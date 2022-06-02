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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ozon перейдет на экологичные упаковки заказов

Ozon перейдет на экологичные упаковки заказов

Что такое «темная экология» и как снова заколдовать природу
Что такое «темная экология» и как снова заколдовать природу «Пора признаться в непознаваемости мира и травмировать себя»
Что такое «темная экология» и как снова заколдовать природу

Что такое «темная экология» и как снова заколдовать природу
«Пора признаться в непознаваемости мира и травмировать себя»

Производить и сжигать экологически опасное топливо из отходов
Предложение дня
2 июня 2022

Производить и сжигать экологически опасное топливо из отходов

Запретить россиянам проводить экологическую экспертизу
Предложение дня
1 июня 2022

Запретить россиянам проводить экологическую экспертизу

19 апреля 2022

В России могут разрешить производство и продажу машин с двигателями стандарта «Евро-0»

Госдума предлагает разрешить застраивать заповедники для борьбы с экономическим кризисом
Госдума предлагает разрешить застраивать заповедники для борьбы с экономическим кризисом Чем это грозит?
Госдума предлагает разрешить застраивать заповедники для борьбы с экономическим кризисом

Госдума предлагает разрешить застраивать заповедники для борьбы с экономическим кризисом
Чем это грозит?

Российские экологи попросили признать Greenpeace и WWF иноагентами
11 апреля 2022

Российские экологи попросили признать Greenpeace и WWF иноагентами

Воздух в Москве стал чище за десять лет
5 апреля 2022

Воздух в Москве стал чище за десять лет

Сколько случаев загрязнения рек в России зафиксировали в 2021 году
Цифра дня
21 февраля 2022

Сколько случаев загрязнения рек в России зафиксировали в 2021 году

Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
Промо
Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии 10 признаков устойчивого бренда
Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
Промо

Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
10 признаков устойчивого бренда

Осознанный опыт владения
Промо
Осознанный опыт владения О каких ценностях расскажет покупка электромобиля
Осознанный опыт владения
Промо

Осознанный опыт владения
О каких ценностях расскажет покупка электромобиля

В Москве откроется галерея, работающая с экоповесткой
5 февраля 2022

В Москве откроется галерея, работающая с экоповесткой

Москвичи сдали на переработку более 200 килограммов просроченных лекарств
4 февраля 2022

Москвичи сдали на переработку более 200 килограммов просроченных лекарств

Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Промо
Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Промо

Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город

Опрос
10 января 2022

Помогите узнать, что было сделано в России для экологии в 2021 году 

Покупать туалетную бумагу из переработанного сырья
Покупать туалетную бумагу из переработанного сырья Чтобы не тратить природные ресурсы
Покупать туалетную бумагу из переработанного сырья

Покупать туалетную бумагу из переработанного сырья
Чтобы не тратить природные ресурсы

Лучшие материалы The Village про природу и экологию
Лучшие материалы The Village про природу и экологию
Лучшие материалы The Village про природу и экологию

Лучшие материалы The Village про природу и экологию

Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Спецпроект
Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Спецпроект

Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить

Где жить в Москве на острове
Промо
Где жить в Москве на острове Новый квартал вдали от шума и в 100 метрах от воды
Где жить в Москве на острове
Промо

Где жить в Москве на острове
Новый квартал вдали от шума и в 100 метрах от воды

Эксперимент: Как сделать свою бьюти-рутину экологичнее за 10 дней
Спецпроект
Эксперимент: Как сделать свою бьюти-рутину экологичнее за 10 дней
Эксперимент: Как сделать свою бьюти-рутину экологичнее за 10 дней
Спецпроект

Эксперимент: Как сделать свою бьюти-рутину экологичнее за 10 дней

Заказываем онлайн без вреда для природы
Промо
Заказываем онлайн без вреда для природы Что делать с коробками, пакетами и другой упаковкой от доставки
Заказываем онлайн без вреда для природы
Промо

Заказываем онлайн без вреда для природы
Что делать с коробками, пакетами и другой упаковкой от доставки

