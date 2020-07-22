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Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо
Как за три месяца получить музыкальное образование И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве
Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо

Как за три месяца получить музыкальное образование
И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве

Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект
Пока кредит не разлучит вас Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись
Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект

Пока кредит не разлучит вас
Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись

Как использовать детский контент для развития ребенка
Промо
Как использовать детский контент для развития ребенка
Как использовать детский контент для развития ребенка
Промо

Как использовать детский контент для развития ребенка

Снова за парту: Зачем учиться во взрослом возрасте
Промо
Снова за парту: Зачем учиться во взрослом возрасте И как найти в себе силы
Снова за парту: Зачем учиться во взрослом возрасте
Промо

Снова за парту: Зачем учиться во взрослом возрасте
И как найти в себе силы

Как образование влияет на зарплату
Как образование влияет на зарплату Сколько заплатят юристам, программистам или маркетологам с дипломом и без
Как образование влияет на зарплату

Как образование влияет на зарплату
Сколько заплатят юристам, программистам или маркетологам с дипломом и без

Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить
Промо
Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить И попасть в элиту мирового бизнеса
Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить
Промо

Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить
И попасть в элиту мирового бизнеса

Как будет работать первый в России свободный университет
Как будет работать первый в России свободный университет Проект создают уволенные преподаватели «Вышки»
Как будет работать первый в России свободный университет

Как будет работать первый в России свободный университет
Проект создают уволенные преподаватели «Вышки»

«Противоречит нацбезопасности»: Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному

«Россия не колония»

«Противоречит нацбезопасности»: Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному
«Россия не колония»

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Госдума приняла поправки в закон об образовании. Их цель — вырастить из детей патриотов (обновлено)

В образовательную программу включат воспитательную работу

Госдума приняла поправки в закон об образовании. Их цель — вырастить из детей патриотов (обновлено)
В образовательную программу включат воспитательную работу

GeekBrains запустит курс по soft skills

Для руководителей и владельцев бизнеса

GeekBrains запустит курс по soft skills
Для руководителей и владельцев бизнеса

Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве

Знакомство с архитектурой модерна или прогулки на природе

Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве
Знакомство с архитектурой модерна или прогулки на природе

Россияне показали самые высокие компетенции в области технологий и науки о данных в мире

По данным Coursera, наша страна пока не дотягивает в бизнес-компетенциях

Россияне показали самые высокие компетенции в области технологий и науки о данных в мире
По данным Coursera, наша страна пока не дотягивает в бизнес-компетенциях

Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем

И расскажут, как адаптироваться к жизни после кризиса

Skillbox и «Альпина» проведут онлайн-лекции о посткарантинном будущем
И расскажут, как адаптироваться к жизни после кризиса

Как подать документы в вузы онлайн

Через сайт университета или Госуслуги

Как подать документы в вузы онлайн
Через сайт университета или Госуслуги

Сколько россиян считают, что навыки важнее диплома

И сколько видят в онлайн-курсах альтернативу вузам

Сколько россиян считают, что навыки важнее диплома
И сколько видят в онлайн-курсах альтернативу вузам

На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России

Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию

На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России
Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию

Страх заразиться коронавирусом отказались считать уважительной причиной для пропуска ЕГЭ

Теперь не отмазаться

Страх заразиться коронавирусом отказались считать уважительной причиной для пропуска ЕГЭ
Теперь не отмазаться

«Нетология» запустит направление обучения soft skills

Пройти курс будет полезно всем

«Нетология» запустит направление обучения soft skills
Пройти курс будет полезно всем

Анимация, кино и музыка: Школа Tumo запускает подростковый онлайн-лагерь диджитал-профессий

Можно создать анимационный фильм или написать песню

Анимация, кино и музыка: Школа Tumo запускает подростковый онлайн-лагерь диджитал-профессий
Можно создать анимационный фильм или написать песню

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