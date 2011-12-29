ММАМ представляет выставку новых поступлений в коллекцию музея, отобранных Ольгой Свибловой, тщательно следящей за всеми тенденциями в медиа- и фотоискусстве. Условно новинки коллекции можно разделить на четыре части: произведения современных медиахудожников, знаменитый фоторепортаж 1931 года об одном дне из жизни семьи Филипповых, снимки Михаила Сурина из ЦПКиО имени Горького, датированные 1928 годом, и автохромы Петра Веденисова 1909–1914 года.

Первая часть, произведения наших современников, — видеоработы группы «Электробутик», Дмитрия Булныгина и еще не очень известного молодого автора Михаила Максимова, выпускника школы Родченко, — очень четко отражают сегодняшние социально-политические, в какой-то степени даже бунтарские умонастроения художников. В интерактивной инсталляции «Белый дом» группы «Электробутик» на фасад дома правительства проецируют критические высказывания в сторону власти, в частности нецензурные СМС, адресованные высокопоставленным чиновникам. Выбор фотоистории о парке Горького также понятен. Мы имеем шанс сравнить самую громкую реконструкцию 2011 года с тем, что было в начале существования СССР, все изменения, что происходят с парком сейчас, — с первым годом его жизни. Этот фоторепортаж плавно перетекает в другой, датированный примерно тем же временем — проект молодых советских фотографов Аркадия Шайхета, Макса Альперта и Соломона Тулеса. «24 часа из жизни Филипповых» — самый известный, можно сказать, образцовый фоторепортаж советской журналистики.

Стартовал конкурс на лучший фоторепортаж о Москве-2011

В «Мультимедиа Арт Музее» открывается выставка «МишМаш» SEE YOU

Эти карточки о дне из жизни семьи рабочего московского станкостроительного завода «Красный пролетарий»: о том, как обычные советские люди работают, едят, спят, учатся и проводят досуг, включая фотографии из рабклуба, с фабрики-кухни и из парка отдыха. Репортаж был опубликован сначала в Германии, затем облетел весь мир. Целые делегации специально ездили именно на этот завод проверять — правда ли так хорошо в стране советской жить, когда везде царит кризис и безработица. В ММАМ представлены не только сами снимки, но и экземпляр немецкой «Рабочей иллюстрированной газеты», опубликовавшей их первой — в 1931 году.﻿

И наконец, последняя, самая масштабная история, завершающая выставку — автохромы Петра Веденисова, ялтинского фотографа-любителя, выпускника Московской консерватории и основателя Ялтинского религиозно-философского общества. В коллекцию музея попало около 150 стеклянных пластин, которые напоминают работы Прокудина-Горского, но с более местечковыми сюжетами и созданные десятилетием позже, с 1909 по 1914 годы. Лютики-цветочки, одесские пейзажи, усадьба и члены семьи, елка, украшенная флажками на цветных фотографиях, — хроники пяти счастливых мирных лет от любителя технических новинок.﻿



Ольга Свиблова «Я попросила бы пристальное внимание обратить на работу молодого художника Михаила Максимова. Это интерактивная инсталляция "Ограждения". Автор считает, что вся человеческая история может быть исследована сквозь призму эволюции ограждений. На экране видеоряд, в котором присутствует ряд полицейских ограждений, разделяющих изображение вдоль. Перед экраном вы увидите тяжелый штурвал, при помощи рукоятей его можно вращать. Я призываю всех его раскрутить как можно сильнее, от этого ограждения начнут двигаться. Это дает нам всем ощущение, что что-то можно изменить в нашей сегодняшней жизни и в новом году».

Новые поступления в коллекцию ММАМ

29 декабря 2011 — 29 января 2012 года

«Мультимедиа Арт Музей», ул. Остоженка, 16

Вход: от 150 рублей