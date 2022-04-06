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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько денег потратят в Москве, чтобы помочь российскому фастфуду
Цифра дня
6 апреля 2022

Сколько денег потратят в Москве, чтобы помочь российскому фастфуду

Мэрия Москвы запустила программу помощи для новых точек быстрого питания
24 марта 2022

Мэрия Москвы запустила программу помощи для новых точек быстрого питания

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23 июля 2021

Почти половина россиян не едят фастфуд

С середины марта российские рестораны McDonald’s начнут переходить на новую упаковку
обновлено3 марта 2021

С середины марта российские рестораны McDonald’s начнут переходить на новую упаковку

В честь юбилея Burger Heroes вернули в меню пять культовых бургеров. Среди них есть The Village
15 сентября 2020

В честь юбилея Burger Heroes вернули в меню пять культовых бургеров. Среди них есть The Village

От баварского до несъедобного: В поисках лучшего хот-дога на заправках
От баварского до несъедобного: В поисках лучшего хот-дога на заправках Редакторка The Village ищет лучшую сосиску с булочкой на трассе
От баварского до несъедобного: В поисках лучшего хот-дога на заправках

От баварского до несъедобного: В поисках лучшего хот-дога на заправках
Редакторка The Village ищет лучшую сосиску с булочкой на трассе

«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина

Очередь на вход, дистанция и швейцар

«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина

«Макдоналдс» открыл первый ресторан только для доставки

Он метит в лидеры по числу заказов

«Макдоналдс» открыл первый ресторан только для доставки

В «Макдоналдсах» поставили баки для раздельного сбора. Перерабатывать будут даже бумажные стаканчики

Пилотный проект запустили в 14 заведениях

В «Макдоналдсах» поставили баки для раздельного сбора. Перерабатывать будут даже бумажные стаканчики

Как питаются российские подростки

Противоречащие друг другу тренды на осознанность и ускорение

Как питаются российские подростки

В бургерных «Ракета» появились хот-доги с сосисками из искусственного мяса

Продукт Beyond Sausage впервые представлен в России

В бургерных «Ракета» появились хот-доги с сосисками из искусственного мяса

Пекарни обогнали фастфуд по тратам россиян

Новый тренд на рынке объясняют желанием перекусить на ходу

Пекарни обогнали фастфуд по тратам россиян

В бургерах из «Макдоналдса» и KFC нашли следы антибиотиков

Но для здоровья они не опасны

В бургерах из «Макдоналдса» и KFC нашли следы антибиотиков

В «Яндекс.Еду» добавили доставку из Subway

В меню сэндвичи, роллы, салаты, напитки, десерты, закуски и комбо-наборы

В «Яндекс.Еду» добавили доставку из Subway

Третий Shake Shack с новинками в меню на Тверской Заставе

Меню новой точки пополнят бургеры и шейк с халвой

Третий Shake Shack с новинками в меню на Тверской Заставе

«Макдоналдс» открыл в Москве «Университет гамбургерологии» (обновлено)

Его выпускники смогут получить профессиональное образование, соответствующее высшему в России

«Макдоналдс» открыл в Москве «Университет гамбургерологии» (обновлено)

Сколько платят работникам фастфуда и супермаркетов
Сколько платят работникам фастфуда и супермаркетов И много ли россиян идут туда работать
Сколько платят работникам фастфуда и супермаркетов

Сколько платят работникам фастфуда и супермаркетов
И много ли россиян идут туда работать

«Здесь поем»: Кафе с разноцветными хот-догами и пастой в ЦДМ

В заведении есть веганское и детское меню

«Здесь поем»: Кафе с разноцветными хот-догами и пастой в ЦДМ

Burger King признали самой распространенной в России иностранной сетью

Фастфуд представлен в 37 крупнейших городах России

Burger King признали самой распространенной в России иностранной сетью

KFC откроет в «Афимолле» ресторан нового формата со стейками из курицы

Первая точка Sanders Grill by KFC заработает в марте

KFC откроет в «Афимолле» ресторан нового формата со стейками из курицы

В большинстве ресторанов «Макдоналдс» в этом году появятся официанты

Они будут приносить заказ к столикам и общаться с гостями

В большинстве ресторанов «Макдоналдс» в этом году появятся официанты

Рестораны быстрого питания с самым дешевым фастфудом

Средний чек за фастфуд составил 314 рублей

Рестораны быстрого питания с самым дешевым фастфудом

Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской»
Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской» Полковник Сандерс, карточки признания и 70 килограммов курицы в день
Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской»

Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской»
Полковник Сандерс, карточки признания и 70 килограммов курицы в день

Как фастфуд влияет на развитие депрессии

Во избежание депрессии ученые советуют придерживаться средиземноморской диеты

Как фастфуд влияет на развитие депрессии

Эксперты ООН: В мире может наступить пандемия ожирения из-за неправильного питания

Странам советуют принять законодательные меры, чтобы снизить потребление фастфуда

Эксперты ООН: В мире может наступить пандемия ожирения из-за неправильного питания

«Макдоналдс» оштрафовали на 5,5 миллиона рублей за санитарные нарушения

Роспотребнадзор проверил 44 ресторана сети в Москве

«Макдоналдс» оштрафовали на 5,5 миллиона рублей за санитарные нарушения

Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне»

Средний чек не превышает 400 рублей

Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд на свежей пасте в «Золотом Вавилоне»

В «Макдоналдсе» появились первые официанты

Услуга обслуживания столиков доступна в пяти заведениях сети

В «Макдоналдсе» появились первые официанты

«Макдоналдс» уменьшил размер бургеров в рекламе после жалобы клиента

Теперь изображение гамбургера соответствует реальному

«Макдоналдс» уменьшил размер бургеров в рекламе после жалобы клиента

Признать «Макдоналдс» и KFC иностранными агентами

Депутат Госдумы призвал маркировать всю рекламу зарубежных сетей фастфуда как продукцию иноагентов

Признать «Макдоналдс» и KFC иностранными агентами

На что живут работники фастфуда
На что живут работники фастфуда Сотрудник сети быстрого питания — о риске набрать вес, карьере и личном бюджете
На что живут работники фастфуда

На что живут работники фастфуда
Сотрудник сети быстрого питания — о риске набрать вес, карьере и личном бюджете

Фастфуд Михалкова и Кончаловского «Едим как дома» запустится к концу года

Первое заведение сети должно было открыться еще весной

Фастфуд Михалкова и Кончаловского «Едим как дома» запустится к концу года

В Шереметьеве и Внукове появятся рестораны KFC

Точных дат открытия заведений сети в аэропортах нет

В Шереметьеве и Внукове появятся рестораны KFC

Число ресторанов KFC в России сократится в 3,5 раза

Сокращение произойдет в течение двух лет

Число ресторанов KFC в России сократится в 3,5 раза

Москвич подал в суд на McDonald's за травму щеки костью

Пострадавший требует 150 тысяч рублей

Москвич подал в суд на McDonald's за травму щеки костью

3 рецепта тако от основателей «На Чили»
3 рецепта тако от основателей «На Чили» The Village узнал, как готовить главное блюдо мексиканской кухни
3 рецепта тако от основателей «На Чили»

3 рецепта тако от основателей «На Чили»
The Village узнал, как готовить главное блюдо мексиканской кухни

«Реинкарнация гламура в формате бургерной»: Стоит ли идти в Black Star Burger
«Реинкарнация гламура в формате бургерной»: Стоит ли идти в Black Star Burger Игорь Подстрешный из Burger Heroes и Тахир Холикбердиев из «Южан» побывали в бургерной Тимати и делятся своими впечатлениями
«Реинкарнация гламура в формате бургерной»: Стоит ли идти в Black Star Burger

«Реинкарнация гламура в формате бургерной»: Стоит ли идти в Black Star Burger
Игорь Подстрешный из Burger Heroes и Тахир Холикбердиев из «Южан» побывали в бургерной Тимати и делятся своими впечатлениями

На «Экомаркете» появился фуд-корнер «Ватрушка Taste Market»

За кухню отвечает Руслан Буй — шеф-повар кальянной Smoke Lounge на Новом Арбате

На «Экомаркете» появился фуд-корнер «Ватрушка Taste Market»

Почему открытие нового «Макдоналдса» до сих пор собирает огромные очереди?
Почему открытие нового «Макдоналдса» до сих пор собирает огромные очереди? The Village разобрался в причинах ажиотажа вокруг новой точки сети фастфуда
Почему открытие нового «Макдоналдса» до сих пор собирает огромные очереди?

