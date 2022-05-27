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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Каждый прошел этот путь: 10 лет назад, 30 лет, поколение или два назад. Легкой эта жизнь не была никогда»
«Каждый прошел этот путь: 10 лет назад, 30 лет, поколение или два назад. Легкой эта жизнь не была никогда» Как живут россияне, которые уехали навсегда в Израиль
«Каждый прошел этот путь: 10 лет назад, 30 лет, поколение или два назад. Легкой эта жизнь не была никогда»

«Каждый прошел этот путь: 10 лет назад, 30 лет, поколение или два назад. Легкой эта жизнь не была никогда»
Как живут россияне, которые уехали навсегда в Израиль

Полицейские забрали загранпаспорт колумнистки «Idel.Реалии». Она не смогла выехать на лечение от онкологии

Полицейские забрали загранпаспорт колумнистки «Idel.Реалии». Она не смогла выехать на лечение от онкологии

«Ъ»: «Яндекс» собирается перенести разработку беспилотников в Израиль

«Ъ»: «Яндекс» собирается перенести разработку беспилотников в Израиль

JPost: Еврейское агентство «Сохнут» планирует закончить физическую деятельность в России

JPost: Еврейское агентство «Сохнут» планирует закончить физическую деятельность в России

Карантин окончен: Где пить и есть в Израиле
Карантин окончен: Где пить и есть в Израиле Несколько отличных мест от Герцилии и Иерусалима до Тель-Авива
Карантин окончен: Где пить и есть в Израиле

Карантин окончен: Где пить и есть в Израиле
Несколько отличных мест от Герцилии и Иерусалима до Тель-Авива

Jerusalem Post: Силовики прослушивают телефонные разговоры сотрудников еврейского агентства «Сохнут»

Jerusalem Post: Силовики прослушивают телефонные разговоры сотрудников еврейского агентства «Сохнут»

Jerusalem Post: Еврейское агентство «Сохнут» планирует перенести московский офис в Израиль

Jerusalem Post: Еврейское агентство «Сохнут» планирует перенести московский офис в Израиль

Дизайнер Константин Коновалов — об эмиграции в Израиль, дизайне транспортной карты страны и тоске
Дизайнер Константин Коновалов — об эмиграции в Израиль, дизайне транспортной карты страны и тоске
Дизайнер Константин Коновалов — об эмиграции в Израиль, дизайне транспортной карты страны и тоске

Дизайнер Константин Коновалов — об эмиграции в Израиль, дизайне транспортной карты страны и тоске

«Русской рулетки с шаурмой в Тель-Авиве нет»
«Русской рулетки с шаурмой в Тель-Авиве нет» Ресторанный критик переезжает в Израиль
«Русской рулетки с шаурмой в Тель-Авиве нет»

«Русской рулетки с шаурмой в Тель-Авиве нет»
Ресторанный критик переезжает в Израиль

Минюст потребовал ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

обновлено

Минюст потребовал ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

Руководство «Яндекса»: компания не будет переносить штаб-квартиру из России
27 мая 2022

Руководство «Яндекса»: компания не будет переносить штаб-квартиру из России

16 мая 2022

Израильская газета написала о переезде «Яндекса» в Тель-Авив. В компании планы отрицают

3 мая 2022

МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима в Киеве

Рэпер Моргенштерн вернется в Россию
обновлено1 июля 2022

Рэпер Моргенштерн вернется в Россию

Непривитых туристов начнут пускать в Израиль с 1 марта
20 февраля 2022

Непривитых туристов начнут пускать в Израиль с 1 марта

Израиль и Россию впервые свяжет морское сообщение: Из Сочи в Хайфу можно будет добраться на лайнере
17 января 2022

Израиль и Россию впервые свяжет морское сообщение: Из Сочи в Хайфу можно будет добраться на лайнере

8 января 2022

Израиль разрешил въезжать туристам, привитым «Спутником»

28 ноября 2021

Израиль на две недели закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма ковида

