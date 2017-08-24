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Личный счёт24 августа 2017

На что живут работники фастфуда Сотрудник сети быстрого питания — о риске набрать вес, карьере и личном бюджете

The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет людей разных профессий. В новом выпуске — сотрудник ресторана сети быстрого питания. Работа в фастфуде считается одним из самых простых и доступных для молодежи способов начать карьеру. Требования к соискателям минимальные, можно выбрать удобный график, чтобы совмещать работу с учебой, а зарплата на рядовых должностях в разных сетях варьируется от 130 до 160 рублей в час. Еще сотрудникам обещают бесплатное питание, материальные бонусы и перспективы карьерного роста. Молодой человек, который выбирает между профессиями актера и программиста и пока работает в фастфуд-ресторане, рассказал о своих доходах, расходах и способах сэкономить.

Должность

Член бригады ресторана

Доход

25 000 рублей (в среднем)

Траты

1 000 рублей

общежитие

600 рублей

проездной

5 000 рублей

одежда

1 000 рублей

кредит за телефон

2 000 рублей

контактные линзы

4 000 рублей

сигареты

2 000 рублей

кофе

1 000 рублей

книги

8 400 рублей

поездки и развлечения

Как устроиться на работу

Мне 18 лет, но это далеко не первая моя работа. Сейчас я учусь на инженера-медика, но уже был курьером, занимался рерайтингом, потом пришел к копирайтингу, программировал на Python, делал сайты. Еще я журналист, пишу стихи и прозу, хотел поступать в театральный, но родители доступно объяснили, что прожить на зарплату творческого человека в России невозможно. Я хочу попробовать множество разных профессий: у меня в планах поработать стюардом на самолете, бариста, водителем троллейбуса, машинистом метро. Но пока решил начать с простой работы в сфере быстрого питания.

Я сам фастфуд не особо люблю. У меня очень интеллигентная семья из Петербурга, и родители считали, что ходить в такие рестораны — не для них. Потому мы бывали там примерно раз в год, и я воспринимал это как праздник. Потом, когда уже стал постарше, после походов в такие места вместо восторга уже испытывал разочарование от того, что не могу поесть в местах подороже. Как-то я листал ленту «ВКонтакте» и наткнулся на рекламное объявление, приглашающее на работу в известную сеть фастфуда. «Работа вашей мечты, куча денег каждый месяц и бесплатный бургер сверху!» — что-то такое там было написано. Просто от скуки заполнил короткую анкету, вбил паспортные данные, телефон и забыл об этом. Через пару дней мне перезвонили и предложили прийти на собеседование, причем первые десять минут разговора я вообще не мог понять, что происходит и куда меня так настойчиво зазывают.

Я пришел, показал документы, рассказал о себе немного и уже через пару минут услышал: «Вы приняты». У меня тогда были некоторые проблемы — не было приписного свидетельства. Я обивал пороги в трех военкоматах — в Липецкой области, где я окончил школу, в Петербурге, где был прописан, и в Москве, где учился, но из каждого военкомата меня посылали в другой город. Так как приписное нужно для временной регистрации, у меня ее тоже не было, но никого это не смутило. На собеседовании мне предложили выбрать, когда я пойду в отпуск, и сразу же его оформили.

Через пару дней надо было прийти еще раз, чтобы подписать трудовой договор. Прихожу, сидит директор ресторана и рассказывает про контроль качества, этикет, форму. Еще мне дали изучить и подписать документ, где словосочетание «золотой стандарт качества» встречалось, наверное, сотню раз. Эта встреча длилась часа четыре, не меньше, хорошо хоть нам давали чай и пирожки. Медкнижку, зарплатную карту и трудовую книжку мне делали за счет ресторана, за трудовую потом вычли 180 рублей из первой зарплаты, остальное я получил бесплатно.