Под Петербургом вырубили километры сосняка. Местных жителей запугали, но в лесу появился протестный лагерь
Под Петербургом вырубили километры сосняка. Местных жителей запугали, но в лесу появился протестный лагерь История одного экосаботажа
Под Петербургом вырубили километры сосняка. Местных жителей запугали, но в лесу появился протестный лагерь

Под Петербургом вырубили километры сосняка. Местных жителей запугали, но в лесу появился протестный лагерь
История одного экосаботажа

Как стать домашним экоинфлюенсером
Промо
Как стать домашним экоинфлюенсером И сделать сортировку мусора семейным хобби
Как стать домашним экоинфлюенсером
Промо

Как стать домашним экоинфлюенсером
И сделать сортировку мусора семейным хобби

На дизайн-заводе «Флакон» пройдет эко-фестиваль
13 ноября 2021

На дизайн-заводе «Флакон» пройдет эко-фестиваль

10 признаков экологичных гаджетов
Промо
10 признаков экологичных гаджетов От экономии энергии до биопластика в составе
10 признаков экологичных гаджетов
Промо

10 признаков экологичных гаджетов
От экономии энергии до биопластика в составе

Петиция дня
26 октября 2021

Отказаться от сжигания отходов за государственные деньги

22 октября 2021

Бренд безалкогольного пива BUD Light заберет старые компьютеры на переработку

«Школа литературных практик» открыла набор на курс по экопрозе
20 октября 2021

«Школа литературных практик» открыла набор на курс по экопрозе

Вещи со смыслом
Промо
Вещи со смыслом Почему нам больше не интересны просто кроссовки
Вещи со смыслом
Промо

Вещи со смыслом
Почему нам больше не интересны просто кроссовки

Коломенского экоактивиста приговорили к одному году и трем месяцам колонии по «дадинской» статье
обновлено15 октября 2021

Коломенского экоактивиста приговорили к одному году и трем месяцам колонии по «дадинской» статье

В шаге от Ботанического сада
Промо
В шаге от Ботанического сада Как устроен эко-квартал VERY, где зелени больше, чем строений
В шаге от Ботанического сада
Промо

В шаге от Ботанического сада
Как устроен эко-квартал VERY, где зелени больше, чем строений

Выпустить нитки и сделать декоративные дырки
Промо
Выпустить нитки и сделать декоративные дырки Как носить вещи осознанно и продлевать их срок службы
Выпустить нитки и сделать декоративные дырки
Промо

Выпустить нитки и сделать декоративные дырки
Как носить вещи осознанно и продлевать их срок службы

Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
Спецпроект
Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье И стараться не вредить природе
Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
Спецпроект

Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
И стараться не вредить природе

Стол к окну, микрозелень на подоконник
Спецпроект
Стол к окну, микрозелень на подоконник 13 советов, как работать из дома экологично
Стол к окну, микрозелень на подоконник
Спецпроект

Стол к окну, микрозелень на подоконник
13 советов, как работать из дома экологично

Акция дня
6 сентября 2021

Обменяйте мусор на билеты в кино и театр

Низкие цены на жилье и соседство с Таганкой: 10 причин присмотреться к Нижегородскому району
Промо
Низкие цены на жилье и соседство с Таганкой: 10 причин присмотреться к Нижегородскому району
Низкие цены на жилье и соседство с Таганкой: 10 причин присмотреться к Нижегородскому району
Промо

Низкие цены на жилье и соседство с Таганкой: 10 причин присмотреться к Нижегородскому району

Бренды заставляют всех быть экологичными, но обманывают нас
Бренды заставляют всех быть экологичными, но обманывают нас Как не купиться на зеленые уловки
Бренды заставляют всех быть экологичными, но обманывают нас

Бренды заставляют всех быть экологичными, но обманывают нас
Как не купиться на зеленые уловки

Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными
Спецпроект
Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными И при чем здесь пандемия
Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными
Спецпроект

Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными
И при чем здесь пандемия

В Blanc, «Человеке и пароходе» и других кофейнях появились стаканы навынос без слоя пластика
18 августа 2021

В Blanc, «Человеке и пароходе» и других кофейнях появились стаканы навынос без слоя пластика

Pantone представил новый специальный оттенок. Его назвали в честь проекта по спасению коралловых рифов
ПРОМО
12 августа 2021

