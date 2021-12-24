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Книги24 декабря 2021

12 новых детских книг Рассказываем, что читать в праздники

12 новых детских книг
АвторЕлена Барковская
РедакторАня Кузнецова

«Нелли Блай — леди Сенсация»

Автор: Лучана Чимино

Издательство

«КомпасГид»

Возраст

8+

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В начале нового года, когда взрослые и дети строят грандиозные планы на ближайшие 12 месяцев, очень важна воодушевляющая история. Комикс о знаменитой журналистке Нелли Блай — книга как раз с таким сюжетом. Блай жила в то время, когда делом женщины считали дом и детей, но она смогла устроиться на работу сначала в местную газету, а затем — в New York World. Блай написала много репортажей, один из которых о том, как обходятся с пациентками в сумасшедшем доме — Нелли увидела это своими глазами, потому что притворилась душевнобольной. Путешествие вокруг света за 72 дня — это тоже она!

Совет: прочесть книгу «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна, которая вдохновила Блай на путешествие.

«Чашка»

Автор: Ребекка Янг

Издательство

«Поляндрия»

Возраст

3+

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Мальчику приходится покинуть свой дом: он садится в лодку и отправляется в путь. Берет с собой немного: книгу, бутылку, одеяло и чашку с землей. Дорога будет долгой и сложной, но мальчик в итоге найдет свое место.

Сюжет книги кажется простым, однако в нем масса смыслов и тем: поиск себя и своего дома, важность корней (та самая чашка с землей) и возможность пустить их в новом месте. Рисунки в книге похожи на картины — тонко передают настроение главного героя, его чувства и мысли.

Совет: предложите маленьким детям рассмотреть иллюстрации, а дошкольникам — обсудить смыслы, скрытые в книге.

«Ульф и тайна новенькой»

Автор: Таня Эш

Издательство

«Бумкнига»

Возраст

6+

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Классный и смешной комикс о шайке младшеклассников, которые возомнили себя детективами. Есть, правда, проблема — у них нет настоящих дел. Точнее, не было, пока в их классе не появилась новенькая девочка Ули. Родители Ули кажутся детям необычными из-за их внешности, и ребята буквально на пустом месте начинают что-то подозревать. И внезапно находят улику, которая подтверждает: это действительно настоящее дело.

Совет: если ребенок любит серию комиксов об Ариоле, на эту книгу стоит обратить особое внимание.

«Я — Мисс Никто»

Автор: Тэмсин Уинтер

Издательство

«Поляндрия»

Возраст

12+

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Розалинд молчит: в школе, в магазине, с незнакомцами. Она хочет говорить и отвечать на вопросы, слова копятся в голове, однако девочка не может произнести ни слова. Сначала все считают, что это очень сильная застенчивость, но к концу младших классов Розалинд ставят диагноз «селективный мутизм». В средней школе жизнь девочки становится кошмаром: друзей нет, одноклассники над ней издеваются, а она даже не может ответить. Тогда Розалинд заводит онлайн-дневник, в котором рассказывает о травле в школе. И если сначала идея кажется неплохой, то потом девочка начинает сомневаться — правда, пути назад уже нет.

Совет: завести личный бумажный дневник, чтобы записывать туда свои мысли. Например, такой.

«Как Флип затопил весь мир»

Автор: Адам Стоуэр

Издательство

«Мелик-Пашаев»

Возраст

2+

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А это для маленьких читателей: забавная история о рассеянном мальчике Флипе. Он так забывчив, что порой даже возвращается домой без штанов! Однажды Флип забыл закрыть кран и устроил всемирный потоп. И если рыбы счастливы, то люди, звери и птицы потеряли свои дома. Осознав это, Флип решает все исправить.

Совет: подружиться с еще одним рассеянным — с улицы Бассейной.

«Семь чудес Древнего мира»

Автор: Люси Катью

Издательство

«МИФ»

Возраст

4+

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Поп-ап-книги — маленькое чудо, потому что в них картинки становятся объемными. Разворот — и перед ребенком встает Колосс Родосский, еще один — и можно любоваться зеленью висячих садов Семирамиды, затем — потрогать (картонные, и все же) колонны храма Артемиды. В этой книге есть не только иллюстрации, но и информация об объектах: из чего вырезали статую Зевса, какие фрагменты сохранились от Мавзолея в Галикарнасе, гранитные блоки какого чуда света обнаружили дайверы под водой около 40 лет назад.