Особенности работы

Во время стажировки (испытательного срока) ты делаешь практически то же самое, что и другие сотрудники, разве что на кассе начинаешь работать после прохождения обучения. Ответственность и зарплата у стажера такая же, как и у остальных, отличается только цвет значка на форме. Член бригады занимается всем, что ему скажут, кроме уборки туалетов и самых загрязненных мест. Для этой работы есть специальные сотрудники — уборщики или «ночники», которые приходят после закрытия и все драят. Я могу помыть полы на кухне, убрать прилавок или столы, но туалеты — вне моей компетенции.

Когда только приходишь, спрашивают, в какие часы и дни ты можешь работать, и, исходя из этого, составляют график. Через два месяца этот график можно поменять, но работать нужно не меньше четырех часов в день. Иногда могут позвонить и в выходной день предложить выйти. У нас есть и несовершеннолетние сотрудники, на них распространяются некоторые ограничения: они не могут работать после девяти вечера, у них больше выходных, им нельзя заниматься, например, разгрузкой продуктов. Но если у несовершеннолетнего есть какая-то справка, чуть ли не записка от мамы, что она разрешает ему работать в полную силу, то такие ограничения снимают.

В день работник имеет право на один получасовой перерыв на обед, можно бесплатно взять один сэндвич, а на второе — или картошку, или пирожок, или салат, два холодных или один горячий напиток. Если рабочий день больше десяти часов, то работнику дают два таких обеда. Раз в четыре часа можно пойти на 15-минутный перерыв, но бесплатно тут уже не кормят, только если сам себе что-то купишь. После закрытия ресторана остается много еды, которую по-хорошему надо выбросить, но мы часто ее поедаем. От этого можно легко набрать вес. Я так уже на два килограмма поправился, даже несмотря на то, что на работе много двигаюсь.

Я работаю в маленьком ресторане в торговом центре, и у этого масса плюсов. Меня как-то отправили в другой ресторан, побольше, да еще и расположенный рядом со спортивным стадионом, где в тот день проходил футбольный матч. В ресторане куча посетителей, все шумят, на кухне суета, ничего не понятно. В итоге я гордо ушел убирать подносы. Единственным приятным моментом в этом месте были очень красивые девушки-менеджеры. Еще в больших ресторанах везде камеры — у нас же все друг друга знают и камер нет. В уголках, где посетители нас не видят, можно перехватить что-то из еды, даже менеджеры так делают. Единственный минус нашего ресторана в том, что машина с продуктами подъезжает к первому этажу, и везти коробки оттуда приходится через весь торговый центр. Это довольно тяжело.

Согласно правилам нашей сети, все сотрудники обращаются друг к другу на ты, даже простые работники к директору ресторана. Для меня это до сих пор непривычно. Если посетителей много и сотрудники не справляются, помогают все менеджеры и директор. При этом на кухне у всех членов бригады на голове должны быть шапочки, чтобы ни один волос не попал в еду, а менеджеры, которые выбегают на подмогу, такие шапочки не надевают. Бывает так, что работников в бригаде слишком много, а посетителей мало, тогда менеджер находит тебе какие-то занятия — помыть полы или пополнить запасы лишний раз, а иногда кого-то даже отпускают домой. Менеджеры к нам не придираются. Докопаться могут не до тебя лично, а до твоего косяка.

Если ты приличный сотрудник, хорошо работаешь и особо не выпендриваешься, то через какое-то время можешь стать инструктором и обучать новичков. Следующая ступень карьеры — менеджер, у них уже другая форма — рубашки и галстуки с красивой заколкой. Потом идет заместитель директора, а затем —директор.

В ресторанах нашей сети есть специальная машина, которая определяет, сколько картошки, котлет, булочек и всего остального нужно приготовить. По идее она должна помогать рассчитывать правильно, чтобы успевать накормить гостей и чтобы не оставалось лишнего. Но на деле машина работает очень плохо, будто программу для нее писал какой-то гуманитарий. Во-первых, она почему-то считает, что мы должны готовить только маленькие порции картофеля, хотя это невыгодно уже потому, что приходится тратить больше масла. Во-вторых, постоянно бывают такие ситуации, когда по совету машины я только положил жариться две котлеты, как пришли посетители и заказали восемь. В этом случае гости часто бывают недовольны, остается только предложить им бесплатную картошку. Поэтому приходится выбирать: или тебя дергает менеджер за то, что ты наготовил лишнего, или сталкиваешься с недовольством гостей.

