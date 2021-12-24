12 новых детских книг

«Нелли Блай — леди Сенсация»

Автор: Лучана Чимино

Издательство «КомпасГид» Возраст 8+ Подробнее

В начале нового года, когда взрослые и дети строят грандиозные планы на ближайшие 12 месяцев, очень важна воодушевляющая история. Комикс о знаменитой журналистке Нелли Блай — книга как раз с таким сюжетом. Блай жила в то время, когда делом женщины считали дом и детей, но она смогла устроиться на работу сначала в местную газету, а затем — в New York World. Блай написала много репортажей, один из которых о том, как обходятся с пациентками в сумасшедшем доме — Нелли увидела это своими глазами, потому что притворилась душевнобольной. Путешествие вокруг света за 72 дня — это тоже она!

Совет: прочесть книгу «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна, которая вдохновила Блай на путешествие.