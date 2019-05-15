По данным «Авито», половина российских вакансий приходится на массовый наём — когда компании набирают тысячи людей на позиции, не требующие особых навыков. Таких сотрудников работодатели обычно ищут именно на портале бесплатных объявлений. Сейчас на «Авито» размещено порядка 42 тысяч вакансий продавцов-кассиров, и пять тысяч предложений для работников общепита. По подсчетам сервиса Worki, подбирающего сотрудников для крупных торговых и фастфуд-сетей, в России в год открывается порядка 20 миллионов вакансий для людей рабочих профессий, и на каждую претендуют два или три кандидата. По просьбе The Village в сервисе Worki посчитали, сколько платят в ресторанах быстрого питания и супермаркетах.

29 702 рубля средняя зарплата, которую обещают в сфере быстрого питания. 33 734 рубля максимальный порог зарплаты для таких вакансий.

60 000 сотрудников ежегодно набирают российские сетевые рестораны быстрого питания. 27 лет и 7 месяцев средний возраст людей, откликающихся на вакансии в фастфуде.