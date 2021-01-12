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МЫ В СОЦСЕТЯХ

7 новых детских книг
7 новых детских книг Рассказываем, чем разбавить школьную программу по литературе
7 новых детских книг

7 новых детских книг
Рассказываем, чем разбавить школьную программу по литературе

12 новых детских книг
12 новых детских книг Рассказываем, что читать в праздники
12 новых детских книг

12 новых детских книг
Рассказываем, что читать в праздники

Большой гид по независимым книжным Москвы
Большой гид по независимым книжным Москвы Как живут авторские книжные: Рассказывают их создатели
Большой гид по независимым книжным Москвы

Большой гид по независимым книжным Москвы
Как живут авторские книжные: Рассказывают их создатели

10 новых детских книг для конца лета
10 новых детских книг для конца лета На море, на дачу, в деревню к бабушке
10 новых детских книг для конца лета

10 новых детских книг для конца лета
На море, на дачу, в деревню к бабушке

«Мы боимся жизни вокруг нас»‎
«Мы боимся жизни вокруг нас»‎ Кася Денисевич рассказывает о своей книге «Соседи» про жизнь в московском многоквартирном доме
«Мы боимся жизни вокруг нас»‎

«Мы боимся жизни вокруг нас»‎
Кася Денисевич рассказывает о своей книге «Соседи» про жизнь в московском многоквартирном доме

12 января 2021

Издательство «Самокат» покажет онлайн-фестиваль смелых детских книг из Фландрии и Нидерландов

16 новых детских книг
16 новых детских книг Которые станут отличным подарком на Новый год
16 новых детских книг

16 новых детских книг
Которые станут отличным подарком на Новый год

12 хороших книг на лето для детей и подростков
12 хороших книг на лето для детей и подростков О драконах, мыльных пузырях и далеких путешествиях
12 хороших книг на лето для детей и подростков

12 хороших книг на лето для детей и подростков
О драконах, мыльных пузырях и далеких путешествиях

12 классных книг для дошкольников
12 классных книг для дошкольников Принцессы, динозавры, паровозы и все, что любят дети
12 классных книг для дошкольников

12 классных книг для дошкольников
Принцессы, динозавры, паровозы и все, что любят дети

Тревога, хаос и депрессия: Какие книги читают и слушают россияне на карантине

От «Тревожного мозга» до «Обоев-убийц»

Тревога, хаос и депрессия: Какие книги читают и слушают россияне на карантине

Детский книжный «Маршак» запустил онлайн-магазин, чтобы собрать деньги на аренду и не закрыться

Каждый день на сайт добавляют новые книги

Детский книжный «Маршак» запустил онлайн-магазин, чтобы собрать деньги на аренду и не закрыться

10 хороших книг для подростков
10 хороших книг для подростков «Нереальный атлас», «Сириус», «Жизнь Амаль» и другие
10 хороших книг для подростков

10 хороших книг для подростков
«Нереальный атлас», «Сириус», «Жизнь Амаль» и другие

Под елку: 20 хороших детских книг в подарок
Под елку: 20 хороших детских книг в подарок «Привет, Дедулет!», «Маленькая повесть о любви», «Пишет бабушка Зима» и другие
Под елку: 20 хороших детских книг в подарок

Под елку: 20 хороших детских книг в подарок
«Привет, Дедулет!», «Маленькая повесть о любви», «Пишет бабушка Зима» и другие

18 классных детских издательств, за которыми стоит следить
18 классных детских издательств, за которыми стоит следить Гайд по нашим любимым плюс список их новинок на Non/fiction
18 классных детских издательств, за которыми стоит следить

18 классных детских издательств, за которыми стоит следить
Гайд по нашим любимым плюс список их новинок на Non/fiction

«Транссиб. Поезд отправляется!»: Большая книга о России и о людях
«Транссиб. Поезд отправляется!»: Большая книга о России и о людях Собираемся в дорогу
«Транссиб. Поезд отправляется!»: Большая книга о России и о людях

«Транссиб. Поезд отправляется!»: Большая книга о России и о людях
Собираемся в дорогу

22 хорошие книги для самых маленьких: С рождения до двух лет
22 хорошие книги для самых маленьких: С рождения до двух лет «Снежный медведь», «Садовник и куст», «Улыбнись, Бобо!» и другие
22 хорошие книги для самых маленьких: С рождения до двух лет

22 хорошие книги для самых маленьких: С рождения до двух лет
«Снежный медведь», «Садовник и куст», «Улыбнись, Бобо!» и другие