Pantone представил новый специальный оттенок. Его назвали в честь проекта по спасению коралловых рифов

Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди
Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди Власти годами игнорируют проблему
Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди

Мертвый пруд: От ядовитых стоков в Новой Москве гибнут животные и травятся люди
Власти годами игнорируют проблему

Экосумки для многоразовых бутылок от «Кухни на районе» и «Цветного»
Товар дня
26 июля 2021

Экосумки для многоразовых бутылок от «Кухни на районе» и «Цветного»

Как быть ответственным бьюти-потребителем
Промо
Как быть ответственным бьюти-потребителем Переработка, рефилы и апсайклинг
Как быть ответственным бьюти-потребителем
Промо

Как быть ответственным бьюти-потребителем
Переработка, рефилы и апсайклинг

Самые грязные районы России
Рейтинг
24 июня 2021

Самые грязные районы России

Лучшая экоинициатива, по версии горожан
Спецпроект
Лучшая экоинициатива, по версии горожан Как далеко вы готовы зайти ради экологии
Лучшая экоинициатива, по версии горожан
Спецпроект

Лучшая экоинициатива, по версии горожан
Как далеко вы готовы зайти ради экологии

В Москве проведут утиную перепись
19 июня 2021

В Москве проведут утиную перепись

Как очистить воздух с помощью граффити
Спецпроект
Как очистить воздух с помощью граффити И что такое фотокаталитический пигмент
Как очистить воздух с помощью граффити
Спецпроект

Как очистить воздух с помощью граффити
И что такое фотокаталитический пигмент

Что думают об осознанном потреблении посетители московского супермаркета
Спецпроект
Что думают об осознанном потреблении посетители московского супермаркета И готовы ли они сортировать мусор и пользоваться авоськой
Что думают об осознанном потреблении посетители московского супермаркета
Спецпроект

Что думают об осознанном потреблении посетители московского супермаркета
И готовы ли они сортировать мусор и пользоваться авоськой

Предложение дня
28 мая 2021

Запретить производить товары из материалов, которые не перерабатываются. Например, ватные палочки

Как понять, что перед вами действительно экологичный продукт
Спецпроект
Как понять, что перед вами действительно экологичный продукт Блогеры отвечают на главные вопросы про зеленые инициативы
Как понять, что перед вами действительно экологичный продукт
Спецпроект

Как понять, что перед вами действительно экологичный продукт
Блогеры отвечают на главные вопросы про зеленые инициативы

27 мая 2021

«Стрелка» устроит бесплатную дискуссию про экоактивизм в России

Что такое экотревожность

Что такое экотревожностьИ как люди живут со страхом перед климатическим апокалипсисом 

Что такое экотревожность

Что такое экотревожность И как люди живут со страхом перед климатическим апокалипсисом 

H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды
27 апреля 2021

H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды

В районных центрах Москвы пройдет фестиваль, посвященный дизайну и экологии
22 апреля 2021

В районных центрах Москвы пройдет фестиваль, посвященный дизайну и экологии

Международный фестиваль кино об экологии «Ecocup: Большая экочашка» пройдет с 15 по 25 апреля
9 апреля 2021

Международный фестиваль кино об экологии «Ecocup: Большая экочашка» пройдет с 15 по 25 апреля

6 апреля 2021

В магазинах «Перекрестка» появятся пандусы из переработанных крышек

Салат из одиноких бананов, свой сайгак и другие способы экологично поздравить женщин с 8 Марта
Список
5 марта 2021

Салат из одиноких бананов, свой сайгак и другие способы экологично поздравить женщин с 8 Марта

В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени
В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени Зоозащитники считают, что их убили браконьеры
В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени

В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени
Зоозащитники считают, что их убили браконьеры

2 марта 2021

Svalka откроет два новых магазина на Красном Октябре и по этому случаю устроит экофестиваль

Levi’s и Ganni выпустили вторую совместную коллекцию одежды. На этот раз не для аренды, а на продажу
24 февраля 2021

Levi’s и Ganni выпустили вторую совместную коллекцию одежды. На этот раз не для аренды, а на продажу

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