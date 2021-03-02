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Какие продукты покупать в августе
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Какие продукты покупать в августе Где брать арбузы и не поздно ли еще делать окрошку
Какие продукты покупать в августе
Промо

Какие продукты покупать в августе
Где брать арбузы и не поздно ли еще делать окрошку

2 марта 2021

Svalka откроет два новых магазина на Красном Октябре и по этому случаю устроит экофестиваль

Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»

Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы

Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»

На «Красном Октябре» откроется первый женский магазин Suitsupply

Вечеринка в честь открытия состоится 12 марта

На «Красном Октябре» откроется первый женский магазин Suitsupply

Клуб Red закроется в феврале. Вместе с ним ликвидируют также Red Roof, Red Pub и Red Food

Мероприятия не отменят, их перенесут на другие площадки

Клуб Red закроется в феврале. Вместе с ним ликвидируют также Red Roof, Red Pub и Red Food

Райффайзенбанк проведет хакатон с призовым фондом в 600 тысяч рублей

Участники смогут получить предложение о работе в компании

Райффайзенбанк проведет хакатон с призовым фондом в 600 тысяч рублей

«Школа сук», трехлетие «Рабицы» и ролевая игра «V–A–C»
«Школа сук», трехлетие «Рабицы» и ролевая игра «V–A–C» И еще куча идей для выходных в Москве
«Школа сук», трехлетие «Рабицы» и ролевая игра «V–A–C»

«Школа сук», трехлетие «Рабицы» и ролевая игра «V–A–C»
И еще куча идей для выходных в Москве

Началась продажа билетов на двухдневную вечеринку SUR на «Красном Октябре»

Организаторы объявили хедлайнеров праздника

Началась продажа билетов на двухдневную вечеринку SUR на «Красном Октябре»

В барах «Красного Октября» пройдут лекции о психостимуляторах и выживании на Марсе

А также о смене пола, искусственных частях тела и цифровой приватности

В барах «Красного Октября» пройдут лекции о психостимуляторах и выживании на Марсе

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон

Прошлое, настоящее и будущее московских промзонРазбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон
Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города

The Burger Brothers на «Красном Октябре» закрывается

Бургерная на «Маяковской» продолжит работу

The Burger Brothers на «Красном Октябре» закрывается

Главный наркоинвестор, узбекский цирк и лекции об Америке
Главный наркоинвестор, узбекский цирк и лекции об Америке Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Главный наркоинвестор, узбекский цирк и лекции об Америке

Главный наркоинвестор, узбекский цирк и лекции об Америке
Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Девелоперы возобновили проект застройки «Красного Октября»

Группа «Гута» ведет переговоры о концепции строительства

Девелоперы возобновили проект застройки «Красного Октября»

На «Красном Октябре» 19 марта состоится Garage Sale

Вход на мероприятие свободный

На «Красном Октябре» 19 марта состоится Garage Sale

На «Арме» и «Красном Октябре» открылись коворкинги «Ключ»

Первый коворкинг «Ключ» работает на «Трехгорной мануфактуре»

На «Арме» и «Красном Октябре» открылись коворкинги «Ключ»

Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню
Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню

Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

На «Красном Октябре» запускается проект «Лаборатория Земля»

В программе — выставка, лекции, мастерские и кинопоказы

На «Красном Октябре» запускается проект «Лаборатория Земля»

7 причин пойти на фестиваль Synthposium
7 причин пойти на фестиваль Synthposium The Village рассказывает, почему стоит обратить внимание на грядущий фестиваль музыкальных технологий на «Красном Октябре»
7 причин пойти на фестиваль Synthposium

7 причин пойти на фестиваль Synthposium
The Village рассказывает, почему стоит обратить внимание на грядущий фестиваль музыкальных технологий на «Красном Октябре»

Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространство
Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространство The Village узнал о прошлом и будущем исторического здания на Балчуге
Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространство

