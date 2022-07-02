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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Организаторы «кинопродуктов» отменили акцию

обновлено

Организаторы «кинопродуктов» отменили акцию

Эксперты считают, что к осени в России закроются до 70 % кинотеатров

Эксперты считают, что к осени в России закроются до 70 % кинотеатров

IMAX ушла из России из-за миллиардных долгов

IMAX ушла из России из-за миллиардных долгов

Какие премьеры ждать в июле на «Кинопоиске»
Список
2 июля 2022

Какие премьеры ждать в июле на «Кинопоиске»

Beat Film Festival объявил программу Национального конкурса
17 июня 2022

Beat Film Festival объявил программу Национального конкурса

Гид по Beat Film Festival 2022
Гид по Beat Film Festival 2022 Что получилось привезти в этом году
Гид по Beat Film Festival 2022

Гид по Beat Film Festival 2022
Что получилось привезти в этом году

Про Анну Политковскую снимут фильм. Ее сыграет номинантка BAFTA Максин Пик
14 мая 2022

Про Анну Политковскую снимут фильм. Ее сыграет номинантка BAFTA Максин Пик

Сборы кинотеатров упали больше, чем на половину
Исследование
13 мая 2022

Сборы кинотеатров упали больше, чем на половину

Как власти Москвы поддержат кинотеатры и кинокомпании
Список
6 мая 2022

Как власти Москвы поддержат кинотеатры и кинокомпании

20 апреля 2022

Контент из «недружественных стран» планируют принудительно легализовать

Компания A24 не будет выпускать фильмы в России
13 апреля 2022

Компания A24 не будет выпускать фильмы в России

Самые популярные фильмы у пиратов в марте
Список
5 апреля 2022

Самые популярные фильмы у пиратов в марте

Государство полностью профинансирует режиссеров-дебютантов
3 апреля 2022

Государство полностью профинансирует режиссеров-дебютантов

В Госдуме предложили убрать западные фильмы из кинотеатров
Предложение дня
23 марта 2022

В Госдуме предложили убрать западные фильмы из кинотеатров

Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман
Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман Пионерка феминистского автофикшена в мире кино
Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман

Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман
Пионерка феминистского автофикшена в мире кино

«Камон камон»: Еще один фильм, где дети оказываются мудрее взрослых 
«Камон камон»: Еще один фильм, где дети оказываются мудрее взрослых  Роуд-муви в стиле «Бумажной луны» и «Алисы в городах»
«Камон камон»: Еще один фильм, где дети оказываются мудрее взрослых 

«Камон камон»: Еще один фильм, где дети оказываются мудрее взрослых 
Роуд-муви в стиле «Бумажной луны» и «Алисы в городах»

Новый сезон «Барри», «Соник в кино-3» и другие ожидаемые премьеры
Список
16 февраля 2022

Новый сезон «Барри», «Соник в кино-3» и другие ожидаемые премьеры

«Первый встречный»: Дженнифер Лопес танцует в костюме католического креста, а Оуэн Уилсон — тихий математик
«Первый встречный»: Дженнифер Лопес танцует в костюме католического креста, а Оуэн Уилсон — тихий математик Настолько нелепо, что даже прекрасно
«Первый встречный»: Дженнифер Лопес танцует в костюме католического креста, а Оуэн Уилсон — тихий математик

«Первый встречный»: Дженнифер Лопес танцует в костюме католического креста, а Оуэн Уилсон — тихий математик
Настолько нелепо, что даже прекрасно

«Смерть на Ниле»: Кеннет Брана снова играет в Эркюля Пуаро — на этот раз вместе с Галь Гадот
«Смерть на Ниле»: Кеннет Брана снова играет в Эркюля Пуаро — на этот раз вместе с Галь Гадот Фильм уже запретили к показу в двух странах
«Смерть на Ниле»: Кеннет Брана снова играет в Эркюля Пуаро — на этот раз вместе с Галь Гадот

«Смерть на Ниле»: Кеннет Брана снова играет в Эркюля Пуаро — на этот раз вместе с Галь Гадот
Фильм уже запретили к показу в двух странах

Жора Крыжовников снимет сериал по книге «Слово пацана» Роберта Гараева
4 февраля 2022

Жора Крыжовников снимет сериал по книге «Слово пацана» Роберта Гараева

«Сандэнс — 2022»: Что ждать с главного фестиваля независимого кино?
«Сандэнс — 2022»: Что ждать с главного фестиваля независимого кино? Алиса Таежная посмотрела 25 фильмов и выбрала 10 лучших
«Сандэнс — 2022»: Что ждать с главного фестиваля независимого кино?

