Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Поездка на дачу отменяется»
«Поездка на дачу отменяется» Собрали кадры с майским снегопадом в Москве
«Поездка на дачу отменяется»

«Поездка на дачу отменяется»
Собрали кадры с майским снегопадом в Москве

29 апреля 2022

Московская парковка будет бесплатной на майских праздниках

Куда поедут россияне на майские праздники
Список
14 апреля 2022

Куда поедут россияне на майские праздники

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках
Чем заняться в Петербурге на майских праздниках Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани
Чем заняться в Петербурге на майских праздниках

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках
Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани

27 апреля 2021

Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая. Вузы тоже смогут устроить дополнительные каникулы

В Москву пришла июньская погода с грозами

Но это еще не постоянное лето

В Москву пришла июньская погода с грозами

Парфюм с запахом шашлыка и свитшот с ароматическим принтом мангала

Для настоящих майских праздников

Парфюм с запахом шашлыка и свитшот с ароматическим принтом мангала

Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню
Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню И решили там остаться
Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню

Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню
И решили там остаться

В Москве объявили парковочные каникулы на майские праздники

Вот только воскресенья для мэрии чуть менее праздничные

В Москве объявили парковочные каникулы на майские праздники

Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая (обновлено)

После этого будет приниматься решение о снятии ограничений

Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая (обновлено)

Сколько россиян поддерживают перенос майских праздников

И как респонденты планируют провести мини-каникулы

Сколько россиян поддерживают перенос майских праздников

Салаты, супы и смузи: Что приготовить в праздники
Салаты, супы и смузи: Что приготовить в праздники Несложные рецепты для теплой погоды
Салаты, супы и смузи: Что приготовить в праздники

Салаты, супы и смузи: Что приготовить в праздники
Несложные рецепты для теплой погоды

Как прошла «Монстрация» с абсурдными лозунгами в Москве

Обошлось без задержаний

Как прошла «Монстрация» с абсурдными лозунгами в Москве

Как собраться на пикник и что приготовить с собой
Как собраться на пикник и что приготовить с собой Краткий гид к пленэрам на майские
Как собраться на пикник и что приготовить с собой

Как собраться на пикник и что приготовить с собой
Краткий гид к пленэрам на майские

В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками

Гости могут прийти на йогу, танцы, растяжку, а после подкрепиться боулом

В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками

Заранее выезжать в аэропорт 30 апреля

Вторник станет самым загруженным днем для аэропортов Москвы перед праздниками

Заранее выезжать в аэропорт 30 апреля

Туроператоры предупредили о перегрузке визовых центров в Москве

Туристам советуют сделать страховку от невыезда

Туроператоры предупредили о перегрузке визовых центров в Москве

В майские праздники парковка в Москве будет бесплатной

Наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня

В майские праздники парковка в Москве будет бесплатной

Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег

Самые смелые граждане отправятся на дачу

Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег

Направления на майские праздники, которые подешевели сильнее всего

В подборку от Momondo попали внутренние и международные рейсы

Направления на майские праздники, которые подешевели сильнее всего

АТОР: В ближайшее время могут закончиться туры на майские праздники

Россияне интересуются пляжным отдыхом на 60 % больше, чем в 2018 году

АТОР: В ближайшее время могут закончиться туры на майские праздники

Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае
Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае Как продление праздников влияет на доход и когда выгоднее отдыхать
Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае

Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае
Как продление праздников влияет на доход и когда выгоднее отдыхать

Во сколько россиянам обошлись майские праздники
Во сколько россиянам обошлись майские праздники И где они провели длинные выходные
Во сколько россиянам обошлись майские праздники

Во сколько россиянам обошлись майские праздники
И где они провели длинные выходные

Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков
Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков Три рецепта для майского пленэра
Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков

Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков
Три рецепта для майского пленэра