15 ноября 2021

Израиль начнет пускать привитых «Спутником V» россиян

27 октября 2021

Израиль разрешит въезд туристам, привитым «Спутником V»

Израиль разрешил приезжать группам туристов
6 сентября 2021

Израиль разрешил приезжать группам туристов

13 апреля 2021

Израиль разрешил въезд для групп привитых от коронавируса туристов с 23 мая

23 ноября 2020

«Яндекс.Лавка» появилась в Израиле

В «Пионере» пройдет 19-й Фестиваль израильского кино
23 сентября 2020

В «Пионере» пройдет 19-й Фестиваль израильского кино

Сервис для поиска гей-знакомств GayFriendly

Для поиска серьезных отношений

Сервис для поиска гей-знакомств GayFriendly

«Победа» перестанет летать в Израиль. Все из-за карантина для всех прибывающих в страну (обновлено)

Тем временем другие компании предлагают выгодные цены на билеты в эту страну

«Победа» перестанет летать в Израиль. Все из-за карантина для всех прибывающих в страну (обновлено)

В Москве пройдет второй фестиваль иврита

С лекциями, уроками и мастер-классами

В Москве пройдет второй фестиваль иврита

Сколько стоит жизнь в Иерусалиме
Сколько стоит жизнь в Иерусалиме Обязательный кашрут в квартире, развлечения в шаббат и небезопасные для девушек районы
Сколько стоит жизнь в Иерусалиме

Сколько стоит жизнь в Иерусалиме
Обязательный кашрут в квартире, развлечения в шаббат и небезопасные для девушек районы

«Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Дубай (обновлено)

В скором времени лоукостер намерен анонсировать новые направления полетов

«Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Дубай (обновлено)

Жизнь по кашруту: Что нужно знать, собираясь в Израиль

Жизнь по кашруту: Что нужно знать, собираясь в ИзраильГлавные локации и лайфхаки для путешествующих по Святой земле

Жизнь по кашруту: Что нужно знать, собираясь в Израиль

Жизнь по кашруту: Что нужно знать, собираясь в Израиль
Главные локации и лайфхаки для путешествующих по Святой земле

Еврейский музей организует первый фестиваль современной израильской музыки

Пять коллективов из Тель-Авива приедут в Москву 30 июня

Еврейский музей организует первый фестиваль современной израильской музыки

В Третьяковке месяц будет идти ретроспектива израильского кино

В течение месяца покажут 11 фильмов, в том числе архивные ленты

В Третьяковке месяц будет идти ретроспектива израильского кино

В какие страны и города россияне ездят на зимовку

Зимовкой считается поездка от трех недель и больше

В какие страны и города россияне ездят на зимовку

Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде
Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде И как экономические беженцы убивают эмиграцию
Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде

Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде
И как экономические беженцы убивают эмиграцию

Израиль стал чаще отказывать россиянам во въезде в страну

Изменения связывают с участившимися просьбами предоставить политическое убежище

Израиль стал чаще отказывать россиянам во въезде в страну

На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры

Гости смогут поближе познакомиться с еврейской культурой

На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры

В летнем «Пионере» пройдет фестиваль израильского кино

Зрителям покажут лучшие картины кинематографа Израиля

В летнем «Пионере» пройдет фестиваль израильского кино

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат
10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат От драмы о трансфобии до китайской анимационной версии «Криминального чтива»
10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат

10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат
От драмы о трансфобии до китайской анимационной версии «Криминального чтива»

Ростуризм призвал россиян соблюдать осторожность в Израиле

Ведомство рекомендовало избегать мест проведения протестов и следить за новостями

Ростуризм призвал россиян соблюдать осторожность в Израиле

Россиян призвали избегать мест массового скопления людей в Иерусалиме

Предупреждение вызвано протестами в городе

Россиян призвали избегать мест массового скопления людей в Иерусалиме

Сколько стоит жизнь в Тель-Авиве
Сколько стоит жизнь в Тель-Авиве Дороги ли аутентичный хумус и жилье в домах «баухаус»
Сколько стоит жизнь в Тель-Авиве

