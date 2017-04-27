В Москве ограничат парковку из-за подготовки к параду Победы Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до 9 мая
В Москве ограничат парковочное пространство из-за подготовки к параду Победы. Об этом The Village сообщила пресс-служба городского департамента транспорта.
Парковку запретят по маршруту прохождения военной техники на улицах Народного Ополчения, Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Болотной, а также на Новинском бульваре, Триумфальной и Болотной площадях.
Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до окончания парада Победы 9 мая.
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