Кстати, есть мнение, что большая и средняя порции картошки содержат одинаковое количество продукта, а разница только в упаковке. На самом деле все зависит только от мастерства того, кто эту картошку насыпает. При желании можно и в большую упаковку положить мало, и в среднюю набить столько же, сколько должно быть в большой порции.

Доходы

В нашей сети фиксированная зарплата только у директоров, у остальных она рассчитывается исходя из количества отработанных часов. После вычета налогов оказывается, что каждый час стоит 158 рублей. Есть доплата 20 %, если работать с 23:00 до 06:00, но наш ресторан по ночам закрыт. Время считается автоматически: у нас пластиковые карточки, с помощью которых мы отмечаемся, когда приходим и уходим.

Еще нам платят премии, которые зависят от нескольких факторов. Надо не косячить или хотя бы мало косячить: не опаздывать, не прогуливать, следить за своей формой. Также менеджер может увидеть, что работник делает что-то не так (например, собирает кривые бургеры), и сделать для себя отметку. Еще могут задать какой-нибудь вопрос по «золотым стандартам качества», на который нужно верно ответить. Если человек все сделал правильно, то премия получится в районе 30 % от зарплаты, если не совсем все, то премия составит только 15 %, ну а если все очень плохо — останется без премии вообще.

Сейчас у меня стаж полгода, и я получаю в среднем 25–30 тысяч в месяц. Если работать больше и дольше, то и зарплата будет, соответственно, выше. Я как-то рассчитал, что можно получать и 100 тысяч рублей, если вкалывать каждый день по 17 часов. Но я пока не готов к таким трудовым подвигам.

Что бы мы ни натворили, вычитать из зарплаты какие-то суммы никто не станет, это просто запрещено. За нарушение получаешь выговор, но оно может и просто сойти с рук, если сделать невинное лицо и сказать, что осознал свои ошибки и встал на путь исправления. Я как-то проспал и опоздал на три часа, и мне ничего за это не было. Хотя с прогулами у нас строго. Официальная причина пропуска работы — только больничный, записка от родителей не прокатит. Но менеджеры относятся с пониманием, если у тебя какие-то неприятности, с которыми нужно разобраться. Можно позвонить и предупредить, что опоздаешь или не сможешь выйти по такой-то причине. Также косяк — это неопрятный внешний вид, например, если пришел небритый. После первого нарушения получаешь замечание, потом идет запись в журнале, потом выговор. После этого беседа с менеджерами, а если и это не помогает, то увольнение.

Расходы

Я живу в общежитии от института и плачу за него тысячу рублей каждый месяц. Общежитие расположено очень удобно — в трех минутах от работы, потому захожу туда переодеться. Сейчас я бываю там редко: родственники пригласили пожить у них. Это отличный способ сэкономить. Иногда меня просят зайти что-то купить, я никогда не отказываю, но потом родственники всегда отдают мне деньги. На еду не трачусь, не зря же работаю в том месте, где можно поесть бесплатно.

Мои основные потребности — это поездки по городу и сигареты. За проездной отдаю 600 рублей в месяц, а на сигареты уходит около 4 тысяч рублей. Это многовато, но от вредной привычки пока отказаться не готов. Еще тысяча рублей — кредит за телефон. Телефон мне уже надоел, но кредит все еще приходится выплачивать. Недавно я стал носить контактные линзы, на них трачу около 2 тысяч рублей в месяц.

На работе нам выдают форму, самому нужно покупать только обувь, которая должна быть закрытой, черного цвета. Несколько лет назад родители подарили мне отличные туфли, и они выглядели как новые, пока я не пошел работать в ресторан быстрого питания. За первые пару месяцев туфли пришли в негодность: кожа потрескалась, а на подошве дырка. На обувь постоянно попадают жир и соль, которые за короткое время портят новую пару до неузнаваемости. За пределами работы я люблю стильно одеваться, покупаю рубашки, пиджаки. На одежду трачу в месяц около 5 тысяч рублей. Еще примерно тысяча уходит на книги, хотя я стараюсь не покупать дорогие. Не могу отказать себе в кофе, на него трачу до 2 тысяч рублей в месяц.

