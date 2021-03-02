Svalka откроет два новых магазина на Красном Октябре и по этому случаю устроит экофестиваль
Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»
Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы
На «Красном Октябре» откроется первый женский магазин Suitsupply
Вечеринка в честь открытия состоится 12 марта
Клуб Red закроется в феврале. Вместе с ним ликвидируют также Red Roof, Red Pub и Red Food
Мероприятия не отменят, их перенесут на другие площадки
Райффайзенбанк проведет хакатон с призовым фондом в 600 тысяч рублей
Участники смогут получить предложение о работе в компании
«Школа сук», трехлетие «Рабицы» и ролевая игра «V–A–C» И еще куча идей для выходных в Москве
Началась продажа билетов на двухдневную вечеринку SUR на «Красном Октябре»
Организаторы объявили хедлайнеров праздника
В барах «Красного Октября» пройдут лекции о психостимуляторах и выживании на Марсе
А также о смене пола, искусственных частях тела и цифровой приватности
Прошлое, настоящее и будущее московских промзонРазбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
Прошлое, настоящее и будущее московских промзон Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
The Burger Brothers на «Красном Октябре» закрывается
Бургерная на «Маяковской» продолжит работу
Главный наркоинвестор, узбекский цирк и лекции об Америке Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Девелоперы возобновили проект застройки «Красного Октября»
Группа «Гута» ведет переговоры о концепции строительства
На «Арме» и «Красном Октябре» открылись коворкинги «Ключ»
Первый коворкинг «Ключ» работает на «Трехгорной мануфактуре»
Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
На «Красном Октябре» запускается проект «Лаборатория Земля»
В программе — выставка, лекции, мастерские и кинопоказы
7 причин пойти на фестиваль Synthposium The Village рассказывает, почему стоит обратить внимание на грядущий фестиваль музыкальных технологий на «Красном Октябре»
Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространство The Village узнал о прошлом и будущем исторического здания на Балчуге
На «Красном октябре» пройдёт музыкальный фестиваль Nordic Meta Fest
На фестиваль приедут поп-фолк-, инди-фолк-, дрим-поп- и трип-хоп-группы из скандинавских стран
В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»
В магазине продаётся продукция компаний «Красный октябрь», «Бабаевский» и «РотФронт»
«Щегол» запускает курсы шитья, ювелирного дела и парикмахерского искусства на «Красном Октябре»
Первыми открываются занятия по мужским стрижкам и конструированию одежды
На «Красном Октябре» открылся салон красоты Brow Bar Number One
Салон специализируется на услугах по уходу за бровями
На «Красном Октябре» из-за киносъёмок ограничат движение машин
Для машин закроют все полосы участка Берсеневской набережной от дома 8, строения 1 до Болотной набережной
Good Enough откроет вторую кофейню на месте Blum Café
Предложение открыть кофейню на Большой Дмитровке команде Good Enough сделал сам владелец Blum Аркадий Зельцер
На «Красном Октябре» открылось кафе азиатской кухни Silver Panda
В меню есть рис и лапша на воке, пельмени, вареники, супы и салаты
На «Красном Октябре» открылась фалафельная «Тот самый фалафель»
Меню в кафе дополнилось воками с курицей и говядиной, а также роллами с индейкой
На «Красном Октябре» открылся бар с крафтовым пивом «Ваня нальёт»
Цены на разливное пиво в новом заведении варьируются от 120 до 200 рублей, а на бутылочное — от 220 до 900 рублей
На «Красном Октябре» открылось кафе The Burger Brothers
В будущем в меню новой бургерной появятся обеды
Самый «снобский» лофт Москвы The Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»
«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской МосквыWowhaus — авторы дизайна «Стрелки», обновлённого парка Горького и Крымской набережной. Юрий Болотов — о том, как появились самые знаковые московские проекты последних лет и что будет дальше
«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской Москвы Wowhaus — авторы дизайна «Стрелки», обновлённого парка Горького и Крымской набережной. Юрий Болотов — о том, как появились самые знаковые московские проекты последних лет и что будет дальше
В магазине Suitsupply на «Красном Октябре» запустился сервис индивидуального пошива костюмов
