Экзотика по-китайски Одна из основных потребнестей человека - это еда. Причем в 21 веке мы уже настолько избалованны разнообразием, что готовы отказаться от кушаней (несмотря на то, что желудок жалобно просит и жмется к позвоночнику), если они как-то не так приготовлены или в любимом кафе нет места.уж лучше потерпеть. Многие из нас любят японскую кухню, наесться можно,да еще и на десерт останется...