Что читать: 20 детских книг, которые выйдут осенью
Что читать: 20 детских книг, которые выйдут осенью «Маленькая повесть о любви», «Однажды лунной ночью», «Лампешка» и другие
Что читать: 20 детских книг, которые выйдут осенью

Что читать: 20 детских книг, которые выйдут осенью
«Маленькая повесть о любви», «Однажды лунной ночью», «Лампешка» и другие

Действуй: Классные активити, которые займут ребенка надолго
Действуй: Классные активити, которые займут ребенка надолго Книги с наклейками, атласы и наборы
Действуй: Классные активити, которые займут ребенка надолго

Действуй: Классные активити, которые займут ребенка надолго
Книги с наклейками, атласы и наборы

18 детских книг на лето
18 детских книг на лето «Красивая книга о море», «Это вам не отель!», «Бука», «Привет, Вселенная!» и другие
18 детских книг на лето

18 детских книг на лето
«Красивая книга о море», «Это вам не отель!», «Бука», «Привет, Вселенная!» и другие

Что читать: 29 детских книг, которые выйдут летом
Что читать: 29 детских книг, которые выйдут летом «Когда я вернусь», «Юрий Гагарин», «Новый физический фейерверк», «Прощай, нефть» и другие
Что читать: 29 детских книг, которые выйдут летом

Что читать: 29 детских книг, которые выйдут летом
«Когда я вернусь», «Юрий Гагарин», «Новый физический фейерверк», «Прощай, нефть» и другие

Книга-диктофон, театр теней и детские рисунки: Как мамы придумали классные детские проекты
Книга-диктофон, театр теней и детские рисунки: Как мамы придумали классные детские проекты От идеи до запуска в производство
Книга-диктофон, театр теней и детские рисунки: Как мамы придумали классные детские проекты

Книга-диктофон, театр теней и детские рисунки: Как мамы придумали классные детские проекты
От идеи до запуска в производство

«Книга нашего детства»
«Книга нашего детства» Вспоминаем, как играть в колечко и как выглядят вкладыши от «Турбо»
«Книга нашего детства»

«Книга нашего детства»
Вспоминаем, как играть в колечко и как выглядят вкладыши от «Турбо»

В книжном клубе «Депо» пройдет День детской книги

Издания будут продавать по сниженным ценам

В книжном клубе «Депо» пройдет День детской книги

Что читать в 2019-м: Большой гид по детским книгам
Что читать в 2019-м: Большой гид по детским книгам «Самокат», «Поляндрия», «КомпасГид», «МИФ» и другие издательства
Что читать в 2019-м: Большой гид по детским книгам

Что читать в 2019-м: Большой гид по детским книгам
«Самокат», «Поляндрия», «КомпасГид», «МИФ» и другие издательства

36 детских книг, которые станут хорошим подарком на Новый год
36 детских книг, которые станут хорошим подарком на Новый год «Орешек», «Кисельные берега», «Слоненок Оливер» и другие
36 детских книг, которые станут хорошим подарком на Новый год

36 детских книг, которые станут хорошим подарком на Новый год
«Орешек», «Кисельные берега», «Слоненок Оливер» и другие

Детский Non/fiction: Куда сходить и что купить
Детский Non/fiction: Куда сходить и что купить Мастер-классы, спектакли, встречи с авторами плюс большой список хороших книг
Детский Non/fiction: Куда сходить и что купить

Детский Non/fiction: Куда сходить и что купить
Мастер-классы, спектакли, встречи с авторами плюс большой список хороших книг

Что такое интерактивное чтение и зачем им заниматься?
Что такое интерактивное чтение и зачем им заниматься? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Что такое интерактивное чтение и зачем им заниматься?

Что такое интерактивное чтение и зачем им заниматься?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Смотрим оба: 12 виммельбухов, от которых сложно оторваться (и детям, и родителям)
Смотрим оба: 12 виммельбухов, от которых сложно оторваться (и детям, и родителям) «Год в лесу», «Паша и Маша на детской площадке», «Кругом машины» и другие
Смотрим оба: 12 виммельбухов, от которых сложно оторваться (и детям, и родителям)

Смотрим оба: 12 виммельбухов, от которых сложно оторваться (и детям, и родителям)
«Год в лесу», «Паша и Маша на детской площадке», «Кругом машины» и другие

Детское издательство Clever в последний раз распродаст книги сумками

Распродажа пройдет 22 сентября в «Царицыно»