Красную площадь закроют для посетителей почти на неделю

Ограничения связаны с подготовкой мероприятий к 9 Мая

Красную площадь закроют для посетителей почти на неделю

Поездки в «Сапсанах» на майские праздники сделают дешевле

Минимальная цена на поезд из Москвы в Петербург составит 2 005 рублей

Поездки в «Сапсанах» на майские праздники сделают дешевле

«Молодая гвардия» откажется от акций против оппозиции перед инаугурацией Путина

Снизить медийную активность в Кремле рекомендовали и чиновникам

«Молодая гвардия» откажется от акций против оппозиции перед инаугурацией Путина

На майские праздники в Москву придет аномальная жара

Воздух прогреется до 27 градусов

На майские праздники в Москву придет аномальная жара

В майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя

Также будут действовать ограничения на продажу напитков в стеклянных бутылках

В майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка

Покупателям советуют брать товар известных марок

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка

Митинг за Telegram, майские аномалии и штрафы в аэропортах

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Митинг за Telegram, майские аномалии и штрафы в аэропортах

Не только Тбилиси: 5 теплых городов для поездки на майские
Не только Тбилиси: 5 теплых городов для поездки на майские Как отдохнуть хорошо и недорого в столицах южных республик бывшего СССР
Не только Тбилиси: 5 теплых городов для поездки на майские

Не только Тбилиси: 5 теплых городов для поездки на майские
Как отдохнуть хорошо и недорого в столицах южных республик бывшего СССР

Куда отправятся российские туристы на майские праздники

Большинство россиян предпочли путешествия по городам родной страны

Куда отправятся российские туристы на майские праздники

Где россияне отдыхали в майские праздники и сколько это стоило

Самым востребованным направлением стала Турция

Где россияне отдыхали в майские праздники и сколько это стоило

Москвичам рекомендовали перенести поездки 4 и 5 мая на внепиковые часы

Из-за предстоящих выходных в эти дни с 16:00 до 20:00 осложнится движение в сторону области

Москвичам рекомендовали перенести поездки 4 и 5 мая на внепиковые часы

На «Флаконе» пройдет городской пикник фуд-траков

Главной темой станут пионеры

На «Флаконе» пройдет городской пикник фуд-траков

Самые популярные города России для поездок на майские праздники

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург

Самые популярные города России для поездок на майские праздники

Смотрим дома: Лучшие фильмы 2016-го, которые можно увидеть в майские каникулы
Смотрим дома: Лучшие фильмы 2016-го, которые можно увидеть в майские каникулы Страшные и захватывающие, невероятные и правдивые, остроумные и симпатичные — подборка кинокартин от Алисы Таёжной
Смотрим дома: Лучшие фильмы 2016-го, которые можно увидеть в майские каникулы

Смотрим дома: Лучшие фильмы 2016-го, которые можно увидеть в майские каникулы
Страшные и захватывающие, невероятные и правдивые, остроумные и симпатичные — подборка кинокартин от Алисы Таёжной

Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы
Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы Где есть и куда идти, чтобы хорошо провести время и при этом сэкономить, в Париже, Риме, Праге, Вене, Барселоне и Мюнхене
Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы

Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы
Где есть и куда идти, чтобы хорошо провести время и при этом сэкономить, в Париже, Риме, Праге, Вене, Барселоне и Мюнхене

Измайловский парк объявил программу открытия летнего сезона

В день открытия в парке можно будет воспользоваться пленочными фотоаппаратами

Измайловский парк объявил программу открытия летнего сезона

В Москве ограничат парковку из-за подготовки к параду Победы

Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до 9 мая

В Москве ограничат парковку из-за подготовки к параду Победы

В центре Москвы ограничат движение из-за первомайской демонстрации

Ограничения продлятся с 30 апреля до 2 мая

В центре Москвы ограничат движение из-за первомайской демонстрации

Из-за подготовки к параду Победы в Москве перекроют более 20 улиц

Аналогичные ограничения будут действовать 3, 7 и 9 мая

Из-за подготовки к параду Победы в Москве перекроют более 20 улиц

На майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя

Также в местах проведения массовых мероприятий нельзя будет приобрести прохладительные напитки в стеклянной таре

На майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя

В майские праздники транспорт будет работать в особом режиме

30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая парковки в Москве будут бесплатными

В майские праздники транспорт будет работать в особом режиме

На майских праздниках в Москве не будут оформлять пропуски для грузовиков

За езду без пропуска предусмотрен штраф на сумму 5 тысяч рублей

На майских праздниках в Москве не будут оформлять пропуски для грузовиков

На майские праздники в Москве проведут более 300 массовых мероприятий

28 апреля начнется фестиваль «Московская весна»

На майские праздники в Москве проведут более 300 массовых мероприятий

Во время майских праздников парковки в Москве будут бесплатными

Исключение составят плоскостные платные парковки со шлагбаумами

Во время майских праздников парковки в Москве будут бесплатными

В какие страны россияне поедут на майские праздники

Наибольшей популярностью пользуются европейский направления

В какие страны россияне поедут на майские праздники

Как отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро
СПЕЦПРОЕКТ
Как отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро 12 путеводителей на майские праздники
Как отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро
СПЕЦПРОЕКТ

Как отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро
12 путеводителей на майские праздники

Куда москвичи поедут на майские праздники

Рейтинг базируется на данных броней отелей и апартаментов с 29 апреля по 10 мая

Куда москвичи поедут на майские праздники

7 прогулочных маршрутов по Москве на майские праздники

7 прогулочных маршрутов по Москве на майские праздникиРестораны на Патриарших, искусство и чебуреки на «Бауманской» и реки крафта на Таганке

7 прогулочных маршрутов по Москве на майские праздники

7 прогулочных маршрутов по Москве на майские праздники
Рестораны на Патриарших, искусство и чебуреки на «Бауманской» и реки крафта на Таганке

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
Наборы для пикника в ресторанах Москвы

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе

В саду имени Баумана 9 мая пройдёт фестиваль шагающих оркестров

Это четвёртый по счёту фестиваль духовых оркестров в Москве

В саду имени Баумана 9 мая пройдёт фестиваль шагающих оркестров

Где россияне проведут майские праздники

Граждане стали охотнее планировать самостоятельные поездки в Грузию, Армению и Грецию

Где россияне проведут майские праздники

В Москве 9 Мая проведут акцию «Свет памяти»

Для участия в ней 9 мая на улицах Москвы горожанам будут раздавать специальные браслеты

В Москве 9 Мая проведут акцию «Свет памяти»

Сколько людей берёт отпуск на майские и что делать остальным
Сколько людей берёт отпуск на майские и что делать остальным The Village узнал, сколько сотрудников планируют взять отпуск в начале мая и как оставшимся в Москве можно справиться с делами и найти новую работу
Сколько людей берёт отпуск на майские и что делать остальным

Сколько людей берёт отпуск на майские и что делать остальным
The Village узнал, сколько сотрудников планируют взять отпуск в начале мая и как оставшимся в Москве можно справиться с делами и найти новую работу

Тепло вернётся в Москву к последней неделе апреля

К майским праздникам воздух в городе прогреется до плюс 20 градусов

Тепло вернётся в Москву к последней неделе апреля

Открытие дачного сезона в снимках Instagram
Открытие дачного сезона в снимках Instagram Насекомые, шашлыки, цветы, теплицы и домашние животные — в майские праздники Instagram-аккаунты горожан наполнились фотографиями из загородных домов
Открытие дачного сезона в снимках Instagram

Открытие дачного сезона в снимках Instagram
Насекомые, шашлыки, цветы, теплицы и домашние животные — в майские праздники Instagram-аккаунты горожан наполнились фотографиями из загородных домов

Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву
Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву Достопримечательности, панорамные площадки, заведения и интересные места — киевская редакция The Village составила три туристических маршрута по городу
Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву

Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву
Достопримечательности, панорамные площадки, заведения и интересные места — киевская редакция The Village составила три туристических маршрута по городу

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