Я транжира и совершенно не умею копить деньги. Как-то я решил начать экономить и записывать все свои расходы, для чего купил блокнотик за 400 рублей. В общем, свой путь к экономии я начал с расточительности, потому из этой идеи ничего не вышло. На окончание школы родители подарили мне 10 тысяч рублей, я хотел потратить их на электрогитару, но потом деньги куда-то разлетелись. Сколько бы у меня ни было денег — хоть 100 рублей, хоть 10 тысяч, — могу потратить их на девушек. Сейчас постоянной девушки у меня нет, но я общаюсь с несколькими и могу пригласить даму в ресторан, подарить цветы. Скоро я возьму отпуск и поеду в Петербург. Остановлюсь у родителей, поэтому получится сэкономить.

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Катя Колпинец — о том, почему ваши фото из отпуска — это тоже империализм
Катя Колпинец — о том, почему ваши фото из отпуска — это тоже империализм

Катя Колпинец — о том, почему ваши фото из отпуска — это тоже империализм

Сотовые операторы снижают стоимость роуминга, чтобы удержать уехавших клиентов

Сотовые операторы снижают стоимость роуминга, чтобы удержать уехавших клиентов

Расследование The Village: Кто создал первое русское жилье в Мариуполе. Мы нашли архитекторов
Расследование The Village: Кто создал первое русское жилье в Мариуполе. Мы нашли архитекторов Вид на обугленные руины, или При чем здесь Шушары
Расследование The Village: Кто создал первое русское жилье в Мариуполе. Мы нашли архитекторов

Расследование The Village: Кто создал первое русское жилье в Мариуполе. Мы нашли архитекторов
Вид на обугленные руины, или При чем здесь Шушары

Массовая облава на призывников в Москве и Петербурге. Собрали все, что известно
Массовая облава на призывников в Москве и Петербурге. Собрали все, что известно

Массовая облава на призывников в Москве и Петербурге. Собрали все, что известно

Очередная иллюстрация к «А что случилось?». Месячная очередь в петербургский ресторан Birch превратилась в однодневную

Очередная иллюстрация к «А что случилось?». Месячная очередь в петербургский ресторан Birch превратилась в однодневную

После объявления мобилизации в России подскочили продажи консервов и сахара

После объявления мобилизации в России подскочили продажи консервов и сахара

Утро в петербургской парадной началось с облавы на мужчин. Люди без формы перегородили вход и вручали повестки

Утро в петербургской парадной началось с облавы на мужчин. Люди без формы перегородили вход и вручали повестки

В ВШЭ создали «Белого ворона» — военно-патриотическое движение
В ВШЭ создали «Белого ворона» — военно-патриотическое движение Вуз поддержал его, студенты протестуют
В ВШЭ создали «Белого ворона» — военно-патриотическое движение

В ВШЭ создали «Белого ворона» — военно-патриотическое движение
Вуз поддержал его, студенты протестуют

В Грузии растет «индекс хачапури»

В Грузии растет «индекс хачапури»

Что делать в Белграде? Выпуск № 2, октябрь
Что делать в Белграде? Выпуск № 2, октябрь Слушать панк в цирке и изучать югославский театр
Что делать в Белграде? Выпуск № 2, октябрь

Что делать в Белграде? Выпуск № 2, октябрь
Слушать панк в цирке и изучать югославский театр

Тайвань и Марокко отменили ковидные ограничения для туристов

Тайвань и Марокко отменили ковидные ограничения для туристов

Москвича арестовали за прослушивание украинской музыки в машине

Москвича арестовали за прослушивание украинской музыки в машине

«Азбука вкуса» теряет покупателей из-за «массового отъезда целевой аудитории»

«Азбука вкуса» теряет покупателей из-за «массового отъезда целевой аудитории»