги, журналы и фильмы на финском можно в библиотеке Института Финляндии.



Фотография на обложке: Вячеслав Смирнов