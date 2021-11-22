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Гид The Village22 ноября 2021

В ожидании чуда: 10 детских адвент-календарей

В ожидании чуда: 10 детских адвент-календарей

С середины ноября все уже ждут Новый год, особенно дети. Рассказываем о десяти адвентах, благодаря которым дни перед праздником пробегут быстро и весело.

«Лапин. Наряди елку»

Маша Судовых, Оксана Иванова, Юлия Симбирская

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Для тех, кому нравится наряжать елку

Это адвент с милейшим Лапиным и его мамой — они разбирают игрушки, собираясь наряжать елку. На другой стороне картонного плаката как раз изображена лесная красавица, а на ней прорези — в них ребенок будет вставлять игрушки после того, как выполнит задания из адвента: 14 заданий (начинать надо за две недели до 31 декабря) спрятаны в закрывающихся окошках. Задачи несложные — например, нарисовать открытку или сделать гирлянду из засушенных мандариновых корочек.

«Адвент-календарь с Конни»

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Для маленьких детективов

Это не просто адвент-календарь, а еще и квест. Ребенок должен разгадать загадку, ребус или собрать пазл, ответ же будет указывать на место, где спрятано задание на день — например, сделать венок, вырезать снежинку, раскрасить открытки. Главная героиня календаря — жизнерадостная и рассудительная Конни, знакомая многим детям по книгам Лианы Шнайдер.

«Новогодняя почта»

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Для тех, кто верит в чудо

Об этом адвенте мы писали в прошлогоднем обзоре, но невозможно его не упомянуть снова — так он интересно сделан. Это картонный почтовый ящик, в который ежедневно с 1 декабря приходит письмо от помощников Деда Мороза. В каждом письме — задание и марка, которую ребенок должен приклеить на ящик после выполнения задания. Адвент лучше купить заранее: понадобится время, чтобы распределить письма и наклейки, разложить листы с заданиями, а потом спрятать все это от детей. Конверты в ящик лучше класть поздно вечером или рано утром, потому что ребенок, скорее всего, будет бежать к почтовому ящику сразу, как только проснется, ведь его ждут волшебные письма!

«Новогодний цирк»

Марина Павликовская, Лиза Бенеш

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Для тех, кто любит представления

Цирк! Цирк! Цирк! С этим адвентом ожидание Нового года будет ярким: тут и календарь с окошками, и красочный плакат с голодным тигром, ловкой акробаткой, фокусником и жонглершей. С 1 декабря можно открывать окошки: выполнять задание, доставать наклейку и дополнять изображение на плакате.

«В лес приходит Новый год!»

Художница Светлана Шендрик

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Для тех, кто любит животных

Игра начинается за две недели до праздника: надо заранее повесить на стену большой плакат, приготовить на каждый день открытки с животными, а также задания, наклейки или части пазла. Плакат, кстати, станет отличным украшением комнаты: звери на нем наряжают елку, лепят снеговика, катаются на лыжах, дарят подарки, то есть создают новогоднее настроение. А из собранного комплекта открыток с животными можно сделать необычную гирлянду — понадобятся только нитки, ножницы и помощь взрослых.

«Как найти Новый год»

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Для тех, кто ищет и находит

Жители города готовятся к Новому году, и мандариновые человечки, которые отвечают за праздничное настроение, тоже — вот только они забыли, куда убрали украшения. Человечки будут рады помощи ребенка — он должен найти правильное место для наклеек с украшениями. В адвенте есть и задания на каждый день — например, приготовить горячий шоколад или перечитать любимую новогоднюю книгу. Старт игры — за 15 дней до Нового года.

«Дед Мороз не так прост»

Художница Стефания Шумцова

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Для подростков

Да-да, есть адвенты не только для маленьких детей, но и для подростков! Начиная с 19 декабря ребенку надо отрезать кусочек бороды Деда Мороза и выполнять задания, которые написаны на обороте отрезанных волос. К Новому году Дед превратится в модника: борода сострижена, а одежду, аксессуары и волосы ему можно добавить — в виде наклеек. На плакате рядом с волшебником поместилась еще и карта желаний: на каждый месяц можно запланировать определенное дело — например, накопить денег или изучить новый язык (наклейки с желаниями тоже в комплекте, но можно написать и ручкой). Адвент может висеть на стене комнаты подростка весь год, напоминая о данных в праздник обещаниях — кажется, так их будет проще выполнить.

«Новогодние часы»

Voicebook

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Для тех, кто считает дни

Часы из этого набора надо повесить на стену и «завести» 20 декабря — каждый день ребенок будет получать конверт с заданием, после выполнения которого сможет наклеить на часы наклейку. Адвент подтолкнет ребенка выучить стихотворение, испечь имбирное печенье, смастерить кормушку. Родителям стоит подготовиться к игре заранее: склеить конверты и вложить туда дополнительные листы и наклейки.

«С Новым годом!»

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Для тех, кто любит сов

Этот адвент — совиный домик с 31 окошком. Старт игры — в первый день зимы: нужно открыть окошко, отдать подарок жителю, выполнить задание и наклеить наклейку на большой плакат с совами. Задания простые (придумать продолжение любимого мультфильма, станцевать модный танец, сказать родителям, как сильно их любишь), так что адвент можно купить и ребенку трех лет.

Книжный адвент-календарь «Холодное сердце»

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Для тех, кому нравятся Эльза и Анна

И напоследок — «Холодное сердце», ведь с кем, как не с Эльзой, ждать Новый год — она обладает магией льда и при желании может даже устроить вечную зиму. Это не классический адвент-календарь: не плакат, а книга, к которой можно обращаться каждый день декабря. В ней ребенок найдет тесты на знание мультфильма, раскраски, рецепты, подарочные карточки, а также забавные истории о королеве Эренделла, ее сестре Анне, Олафе и Кристофе.

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