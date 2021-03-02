Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре» Последние три года бывший мэр Москвы Юрий Лужков говорил о чем угодно, только не о городе, которым он управлял почти двадцать лет, — но для The Village сделал исключение.