Чем заняться в Петербурге на майских праздниках Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани
Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая. Вузы тоже смогут устроить дополнительные каникулы
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В Москве объявили парковочные каникулы на майские праздники
Вот только воскресенья для мэрии чуть менее праздничные
Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая (обновлено)
После этого будет приниматься решение о снятии ограничений
Сколько россиян поддерживают перенос майских праздников
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Гости могут прийти на йогу, танцы, растяжку, а после подкрепиться боулом
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Вторник станет самым загруженным днем для аэропортов Москвы перед праздниками
Туроператоры предупредили о перегрузке визовых центров в Москве
Туристам советуют сделать страховку от невыезда
В майские праздники парковка в Москве будет бесплатной
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Ограничения связаны с подготовкой мероприятий к 9 Мая
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В майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя
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Из-за предстоящих выходных в эти дни с 16:00 до 20:00 осложнится движение в сторону области
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В Москве ограничат парковку из-за подготовки к параду Победы
Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до 9 мая
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Из-за подготовки к параду Победы в Москве перекроют более 20 улиц
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На майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя
Также в местах проведения массовых мероприятий нельзя будет приобрести прохладительные напитки в стеклянной таре
В майские праздники транспорт будет работать в особом режиме
30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая парковки в Москве будут бесплатными
На майских праздниках в Москве не будут оформлять пропуски для грузовиков
За езду без пропуска предусмотрен штраф на сумму 5 тысяч рублей
На майские праздники в Москве проведут более 300 массовых мероприятий
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Во время майских праздников парковки в Москве будут бесплатными
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В какие страны россияне поедут на майские праздники
Наибольшей популярностью пользуются европейский направления
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Рейтинг базируется на данных броней отелей и апартаментов с 29 апреля по 10 мая
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