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Как обновить дизайн кухни без ремонта
Промо
Как обновить дизайн кухни без ремонта И создать яркий интерьер, который не надоест
Как обновить дизайн кухни без ремонта
Промо

Как обновить дизайн кухни без ремонта
И создать яркий интерьер, который не надоест

Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)
Промо
Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)
Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)
Промо

Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)

Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне
СПЕЦПРОЕКТ
Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне И как карантин повлиял на ваши гастрономические привычки
Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне
СПЕЦПРОЕКТ

Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне
И как карантин повлиял на ваши гастрономические привычки

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого И как их расширить при помощи мороженицы
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
И как их расширить при помощи мороженицы

150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой
150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей
150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой

150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой
Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей

Редакция готовит по видеорецептам из соцсетей
Редакция готовит по видеорецептам из соцсетей И у нее все получается! Почти
Редакция готовит по видеорецептам из соцсетей

Редакция готовит по видеорецептам из соцсетей
И у нее все получается! Почти

WhereToEat: Лучшие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга

(И Краснодара)

WhereToEat: Лучшие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга
(И Краснодара)

«Макдоналдс» открыл первый ресторан только для доставки

Он метит в лидеры по числу заказов

«Макдоналдс» открыл первый ресторан только для доставки
Он метит в лидеры по числу заказов

От гриля до коптильного пистолета
ПРОМО
От гриля до коптильного пистолета Что подарить на 23 Февраля и не прогадать
От гриля до коптильного пистолета
ПРОМО

От гриля до коптильного пистолета
Что подарить на 23 Февраля и не прогадать

Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров

В ней вырастят новых Джейми Оливеров

Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров
В ней вырастят новых Джейми Оливеров

Зачем россияне ходят в кафе и рестораны

И какую кухню предпочитают

Зачем россияне ходят в кафе и рестораны
И какую кухню предпочитают

Novikov School открыла набор на кулинарный курс All stars. Есть одно бесплатное место

Секретами мастерства поделятся девять известных шеф-поваров, в том числе обладатели звезд Мишлен

Novikov School открыла набор на кулинарный курс All stars. Есть одно бесплатное место
Секретами мастерства поделятся девять известных шеф-поваров, в том числе обладатели звезд Мишлен

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры

Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры
Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве

Едим дома: Как сделать кухню удобной
Едим дома: Как сделать кухню удобной Типичные ошибки и чек-лист от дизайнеров
Едим дома: Как сделать кухню удобной

Едим дома: Как сделать кухню удобной
Типичные ошибки и чек-лист от дизайнеров

Novikov School проведет поварской курс с участием известных шефов

Одно бесплатное место разыграют на конкурсе

Novikov School проведет поварской курс с участием известных шефов
Одно бесплатное место разыграют на конкурсе

Города России с лучшей региональной кухней

И самые популярные традиционные блюда у туристов

Города России с лучшей региональной кухней
И самые популярные традиционные блюда у туристов

IKEA откроет в Москве еще два магазина малого формата

Посетители дизайн-студий смогут спланировать интерьер спальни или кухни, а также заказать доставку любых товаров

IKEA откроет в Москве еще два магазина малого формата
Посетители дизайн-студий смогут спланировать интерьер спальни или кухни, а также заказать доставку любых товаров

Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке»

Консультанты помогут выбрать решение для кухни или гардеробной

Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке»
Консультанты помогут выбрать решение для кухни или гардеробной

Как выбрать дизайнера, рассчитать смету на ремонт и избежать ошибок в процессе
Как выбрать дизайнера, рассчитать смету на ремонт и избежать ошибок в процессе Полное руководство по капитальной переделке квартиры
Как выбрать дизайнера, рассчитать смету на ремонт и избежать ошибок в процессе

Как выбрать дизайнера, рассчитать смету на ремонт и избежать ошибок в процессе
Полное руководство по капитальной переделке квартиры

Второй ресторан в «Зарядье», питерские вензеля с малиной и «Колбасный цех» на Кутузовском
Второй ресторан в «Зарядье», питерские вензеля с малиной и «Колбасный цех» на Кутузовском Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Второй ресторан в «Зарядье», питерские вензеля с малиной и «Колбасный цех» на Кутузовском

Второй ресторан в «Зарядье», питерские вензеля с малиной и «Колбасный цех» на Кутузовском
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

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