С середины марта российские рестораны McDonald’s начнут переходить на новую упаковку
В честь юбилея Burger Heroes вернули в меню пять культовых бургеров. Среди них есть The Village
От баварского до несъедобного: В поисках лучшего хот-дога на заправках Редакторка The Village ищет лучшую сосиску с булочкой на трассе
«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина
Очередь на вход, дистанция и швейцар
В «Макдоналдсах» поставили баки для раздельного сбора. Перерабатывать будут даже бумажные стаканчики
Пилотный проект запустили в 14 заведениях
Как питаются российские подростки
Противоречащие друг другу тренды на осознанность и ускорение
В бургерных «Ракета» появились хот-доги с сосисками из искусственного мяса
Продукт Beyond Sausage впервые представлен в России
Пекарни обогнали фастфуд по тратам россиян
Новый тренд на рынке объясняют желанием перекусить на ходу
В «Яндекс.Еду» добавили доставку из Subway
В меню сэндвичи, роллы, салаты, напитки, десерты, закуски и комбо-наборы
Третий Shake Shack с новинками в меню на Тверской Заставе
Меню новой точки пополнят бургеры и шейк с халвой
«Макдоналдс» открыл в Москве «Университет гамбургерологии» (обновлено)
Его выпускники смогут получить профессиональное образование, соответствующее высшему в России
Сколько платят работникам фастфуда и супермаркетов И много ли россиян идут туда работать
«Здесь поем»: Кафе с разноцветными хот-догами и пастой в ЦДМ
В заведении есть веганское и детское меню
Burger King признали самой распространенной в России иностранной сетью
Фастфуд представлен в 37 крупнейших городах России
KFC откроет в «Афимолле» ресторан нового формата со стейками из курицы
Первая точка Sanders Grill by KFC заработает в марте
В большинстве ресторанов «Макдоналдс» в этом году появятся официанты
Они будут приносить заказ к столикам и общаться с гостями
Рестораны быстрого питания с самым дешевым фастфудом
Средний чек за фастфуд составил 314 рублей
Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской» Полковник Сандерс, карточки признания и 70 килограммов курицы в день
Как фастфуд влияет на развитие депрессии
Во избежание депрессии ученые советуют придерживаться средиземноморской диеты
Эксперты ООН: В мире может наступить пандемия ожирения из-за неправильного питания
Странам советуют принять законодательные меры, чтобы снизить потребление фастфуда
«Макдоналдс» оштрафовали на 5,5 миллиона рублей за санитарные нарушения
Роспотребнадзор проверил 44 ресторана сети в Москве
Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне»
Средний чек не превышает 400 рублей
В «Макдоналдсе» появились первые официанты
Услуга обслуживания столиков доступна в пяти заведениях сети
«Макдоналдс» уменьшил размер бургеров в рекламе после жалобы клиента
Теперь изображение гамбургера соответствует реальному
Признать «Макдоналдс» и KFC иностранными агентами
Депутат Госдумы призвал маркировать всю рекламу зарубежных сетей фастфуда как продукцию иноагентов
На что живут работники фастфуда Сотрудник сети быстрого питания — о риске набрать вес, карьере и личном бюджете
Фастфуд Михалкова и Кончаловского «Едим как дома» запустится к концу года
Первое заведение сети должно было открыться еще весной
В Шереметьеве и Внукове появятся рестораны KFC
Точных дат открытия заведений сети в аэропортах нет
Число ресторанов KFC в России сократится в 3,5 раза
Сокращение произойдет в течение двух лет
Москвич подал в суд на McDonald's за травму щеки костью
Пострадавший требует 150 тысяч рублей
3 рецепта тако от основателей «На Чили» The Village узнал, как готовить главное блюдо мексиканской кухни
«Реинкарнация гламура в формате бургерной»: Стоит ли идти в Black Star Burger Игорь Подстрешный из Burger Heroes и Тахир Холикбердиев из «Южан» побывали в бургерной Тимати и делятся своими впечатлениями
На «Экомаркете» появился фуд-корнер «Ватрушка Taste Market»
За кухню отвечает Руслан Буй — шеф-повар кальянной Smoke Lounge на Новом Арбате
Почему открытие нового «Макдоналдса» до сих пор собирает огромные очереди? The Village разобрался в причинах ажиотажа вокруг новой точки сети фастфуда
На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения
На фуд-корте начали работать Buffalo's с блюдами из курицы и кафе мексиканской кухни El Tacador
«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США Основатель «Теремка» Михаил Гончаров — о решении развивать сеть в Нью-Йорке
УФАС запустило опрос по поводу рекламы Burger King
По результатам опроса могут быть возбуждены дела в отношении рекламодателя
На ВДНХ откроется павильон с фермерскими продуктами и фастфудом
Также на ВДНХ собираются проводить фермерские ярмарки
Ввести акцизы на чипсы и газировку
Предполагается, что это позволит не только улучшить здоровье нации, но и пополнить бюджет
Россияне отказываются от ресторанов в пользу заказа еды на дом
Также продолжает расти популярность сетей фастфуда
Протоиерей Всеволод Чаплин — о греховности фастфуда
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Предполагается, что приток потребителей связан с открытием новых точек и спадом спроса на услуги ресторанов
Борьба Coca-Cola с ожирением, реклама во «ВКонтакте» и Instagram-боты
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Запретить в России рекламу фастфуда
Под ограничения могут попасть газировка, кондитерские изделия, чипсы, маргарин и отдельные виды колбас
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В Госдуме предлагают ввести новый налог для заведений общественного питания
На Трёхгорной мануфактуре открылось кафе Q-tab Lab
В заведении говорят, что готовят здоровый фастфуд на основе блюд кавказской кухни
Сколько москвичей едят фастфуд
Данные о потреблении фастфуда москвичами приводит компания Synovate Comcon
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«Макдоналдс» на Пушкинской площади откроется 19 ноября
Ресторан вновь начнёт работать 19 ноября ближе к обеду
«Макдоналдс» на «Пушкинской» может снова открыться 22 ноября
В компании надеются, что в этот день ресторан снова откроет свои двери перед посетителями
Запретить рекламу фастфуда во время детских передач
Под новую инициативу попадают все продукты питания с высоким содержанием жира, сахара или соли
Роспотребнадзор обнаружил мух в одном из московских ресторанов Burger King
Суд оштрафовал компанию на 100 тысяч рублей