Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Чистых прудах открылось кафе Yumms от дизайнера Марка Родовского
27 мая 2022

На Чистых прудах открылось кафе Yumms от дизайнера Марка Родовского

«Дом-яйцо» на Чистых прудах
Товар дня
6 апреля 2022

«Дом-яйцо» на Чистых прудах

На Чистых прудах откроется концепт-стор и кофейня с десертами Choux
19 августа 2021

На Чистых прудах откроется концепт-стор и кофейня с десертами Choux

На Чистых прудах закроется кафе «Кофе пью»
14 июля 2021

На Чистых прудах закроется кафе «Кофе пью»

20 мая 2021

«Отравителя из Ямы» Мурата Сабанова приговорили к 16 годам колонии строгого режима

31 июля 2020

В центре Москвы откроют книжный магазин издательства «Черная сотня» с лекциями для националистов

Кинотеатр «Ролан» на Чистых прудах выставили на торги. Но найти арендатора не могут

Объясняем, почему «Ролан» — не самое выгодное вложение

Кинотеатр «Ролан» на Чистых прудах выставили на торги. Но найти арендатора не могут

У «Чистых прудов» перекладывают плитку. Опять

Власти заверили, что ничего не меняют — просто поправить решили

У «Чистых прудов» перекладывают плитку. Опять

Валерий Сюткин — о Хитровке, Билли Айлиш и футболе
Валерий Сюткин — о Хитровке, Билли Айлиш и футболе Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе
Валерий Сюткин — о Хитровке, Билли Айлиш и футболе

Валерий Сюткин — о Хитровке, Билли Айлиш и футболе
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе

«Погружение в несвободу» на Чистых прудах от московского активиста Морта

Свой перформанс он посвятил несвободным выборам

«Погружение в несвободу» на Чистых прудах от московского активиста Морта

Минимализм в трехкомнатной квартире в доме 1929 года на Чистых прудах
Минимализм в трехкомнатной квартире в доме 1929 года на Чистых прудах Два классных балкона, молочные стены и мебель на заказ
Минимализм в трехкомнатной квартире в доме 1929 года на Чистых прудах

Минимализм в трехкомнатной квартире в доме 1929 года на Чистых прудах
Два классных балкона, молочные стены и мебель на заказ

Дизайнеры Вася и Олеся Волчок-Русакович — о «Яме» и собянинской Москве
Дизайнеры Вася и Олеся Волчок-Русакович — о «Яме» и собянинской Москве Видео-формат рубрики «Любимое место»
Дизайнеры Вася и Олеся Волчок-Русакович — о «Яме» и собянинской Москве

Дизайнеры Вася и Олеся Волчок-Русакович — о «Яме» и собянинской Москве
Видео-формат рубрики «Любимое место»

В центре Москвы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят: 24 жертвы, многие были в коме
В центре Москвы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят: 24 жертвы, многие были в коме Преступники до сих пор на свободе, они продолжают грабить на Чистых прудах
В центре Москвы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят: 24 жертвы, многие были в коме

В центре Москвы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят: 24 жертвы, многие были в коме
Преступники до сих пор на свободе, они продолжают грабить на Чистых прудах

Онлайн: Как проходит марш в поддержку Голунова
Онлайн: Как проходит марш в поддержку Голунова The Village следит за несанкционированной акцией в центре столицы
Онлайн: Как проходит марш в поддержку Голунова

Онлайн: Как проходит марш в поддержку Голунова
The Village следит за несанкционированной акцией в центре столицы

Какие улицы перекопают в Москве в этом году

«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон

Какие улицы перекопают в Москве в этом году

Движение возле Чистых прудов перекроют для репетиции и проведения парада трамваев

Первая репетиция пройдет сегодня ночью, сам парад состоится 20 апреля

Движение возле Чистых прудов перекроют для репетиции и проведения парада трамваев

В тоннеле метро у станции «Чистые пруды» произошел пожар (обновлено)

Причиной возгорания стал тлеющий силовой кабель. Пострадавших нет

В тоннеле метро у станции «Чистые пруды» произошел пожар (обновлено)

Мэрия благоустроит территорию вокруг «Табакерки» на Чистых прудах

В девяти дворах на улице Чаплыгина появятся современные детские и спортивные площадки

Мэрия благоустроит территорию вокруг «Табакерки» на Чистых прудах

В усадьбе XIX века на Чистых прудах открылся дизайн-хостел Strawberry Duck

Оформлять здание помогали художники Dagnini, Алексей Дубинский и Иван Лылов

В усадьбе XIX века на Чистых прудах открылся дизайн-хостел Strawberry Duck

Навальный, говнари и центр «Э»: История бара «Делай культуру»

