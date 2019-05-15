Сколько платят работникам фастфуда и супермаркетов И много ли россиян идут туда работать
По данным «Авито», половина российских вакансий приходится на массовый наём — когда компании набирают тысячи людей на позиции, не требующие особых навыков. Таких сотрудников работодатели обычно ищут именно на портале бесплатных объявлений. Сейчас на «Авито» размещено порядка 42 тысяч вакансий продавцов-кассиров, и пять тысяч предложений для работников общепита. По подсчетам сервиса Worki, подбирающего сотрудников для крупных торговых и фастфуд-сетей, в России в год открывается порядка 20 миллионов вакансий для людей рабочих профессий, и на каждую претендуют два или три кандидата. По просьбе The Village в сервисе Worki посчитали, сколько платят в ресторанах быстрого питания и супермаркетах.
29 702 рубля
средняя зарплата, которую обещают в сфере быстрого питания.
33 734 рубля
максимальный порог зарплаты для таких вакансий.
60 000 сотрудников
ежегодно набирают российские сетевые рестораны быстрого питания.
27 лет и 7 месяцев
средний возраст людей, откликающихся на вакансии в фастфуде.
60 %
ресторанов фастфуда предпочитают нанимать сотрудников с опытом работы.
Две трети
всех топ-менеджеров «Макдоналдса» начинали с позиции рядового члена бригады ресторана.
Более 150 000
новых сотрудников приходит в супермаркеты каждый год.
9 421
супермаркет работает в Москве, по данным 2GIS.
25 160 рублей
минимальная зарплаТА, которую обещают сотрудникам супермаркета.
34 117 рублей
верхний порог зарплат для таких вакансий.
Источники: Worki, McDonalds, 2GIS