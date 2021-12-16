«Руби Спаркс», «Сияние» и еще 10 фильмов о творческом кризисе

«Призрак»

The Ghost Writer

реж. Роман Полански

Юэн Макгрэгор в роли писателя-призрака, которого нанимает премьер-министр Великобритании для написания своей биографии. По всем законам гострайтинга настоящий автор окажется в тени, а лавры достанутся политику. Вот только закопавшись в биографию героя из политической элиты, писатель почувствует, как сгущаются тучи над головой: в официальной версии премьер-министра слишком много недоговоренностей. Один из лучших триллеров о государственном лицемерии и беспомощности маленьких людей перед глобальной политической игрой.

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«Послушай, Филип»

Listen Up, Philipp

реж. Алекс Росс Перри

Джейсон Шварцман играет в мамблкоре Перри отталкивающую версию творческого нарцисса — молодого писателя, познавшего популярность и убежденного в собственной неотразимости. Его смущает сторонняя критика, недостаточно внимательная к нему девушка и ожидания, которые возлагают на его будущую книгу. Желая уединиться, он соглашается на приглашение любимого писателя приехать к нему в гости в загородный дом, чтобы отдохнуть от суеты, — и поймет вдали от привычной жизни, что он не пуп земли.

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