Навальный, говнари и центр «Э»: История бара «Делай культуру»Как его владелицы ссорятся и мирятся с ЧОПом, кальянщиками и музыкантами-хулиганами

Навальный, говнари и центр «Э»: История бара «Делай культуру»

Навальный, говнари и центр «Э»: История бара «Делай культуру»
Как его владелицы ссорятся и мирятся с ЧОПом, кальянщиками и музыкантами-хулиганами

Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смерти

Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смертиА также о московском мифе, животных, Кабакове и Павленском

Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смерти

Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смерти
А также о московском мифе, животных, Кабакове и Павленском

Трамваи временно перестанут ходить до Чистых прудов

На время ремонта путей введут замещающий автобус

Трамваи временно перестанут ходить до Чистых прудов

Полиция задержала уличных музыкантов на Чистых прудах

Их забрали в отделение «для беседы»

Полиция задержала уличных музыкантов на Чистых прудах

«Гигарама» Москвы с динамикой городских изменений

На детальной карте столицы можно посмотреть, какого цвета домик для уточек на Патриарших прудах

«Гигарама» Москвы с динамикой городских изменений

Движение по Чистопрудному бульвару перекроют для парада трамваев

Для подготовки к мероприятию изменится движение трамвайных маршрутов

Движение по Чистопрудному бульвару перекроют для парада трамваев

В Сверчковом переулке открылся салон красоты Fingers Crossed

Салон расположился в доме-памятнике архитектуры

В Сверчковом переулке открылся салон красоты Fingers Crossed

В Москве стартовал исторический фестиваль «Времена и эпохи»

На фестиваль съехались мастера и участники из 22 стран мира

В Москве стартовал исторический фестиваль «Времена и эпохи»

Антоха МС — о Чистых прудах и желтых сапогах

Антоха МС — о Чистых прудах и желтых сапогахИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге

Антоха МС — о Чистых прудах и желтых сапогах

Антоха МС — о Чистых прудах и желтых сапогах
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге

На Чистых прудах открылся каток

Каток будет работать круглосуточно

На Чистых прудах открылся каток

Вестибюли шести станций метро будут закрыты в ближайшие выходные

Перекрытия связаны с ремонтными работами

Вестибюли шести станций метро будут закрыты в ближайшие выходные

На Чистых прудах откроется бар с крафтовым пивом Bar BeerMood

В баре можно будет поиграть в PlayStation и настольные игры

На Чистых прудах откроется бар с крафтовым пивом Bar BeerMood

Центральный участок Сокольнической ветки метро закроют 17 июля

Перекрытие связано с ремонтом путей на участке

Центральный участок Сокольнической ветки метро закроют 17 июля

Центральный участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 4 июля

Участок от станции «Октябрьская» до «Проспекта Мира» закроют на весь день в связи с техническими работами

Центральный участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 4 июля

Усадьбу конца XVII века возле «Чистых прудов» выставили на аукцион

Стартовая стоимость сделки 601,3 миллиона рублей

Усадьбу конца XVII века возле «Чистых прудов» выставили на аукцион

Из-за сноса самостроя перекрыто движение у «Чистых прудов» (обновлено)

Закрыт проезд по внутренней и внешней стороне Бульварного кольца

Из-за сноса самостроя перекрыто движение у «Чистых прудов» (обновлено)

Как я неделю жила в «Милютинском сквоте»

Как я неделю жила в «Милютинском сквоте»Шеф-редактор The Village Аня Чесова на семь дней переехала в творческую коммуну в центре Москвы

Как я неделю жила в «Милютинском сквоте»

Как я неделю жила в «Милютинском сквоте»
Шеф-редактор The Village Аня Чесова на семь дней переехала в творческую коммуну в центре Москвы

В Потаповском переулке открылся бар «Крапива»

«Крапиву» открыли актёр Александр Робак и ресторатор Константин Ёлкин

В Потаповском переулке открылся бар «Крапива»

Из-за инцидента c ребёнком на эскалаторе в метро следователи возбудили дело

Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»

Из-за инцидента c ребёнком на эскалаторе в метро следователи возбудили дело

На «Чистых прудах» открылось кафе с едой навынос «Профессор Пуф»

В меню заведения — хот-доги, сэндвичи и картофельные чипсы

На «Чистых прудах» открылось кафе с едой навынос «Профессор Пуф»

