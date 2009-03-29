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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года
Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года 4 рецепта от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота» Чжан Сяньчэна
Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года

Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года
4 рецепта от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота» Чжан Сяньчэна

«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном
«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном Гигантское меню и 2 тысячи квадратных метров
«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном

«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном
Гигантское меню и 2 тысячи квадратных метров

Куда идти за аутентичной китайской кухней в Москве
ПРОМО
Куда идти за аутентичной китайской кухней в Москве И блюда каких регионов пробовать
Куда идти за аутентичной китайской кухней в Москве
ПРОМО

Куда идти за аутентичной китайской кухней в Москве
И блюда каких регионов пробовать

В Москве проведут масштабный фестиваль китайской культуры

На нем отметят 70-летие образование КНР

В Москве проведут масштабный фестиваль китайской культуры

ГУМ подготовил насыщенную программу на китайский Новый год

Мероприятия рассчитаны до конца февраля

ГУМ подготовил насыщенную программу на китайский Новый год

На проспекте Мира открылся ресторан китайской кухни «Джимми Ли»

Гостям предлагают попробовать шанхайскую, сычуаньскую, гуандунскую и пекинскую кухню

На проспекте Мира открылся ресторан китайской кухни «Джимми Ли»

Сеть «Нихао» откроет новые рестораны в Москве и Петербурге

За три года компания намерена открыть 15 точек в Петербурге и 20 ресторанов в Москве

Сеть «Нихао» откроет новые рестораны в Москве и Петербурге

Куксу, тикка масала и фо-бо: Где искать аутентичную азиатскую еду в Москве
Куксу, тикка масала и фо-бо: Где искать аутентичную азиатскую еду в Москве Куда ходят московские китайцы, вьетнамцы, корейцы и индийцы, чтобы поесть как на родине
Куксу, тикка масала и фо-бо: Где искать аутентичную азиатскую еду в Москве

Куксу, тикка масала и фо-бо: Где искать аутентичную азиатскую еду в Москве
Куда ходят московские китайцы, вьетнамцы, корейцы и индийцы, чтобы поесть как на родине

В «Китайских новостях» на Новом Арбате заработало экспресс-кафе

Цена части блюд зависит от объема порции

В «Китайских новостях» на Новом Арбате заработало экспресс-кафе

Открытия марта
Открытия марта Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта
Открытия марта

Открытия марта
Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта

Кофейня на «Маяковской», «Китайские новости» на Арбате и воскресные бранчи
Кофейня на «Маяковской», «Китайские новости» на Арбате и воскресные бранчи На этой неделе — открытие кофейни «Каfема», третьи «Китайские новости» и другие гастрономически события столицы
Кофейня на «Маяковской», «Китайские новости» на Арбате и воскресные бранчи

Кофейня на «Маяковской», «Китайские новости» на Арбате и воскресные бранчи
На этой неделе — открытие кофейни «Каfема», третьи «Китайские новости» и другие гастрономически события столицы

На Новом Арбате открылся ресторан «Китайские новости»

Это третий ресторан сети

На Новом Арбате открылся ресторан «Китайские новости»

В районе Чистых прудов открылась китайская лапшичная «Чихо»

Кафе оформлено в стиле Чайна-тауна

В районе Чистых прудов открылась китайская лапшичная «Чихо»

Wang & Kim на улице Тимура Фрунзе
Wang & Kim на улице Тимура Фрунзе От курицы BBQ до панна-котты васаби — новое место от создателей «Китайских новостей»
Wang & Kim на улице Тимура Фрунзе

Wang & Kim на улице Тимура Фрунзе
От курицы BBQ до панна-котты васаби — новое место от создателей «Китайских новостей»

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан китайской кухни «Сэ Сян Вэй»

Название в переводе с китайского означает три органа чувств: зрение, обоняние и вкус

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан китайской кухни «Сэ Сян Вэй»

«Китайские новости» на Патриарших
«Китайские новости» на Патриарших Паровые пельмени, битые огурцы, блюда из китайской жаровни — третье заведение сети на Спиридоновке
«Китайские новости» на Патриарших

«Китайские новости» на Патриарших
Паровые пельмени, битые огурцы, блюда из китайской жаровни — третье заведение сети на Спиридоновке

В ресторане Soluxe Club обновилось меню

Шеф-повар Чэнь Юнцзян ввёл в каждый раздел меню традиционные китайские блюда и свои авторские находки

