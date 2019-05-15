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Простые числа15 мая 2019

Сколько платят работникам фастфуда и супермаркетов И много ли россиян идут туда работать

РедакторОльга Карасева

По данным «Авито», половина российских вакансий приходится на массовый наём — когда компании набирают тысячи людей на позиции, не требующие особых навыков. Таких сотрудников работодатели обычно ищут именно на портале бесплатных объявлений. Сейчас на «Авито» размещено порядка 42 тысяч  вакансий продавцов-кассиров, и пять тысяч предложений для работников общепита. По подсчетам сервиса Worki, подбирающего сотрудников для крупных торговых и фастфуд-сетей, в России в год открывается порядка 20 миллионов вакансий для людей рабочих профессий, и на каждую претендуют два или три кандидата. По просьбе The Village в сервисе Worki посчитали, сколько платят в ресторанах быстрого питания и супермаркетах.

29 702 рубля

средняя зарплата, которую обещают в сфере быстрого питания.

33 734 рубля

максимальный порог зарплаты для таких вакансий.

60 000 сотрудников

ежегодно набирают российские сетевые рестораны быстрого питания.

27 лет и 7 месяцев

средний возраст людей, откликающихся на вакансии в фастфуде.

60 %

ресторанов фастфуда предпочитают нанимать сотрудников с опытом работы.

Две трети

всех топ-менеджеров «Макдоналдса» начинали с позиции рядового члена бригады ресторана.

Более 150 000

новых сотрудников приходит в супермаркеты каждый год.

9 421

супермаркет работает в Москве, по данным 2GIS.

25 160 рублей

минимальная зарплаТА, которую обещают сотрудникам супермаркета.

34 117 рублей

верхний порог зарплат для таких вакансий.

Источники: Worki, McDonalds, 2GIS

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