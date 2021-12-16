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Кино16 декабря 2021

«Руби Спаркс», «Сияние» и еще 10 фильмов о творческом кризисе К выходу «Острова Бергмана» с Тимом Ротом и Вики Крипс

«Руби Спаркс», «Сияние» и еще 10 фильмов о творческом кризисе
АвторАлиса Таёжная
РедакторПаша Яблонский

В прокат выходит мелодрама «Остров Бергмана» с Тимом Ротом и Вики Крипс — история непростых отношений в творческой паре на легендарном острове Форё, где жил Ингмар Бергман и снимал легендарные фильмы — «Сцены из супружеской жизни», «Сквозь тусклое стекло» и «Персону». Муж и жена приезжают на остров, чтобы разобраться с последними проектами, но тень Бергмана и присутствие его обожателей только усиливают давление. В центре истории — творческий кризис и страх чистого листа главной героини, которая размышляет над сценарием фильма, соотнося историю Бергмана с личной драмой в непростом браке. К выходу фильма кинокритик Алиса Таёжная собрала другие фильмы о писателях в беде: от невротичного Вуди Аллена до демонического обитателя отеля «Оверлук».

«Призрак»

The Ghost Writer

реж. Роман Полански

Юэн Макгрэгор в роли писателя-призрака, которого нанимает премьер-министр Великобритании для написания своей биографии. По всем законам гострайтинга настоящий автор окажется в тени, а лавры достанутся политику. Вот только закопавшись в биографию героя из политической элиты, писатель почувствует, как сгущаются тучи над головой: в официальной версии премьер-министра слишком много недоговоренностей. Один из лучших триллеров о государственном лицемерии и беспомощности маленьких людей перед глобальной политической игрой.

Смотреть также: «Бассейн» Франсуа Озона — писательница детективов додумывает детектив в безоблачной реальной жизни

«Послушай, Филип»

Listen Up, Philipp

реж. Алекс Росс Перри

Джейсон Шварцман играет в мамблкоре Перри отталкивающую версию творческого нарцисса — молодого писателя, познавшего популярность и убежденного в собственной неотразимости. Его смущает сторонняя критика, недостаточно внимательная к нему девушка и ожидания, которые возлагают на его будущую книгу. Желая уединиться, он соглашается на приглашение любимого писателя приехать к нему в гости в загородный дом, чтобы отдохнуть от суеты, — и поймет вдали от привычной жизни, что он не пуп земли.

Смотреть также: «Кальмар и кит» Ноа Баумбаха — пара писателей, муж и жена, начинают ненавидеть друг друг и меряться амбициями во время развода

«Полночь в Париже»

Midnight In Paris

реж. Вуди Аллен

Мечтательный американец приезжает в Париж с надоедливой невестой и страхом чистого листа. Новая книга все не пишется, но есть надежда, что парижская романтика пойдет путешественнику на пользу. Страдающий синдромом «золотого века» и обожествляющий прошлое, он попадает в творческий Париж своей мечты, где встречает знаменитостей от Сальвадора Дали до Эрнеста Хемингуэя, а еще околдовывается девушкой-виденьем, по которой сходят с ума Пикассо и Модильяни. Обаятельный фильм с обильным нэймдроппингом о силе ностальгии и конце безнадежных суетливых отношений.

Смотреть также: «Разбирая Гарри» Вуди Аллена — герой Аллена злит окружающих тем, что все происшествия и персонажей книги взял из реальной жизни

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

Fear And Loathing In Las Vegas

реж. Терри Гиллиам

Экранизация буйного романа Хантера Томпсона о путешествии в Вегас по дурацкому редакционному заданию, которое протагонист использует в свое удовольствие: заливается алкоголем и закидывается наркотиками вместе с другом и шатается в лабиринтах измененного сознания. Оголтело смешная история Гиллиама о творческом эскапизме и кайфожорстве подводит черту под мифом о 60-х: свобода кончается быстро, а проблемы от самонадеянности и несдержанности затянулись на десятилетия.

Смотреть также: «Конец тура» Джеймса Понсольдта — драматичная встреча журналиста и страдающего биполярным расстройством писателя Дэвида Фостера Уоллеса: он в шаге от суицида и измотан книжным туром «Бесконечной шутки»

«Бартон Финк»

Barton Fink

реж. братья Коэн

Драматургу из Нью-Йорка выпадает отличный шанс заработать — написать в Голливуде сценарий для боксерского фильма. Но Бартон Финк, попав в Лос-Анджелес, никак не может найти себе места ни среди работников «фабрики грез», ни в собственных фантазиях, которые только отвлекают его от пошлой прагматичной задачи. Фильм братьев Коэн разоблачает голливудскую кинофабрику (потом они вернутся к этой теме в «Да здравствует Цезарь!») и разворачивает перед нами страдания посредственного и трусливого ума.

