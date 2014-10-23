Полина Потапова
На сайте с 30 октября 2012
Ситуация
Как изменятся цены на медицину, образование и услуги красоты в 2015 годуThe Village выяснил, какие потребительские услуги подорожают в ближайшее время
Ситуация
Как изменятся цены на медицину, образование и услуги красоты в 2015 году The Village выяснил, какие потребительские услуги подорожают в ближайшее время
Ситуация
Как изменятся цены на жильё в кризис The Village поговорил с экспертами рынка недвижимости о судьбе ипотеки, изменении стоимости квартир и падении арендных ставок
Ситуация
Как изменятся цены на жильё в кризис The Village поговорил с экспертами рынка недвижимости о судьбе ипотеки, изменении стоимости квартир и падении арендных ставок
Ситуация
Как сэкономить на покупках, ремонте, мобильной связи и других вещахРоссияне уже начали урезать свои расходы, свидетельствуют данные соцопросов и отчёты ретейлеров. The Village составил список сервисов, которые будут кстати во время кризиса
Ситуация
Как сэкономить на покупках, ремонте, мобильной связи и других вещах Россияне уже начали урезать свои расходы, свидетельствуют данные соцопросов и отчёты ретейлеров. The Village составил список сервисов, которые будут кстати во время кризиса
Ситуация
Пять претензий властей к НавальномуОппозиционер Алексей Навальный становится фигурантом всё новых уголовных дел. The Village разобрался, в чём суть обвинений
Ситуация
Пять претензий властей к Навальному Оппозиционер Алексей Навальный становится фигурантом всё новых уголовных дел. The Village разобрался, в чём суть обвинений
Редакция
Как я провела отпуск в РоссииРедактор The Village Полина Потапова — о том, как поездка в Сочи и Краснодар стала самым дешёвым и эффективным отпуском в её жизни
Редакция
Как я провела отпуск в России Редактор The Village Полина Потапова — о том, как поездка в Сочи и Краснодар стала самым дешёвым и эффективным отпуском в её жизни
Ситуация
Принципы Эльвиры Набиуллиной Глава Центробанка России — о собственной работе, инфляции, курсе рубля и будущем страны
Ситуация
Принципы Эльвиры Набиуллиной Глава Центробанка России — о собственной работе, инфляции, курсе рубля и будущем страны
Ситуация
О чём говорил Путин на своей пресс-конференцииВсе значимые моменты с пресс-конференции Владимира Путина 18 декабря 2014 года
Ситуация
О чём говорил Путин на своей пресс-конференции Все значимые моменты с пресс-конференции Владимира Путина 18 декабря 2014 года
Прямая речь
Как похудеть, прожить дольше, перестать бояться и стать счастливееThe Village собрал советы экспертов, которые пригодятся тем, кто решил поменять свою жизнь
Прямая речь
Как похудеть, прожить дольше, перестать бояться и стать счастливее The Village собрал советы экспертов, которые пригодятся тем, кто решил поменять свою жизнь
Редакция
Как не пить и не растерять друзейРедактор The Village Полина Потапова уверена, что отказ алкоголя не помеха вечеринкам, хотя от расспросов не спастись
Редакция
Как не пить и не растерять друзей Редактор The Village Полина Потапова уверена, что отказ алкоголя не помеха вечеринкам, хотя от расспросов не спастись
Ситуация
О чём говорил Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам
The Village собрал самые важные цитаты из интервью премьер-министра Дмитрия Медведева
Ситуация
О чём говорил Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам The Village собрал самые важные цитаты из интервью премьер-министра Дмитрия Медведева
Ситуация
Как правильно инвестировать 100 тысяч рублей Вложить свои кровные в домены, в вино, в облигации или оставить в банке? Эксперты рассказывают, как лучше поступить с суммой от ста тысяч рублей до миллиона
Ситуация
Как правильно инвестировать 100 тысяч рублей Вложить свои кровные в домены, в вино, в облигации или оставить в банке? Эксперты рассказывают, как лучше поступить с суммой от ста тысяч рублей до миллиона
Галереи
Селфи в кулуарах: Автопортреты российских политиковДепутаты и чиновники тоже любят выкладывать селфи в социальные сети. The Village выбрал самые интересные из них
Галереи
Селфи в кулуарах: Автопортреты российских политиков Депутаты и чиновники тоже любят выкладывать селфи в социальные сети. The Village выбрал самые интересные из них
Реакция
Сколько теперь стоит iPhone 6 в МосквеThe Village посмотрел, как изменились цены на iPhone 6 после того, как Apple скорректировала цены в соответствии с валютными колебаниями
Реакция
Сколько теперь стоит iPhone 6 в Москве The Village посмотрел, как изменились цены на iPhone 6 после того, как Apple скорректировала цены в соответствии с валютными колебаниями
Ситуация
7 событий украинской революции, изменивших РоссиюГод назад «Евромайдан» только начинался. За протестными акциями последовал клубок событий, который повлиял не только на Украину
Ситуация
7 событий украинской революции, изменивших Россию Год назад «Евромайдан» только начинался. За протестными акциями последовал клубок событий, который повлиял не только на Украину
Работа
Кроме английского: Какой иностранный язык повысит вашу зарплатуПерспективный арабский, противоречивый китайский, бесполезный испанский и модный итальянский
Работа
Кроме английского: Какой иностранный язык повысит вашу зарплату Перспективный арабский, противоречивый китайский, бесполезный испанский и модный итальянский
Ситуация
Всё, что нужно знать о банковском кризисеThe Village выяснил, почему у банков постоянно отзывают лицензии и чем это грозит потребителю, что случится при самом негативном развитии событий, а также в какой валюте хранить деньги
Ситуация
Всё, что нужно знать о банковском кризисе The Village выяснил, почему у банков постоянно отзывают лицензии и чем это грозит потребителю, что случится при самом негативном развитии событий, а также в какой валюте хранить деньги
Hopes & Fears
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
Hopes & Fears
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
Что нового
Хакер Алексей Смирнов — о том, кто взламывает аккаунты простых людей и как этого избежатьThe Village узнал, кто ставит лайки в «Фейсбуке» вместо вас, как подобрать правильный пароль и что из себя представляет хакерское сообщество
Что нового
Хакер Алексей Смирнов — о том, кто взламывает аккаунты простых людей и как этого избежать The Village узнал, кто ставит лайки в «Фейсбуке» вместо вас, как подобрать правильный пароль и что из себя представляет хакерское сообщество
Мотиватор
Сколько зарабатывают собаки и кошки из интернетаThe Village узнал, как блогерам удаётся монетизировать своих питомцев
Мотиватор
Сколько зарабатывают собаки и кошки из интернета The Village узнал, как блогерам удаётся монетизировать своих питомцев
Гид The Village
Плёвое дело: Где расшифровать ДНК ДНК может рассказать о происхождении человека, предрасположенности к заболеваниям и даже о подходящем виде спорта. The Village составил гид по компаниям, занимающимся популярной генетикой в России
Гид The Village