На «Чистых прудах» откроется кафе проекта Mr. Laflafel

В меню нового заведения — блюда индийской и израильской кухни

На «Чистых прудах» откроется кафе проекта Mr. Laflafel

Клубок легенд и неприятностей Краевед Денис Ромодин — о том, как на Чистых прудах появилось самое противоречивое здание Москвы

Клубок легенд и неприятностей

Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году
Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году Вычисляем самое весёлое место в вечерней столице при помощи больших данных
Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году

Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году
Вычисляем самое весёлое место в вечерней столице при помощи больших данных

Алекс Дубас о том, на каких машинах ездят вежливые водители

Журналист Алекс Дубас делится результатами собственного исследования: водители каких машин пропускают людей на переходе

Алекс Дубас о том, на каких машинах ездят вежливые водители

На месте кафе Bilingua открывается заведение «Одесса-мама»

В меню заведения можно будет найти мацу, малосольную тюльку и картошку со шкварками

На месте кафе Bilingua открывается заведение «Одесса-мама»

В Кривоколенном открылась японская лапшичная «Рамен-Клаб»

Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли в Кривоколенном переулке маленькую лапшичную.

В Кривоколенном открылась японская лапшичная «Рамен-Клаб»

У лапшичной Doodles появилась доставка

Блюда из Doodles начали доставлять по нескольким районам Москвы.

У лапшичной Doodles появилась доставка

На Чистые пруды вернут каток

Зимой на Чистых прудах после перерыва в несколько лет вновь откроют каток.

На Чистые пруды вернут каток

Новое место: Кафе Doodles
Новое место: Кафе Doodles Небольшое семейное кафе с паназиатской кухней открылось на Покровке, 17, стр. 1.
Новое место: Кафе Doodles

Новое место: Кафе Doodles
Небольшое семейное кафе с паназиатской кухней открылось на Покровке, 17, стр. 1.

Интерьер недели (Москва): «Мама Ро»
Интерьер недели (Москва): «Мама Ро» Апартаменты в центре Москвы с кирпичными стенами, лаконичным дизайном и полным техническим оснащением.
Интерьер недели (Москва): «Мама Ро»

Интерьер недели (Москва): «Мама Ро»
Апартаменты в центре Москвы с кирпичными стенами, лаконичным дизайном и полным техническим оснащением.

Театр «Современник» переедет

На время реконструкции здания на Чистых прудах «Современник» переберётся во Дворец на Яузе.

Театр «Современник» переедет

Колонны на «Чистых прудах» отчистили от краски

Департамент транспорта потребовал от администрации метрополитена отчистить гранитные колонны «Чистых прудов» от серой краски.

Колонны на «Чистых прудах» отчистили от краски

Выходные в городе: 19-21 апреля
Выходные в городе: 19-21 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Выходные в городе: 19-21 апреля

Выходные в городе: 19-21 апреля
Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

Истоки эволюции: Данила Антоновский о том, зачем нужны митинги
Истоки эволюции: Данила Антоновский о том, зачем нужны митинги «То, что происходит сейчас в Москве, — это ни в коем случае не революция. Это эволюция», — полагает Данила Антоновский, бывший шеф-редактор Conde Nast Digital и основатель проекта The Locals.
Истоки эволюции: Данила Антоновский о том, зачем нужны митинги

Истоки эволюции: Данила Антоновский о том, зачем нужны митинги
«То, что происходит сейчас в Москве, — это ни в коем случае не революция. Это эволюция», — полагает Данила Антоновский, бывший шеф-редактор Conde Nast Digital и основатель проекта The Locals.

По местам: Памятник Абаю Кунанбаеву
По местам: Памятник Абаю Кунанбаеву The Village начинает серию материалов о памятниках, которые появились в Москве за последние десять лет. В первом выпуске — монумент казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах.
По местам: Памятник Абаю Кунанбаеву

По местам: Памятник Абаю Кунанбаеву
The Village начинает серию материалов о памятниках, которые появились в Москве за последние десять лет. В первом выпуске — монумент казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах.

На станции «Сретенский бульвар» уcтановят стометровый эскалатор Строительство крупнейшего пересадочного узла метро на стыке 3 станций — «Чистые пруды», «Тургеневская» и «Сретенский бульвар» подходит к концу

На станции «Сретенский бульвар» уcтановят стометровый эскалатор

Квартира недели: Чистые Пруды
Квартира недели: Чистые Пруды Двухкомнатная квартира на Чистых Прудах.&nbsp;
Квартира недели: Чистые Пруды

Квартира недели: Чистые Пруды
Двухкомнатная квартира на Чистых Прудах.&nbsp;