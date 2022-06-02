Что такое «темная экология» и как снова заколдовать природу «Пора признаться в непознаваемости мира и травмировать себя»
Что такое «темная экология» и как снова заколдовать природу «Пора признаться в непознаваемости мира и травмировать себя»
19 апреля 2022
В России могут разрешить производство и продажу машин с двигателями стандарта «Евро-0»
Госдума предлагает разрешить застраивать заповедники для борьбы с экономическим кризисом Чем это грозит?
Госдума предлагает разрешить застраивать заповедники для борьбы с экономическим кризисом Чем это грозит?
Покупать туалетную бумагу из переработанного сырья Чтобы не тратить природные ресурсы
Покупать туалетную бумагу из переработанного сырья Чтобы не тратить природные ресурсы
Под Петербургом вырубили километры сосняка. Местных жителей запугали, но в лесу появился протестный лагерь История одного экосаботажа
Под Петербургом вырубили километры сосняка. Местных жителей запугали, но в лесу появился протестный лагерь История одного экосаботажа
обновлено15 октября 2021
Коломенского экоактивиста приговорили к одному году и трем месяцам колонии по «дадинской» статье
Бренды заставляют всех быть экологичными, но обманывают нас Как не купиться на зеленые уловки
Бренды заставляют всех быть экологичными, но обманывают нас Как не купиться на зеленые уловки
18 августа 2021
В Blanc, «Человеке и пароходе» и других кофейнях появились стаканы навынос без слоя пластика
ПРОМО
12 августа 2021
Pantone представил новый специальный оттенок. Его назвали в честь проекта по спасению коралловых рифов
Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди Власти годами игнорируют проблему
Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди Власти годами игнорируют проблему
Предложение дня
28 мая 2021
Запретить производить товары из материалов, которые не перерабатываются. Например, ватные палочки
27 апреля 2021
H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды
9 апреля 2021
Международный фестиваль кино об экологии «Ecocup: Большая экочашка» пройдет с 15 по 25 апреля
Список
5 марта 2021
Салат из одиноких бананов, свой сайгак и другие способы экологично поздравить женщин с 8 Марта
В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени Зоозащитники считают, что их убили браконьеры
В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени Зоозащитники считают, что их убили браконьеры
2 марта 2021