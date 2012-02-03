В Москву привезли полотна 77-летней «молодой звезды» Роуз Вайли Футбольное дерби, бомбежки Второй мировой, шоколад и портрет Уэйна Руни — в галерее «Риджина» открылась персональная выставка самой актуальной британской художницы.
В галерее «Риджина» открылась первая в России персональная выставка британской художницы Роуз Вайли — одной из главных находок западной арт-сцены последних лет.
Всю жизнь Вайли прожила в графстве Кент, училась в местном арт-колледже, в 45 поступила в лондонский Royal College of Art, но выставляться начала лишь четыре года назад — когда ей исполнилось 74 года. С тех пор она успела войти в число финалистов престижной английской премии, а недавно стала единственной англичанкой, включенной в экспозицию Women to Watch вашингтонского музея современного искусства. Ее работы видел Берлин, Сеул и Нью-Йорк, а мировые арт-критики ставят ее в один ряд с такими мастерами неоэкспрессионизма как Жан-Мишель Баския и Дональд Бехлер.
Два года назад Роуз Вайли создала принты для марки Сиенны Миллер Twenty8Twelve.
На выставке представлено 12 огромных холстов, самый старый из которых, Rosemount, датирован 1999 годом — в честь этой работы озаглавлена вся выставка, и это же название родной деревни художницы. На картине — схематичная карта местности времен Второй мировой; на фабрику падают бомбы, рядом не дремлет всевидящее око. На другом полотне — дрим-тим художницы: Руни, Оуэн и другие звезды футбола бегают по полю в желтых костюмах. Еще на картинах в «Риджине» много сладостей, невесты с фатой и символ Берлина.
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Набор кодов живописи Вайли несложно расшифровать. Это все, что она видит вокруг: звезды спорта и ТВ, кинематограф, известные медийные истории. В ее работах затрагиваются проблемы, которые волнуют нас именно сейчас — обожествление культа тела, ожирение, пресыщенность жизнью, звездная болезнь. Это псевдонаивный взгляд ироничного взрослого, обладающего бесценным жизненным опытом и вдобавок прекрасным знанием истории искусства. Все это художница пропускает через себя и выдает в свойственной ей манере наивной живописи: рисунки Вайли впитали в себя как манеру письма Эль Греко, так и анимационную стилистику South Park.
МИХАИЛ ОВЧАРЕНКО
Директор галереи «Риджина»
«Мы заметили Роуз Вайли на маленькой ярмарке в Майами, решили сделать в России выставку. Работали над проектом год, ездили в Кент, отбирали картины. Выставка делалась совместно с художницей, мы прислушивались к ее пожеланиям. Например, она мечтала повесить две разные работы вместе, как будто один коллаж — мы так и сделали, благо размеры галереи позволяют эксперименты. Информации на русском языке о Вайли нет, но мы будем работать над тем, чтобы о ней узнали в России».
Комментарии
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