Детское издательство Clever в последний раз распродаст книги сумками

10 хороших детских книг о школьной жизни
10 хороших детских книг о школьной жизни «Теория невероятностей», «Как курица лапой», «Элла и рок-звезда» и другие
10 хороших детских книг о школьной жизни

10 хороших детских книг о школьной жизни
«Теория невероятностей», «Как курица лапой», «Элла и рок-звезда» и другие

Как относиться к плохим оценкам и делать уроки без стресса
Как относиться к плохим оценкам и делать уроки без стресса Читаем книгу «Школьники» психолога Анны Быковой
Как относиться к плохим оценкам и делать уроки без стресса

Как относиться к плохим оценкам и делать уроки без стресса
Читаем книгу «Школьники» психолога Анны Быковой

Родные: 15 детских книг о семье и семейных ценностях
Родные: 15 детских книг о семье и семейных ценностях «Суперфадж», «А дома лучше!», «Шмяк и новый малыш» и другие
Родные: 15 детских книг о семье и семейных ценностях

Родные: 15 детских книг о семье и семейных ценностях
«Суперфадж», «А дома лучше!», «Шмяк и новый малыш» и другие

Лето с пользой: 12 детских книг, которые научат новому
Лето с пользой: 12 детских книг, которые научат новому «Тайная война микробов», «Динозавры», «Что у меня внутри?» и другие
Лето с пользой: 12 детских книг, которые научат новому

Лето с пользой: 12 детских книг, которые научат новому
«Тайная война микробов», «Динозавры», «Что у меня внутри?» и другие

18 хороших книг для дошкольников
18 хороших книг для дошкольников «Дикие соседи», «Человеткин», «Кто там под кроватью?» и другие
18 хороших книг для дошкольников

18 хороших книг для дошкольников
«Дикие соседи», «Человеткин», «Кто там под кроватью?» и другие

Детское издательство Clever проведет распродажи в Москве и Санкт-Петербурге

Книги можно будет забрать в любом количестве, которое поместится в фирменную сумку издательства

Детское издательство Clever проведет распродажи в Москве и Санкт-Петербурге

Список для чтения: 12 интересных книг на каникулы
Список для чтения: 12 интересных книг на каникулы «Горсть спелой земляники», «Правда о Салли Джонс», «Пчелы» и другие
Список для чтения: 12 интересных книг на каникулы

Список для чтения: 12 интересных книг на каникулы
«Горсть спелой земляники», «Правда о Салли Джонс», «Пчелы» и другие

Rebel girls: «Сказки на ночь для юных бунтарок»
Rebel girls: «Сказки на ночь для юных бунтарок» 100 историй о женщинах, которые изменили мир
Rebel girls: «Сказки на ночь для юных бунтарок»

Rebel girls: «Сказки на ночь для юных бунтарок»
100 историй о женщинах, которые изменили мир

Без мандаринов и ежей: Как российское издательство делает книги для американских детей
Без мандаринов и ежей: Как российское издательство делает книги для американских детей И зачем вообще этим заниматься
Без мандаринов и ежей: Как российское издательство делает книги для американских детей

Без мандаринов и ежей: Как российское издательство делает книги для американских детей
И зачем вообще этим заниматься

Что читать в 2018-м: Большой гид по детским книгам
Что читать в 2018-м: Большой гид по детским книгам Рассказываем о новинках «Самоката», «Клевера», «МИФ» и других издательств
Что читать в 2018-м: Большой гид по детским книгам

Что читать в 2018-м: Большой гид по детским книгам
Рассказываем о новинках «Самоката», «Клевера», «МИФ» и других издательств

Отрывок из книги «Алиса в стране наук»
Отрывок из книги «Алиса в стране наук» Ученые разбирают «Алису в стране чудес» с точки зрения физики, математики и биологии
Отрывок из книги «Алиса в стране наук»

Отрывок из книги «Алиса в стране наук»
Ученые разбирают «Алису в стране чудес» с точки зрения физики, математики и биологии

В Принстоне оцифровали советские детские книжки начала ХХ века

Коллекция включает «сложную раскладывающуюся книгу „Пятилетка“» и «Книжку-киносеанс», которую можно разобрать и собрать в виде плёнки

В Принстоне оцифровали советские детские книжки начала ХХ века

«Литфонд» проведёт аукцион редких детских книг

На торгах можно будет купить «лучшие образцы детской книги» XIX-XX веков

«Литфонд» проведёт аукцион редких детских книг