Демонтаж ГЭС-2: Как электростанцию у «Красного Октября» превращают в культурное пространство
The Village узнал о прошлом и будущем исторического здания на Балчуге

На «Красном октябре» пройдёт музыкальный фестиваль Nordic Meta Fest

На фестиваль приедут поп-фолк-, инди-фолк-, дрим-поп- и трип-хоп-группы из скандинавских стран

На «Красном октябре» пройдёт музыкальный фестиваль Nordic Meta Fest

В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»

В магазине продаётся продукция компаний «Красный октябрь», «Бабаевский» и «РотФронт»

В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»

«Щегол» запускает курсы шитья, ювелирного дела и парикмахерского искусства на «Красном Октябре»

Первыми открываются занятия по мужским стрижкам и конструированию одежды

«Щегол» запускает курсы шитья, ювелирного дела и парикмахерского искусства на «Красном Октябре»

На «Красном Октябре» открылся салон красоты Brow Bar Number One

Салон специализируется на услугах по уходу за бровями

На «Красном Октябре» открылся салон красоты Brow Bar Number One

На «Красном Октябре» из-за киносъёмок ограничат движение машин

Для машин закроют все полосы участка Берсеневской набережной от дома 8, строения 1 до Болотной набережной

На «Красном Октябре» из-за киносъёмок ограничат движение машин

Good Enough откроет вторую кофейню на месте Blum Café

Предложение открыть кофейню на Большой Дмитровке команде Good Enough сделал сам владелец Blum Аркадий Зельцер

Good Enough откроет вторую кофейню на месте Blum Café

На «Красном Октябре» открылось кафе азиатской кухни Silver Panda

В меню есть рис и лапша на воке, пельмени, вареники, супы и салаты

На «Красном Октябре» открылось кафе азиатской кухни Silver Panda

На «Красном Октябре» открылась фалафельная «Тот самый фалафель»

Меню в кафе дополнилось воками с курицей и говядиной, а также роллами с индейкой

На «Красном Октябре» открылась фалафельная «Тот самый фалафель»

На «Красном Октябре» открылся бар с крафтовым пивом «Ваня нальёт»

Цены на разливное пиво в новом заведении варьируются от 120 до 200 рублей, а на бутылочное — от 220 до 900 рублей

На «Красном Октябре» открылся бар с крафтовым пивом «Ваня нальёт»

На «Красном Октябре» открылось кафе The Burger Brothers

В будущем в меню новой бургерной появятся обеды

На «Красном Октябре» открылось кафе The Burger Brothers

Самый «снобский» лофт Москвы
Самый «снобский» лофт Москвы The Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»
Самый «снобский» лофт Москвы

Самый «снобский» лофт Москвы
The Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»

«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской Москвы

«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской МосквыWowhaus — авторы дизайна «Стрелки», обновлённого парка Горького и Крымской набережной. Юрий Болотов — о том, как появились самые знаковые московские проекты последних лет и что будет дальше

«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской Москвы

«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской Москвы
Wowhaus — авторы дизайна «Стрелки», обновлённого парка Горького и Крымской набережной. Юрий Болотов — о том, как появились самые знаковые московские проекты последних лет и что будет дальше

В магазине Suitsupply на «Красном Октябре» запустился сервис индивидуального пошива костюмов

Цена костюма зависит от стоимости выбранной ткани и не включает в себя дополнительные сборы за детали и работу портного

В магазине Suitsupply на «Красном Октябре» запустился сервис индивидуального пошива костюмов

«Красный Октябрь» и «Бабаевский» могут повысить цены на свою продукцию

Рост цен рассматривается как одна из мер минимизации рисков, которые возникли у фабрик в условиях кризиса

«Красный Октябрь» и «Бабаевский» могут повысить цены на свою продукцию

На «Красном Октябре» пройдёт новогодняя ярмарка

Ярмарка пройдёт с 26 по 28 декабря на площадке Центра Несовременного искусства «На Стрелке»

