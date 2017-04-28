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Больше всего на проживание в праздничные выходные туристы в среднем потратят в Санкт-Петербурге — более 14 тысяч рублей. Аналогичный показатель для Казани — почти в два раза меньше и составляет 7,5 тысячи рублей. В Москве за проживание туристы заплатят более 6,5 тысячи рублей.

Также стали известны самые популярные российские курорты для отдыха на майские праздники. В тройку вошли Сочи, Ялта и Кисловодск.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем online-бронирования отелей.