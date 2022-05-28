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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мини-альбом Kate NV в поддержку украинских беженцев
Премьера
28 мая 2022

Мини-альбом Kate NV в поддержку украинских беженцев

Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями
Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями Чем заняться дома на выходных
Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями

Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями
Чем заняться дома на выходных

Почему Мицки — музыка для женской депрессии? Спросили у девушек к выходу нового альбома
Почему Мицки — музыка для женской депрессии? Спросили у девушек к выходу нового альбома
Почему Мицки — музыка для женской депрессии? Спросили у девушек к выходу нового альбома

Почему Мицки — музыка для женской депрессии? Спросили у девушек к выходу нового альбома

Антоха МС и пять молодых артистов выпустили совместный альбом «Я это я»
Ссылка дня
24 декабря 2021

Антоха МС и пять молодых артистов выпустили совместный альбом «Я это я»

Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах
Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах Что слушать, читать и смотреть на выходных
Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах

Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах
Что слушать, читать и смотреть на выходных

Новый микстейп Оксимирона «Смутное время» — почти 40 (!) старых треков
Плейлист дня
12 ноября 2021

Новый микстейп Оксимирона «Смутное время» — почти 40 (!) старых треков

Треки t.A.T.u, которые перепели Монеточка, ЛСП и Алла Пугачева
Плейлист дня
5 ноября 2021

Треки t.A.T.u, которые перепели Монеточка, ЛСП и Алла Пугачева

Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино

Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино
Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»

10 альбомов осени

10 альбомов осениДебют Lil Nas X, Кортни Барнетт и трибьют Velvet Underground

10 альбомов осени

10 альбомов осени Дебют Lil Nas X, Кортни Барнетт и трибьют Velvet Underground

9 альбомов лета

9 альбомов летаModest Mouse, Билли Айлиш и Migos

9 альбомов лета

9 альбомов лета Modest Mouse, Билли Айлиш и Migos

Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах
Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах «ШХД: Лето» — живо и тепло
Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах

Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах
«ШХД: Лето» — живо и тепло

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году
Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom

Скриптонит выпустил свой альбом «Свистки и бумажки» на три дня раньше из-за ошибки Apple Music
27 марта 2021

Скриптонит выпустил свой альбом «Свистки и бумажки» на три дня раньше из-за ошибки Apple Music

Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку
Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку «Будь он на 60 лет помладше, мы бы наверняка с ним стали хорошими друзьями»
Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку

Как композитор-неоклассик записал альбом про своего дедушку
«Будь он на 60 лет помладше, мы бы наверняка с ним стали хорошими друзьями»

Shortparis, Noize MC и Лагутенко запишут трибьют-альбом на стихи Мандельштама
17 сентября 2020

Shortparis, Noize MC и Лагутенко запишут трибьют-альбом на стихи Мандельштама

Самые ожидаемые альбомы осени
Самые ожидаемые альбомы осени Kanye West, Woodkid, Хаски и еще пара десятков классных артистов
Самые ожидаемые альбомы осени

Самые ожидаемые альбомы осени
Kanye West, Woodkid, Хаски и еще пара десятков классных артистов

Альбомы «Птицу Емъ» появились на всех стримингах
31 августа 2020

Альбомы «Птицу Емъ» появились на всех стримингах

Лучший альбом Тейлор Свифт, польский инди-хоррор и объятия с велотрассой
Лучший альбом Тейлор Свифт, польский инди-хоррор и объятия с велотрассой Разбираемся, как провести очередные выходные лета
Лучший альбом Тейлор Свифт, польский инди-хоррор и объятия с велотрассой

Лучший альбом Тейлор Свифт, польский инди-хоррор и объятия с велотрассой
Разбираемся, как провести очередные выходные лета

Певица Dequine — о своем первом альбоме, поиске идентичности в Москве, политике и харассменте
Певица Dequine — о своем первом альбоме, поиске идентичности в Москве, политике и харассменте Свежее лицо на поп-сцене — из Казахстана
Певица Dequine — о своем первом альбоме, поиске идентичности в Москве, политике и харассменте

Певица Dequine — о своем первом альбоме, поиске идентичности в Москве, политике и харассменте
Свежее лицо на поп-сцене — из Казахстана

Где и как снимали обложки легендарных русских альбомов

Где и как снимали обложки легендарных русских альбомовВозможно, недалеко от вашего дома

Где и как снимали обложки легендарных русских альбомов

Где и как снимали обложки легендарных русских альбомов
Возможно, недалеко от вашего дома

Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х

Это первый альбом, который рэпер записал целиком сам

Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х

Группа Shortparis выпустила третий альбом «Так закалялась сталь»

Предыдущую пластинку выпустили в начале 2017-го

Группа Shortparis выпустила третий альбом «Так закалялась сталь»

Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены «Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены

Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены
«Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»

«Трипинадва» наконец представят дебютный альбом. Уже появился клип на песню «Кашка на молоке»

Релиз ждали с 2014 года

«Трипинадва» наконец представят дебютный альбом. Уже появился клип на песню «Кашка на молоке»

