Покупать туалетную бумагу из переработанного сырья Чтобы не тратить природные ресурсы
В новом году The Village продолжает говорить о хороших привычках и простых действиях, которые могут в конечном счете сделать жизнь лучше. На этот раз Виолетта Рябко, написавшая книгу «Zero waste на практике: как перестать быть источником мусора», рассказывает, как выбрать туалетную бумагу.
Обычно мы либо не задумываемся о том, из чего сделана туалетная бумага, либо обращаем внимание только на ее мягкость и белизну, думая, что продукция из вторсырья серая, однослойная и напоминает советское детство. На самом деле сейчас она на вид ничем не отличается от рулонов из первичной макулатуры и помогает сохранить леса.
В чем проблема
Ежегодно россияне смывают в унитаз лес площадью 10 тысяч гектаров, а это почти Куба! При этом производство туалетной бумаги из макулатуры довольно простое и экономичное. Из одного килограмма газет можно сделать десять рулонов туалетной бумаги.
Как производят бумагу из переработанного сырья
Туалетная бумага из макулатуры безопасная и хорошо впитывает. При производстве бумажную массу нагревают до высоких температур, а значит, обеззараживают. Типографскую краску со свинцом не используют уже много десятилетий, поэтому ни в газетах, ни в туалетной бумаге вредных веществ нет.
На что обращать внимание при выборе туалетной бумаги
Маркировка. На рулонах из переработанной бумаги может быть написано: «вторичное волокно или сырье», «вторичная целлюлоза» или «макулатура». В некоторых маркет-плейсах уже можно даже поставить фильтр на материал, чтобы не пришлось вчитываться в составы, особенно если вы покупаете в онлайн-магазине. На бумаге также может стоять маркировка FSC Recycled (или FSC Вторичный), это подтверждение того, что продукт состоит из макулатурного сырья.
Если на бумаге стоит маркировка FSC MIX (или FSC МИКС), это должно означать, что древесина добывалась без нарушений, но по факту это не всегда так. Earthsight опубликовала большой доклад о расследовании незаконных рубок в Братском районе Иркутской области, и главный вывод авторов доклада: препятствием для распространения древесины незаконного или сомнительного происхождения не стали ни государственные механизмы в России, Евросоюзе и США, ни системы добровольной лесной сертификации, в частности, FSC и PEFC. Несмотря на то что законов, препятствующих незаконным рубкам леса, становится все больше в разных странах, а экологическая сертификация становится чуть ли не обязательной практикой, они не способны остановить рубки в российской тайге, которые выдают за санитарные, и распространение незаконной древесины.
Место производства. Лучше выбирать бумагу из городов, которые располагаются недалеко от вас. Таким образом транспортный след (например, выхлопы при перевозке) сократится.
Эти же советы могут касаться и выбора бумажных полотенец, хотя все же стоит перейти на тканевые аналоги, которые можно стирать и использовать много раз. Если вам кажется, что на стирку полотенец уходит много воды, то я вас разочарую: на производство бумажных полотенец ее уходит намного больше, поэтому одноразовые предметы стоит заменять аналогами, которые прослужат долго.
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