Цена костюма зависит от стоимости выбранной ткани и не включает в себя дополнительные сборы за детали и работу портного
«Красный Октябрь» и «Бабаевский» могут повысить цены на свою продукцию
Рост цен рассматривается как одна из мер минимизации рисков, которые возникли у фабрик в условиях кризиса
На «Красном Октябре» пройдёт новогодняя ярмарка
Ярмарка пройдёт с 26 по 28 декабря на площадке Центра Несовременного искусства «На Стрелке»
На «Красном Октябре» 15 ноября пройдёт блошиная ярмарка
Маркет проведут 15 ноября в Центре Несовременного искусства на «Красном Октябре»
На «Красном Октябре» откроется киоск «Мой большой греческий фалафель»
В меню — стаканчик с фалафелем, овощами, питой и двумя соусами
«Музеон» и «Красный Октябрь» может связать пешеходный мост
С предложениями о строительстве моста давно выступали местные жители
Бистро United Kitchen переезжает с «Красного Октября»
Гастрономическое бистро United Kitchen шеф-повара Андрея Рывкина переезжает c «Красного Октября» на новое место
Новое помещение для «Дождя» будут искать сразу три консалтинговые компании
Телеканалу нужен новый офис площадью от 1 000 до 2 500 квадратных метров
На «Красном Октябре» открылся первый в России магазин Suitsupply
В магазине можно купить мужскую одежду, обувь и аксессуары, а также попросить подшить одежду по фигуре
На «Красном Октябре» открылась фалафельная Falafel Gear
В меню — фалафель с разными соусами, чай, кофе и газировка
The Burger Brothers вернулись на «Красный Октябрь»
В меню — бургеры из говядины, картофель фри, супы, кофе и апельсиновый сок
Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь» The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню сегодняшнего выпуска мы сфотографировали на «Красном Октябре»
Берсеневская и Болотная набережные станут пешеходными по выходным
Болотная и Берсеневская набережные станут пешеходными по выходным и праздничным дням с 26 апреля
Телеканал «Дождь» запустил марафон по сбору денег на вещание
На телеканале «Дождь» стартовал марафон по сбору денег на вещание
На «Красном Октябре» заработала блинная No Crepe
В бывшем окошке The Burger Brothers открылась блинная No Crepe.
Интерьер недели (Петербург): Читальный зал Lebigmag Журнальный зал на территории бывших солодовен с мебелью из комиссионок, лампой из заброшенной коммуналки и последними номерами иностранных изданий в свободном доступе.
Эрик ван Эгерат: «После начала работы в России моя репутация изменилась» Голландский архитектор Эрик ван Эгерат рассказал The Village о строителях из Средней Азии, будущем «Красного Октября», лужковском стиле и самой большой ошибке главного архитектора Москвы.
Secret Tapas Bar открыли кафе на «Красном Октябре»
На «Красном Октябре» заработало недорогое Urban Cafe, где готовят каши, сэндвичи, супы и салаты.
На «Красном Октябре» открылся гольф-клуб
Самая большая в России крытая гольф-площадка City Golf заработала на территории «Красного Октября».
Александр Гудков открыл мужскую парикмахерскую на «Красном Октябре»
Шоумен Александр Гудков с двумя друзьями открыл на «Красном Октябре» цирюльню Boy Cut, где будут стричь и брить только мужчин.
Durum-Durum открыли киоск на «Красном Октябре»
В баре Wunderbar открылось окно кулинарного проекта Durum-Durum.
Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре» Последние три года бывший мэр Москвы Юрий Лужков говорил о чем угодно, только не о городе, которым он управлял почти двадцать лет, — но для The Village сделал исключение.
Новости магазинов: Osome2some, Second Friend Store, Oh, my, Debenhams, Brandshop Открытие Osome2some, вещи из «КМ 20» в Second Friend Store, pop-up store универмага Debenhams, косметика H&M в России, американские дни в «Цветном» и другие новости магазинов.
The Burger Brothers открыли киоск в баре «Продукты»
В окне бара «Продукты» на «Красном Октябре» теперь можно перекусить бургерами, супами и лимонадами The Burger Brothers.
События недели: Концерт Hot Chip, «Ламбада-маркет» и World Press Photo Дайджест городских событий этой недели: концерт Two Door Cinema Club, фестиваль датского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.
Итоги недели: Мотокафе «Энтузиаст», парковочная полиция и разгул стихии
Застройка «Красного Октября», передача «Зелёного театра» парку Горького, парковочная полиция — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.
На «Красном Октябре» построят жилые здания
Городские власти определились с тем, как распорядиться 15 гектарами площади около памятника Петру I.