Green Day включила Россию в свое мировое турне. Рокеры приедут в Москву в мае

Гастроли группы состоятся в поддержку нового альбома

Green Day включила Россию в свое мировое турне. Рокеры приедут в Москву в мае

13 альбомов июля, которые вам нужно (или не нужно) послушать прямо сейчас
13 альбомов июля, которые вам нужно (или не нужно) послушать прямо сейчас Ченс, Нина Кравиц, Flaming Lips, Масло Черного Тмина и еще десять важных альбомов этого месяца
13 альбомов июля, которые вам нужно (или не нужно) послушать прямо сейчас

13 альбомов июля, которые вам нужно (или не нужно) послушать прямо сейчас
Ченс, Нина Кравиц, Flaming Lips, Масло Черного Тмина и еще десять важных альбомов этого месяца

Лучшие песни июня по версии The Village

Том Йорк, black midi, «Ада» и Hot Chip

Лучшие песни июня по версии The Village

Gin & Milk: Премьера первого русскоязычного альбома сайд-проекта «Комсомольска»
Gin & Milk: Премьера первого русскоязычного альбома сайд-проекта «Комсомольска» «Хотелось простоты — от всего происходящего вокруг в 2019-м устаешь и скучаешь»
Gin & Milk: Премьера первого русскоязычного альбома сайд-проекта «Комсомольска»

Gin & Milk: Премьера первого русскоязычного альбома сайд-проекта «Комсомольска»
«Хотелось простоты — от всего происходящего вокруг в 2019-м устаешь и скучаешь»

10 альбомов апреля
10 альбомов апреля Возвращение Пита Доэрти, турецкий психоделик-рок Altın Gün и другие интересные пластинки
10 альбомов апреля

10 альбомов апреля
Возвращение Пита Доэрти, турецкий психоделик-рок Altın Gün и другие интересные пластинки

Sigrid: Поп-музыка здорового человека
Sigrid: Поп-музыка здорового человека Энергия беззаботности и уверенности в себе
Sigrid: Поп-музыка здорового человека

Sigrid: Поп-музыка здорового человека
Энергия беззаботности и уверенности в себе

Группа «Мы» выпустила новый альбом без Евы Краузе

В релиз вошли десять песен

Группа «Мы» выпустила новый альбом без Евы Краузе

Лучшие музыкальные альбомы февраля
Лучшие музыкальные альбомы февраля Xiu Xiu, LCD Soundsystem, «Пасош» и еще 7 интересных пластинок
Лучшие музыкальные альбомы февраля

Лучшие музыкальные альбомы февраля
Xiu Xiu, LCD Soundsystem, «Пасош» и еще 7 интересных пластинок

Тима Белорусских — поп-звезда нового поколения

Тима Белорусских — поп-звезда нового поколенияСтриминговый чемпион — о дебютном альбоме, белорусской музыке и о том, почему он ни с кем не ругается

Тима Белорусских — поп-звезда нового поколения

Тима Белорусских — поп-звезда нового поколения
Стриминговый чемпион — о дебютном альбоме, белорусской музыке и о том, почему он ни с кем не ругается

Как Ариана Гранде стала главной поп-звездой планеты
Как Ариана Гранде стала главной поп-звездой планеты 25-летняя певица повторила рекорд The Beatles, заняв три первые строчки Billboard Hot 100
Как Ариана Гранде стала главной поп-звездой планеты

Как Ариана Гранде стала главной поп-звездой планеты
25-летняя певица повторила рекорд The Beatles, заняв три первые строчки Billboard Hot 100

В топ Apple Music попали четыре неизвестных музыканта. Они подражают Хаски и Оксимирону

Дело может быть в ошибке системы или накрутке голосов

В топ Apple Music попали четыре неизвестных музыканта. Они подражают Хаски и Оксимирону

Почему все без ума от Мэгги Роджерс
Почему все без ума от Мэгги Роджерс Рассказываем о новой звезде стримингов и радиоэфиров
Почему все без ума от Мэгги Роджерс

Почему все без ума от Мэгги Роджерс
Рассказываем о новой звезде стримингов и радиоэфиров

Лучшие песни 2018 года в «Яндекс.Музыке»

В этом году в список вошло больше российских исполнителей

Лучшие песни 2018 года в «Яндекс.Музыке»

Самые популярные альбомы и песни 2018 года в Apple Music

В этом году топовые позиции заняло больше отечественных исполнителей

Самые популярные альбомы и песни 2018 года в Apple Music

«Заколдованные сны»: Луна представила свой третий альбом

«О любви и непредсказуемой судьбе»

«Заколдованные сны»: Луна представила свой третий альбом

Tesla Boy выпустили свой третий альбом «Remedy»

Это первая полноформатная пластинка группы с 2013 года

Tesla Boy выпустили свой третий альбом «Remedy»

The Jack Wood представили новый альбом «Confession»

Пластинка состоит из восьми песен

The Jack Wood представили новый альбом «Confession»

15 (и еще 70) альбомов осени

15 (и еще 70) альбомов осениНовые записи MØ, «Интурист», Тим Хекер и других

15 (и еще 70) альбомов осени

15 (и еще 70) альбомов осени
Новые записи MØ, «Интурист», Тим Хекер и других

Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда»
Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда»

Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС
Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС Феликс Сандалов — о попытке фронтмена «Антихайпа» сделать серьезную запись
Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС

Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС
Феликс Сандалов — о попытке фронтмена «Антихайпа» сделать серьезную запись

25 главных альбомов осени: От Майли Сайрус до «Грибов»
25 главных альбомов осени: От Майли Сайрус до «Грибов» Что мы будем слушать в ближайшие три месяца
25 главных альбомов осени: От Майли Сайрус до «Грибов»

25 главных альбомов осени: От Майли Сайрус до «Грибов»
Что мы будем слушать в ближайшие три месяца

Новые песни Ланы Дель Рей, возвращение Харви Спектера и игра, которая заставит ненавидеть себя
Новые песни Ланы Дель Рей, возвращение Харви Спектера и игра, которая заставит ненавидеть себя Занятия для тех, кто проведет выходные в горизонтальном положении
Новые песни Ланы Дель Рей, возвращение Харви Спектера и игра, которая заставит ненавидеть себя

Новые песни Ланы Дель Рей, возвращение Харви Спектера и игра, которая заставит ненавидеть себя
Занятия для тех, кто проведет выходные в горизонтальном положении

15 альбомов лета

15 альбомов летаРелизы от Ланы Дель Рей, Келвина Харриса, alt-J — что мы будем слушать этим летом

15 альбомов лета

15 альбомов лета
Релизы от Ланы Дель Рей, Келвина Харриса, alt-J — что мы будем слушать этим летом

Музыка на каникулы: Главные и недооцененные альбомы 2016 года
Музыка на каникулы: Главные и недооцененные альбомы 2016 года Что еще скачать, если вам понравились Бейонсе, Фрэнк Оушен и Дэвид Боуи
Музыка на каникулы: Главные и недооцененные альбомы 2016 года

Музыка на каникулы: Главные и недооцененные альбомы 2016 года
Что еще скачать, если вам понравились Бейонсе, Фрэнк Оушен и Дэвид Боуи

15 альбомов зимы

15 альбомов зимыНовые The xx, Брайан Ино и Run the Jewels

15 альбомов зимы

15 альбомов зимы
Новые The xx, Брайан Ино и Run the Jewels

В Петербурге представили записанный в Эрмитаже альбом Олега Каравайчука

Презентация диска состоялась на кинофестивале «Артдокфест»

В Петербурге представили записанный в Эрмитаже альбом Олега Каравайчука

Сериалы, концерты, кино: Все планы на осень

Сериалы, концерты, кино: Все планы на осень От «Доктора Стрэнджа» и сериала Вуди Аллена до M83 в «Гараже» и выставки Рафаэля

Сериалы, концерты, кино: Все планы на осень

Сериалы, концерты, кино: Все планы на осень
От «Доктора Стрэнджа» и сериала Вуди Аллена до M83 в «Гараже» и выставки Рафаэля

20 альбомов осени

20 альбомов осениЧто слушать осенью: Энжел Олсен, M.I.A., Девендра Банхарт и How To Dress Well

20 альбомов осени

20 альбомов осени
Что слушать осенью: Энжел Олсен, M.I.A., Девендра Банхарт и How To Dress Well

ASAP Nast в «Атриуме», открытие Heineken Bar и возвращение «Страшных сказок»

ASAP Nast в «Атриуме», открытие Heineken Bar и возвращение «Страшных сказок»События, сериалы, книги и музыка на выходные

ASAP Nast в «Атриуме», открытие Heineken Bar и возвращение «Страшных сказок»

ASAP Nast в «Атриуме», открытие Heineken Bar и возвращение «Страшных сказок»
События, сериалы, книги и музыка на выходные

До Radiohead: Самые важные альбомы, вышедшие в 2016 году

До Radiohead: Самые важные альбомы, вышедшие в 2016 годуThe Village подводит промежуточные музыкальные итоги года

До Radiohead: Самые важные альбомы, вышедшие в 2016 году

До Radiohead: Самые важные альбомы, вышедшие в 2016 году
The Village подводит промежуточные музыкальные итоги года

«Не качает»: The Village слушает главные альбомы года с таксистом

«Не качает»: The Village слушает главные альбомы года с таксистомЧеловек, вынужденный слушать музыку с утра до вечера, оценивает Дрейка, Граймс, Оксимирона и «Кровосток»

«Не качает»: The Village слушает главные альбомы года с таксистом

«Не качает»: The Village слушает главные альбомы года с таксистом
Человек, вынужденный слушать музыку с утра до вечера, оценивает Дрейка, Граймс, Оксимирона и «Кровосток»

Купить арт-альбом в петербурге Праздничная пора уже на носу, а вопрос о том, что кому дарить,у большинства, до сих пор остается открытым. Возможно,наш вариант подарка не самый оригинальный, не самый дешевый и он точно будет стоять на полке. Но даже если этот пост не поможет определится стем,ЧТО подарить, то может хоть подскажет, ГДЕ это искать.

Купить арт-альбом в петербурге