Смотреть также: «Дурная слава» и «Капоте» — два байопика о Трумене Капоте на пороге самого страшного события его жизни: знакомства с главным героем будущего романа «Хладнокровное убийство», забившего насмерть семью неповинных американцев

«Сияние»

Shining

реж. Стэнли Кубрик

Самый зловещий писатель в этой подборке и, скорее всего, вообще один из самых пугающих злодеев в истории кино — Джек Торранс в исполнении Джека Николсона. Автор в прокрастинации, абьюзер и отсутствующий отец сторожит загадочный пустой отель в заснеженной дали и страдает из-за того, что его ждет «сплошная работа и никаких игр». У отеля «Оверлук» дурная репутация, а семья Джека зависит от него и его помутненного разума. Жуткое воплощение писательского безумия и прокрастинации — и очень много красного цвета в интерьерах и деталях: живая кровь не станет ждать.

«Ширли»

Shirley

реж. Джозефин Деккер

Вольное прочтение биографии Ширли Джексон — важной американской писательницы середины ХХ века, к которой обидно редко обращаются сейчас. Элизабет Мосс играет зрелую, сильно пьющую и курящую женщину, которая не покидает дом, привыкла мириться с изменами мужа и выходит из зоны комфорта, когда знакомится с девушкой сильно младше себя. «Ширли» — фильм не только о писательском кризисе и экзистенциальном тупике, но и об ограниченных возможностях для женщин в мире, где им отведено второе место.

Смотреть также: «Красавица для чудовища» Хаифы аль-Мансур — история Мэри Шелли, придумавшей «Франкенштейна», пока она переживала разочаровывающий брак

«Адаптация»

Adaptation

реж. Спайк Джонз

Горький ироничный взгляд автора сценария Чарли Кауфмана на самого себя и голливудскую индустрию, помешанную на бестселлерах и адаптациях. Кауфмана в Калифорнии играет Николас Кейдж: ему доверяют хитовую детективную книгу, которую ему необходимо переписать для экранизации. Некстати ему на голову падает успешный и расслабленный брат-близнец, у которого все получается проще и быстрее. Мучающийся от бессонницы и навязчивых мыслей о книге, Чарли начинает путаться между реальностью, книгой и будущим сценарием. Саркастичная история о писательской тревоге и нервном перфекционизме, которые усугубляются фабричными темпами Голливуда.

Смотреть также: «Генри Фул» Хэла Хартли — черная комедия о гениальном писателе, навестившем затрапезный дом в одноэтажной помойной Америке

«Руби Спаркс»

реж. Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис

Изящное переосмысление мифа о Пигмалионе и Галатее, снятое авторами «Маленькой мисс Счастье». Молодой писатель, переживающей о следующей книге, придумывает спонтанную и легкую героиню Руби Спаркс, которая, к его удивлению, на следующее же утро материализуется у него в гостиной. Что бы ни придумал автор, влюбленная Руби исполняет в следующий момент. Мелодрама мужа и жены Дэйтона и Фэрис — об обидном программировании партнера и переписывании его жизни под себя: все предсказуемое рано или поздно надоедает, даже если мы прописали это под наш идеал.

Смотреть также: «Копия верна» Аббаса Киаростами — роман-загадка между британским писателем и французской галеристкой в пейзажах Тосканы: легкая игра незнакомцев перерастает в противоречивую связь

«Мартин Иден»

Martin Eden

реж. Пьетро Марчелло

Итальянский эпос о терзающемся писателе из народа, который влюбился в неподходящую девушку. Пьетро Марчелло переносит действие «Мартина Идена» в Италию первой половины ХХ века. Простой парень спасает сына богатой семьи и знакомится с его красивой и образованной сестрой, которая учит его культурно разговаривать и читать правильные книжки. Спустя несколько лет он — восходящий автор и влиятельная фигура, но тоска по недостижимой любви и пресыщенность не дают ему насладиться успехами и новым статусом. Красивейшая драма распадается на тысячи нежных шелковых кадров и вкрадчиво рассказывает о том, что нужно бояться своих желаний.

фИльмы недели

«Мартин Иден»: Герой Джека Лондона переезжает из Окленда в Неаполь 

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Обложка: «Двадцатый Век Фокс СНГ»

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