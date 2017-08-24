Мне 18 лет, но это далеко не первая моя работа. Сейчас я учусь на инженера-медика, но уже был курьером, занимался рерайтингом, потом пришел к копирайтингу, программировал на Python, делал сайты. Еще я журналист, пишу стихи и прозу, хотел поступать в театральный, но родители доступно объяснили, что прожить на зарплату творческого человека в России невозможно. Я хочу попробовать множество разных профессий: у меня в планах поработать стюардом на самолете, бариста, водителем троллейбуса, машинистом метро. Но пока решил начать с простой работы в сфере быстрого питания.

Я сам фастфуд не особо люблю. У меня очень интеллигентная семья из Петербурга, и родители считали, что ходить в такие рестораны — не для них. Потому мы бывали там примерно раз в год, и я воспринимал это как праздник. Потом, когда уже стал постарше, после походов в такие места вместо восторга уже испытывал разочарование от того, что не могу поесть в местах подороже. Как-то я листал ленту «ВКонтакте» и наткнулся на рекламное объявление, приглашающее на работу в известную сеть фастфуда. «Работа вашей мечты, куча денег каждый месяц и бесплатный бургер сверху!» — что-то такое там было написано. Просто от скуки заполнил короткую анкету, вбил паспортные данные, телефон и забыл об этом. Через пару дней мне перезвонили и предложили прийти на собеседование, причем первые десять минут разговора я вообще не мог понять, что происходит и куда меня так настойчиво зазывают.