Совет: поговорить с ребенком о том, какие недавно увиденные сооружения его удивили.

«Под созвездием Бродячих Псов»

Автор: Лилия Волкова

Издательство

«Абрикобукс»

Возраст

8+

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Эта книга из зимы переносит в лето — южный маленький городок, куда Сашка приехал на две недели с родителями. Мальчик любит собак и поэтому сразу обращает внимание на Летку, которая каждый день приходит на пляж с разными собаками. Летка за ними ухаживает: у одних умерли хозяева, от других отказались. Дети подружились, но вместе провели только один день — Сашке пришлось внезапно уехать. Однако это не конец, а только начало истории о дружбе, случайностях, отношениях с родителями и, конечно, собаках.

Совет: прочесть о созвездии Большого Пса.

«Боги, герои и Ко. Мифы и легенды Древней Греции»

Автор: Джеймс Дэвис

Издательство

«Лабиринт Пресс»

Возраст

6+

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Больше никаких нудных энциклопедий: эта увлекательная книга познакомит детей с героями и мифами Древней Греции, горой Олимп и ее обитателями. Книга устроена так, что факты перемежаются с мифами, которые оформлены в виде комиксов — дети не должны заскучать.

Совет: рассмотреть карту в книге — увидеть летящего Пегаса, маленькие островки и коня, который решит судьбу Трои.

«Живая энциклопедия WOW! Растения»

Издательство

Devar

Возраст

6+

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Растения в этой книге оживают: нужно поднести к странице смартфон, и ребенок увидит, как венерина мухоловка съедает добычу, как насекомое попадает в ловушку непентеса крылатого, а плод дуриана раскалывается на части. Тот, кто предпочитает не только смотреть, но и читать, найдет в книге массу разной информации о древних (некоторые с историей в 470 миллионов лет), хищных и плодовых растениях.

Совет: скачать приложение Devar — без него волшебства не произойдет.

«Пингвикинги»

Автор: Антон Соя

Издательство

«Росмэн»

Возраст

5+

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История о том, что мы не можем стать тем, кем не являемся, но в силах совершать несвойственные нам поступки, которые считаем важными. Пингвин Пиня решил стать викингом: он носит кастрюлю на голове вместо шлема и просит называть себя Эриком Стукнутым. Чтобы почувствовать себя настоящим воином, Пиня вооружает друзей кухонной утварью, и они отправляются в поход — завоевывать остров в Исландии.

Совет: рассказать ребенку о викингах.

«Мифические существа из сказок и легенд всего мира»

Авторы: Байрон и Милли Мортимер

Издательство

«Манн, Иванов и Фербер»

Возраст

6+

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В книге сталкиваются два мира: детский, в котором все верят в чудеса, и взрослый — в нем доверяют только доказательствам. Профессор Байрон и его дочь Милли отправляются в путешествие по разным странам, чтобы собирать сказания о мифических существах. Так думает профессор, но Милли хочет еще и отыскать этих чудесных зверей. Она берет с собой специальный фонарик, с помощью которого рассчитывает увидеть то, что незаметно человеческому взгляду. Спойлер: и увидит!

Совет: выключить свет, достать из углубления в обложке фонарик, зажечь его и рассматривать мифических зверей — единорогов, великанов, оборотней и других.

«Фермерские рынки мира. Кругосветное путешествие»

Автор: Мария Бахарева, Аня Десницкая

Издательство

«Самокат»

Возраст

8+

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Наверняка многим знакомы книги «История старой квартиры» и «Транссиб: поезд отправляется!» с прекрасными детальными иллюстрациями Ани Десницкой и текстами Александры Литвиной. «Фермерские рынки» — новая книга Десницкой и Марии Бахаревой. Она посвящена рынкам разных городов мира: тому, что на них можно купить, какие места искать, где попробовать морских ежей, а где — жареных сверчков. Однако книга не только о торговле — она также показывает привычки и традиции жителей разных стран.

Совет: приготовить картофельную тортилью — рецепт есть в книге.

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