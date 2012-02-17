В понедельник, 20 февраля, откроется выставка политических плакатов, организованная сайтом OpenSpace. Площадка Artplay на данный момент считается самой демократичной в городе, именно на ней выставляются новаторские оппозиционные проекты. Этот не исключение: для демонстрации плакатов выбрали Большой зал, в котором можно собрать мини-митинг и где поместятся даже огромные растяжки.

В проекте «Вы нас даже не представляете» участвуют все принесенные объекты. Никакого конкурса и тем более цензуры нет. Как и на митингах, тут равны все — и анонимные авторы, и современные художники, и профессиональные дизайнеры. На открытии обещают человека-танка, девушку в «лего»-костюме и Артемия Троицкого в хитовом наряде презерватива. Дизайнер Андрей Логвин сделает специальную инсталляцию в продолжение своего проекта «Ваще жесть». В итоге должен выйти мини-мимимитинг в тепле для тех, кто не дошел, проспал или хочет еще раз окунуться в неповторимую атмосферу протестного единения этой зимы. Количество мест не ограничено — лишь бы объекты принесли. Сбор стихийно продолжается, уже сейчас выставочных единиц около сотни, а впереди еще выходные. Есть объекты, уже ставшие хитами и интернет-мемами: костюм человека-танка, крокодил, «лего»-люди и, естественно, заглавный артефакт, прибывший из Петербурга — кумачовый стяг Павла Арсеньева «Вы нас даже не представляете». Трансляция: Митинги за честные выборы Митинг «За честные выборы» на проспекте Сахарова

Почти все плакаты — подлинные участники зимних событий, но если даже ценный объект утрачен, его распечатают и как на настоящей музейной выставке напишут «Копия». Выставка продлится до акции «Белый круг» 26 февраля, так как многие владельцы плакатов хотят их забрать и продолжить ходить с ними дальше. Те произведения, что не разберут хозяева, отправятся в архив Современных политических документов Исторической библиотеки.





МИХАИЛ РАТГАУЗ Куратор выставки, замглавного редактора OpenSpace «Появились новые люди. Или люди, которые, скорее, почувствовали и осознали себя по-новому. Может быть, тот же Арсеньев со мной бы и не согласился, но, по-моему, месседж лозунга "Вы нас даже не представляете" направлен не только вверх, но и вбок. Не только "они" — государство, Кремль и Путин — себе "нас" не представляют. Но и мы сами знакомимся с собой впервые в этом качестве. В этом большая радость и свежесть момента».



АНТОН ГЛОТОВ

свободный художник

«Головной убор-башня сделан из папье-маше. Сначала ездил на крыше моего автомобиля, потом я надевал его себе на голову. Этот образ мне навеял бумажный солдатик. Это символ борьбы, бесстрашного протеста против врага, который гораздо сильнее. Костюм крокодила — тоже мой объект, это объемная скульптура, которую должны нести пять человек, она участвовала в митинге на Якиманке. До этого, 24 декабря, я выходил с плакатом "Международная лига в защиту полосатых тритонов", но стало понятно, что объемные вещи возымеют гораздо больший эффект. После выставки в "Артплее" собираюсь свои объекты забрать, там оставлять не буду, пусть лежат у меня на балконе».

«YOUTUBE-ЖУРНАЛИСТЫ»

«Мы обнаружили у подруги коллекцию человечков-"лего". За пару вечеров сняли с ними мультфильм на тему выборов. Потом придумали вывести эту историю в реальность и сделать костюмы к митингу. Много резали, клеили, было не просто, но друзья помогли. Мастерили с желанием повеселить собратьев-горожан и немного раскрасить толпу. Закончили наряды уже днем, чуть не пропустили митинг. Вышли с лозунгом: "Эта дума нелеготимна!". После выставки костюмы положим в кладовку в ожидании подходящего маскарада. Будем давать друзьям поносить».

