Всю жизнь Вайли прожила в графстве Кент, училась в местном арт-колледже, в 45 поступила в лондонский Royal College of Art, но выставляться начала лишь четыре года назад — когда ей исполнилось 74 года. С тех пор она успела войти в число финалистов престижной английской премии, а недавно стала единственной англичанкой, включенной в экспозицию Women to Watch вашингтонского музея современного искусства. Ее работы видел Берлин, Сеул и Нью-Йорк, а мировые арт-критики ставят ее в один ряд с такими мастерами неоэкспрессионизма как Жан-Мишель Баския и Дональд Бехлер.

Два года назад Роуз Вайли создала принты для марки Сиенны Миллер Twenty8Twelve.