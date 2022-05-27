В центре Москвы откроют книжный магазин издательства «Черная сотня» с лекциями для националистов
Кинотеатр «Ролан» на Чистых прудах выставили на торги. Но найти арендатора не могут
Объясняем, почему «Ролан» — не самое выгодное вложение
У «Чистых прудов» перекладывают плитку. Опять
Власти заверили, что ничего не меняют — просто поправить решили
Валерий Сюткин — о Хитровке, Билли Айлиш и футболе Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе
«Погружение в несвободу» на Чистых прудах от московского активиста Морта
Свой перформанс он посвятил несвободным выборам
Минимализм в трехкомнатной квартире в доме 1929 года на Чистых прудах Два классных балкона, молочные стены и мебель на заказ
Дизайнеры Вася и Олеся Волчок-Русакович — о «Яме» и собянинской Москве Видео-формат рубрики «Любимое место»
В центре Москвы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят: 24 жертвы, многие были в коме
Преступники до сих пор на свободе, они продолжают грабить на Чистых прудах
Онлайн: Как проходит марш в поддержку Голунова The Village следит за несанкционированной акцией в центре столицы
Какие улицы перекопают в Москве в этом году
«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон
Движение возле Чистых прудов перекроют для репетиции и проведения парада трамваев
Первая репетиция пройдет сегодня ночью, сам парад состоится 20 апреля
В тоннеле метро у станции «Чистые пруды» произошел пожар (обновлено)
Причиной возгорания стал тлеющий силовой кабель. Пострадавших нет
Мэрия благоустроит территорию вокруг «Табакерки» на Чистых прудах
В девяти дворах на улице Чаплыгина появятся современные детские и спортивные площадки
В усадьбе XIX века на Чистых прудах открылся дизайн-хостел Strawberry Duck
Оформлять здание помогали художники Dagnini, Алексей Дубинский и Иван Лылов
Навальный, говнари и центр «Э»: История бара «Делай культуру»Как его владелицы ссорятся и мирятся с ЧОПом, кальянщиками и музыкантами-хулиганами
Навальный, говнари и центр «Э»: История бара «Делай культуру» Как его владелицы ссорятся и мирятся с ЧОПом, кальянщиками и музыкантами-хулиганами
Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смертиА также о московском мифе, животных, Кабакове и Павленском
Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смерти А также о московском мифе, животных, Кабакове и Павленском
Трамваи временно перестанут ходить до Чистых прудов
На время ремонта путей введут замещающий автобус
«Гигарама» Москвы с динамикой городских изменений
На детальной карте столицы можно посмотреть, какого цвета домик для уточек на Патриарших прудах
Движение по Чистопрудному бульвару перекроют для парада трамваев
Для подготовки к мероприятию изменится движение трамвайных маршрутов
В Сверчковом переулке открылся салон красоты Fingers Crossed
Салон расположился в доме-памятнике архитектуры
В Москве стартовал исторический фестиваль «Времена и эпохи»
На фестиваль съехались мастера и участники из 22 стран мира
Антоха МС — о Чистых прудах и желтых сапогахИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге
Антоха МС — о Чистых прудах и желтых сапогах Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге
Вестибюли шести станций метро будут закрыты в ближайшие выходные
Перекрытия связаны с ремонтными работами
На Чистых прудах откроется бар с крафтовым пивом Bar BeerMood
В баре можно будет поиграть в PlayStation и настольные игры
Центральный участок Сокольнической ветки метро закроют 17 июля
Перекрытие связано с ремонтом путей на участке
Центральный участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 4 июля
Участок от станции «Октябрьская» до «Проспекта Мира» закроют на весь день в связи с техническими работами
Усадьбу конца XVII века возле «Чистых прудов» выставили на аукцион
Стартовая стоимость сделки 601,3 миллиона рублей
Из-за сноса самостроя перекрыто движение у «Чистых прудов» (обновлено)
Закрыт проезд по внутренней и внешней стороне Бульварного кольца
Как я неделю жила в «Милютинском сквоте»Шеф-редактор The Village Аня Чесова на семь дней переехала в творческую коммуну в центре Москвы
Как я неделю жила в «Милютинском сквоте» Шеф-редактор The Village Аня Чесова на семь дней переехала в творческую коммуну в центре Москвы
В Потаповском переулке открылся бар «Крапива»
«Крапиву» открыли актёр Александр Робак и ресторатор Константин Ёлкин
Из-за инцидента c ребёнком на эскалаторе в метро следователи возбудили дело
Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»
На «Чистых прудах» открылось кафе с едой навынос «Профессор Пуф»
В меню заведения — хот-доги, сэндвичи и картофельные чипсы
На «Чистых прудах» откроется кафе проекта Mr. Laflafel
В меню нового заведения — блюда индийской и израильской кухни
Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году Вычисляем самое весёлое место в вечерней столице при помощи больших данных
Алекс Дубас о том, на каких машинах ездят вежливые водители
Журналист Алекс Дубас делится результатами собственного исследования: водители каких машин пропускают людей на переходе
На месте кафе Bilingua открывается заведение «Одесса-мама»
В меню заведения можно будет найти мацу, малосольную тюльку и картошку со шкварками
В Кривоколенном открылась японская лапшичная «Рамен-Клаб»
Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли в Кривоколенном переулке маленькую лапшичную.
У лапшичной Doodles появилась доставка
Блюда из Doodles начали доставлять по нескольким районам Москвы.
На Чистые пруды вернут каток
Зимой на Чистых прудах после перерыва в несколько лет вновь откроют каток.
Новое место: Кафе Doodles Небольшое семейное кафе с паназиатской кухней открылось на Покровке, 17, стр. 1.
Интерьер недели (Москва): «Мама Ро» Апартаменты в центре Москвы с кирпичными стенами, лаконичным дизайном и полным техническим оснащением.
Театр «Современник» переедет
На время реконструкции здания на Чистых прудах «Современник» переберётся во Дворец на Яузе.
Колонны на «Чистых прудах» отчистили от краски
Департамент транспорта потребовал от администрации метрополитена отчистить гранитные колонны «Чистых прудов» от серой краски.