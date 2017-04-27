Из-за подготовки к параду Победы в Москве перекроют более 20 улиц Аналогичные ограничения будут действовать 3, 7 и 9 мая
В четверг, 27 апреля, в Москве ограничат движение из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
С 17:00 до окончания мероприятия будут перекрыты улицы Нижние Мнёвники, Красная Пресня, Баррикадная, Новый Арбат, Народного Ополчения, Мнёвники, Моховая, Воздвиженка, Большая Садовая, Садовая-Кудринская и Болотная. Ограничения также будут действовать на Звенигородском шоссе, Кремлевской набережной, Триумфальной и Болотной площадях, Новинском бульваре, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах.
Аналогичные ограничения будут действовать в среду, 3 мая. Кроме того, 7 мая и во время парада Победы 9 мая указанные улицы перекроют с 05:00 до окончания мероприятия.
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