В ресторане Soluxe Club обновилось меню

Александр Раппопорт открыл в Барвихе ресторан «Китайская грамота»

Это второй ресторан сети, первый находится на Сретенке в Москве

Александр Раппопорт открыл в Барвихе ресторан «Китайская грамота»

Дмитрий Зотов открыл ресторан современной китайской кухни Madame Wong

Ресторан стал третьим совместным проектом шеф-повара Дмитрия Зотова и сомелье Сергея Крылова

Дмитрий Зотов открыл ресторан современной китайской кухни Madame Wong

На Патриарших прудах открывается ресторан китайском кухни «Ходя Ходя»

За меню в заведении отвечают шеф-повары Павел Кириллов и Денис Крылов

На Патриарших прудах открывается ресторан китайском кухни «Ходя Ходя»

«Китайские новости»
«Китайские новости» Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле
«Китайские новости»

«Китайские новости»
Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле

Дмитрий Зотов откроет новый ресторан

Заведение, которое начнёт работу на Лесной улице, будет называться «Мадам Вонг»

Дмитрий Зотов откроет новый ресторан

Бар, ресторан и клуб #Lol
Бар, ресторан и клуб #Lol Громкий проект дизайнера и ресторатора Дениса Симачёва с сумасшедшим интерьером и китайской едой
Бар, ресторан и клуб #Lol

Бар, ресторан и клуб #Lol
Громкий проект дизайнера и ресторатора Дениса Симачёва с сумасшедшим интерьером и китайской едой

Ресторан «Китайская грамота»
Ресторан «Китайская грамота» Ресторан современной китайской кухни Александра Раппопорта
Ресторан «Китайская грамота»

Ресторан «Китайская грамота»
Ресторан современной китайской кухни Александра Раппопорта

В Москве открылся ресторан «Китайская грамота»

Новый ресторан Александра Рапопорта начал работу в тестовом режиме.

В Москве открылся ресторан «Китайская грамота»

Рецепты шефов: 11 традиционных блюд Юго-Восточной Азии
Рецепты шефов: 11 традиционных блюд Юго-Восточной Азии Овощные спринг-роллы, пулькоги, 6 видов дим-самов, пад-тай и Фо Бо — The Village собрал рецептовы 11 блюд китайской, корейской, тайской и вьетнамской кухонь.
Рецепты шефов: 11 традиционных блюд Юго-Восточной Азии

Рецепты шефов: 11 традиционных блюд Юго-Восточной Азии
Овощные спринг-роллы, пулькоги, 6 видов дим-самов, пад-тай и Фо Бо — The Village собрал рецептовы 11 блюд китайской, корейской, тайской и вьетнамской кухонь.

Рецепты шефов: Овощной спринг-ролл Шеф-повар петербургского ресторана «Кинг Понг» Алексей Паничев рассказал, как приготовить овощные спринг-роллы с ананасовым соусом чили.

Рецепты шефов: Овощной спринг-ролл

Рецепты шефов: Китайские пельмени с бараниной Шеф-повар китайского ресторана «Дружба» Лю Сянфэй рассказал, как приготовить традиционные пельмени с бараниной.

Рецепты шефов: Китайские пельмени с бараниной

На Лубянке открылся бар Mandarin Combustible

В Малом Черкасском переулке открылся Mandarin Combustible — шизокитайский бар, к которому в скором времени прибавится ещё и чайная.

На Лубянке открылся бар Mandarin Combustible

Свинина по-китайски Как-то раз в одном ресторанчике попробовала свинину с ананасами. Порция быстро закончилась и захотелось еще. Пробовала сотворить нечто подобное дома, на кухне, но, увы, такого же восхитительного вкуса добиться не удавалось. И тут, буквально вчера, совершенно нечаянно наткнулась на рецепт свинины по-китайски. Картинка понравилась, в холодильнике как раз лежала вырезка, и я...

Свинина по-китайски

Экзотика по-китайски Одна из основных потребнестей человека - это еда. Причем в 21 веке мы уже настолько избалованны разнообразием, что готовы отказаться от кушаней (несмотря на то, что желудок жалобно просит и жмется к позвоночнику), если они как-то не так приготовлены или в любимом кафе нет места.уж лучше потерпеть. Многие из нас любят японскую кухню, наесться можно,да еще и&nbsp;на десерт останется...

Экзотика по-китайски

Китайский кролик с овощами и арахисом Так уж получилось, что я вышла замуж за человека, который "нууу очень" любит готовить.

Китайский кролик с овощами и арахисом