ВЕРА АКУЛОВА

активистка феминистского движения

«Из всей наглядной агитации, с которой феминистская колонна выходила на Сахарова и Болотную-2, мне, пожалуй, больше всего дорог баннер "Любому насилию можно сказать НЕТ. Феминистки за гражданские свободы". Это плод коллективного творчества. Мы старались придумать такой лозунг, который связывал бы проблемы женщин с проблемами всего общества, показывал, что мы — неотъемлемая часть гражданского движения. Некоторые были против слова "насилие", говорили, что это слишком радикально. Но большинство из нас сошлось во мнении, что проблема насилия — ключевая, и не нужно бояться называть вещи своими именами: это касается и насилия над женщиной, и государственного насилия над гражданами».

ПАВЕЛ АРСЕНЬЕВ

активист Уличного Университета

«Баннер я уже отправил экспресс-почтой в Москву — со всеми следами активистского использования, и, вообще говоря, по случайности оставшийся с надписью от 10 декабря. Мы довольно часто переписываем слоганы под каждую следующую демонстрацию. В голову пришло в силу необходимости выразить не просто казус бесчестности выборов, но и системный кризис парламентской системы, связанный в том числе действительно с полным отрывом представителей власти от реальных нужд и мечт представляемых с одной стороны и готовностью этих самых разгневанных действовать в достаточно широком репертуаре ("даже не представляете, на что способны")».

МАРИЯ ЧЕХОНАДСКИХ

член группы «Союз творческих работников»

«У нашей группы "Союз творческих работников" появилась идея альтернативной площадки для митинга на Сахаровском проспекте. Мы организовали мастерскую баннера и плаката, а также площадку "Живой микрофон", где каждый мог высказать свое мнение. За день до митинга мы собрались в мастерской художника Саши Повзнера и придумали с десяток различных лозунгов и плакатов, в том числе и "Демократия стала неуправляемой". Идея эта возникла спонтанно, я не помню, кто точно сформулировал окончательный вариант. Мы обыгрывали термин "управляемая демократия", возникший в путинское время, провозглашая новую ситуацию — демократии прямой, неуправляемой сверху».

КАТЯ КАЗБЕК﻿

студентка Оксфорда

«От первого митинга на Болотной осталось ощущение какой-то недосказанности — мы далеко стояли, ничего не слышали и по сути сами ничего не сказали. Хотелось четко обозначить свою позицию, показать свое недоумение тем, как с нами обращается правительство. Раз я девушка честная, то обманывать меня, на выборах или в любви, — непозволительное свинство. Конечно, все эти плакаты — коллективное упражнение в остроумии, и мой многих повеселил — даже солдаты в оцеплении улыбались, ко мне подходили пожилые люди со словами "молодец, девушка, вы раскрепощенная и умница". Это высшая похвала, потому что, на мой взгляд, масса проблем в России от того, что люди зажаты и лгут себе и окружающим, в том числе о положении в стране. Перед выходом на митинг у меня сломался принтер, и пришлось импровизировать, хотя с айпэдом было непросто: руки в перчатках, экран гаснет — приходилось носом его разблокировать. Еще я была с папой, который мне этот айпэд купил, и очень волновалась, что на папиных глазах его разобью вдруг».









ЕГОР КОШЕЛЕВ﻿



художник-монументалист





«Путин в одном из своих интервью передернул слова Навального и сказал, что организаторы называют участников митинга баранами. Затем он же оскорбительно назвал эмблемы протестующих, белые ленты — презервативами. Мне показалось, что неплохо было бы свести две этих путинских выдумки воедино, и получился баран с презервативом на рогах. Но он такой, суровый — ему не ясно вполне, зачем его потревожили и еще презерватив навесили, и он с удовольствием бы пободался. Работая над подобными эфемерными вещами, я, по большому счету, не делаю никаких различий с творческими проектами, но понятно, что это разовое высказывание, важное в данный конкретный момент, не претендующее на что-то большее».

П лакаты, растяжки и другие экспонаты с митингов организаторы принимают вплоть до вечера 19 февраля. Нужно привезти их с 12:00 до 21:00 в Малый выставочный зал Artplay по адресу: улица Нижняя Сыромятническая, 10/7, вход «А». Телефон для связи: 8-965-127-4759. Выставка продлится с 20 по 26 февраля, вход бесплатный.