На «Красном Октябре» пройдёт новогодняя ярмарка

На «Красном Октябре» 15 ноября пройдёт блошиная ярмарка

Маркет проведут 15 ноября в Центре Несовременного искусства на «Красном Октябре»

На «Красном Октябре» 15 ноября пройдёт блошиная ярмарка

На «Красном Октябре» откроется киоск «Мой большой греческий фалафель»

В меню — стаканчик с фалафелем, овощами, питой и двумя соусами

На «Красном Октябре» откроется киоск «Мой большой греческий фалафель»

«Музеон» и «Красный Октябрь» может связать пешеходный мост

С предложениями о строительстве моста давно выступали местные жители

«Музеон» и «Красный Октябрь» может связать пешеходный мост

Бистро United Kitchen переезжает с «Красного Октября»

Гастрономическое бистро United Kitchen шеф-повара Андрея Рывкина переезжает c «Красного Октября» на новое место

Бистро United Kitchen переезжает с «Красного Октября»

Новое помещение для «Дождя» будут искать сразу три консалтинговые компании

Телеканалу нужен новый офис площадью от 1 000 до 2 500 квадратных метров

Новое помещение для «Дождя» будут искать сразу три консалтинговые компании

На «Красном Октябре» открылся первый в России магазин Suitsupply

В магазине можно купить мужскую одежду, обувь и аксессуары, а также попросить подшить одежду по фигуре

На «Красном Октябре» открылся первый в России магазин Suitsupply

На «Красном Октябре» открылась фалафельная Falafel Gear

В меню — фалафель с разными соусами, чай, кофе и газировка

На «Красном Октябре» открылась фалафельная Falafel Gear

The Burger Brothers вернулись на «Красный Октябрь»

В меню — бургеры из говядины, картофель фри, супы, кофе и апельсиновый сок

The Burger Brothers вернулись на «Красный Октябрь»

Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь»
Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь» The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню сегодняшнего выпуска мы сфотографировали на «Красном Октябре»
Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь»

Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь»
The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню сегодняшнего выпуска мы сфотографировали на «Красном Октябре»

Берсеневская и Болотная набережные станут пешеходными по выходным

Болотная и Берсеневская набережные станут пешеходными по выходным и праздничным дням с 26 апреля

Берсеневская и Болотная набережные станут пешеходными по выходным

Телеканал «Дождь» запустил марафон по сбору денег на вещание

На телеканале «Дождь» стартовал марафон по сбору денег на вещание

Телеканал «Дождь» запустил марафон по сбору денег на вещание

Телеканал «Дождь» собираются выселить с «Красного Октября»

Его место может занять Lifenews

Телеканал «Дождь» собираются выселить с «Красного Октября»

Бар Fassbinder переехал

Заведение перебралось на территорию центра дизайна Artplay.

Бар Fassbinder переехал

На «Красном Октябре» заработала блинная No Crepe

В бывшем окошке The Burger Brothers открылась блинная No Crepe.

На «Красном Октябре» заработала блинная No Crepe

Интерьер недели (Петербург): Читальный зал Lebigmag
Интерьер недели (Петербург): Читальный зал Lebigmag Журнальный зал на территории бывших солодовен с мебелью из комиссионок, лампой из заброшенной коммуналки и последними номерами иностранных изданий в свободном доступе.
Интерьер недели (Петербург): Читальный зал Lebigmag

Интерьер недели (Петербург): Читальный зал Lebigmag
Журнальный зал на территории бывших солодовен с мебелью из комиссионок, лампой из заброшенной коммуналки и последними номерами иностранных изданий в свободном доступе.

