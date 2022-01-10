Покупать туалетную бумагу из переработанного сырья

На что обращать внимание при выборе туалетной бумаги

Маркировка. На рулонах из переработанной бумаги может быть написано: «вторичное волокно или сырье», «вторичная целлюлоза» или «макулатура». В некоторых маркет-плейсах уже можно даже поставить фильтр на материал, чтобы не пришлось вчитываться в составы, особенно если вы покупаете в онлайн-магазине. На бумаге также может стоять маркировка FSC Recycled (или FSC Вторичный), это подтверждение того, что продукт состоит из макулатурного сырья.

Если на бумаге стоит маркировка FSC MIX (или FSC МИКС), это должно означать, что древесина добывалась без нарушений, но по факту это не всегда так. Earthsight опубликовала большой доклад о расследовании незаконных рубок в Братском районе Иркутской области, и главный вывод авторов доклада: препятствием для распространения древесины незаконного или сомнительного происхождения не стали ни государственные механизмы в России, Евросоюзе и США, ни системы добровольной лесной сертификации, в частности, FSC и PEFC. Несмотря на то что законов, препятствующих незаконным рубкам леса, становится все больше в разных странах, а экологическая сертификация становится чуть ли не обязательной практикой, они не способны остановить рубки в российской тайге, которые выдают за санитарные, и распространение незаконной древесины.

Место производства. Лучше выбирать бумагу из городов, которые располагаются недалеко от вас. Таким образом транспортный след (например, выхлопы при перевозке) сократится.

Эти же советы могут касаться и выбора бумажных полотенец, хотя все же стоит перейти на тканевые аналоги, которые можно стирать и использовать много раз. Если вам кажется, что на стирку полотенец уходит много воды, то я вас разочарую: на производство бумажных полотенец ее уходит намного больше, поэтому одноразовые предметы стоит заменять аналогами, которые прослужат долго.

Обложка: Pixel-Shot – stock.adobe.com