Самые популярные города России для поездок на майские праздники Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург
Аналитическое агентство «ТурСтат» подготовило рейтинг российских городов, пользующихся наибольшей популярностью у туристов на майские праздники. Об этом The Village сообщила пресс-служба компании.
Место
Город
Санкт-Петербург
Москва
Казань
Калининград
Ярославль
Нижний Новгород
Вологда
Псков
Екатеринбург
Кострома
Больше всего на проживание в праздничные выходные туристы в среднем потратят в Санкт-Петербурге — более 14 тысяч рублей. Аналогичный показатель для Казани — почти в два раза меньше и составляет 7,5 тысячи рублей. В Москве за проживание туристы заплатят более 6,5 тысячи рублей.
Также стали известны самые популярные российские курорты для отдыха на майские праздники. В тройку вошли Сочи, Ялта и Кисловодск.
Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем online-бронирования отелей.
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