Эрик ван Эгерат: «После начала работы в России моя репутация изменилась»
Эрик ван Эгерат: «После начала работы в России моя репутация изменилась» Голландский архитектор Эрик ван Эгерат рассказал The Village о строителях из Средней Азии, будущем «Красного Октября», лужковском стиле и самой большой ошибке главного архитектора Москвы.
Эрик ван Эгерат: «После начала работы в России моя репутация изменилась»

Эрик ван Эгерат: «После начала работы в России моя репутация изменилась»
Голландский архитектор Эрик ван Эгерат рассказал The Village о строителях из Средней Азии, будущем «Красного Октября», лужковском стиле и самой большой ошибке главного архитектора Москвы.

Secret Tapas Bar открыли кафе на «Красном Октябре»

На «Красном Октябре» заработало недорогое Urban Cafe, где готовят каши, сэндвичи, супы и салаты.

Secret Tapas Bar открыли кафе на «Красном Октябре»

На «Красном Октябре» открылся гольф-клуб

Самая большая в России крытая гольф-площадка City Golf заработала на территории «Красного Октября».

На «Красном Октябре» открылся гольф-клуб

Александр Гудков открыл мужскую парикмахерскую на «Красном Октябре»

Шоумен Александр Гудков с двумя друзьями открыл на «Красном Октябре» цирюльню Boy Cut, где будут стричь и брить только мужчин.

Александр Гудков открыл мужскую парикмахерскую на «Красном Октябре»

Durum-Durum открыли киоск на «Красном Октябре»

В баре Wunderbar открылось окно кулинарного проекта Durum-Durum.

Durum-Durum открыли киоск на «Красном Октябре»

Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре»
Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре» Последние три года бывший мэр Москвы Юрий Лужков говорил о чем угодно, только не о городе, которым он управлял почти двадцать лет, — но для The Village сделал исключение.
Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре»

Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре»
Последние три года бывший мэр Москвы Юрий Лужков говорил о чем угодно, только не о городе, которым он управлял почти двадцать лет, — но для The Village сделал исключение.

Новости магазинов: Osome2some, Second Friend Store, Oh, my, Debenhams, Brandshop
Новости магазинов: Osome2some, Second Friend Store, Oh, my, Debenhams, Brandshop Открытие Osome2some, вещи из «КМ 20» в Second Friend Store, pop-up store универмага Debenhams, косметика H&M в России, американские дни в «Цветном» и другие новости магазинов.
Новости магазинов: Osome2some, Second Friend Store, Oh, my, Debenhams, Brandshop

Новости магазинов: Osome2some, Second Friend Store, Oh, my, Debenhams, Brandshop
Открытие Osome2some, вещи из «КМ 20» в Second Friend Store, pop-up store универмага Debenhams, косметика H&M в России, американские дни в «Цветном» и другие новости магазинов.

The Burger Brothers открыли киоск в баре «Продукты»

В окне бара «Продукты» на «Красном Октябре» теперь можно перекусить бургерами, супами и лимонадами The Burger Brothers.

The Burger Brothers открыли киоск в баре «Продукты»

События недели: Концерт Hot Chip, «Ламбада-маркет» и World Press Photo
События недели: Концерт Hot Chip, «Ламбада-маркет» и World Press Photo Дайджест городских событий этой недели: концерт Two Door Cinema Club, фестиваль датского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Концерт Hot Chip, «Ламбада-маркет» и World Press Photo

События недели: Концерт Hot Chip, «Ламбада-маркет» и World Press Photo
Дайджест городских событий этой недели: концерт Two Door Cinema Club, фестиваль датского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.

Итоги недели: Мотокафе «Энтузиаст», парковочная полиция и разгул стихии

Застройка «Красного Октября», передача «Зелёного театра» парку Горького, парковочная полиция — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.

Итоги недели: Мотокафе «Энтузиаст», парковочная полиция и разгул стихии

На «Красном Октябре» построят жилые здания

Городские власти определились с тем, как распорядиться 15 гектарами площади около памятника Петру I.

На «Красном Октябре» построят жилые здания

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