Почему открытие нового «Макдоналдса» до сих пор собирает огромные очереди?
The Village разобрался в причинах ажиотажа вокруг новой точки сети фастфуда

На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения

На фуд-корте начали работать Buffalo's с блюдами из курицы и кафе мексиканской кухни El Tacador

На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения

«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США
«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США Основатель «Теремка» Михаил Гончаров — о решении развивать сеть в Нью-Йорке
«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США

«Теремок» на Манхэттене: Как российская сеть пришла в США
Основатель «Теремка» Михаил Гончаров — о решении развивать сеть в Нью-Йорке

УФАС запустило опрос по поводу рекламы Burger King

По результатам опроса могут быть возбуждены дела в отношении рекламодателя

УФАС запустило опрос по поводу рекламы Burger King

На ВДНХ откроется павильон с фермерскими продуктами и фастфудом

Также на ВДНХ собираются проводить фермерские ярмарки

На ВДНХ откроется павильон с фермерскими продуктами и фастфудом

Ввести акцизы на чипсы и газировку

Предполагается, что это позволит не только улучшить здоровье нации, но и пополнить бюджет

Ввести акцизы на чипсы и газировку

Россияне отказываются от ресторанов в пользу заказа еды на дом

Также продолжает расти популярность сетей фастфуда

Россияне отказываются от ресторанов в пользу заказа еды на дом

Протоиерей Всеволод Чаплин — о греховности фастфуда

Чаплин признал, что иногда вынужден питаться фастфудом, но берёт постные блюда

Протоиерей Всеволод Чаплин — о греховности фастфуда

Россияне стали чаще употреблять фастфуд

Предполагается, что приток потребителей связан с открытием новых точек и спадом спроса на услуги ресторанов

Россияне стали чаще употреблять фастфуд

Борьба Coca-Cola с ожирением, реклама во «ВКонтакте» и Instagram-боты

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Борьба Coca-Cola с ожирением, реклама во «ВКонтакте» и Instagram-боты

Запретить в России рекламу фастфуда

Под ограничения могут попасть газировка, кондитерские изделия, чипсы, маргарин и отдельные виды колбас

Запретить в России рекламу фастфуда

Наказывать сети фастфуда за мусор

В Госдуме предлагают ввести новый налог для заведений общественного питания

Наказывать сети фастфуда за мусор

На Трёхгорной мануфактуре открылось кафе Q-tab Lab

В заведении говорят, что готовят здоровый фастфуд на основе блюд кавказской кухни

На Трёхгорной мануфактуре открылось кафе Q-tab Lab

Сколько москвичей едят фастфуд

Данные о потреблении фастфуда москвичами приводит компания Synovate Comcon

Сколько москвичей едят фастфуд

Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack

Антисанитария в Burger King, гибкие смартфоны Samsung и «Ё-мобиль» для Жириновского

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Антисанитария в Burger King, гибкие смартфоны Samsung и «Ё-мобиль» для Жириновского

«Макдоналдс» на Пушкинской площади откроется 19 ноября

Ресторан вновь начнёт работать 19 ноября ближе к обеду

«Макдоналдс» на Пушкинской площади откроется 19 ноября

«Макдоналдс» на «Пушкинской» может снова открыться 22 ноября

В компании надеются, что в этот день ресторан снова откроет свои двери перед посетителями

«Макдоналдс» на «Пушкинской» может снова открыться 22 ноября

Запретить рекламу фастфуда во время детских передач

Под новую инициативу попадают все продукты питания с высоким содержанием жира, сахара или соли

Запретить рекламу фастфуда во время детских передач

Плюсы и минусы фастфуда, по мнению россиян

Опрос провёл фонд «Общественное мнение»

Плюсы и минусы фастфуда, по мнению россиян

Роспотребнадзор обнаружил мух в одном из московских ресторанов Burger King

Суд оштрафовал компанию на 100 тысяч рублей

Роспотребнадзор обнаружил мух в одном из московских ресторанов Burger King

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