«Сандэнс — 2022»: Что ждать с главного фестиваля независимого кино?
Алиса Таежная посмотрела 25 фильмов и выбрала 10 лучших

«Один на один» — трогательное кино об отношениях папы и четырехлетнего сына
«Один на один» — трогательное кино об отношениях папы и четырехлетнего сына Уязвимые мужчины с североирландским акцентом
«Один на один» — трогательное кино об отношениях папы и четырехлетнего сына

«Один на один» — трогательное кино об отношениях папы и четырехлетнего сына
Уязвимые мужчины с североирландским акцентом

В ЦДК покажут фильм о массовом истреблении еврейского населения СССР
25 января 2022

В ЦДК покажут фильм о массовом истреблении еврейского населения СССР

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Российский фильм «Продукты 24» о жизни мигрантов покажут на Берлинском кинофестивале
19 января 2022

Российский фильм «Продукты 24» о жизни мигрантов покажут на Берлинском кинофестивале

«Орнитология», Макбет и книга про лес
«Орнитология», Макбет и книга про лес Что слушать, смотреть и читать на выходных
«Орнитология», Макбет и книга про лес

«Орнитология», Макбет и книга про лес
Что слушать, смотреть и читать на выходных

Бенедикт Камбербэтч, «Вестсайдская история» и другие победители «Золотого глобуса»
Список
10 января 2022

Бенедикт Камбербэтч, «Вестсайдская история» и другие победители «Золотого глобуса»

Лучшие фильмы и сериалы за 2021 год по версии «Кинопоиска»
Рейтинг
24 декабря 2021

Лучшие фильмы и сериалы за 2021 год по версии «Кинопоиска»

«Руби Спаркс», «Сияние» и еще 10 фильмов о творческом кризисе
«Руби Спаркс», «Сияние» и еще 10 фильмов о творческом кризисе К выходу «Острова Бергмана» с Тимом Ротом и Вики Крипс
«Руби Спаркс», «Сияние» и еще 10 фильмов о творческом кризисе

«Руби Спаркс», «Сияние» и еще 10 фильмов о творческом кризисе
К выходу «Острова Бергмана» с Тимом Ротом и Вики Крипс

«Дом Gucci»: Ридли Скотт вновь снимает главный фильм месяца
«Дом Gucci»: Ридли Скотт вновь снимает главный фильм месяца Мультикаст суперзвезд, недовольство наследников и бесподобная Леди Гага
«Дом Gucci»: Ридли Скотт вновь снимает главный фильм месяца

«Дом Gucci»: Ридли Скотт вновь снимает главный фильм месяца
Мультикаст суперзвезд, недовольство наследников и бесподобная Леди Гага

20 фильмов зимы

20 фильмов зимыОт возвращения «Матрицы» до комедии об эвтаназии Франсуа Озона

20 фильмов зимы

20 фильмов зимы От возвращения «Матрицы» до комедии об эвтаназии Франсуа Озона

Как провести первую неделю зимы в Москве
Как провести первую неделю зимы в Москве День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room
Как провести первую неделю зимы в Москве

Как провести первую неделю зимы в Москве
День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room

Док Романа Супера о трудных подростках, которые становятся цирковыми артистами
Видео дня
28 ноября 2021

Док Романа Супера о трудных подростках, которые становятся цирковыми артистами

Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск»
Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск» Интервью с Юхо Куосманеном — режиссером «Купе номер 6»
Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск»

Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск»
Интервью с Юхо Куосманеном — режиссером «Купе номер 6»

17 ноября 2021

На Netflix появился собственный рейтинг кино и сериалов

Что смотреть на первом фестивале архивного кино?
Что смотреть на первом фестивале архивного кино? От Висконти и Брессона до Нуцы Гогоберидзе и Шпаликова
Что смотреть на первом фестивале архивного кино?

Что смотреть на первом фестивале архивного кино?
От Висконти и Брессона до Нуцы Гогоберидзе и Шпаликова

«Вечные»: Необязательный пшик во вселенной Marvel режиссера «Земли кочевников»
«Вечные»: Необязательный пшик во вселенной Marvel режиссера «Земли кочевников» Не спасают даже Сальма Хайек и Анджелина Джоли
«Вечные»: Необязательный пшик во вселенной Marvel режиссера «Земли кочевников»

«Вечные»: Необязательный пшик во вселенной Marvel режиссера «Земли кочевников»
Не спасают даже Сальма Хайек и Анджелина Джоли

Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах
Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах «Декстер: Новая кровь», «Ковбой Бибоп» и «Струны»
Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах

Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах
«Декстер: Новая кровь», «Ковбой Бибоп» и «Струны»

«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса» Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»

«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»
Лучшие альбомы, фильмы и книги недели

Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года
27 октября 2021

Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года

Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке

Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке
И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе

В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»
14 октября 2021

В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»

В ЦДК покажут американское кино 1970-х годов
6 октября 2021

В ЦДК покажут американское кино 1970-х годов

В Москве и Петербурге состоится фестиваль китайского кино
23 сентября 2021

В Москве и Петербурге состоится фестиваль китайского кино

Кира Коваленко — о войне, возвращении на Кавказ и советах Сокурова
Кира Коваленко — о войне, возвращении на Кавказ и советах Сокурова Большой разговор с режиссером фильма «Разжимая кулаки»
Кира Коваленко — о войне, возвращении на Кавказ и советах Сокурова

Кира Коваленко — о войне, возвращении на Кавказ и советах Сокурова
Большой разговор с режиссером фильма «Разжимая кулаки»

Минкульт отказал в прокате фильму «Искушение» Верховена. Он рассказывает о монахине-лесбиянке
обновлено18 сентября 2021

Минкульт отказал в прокате фильму «Искушение» Верховена. Он рассказывает о монахине-лесбиянке

«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно
«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно Главный призер Берлинале-2021
«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно

«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно
Главный призер Берлинале-2021

9 сентября 2021

На КиноПоиске появились кураторские подборки фильмов

22 фильма осени

22 фильма осени

22 фильма осени

22 фильма осени

Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках
Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках Лучшие релизы на последние выходные лета
Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках

Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках
Лучшие релизы на последние выходные лета

«Легенда о Зеленом Рыцаре»: Племянник короля Артура борется с увядающей маскулинностью
«Легенда о Зеленом Рыцаре»: Племянник короля Артура борется с увядающей маскулинностью Робкое, но радикальное переосмысление средневековой легенды от Дэвида Лоури
«Легенда о Зеленом Рыцаре»: Племянник короля Артура борется с увядающей маскулинностью

«Легенда о Зеленом Рыцаре»: Племянник короля Артура борется с увядающей маскулинностью
Робкое, но радикальное переосмысление средневековой легенды от Дэвида Лоури

Какие фильмы покажут на Strelka Film Festival
Список
17 августа 2021

Какие фильмы покажут на Strelka Film Festival

«Герда» Натальи Кудряшовой получила приз молодежного жюри фестиваля в Локарно
14 августа 2021

«Герда» Натальи Кудряшовой получила приз молодежного жюри фестиваля в Локарно

«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом Клерк из компьютерной игры борется со злом по обе стороны монитора
«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Клерк из компьютерной игры борется со злом по обе стороны монитора

Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса
Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса

Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса
Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас

«Черная Вдова»: Феминизм, идентичность и Россия в новом фильме Marvel
«Черная Вдова»: Феминизм, идентичность и Россия в новом фильме Marvel Каким получился первый и последний сольный выход героини Скарлетт Йоханссон
«Черная Вдова»: Феминизм, идентичность и Россия в новом фильме Marvel

«Черная Вдова»: Феминизм, идентичность и Россия в новом фильме Marvel
Каким получился первый и последний сольный выход героини Скарлетт Йоханссон

Возвращение Kings of Convenience, фильм про учителя-амфибию и книга про ремонт
Возвращение Kings of Convenience, фильм про учителя-амфибию и книга про ремонт А также удмуртский электрофолк и якутский хоррор
Возвращение Kings of Convenience, фильм про учителя-амфибию и книга про ремонт

Возвращение Kings of Convenience, фильм про учителя-амфибию и книга про ремонт
А также удмуртский электрофолк и якутский хоррор

«Лука»: Солнечная итальянская сказка об оборотнях и ксенофобии
«Лука»: Солнечная итальянская сказка об оборотнях и ксенофобии Или как Pixar обращается к неамериканскому контексту
«Лука»: Солнечная итальянская сказка об оборотнях и ксенофобии

«Лука»: Солнечная итальянская сказка об оборотнях и ксенофобии
Или как Pixar обращается к неамериканскому контексту

В Школе дизайна Вышки пройдет показ фильма «Женщина, которая убежала»
28 мая 2021

В Школе дизайна Вышки пройдет показ фильма «Женщина, которая убежала»

Лауреат «Кинотавра» Ника Горбушина открыла сбор денег на новый фильм
30 марта 2021

Лауреат «Кинотавра» Ника Горбушина открыла сбор денег на новый фильм

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