Сколько стоит жизнь в Тель-Авиве
Дороги ли аутентичный хумус и жилье в домах «баухаус»

Развитие Gett, VR-рюкзак от HP и депрессия в Instagram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие Gett, VR-рюкзак от HP и депрессия в Instagram

Россия и Израиль договорились о выполнении рейсов из Жуковского

Ранее Тель-Авив не признавал региональный статус аэропорта

Россия и Израиль договорились о выполнении рейсов из Жуковского

Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3

В Москве начала работу кошерная фирма Yoffi

Продукция компании представлена в пяти точках столицы

В Москве начала работу кошерная фирма Yoffi

Инструкция МИДа о поездках в страны с «компактным проживанием голубых»

Ведомство рекомендует не рассказывать «сальные анекдоты» в Канаде и не поднимать брови в Великобритании

Инструкция МИДа о поездках в страны с «компактным проживанием голубых»

Продажа DeviantArt, VR-лаборатория ФРИИ и печать взглядом

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Продажа DeviantArt, VR-лаборатория ФРИИ и печать взглядом

50 вещей, которые нужно сделать хотя бы раз в жизни
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50 вещей, которые нужно сделать хотя бы раз в жизни Где воплотить мечты
50 вещей, которые нужно сделать хотя бы раз в жизни
СПЕЦПРОЕКТ

50 вещей, которые нужно сделать хотя бы раз в жизни
Где воплотить мечты

Предостережения Гейтса, дома на Марсе и проблемы «Яндекс.Почты»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Предостережения Гейтса, дома на Марсе и проблемы «Яндекс.Почты»

«Истории» во «ВКонтакте», биометрия в Тинькофф-банке и API «Почты России»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Истории» во «ВКонтакте», биометрия в Тинькофф-банке и API «Почты России»

Фармкомпания Teva призналась в подкупе российских чиновников

Генпрокуратура пообещала проверить информацию о даче взяток при поставках препарата для лечения рассеянного склероза

Фармкомпания Teva призналась в подкупе российских чиновников

Видеозвонки в WhatsApp, беспилотник-сапер и аналог Google Glass от Apple

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Видеозвонки в WhatsApp, беспилотник-сапер и аналог Google Glass от Apple

Есть ли разница между израильским и московским кафе Cofix?
Есть ли разница между израильским и московским кафе Cofix? Совладелец израильского заведения Dizengof 99 на Таганке — о сети с фиксированными ценами
Есть ли разница между израильским и московским кафе Cofix?

Есть ли разница между израильским и московским кафе Cofix?
Совладелец израильского заведения Dizengof 99 на Таганке — о сети с фиксированными ценами

В Москве заработала израильская сеть кофеен с фиксированной ценой Cofix

Конкуренты считают, что компания не сможет продавать кофе по 50 рублей

В Москве заработала израильская сеть кофеен с фиксированной ценой Cofix

В «Пионере» проведут фестиваль израильского кино

Показы пройдут с 28 августа по 4 сентября

В «Пионере» проведут фестиваль израильского кино

Обвал стоимости Nintendo, продажа Yahoo! и развитие «экономофизики»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обвал стоимости Nintendo, продажа Yahoo! и развитие «экономофизики»

В России запустится израильский навигационный сервис Moovit

Он позволяет планировать поездки на общественном транспорте с учётом расписаний, ситуации на дороге и данных от пользователей

В России запустится израильский навигационный сервис Moovit

При теракте в Тель-Авиве пострадали трое россиян (обновлено)

Предполагается, что среди пострадавших может быть и четвёртый гражданин России

При теракте в Тель-Авиве пострадали трое россиян (обновлено)

Утечка IT-специалистов, Tesla для детей и самые инновационные компании мира

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Утечка IT-специалистов, Tesla для детей и самые инновационные компании мира

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