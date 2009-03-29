Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года 4 рецепта от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота» Чжан Сяньчэна
«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном Гигантское меню и 2 тысячи квадратных метров
В Москве проведут масштабный фестиваль китайской культуры
На нем отметят 70-летие образование КНР
ГУМ подготовил насыщенную программу на китайский Новый год
Мероприятия рассчитаны до конца февраля
На проспекте Мира открылся ресторан китайской кухни «Джимми Ли»
Гостям предлагают попробовать шанхайскую, сычуаньскую, гуандунскую и пекинскую кухню
Сеть «Нихао» откроет новые рестораны в Москве и Петербурге
За три года компания намерена открыть 15 точек в Петербурге и 20 ресторанов в Москве
Куксу, тикка масала и фо-бо: Где искать аутентичную азиатскую еду в Москве Куда ходят московские китайцы, вьетнамцы, корейцы и индийцы, чтобы поесть как на родине
В «Китайских новостях» на Новом Арбате заработало экспресс-кафе
Цена части блюд зависит от объема порции
Кофейня на «Маяковской», «Китайские новости» на Арбате и воскресные бранчи На этой неделе — открытие кофейни «Каfема», третьи «Китайские новости» и другие гастрономически события столицы
В районе Чистых прудов открылась китайская лапшичная «Чихо»
Кафе оформлено в стиле Чайна-тауна
Wang & Kim на улице Тимура Фрунзе От курицы BBQ до панна-котты васаби — новое место от создателей «Китайских новостей»
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан китайской кухни «Сэ Сян Вэй»
Название в переводе с китайского означает три органа чувств: зрение, обоняние и вкус
«Китайские новости» на Патриарших Паровые пельмени, битые огурцы, блюда из китайской жаровни — третье заведение сети на Спиридоновке
В ресторане Soluxe Club обновилось меню
Шеф-повар Чэнь Юнцзян ввёл в каждый раздел меню традиционные китайские блюда и свои авторские находки
Александр Раппопорт открыл в Барвихе ресторан «Китайская грамота»
Это второй ресторан сети, первый находится на Сретенке в Москве
Дмитрий Зотов открыл ресторан современной китайской кухни Madame Wong
Ресторан стал третьим совместным проектом шеф-повара Дмитрия Зотова и сомелье Сергея Крылова
На Патриарших прудах открывается ресторан китайском кухни «Ходя Ходя»
За меню в заведении отвечают шеф-повары Павел Кириллов и Денис Крылов
«Китайские новости» Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле
Дмитрий Зотов откроет новый ресторан
Заведение, которое начнёт работу на Лесной улице, будет называться «Мадам Вонг»
Бар, ресторан и клуб #Lol Громкий проект дизайнера и ресторатора Дениса Симачёва с сумасшедшим интерьером и китайской едой
В Москве открылся ресторан «Китайская грамота»
Новый ресторан Александра Рапопорта начал работу в тестовом режиме.
Рецепты шефов: 11 традиционных блюд Юго-Восточной Азии Овощные спринг-роллы, пулькоги, 6 видов дим-самов, пад-тай и Фо Бо — The Village собрал рецептовы 11 блюд китайской, корейской, тайской и вьетнамской кухонь.
На Лубянке открылся бар Mandarin Combustible
В Малом Черкасском переулке открылся Mandarin Combustible — шизокитайский бар, к которому в скором времени прибавится ещё и чайная.