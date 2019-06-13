Telegram тестирует видеозвонки
Чтобы воспользоваться новой функцией, надо проделать ряд манипуляций
Telegram тестирует видеозвонки Чтобы воспользоваться новой функцией, надо проделать ряд манипуляций
В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram
Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая
В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая
В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии
А еще теперь в мессенджере удобнее искать гифки и добавлять чаты в папки
В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии А еще теперь в мессенджере удобнее искать гифки и добавлять чаты в папки
«Яндекс» запустил собственный мессенджер, напоминающий Telegram
Он умеет автоматически расшифровывать сообщения
«Яндекс» запустил собственный мессенджер, напоминающий Telegram Он умеет автоматически расшифровывать сообщения
Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина
И какие компании терпят убытки
Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина И какие компании терпят убытки
«Аська» получила новую жизнь Mail.ru Group перезапутила один из старейших мессенджеров
В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины
А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений
В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений
SimilarWeb: Из-за перехода россиян на удаленку вырос трафик сайтов по самообразованию
Онлайн-конференции тоже популярны
SimilarWeb: Из-за перехода россиян на удаленку вырос трафик сайтов по самообразованию Онлайн-конференции тоже популярны
Почему начальники пишут и звонят в нерабочее время И как установить личные границы без конфликтов с боссом
Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии
Писать в директ наконец можно будет и с ноутбука
Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии Писать в директ наконец можно будет и с ноутбука
Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи
Мессенджеры стали главной причиной пользования смартфонами
Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи Мессенджеры стали главной причиной пользования смартфонами
Telegram добавил возможность полностью скрывать номер и отправлять сообщения не сразу
А в приложении для iOS наконец можно выделять только часть сообщения
Telegram добавил возможность полностью скрывать номер и отправлять сообщения не сразу А в приложении для iOS наконец можно выделять только часть сообщения
Snapchat впервые вошел в топ-5 социальных сетей в России Он обогнал «Мой мир» Mail.ru Group
Facebook призналась в прослушивании и расшифровке голосовых сообщений
Такая же практика есть у «Яндекса»
Facebook призналась в прослушивании и расшифровке голосовых сообщений Такая же практика есть у «Яндекса»
В обновленном Telegram появились беззвучные сообщения и виджет для комментариев
А в чатах теперь можно ограничивать частоту отправки сообщений
В обновленном Telegram появились беззвучные сообщения и виджет для комментариев А в чатах теперь можно ограничивать частоту отправки сообщений
WhatsApp запустил версию для кнопочных телефонов
Приложение будет предустановлено на телефонах с операционной системой KaiOS
WhatsApp запустил версию для кнопочных телефонов Приложение будет предустановлено на телефонах с операционной системой KaiOS
Создатели Prisma запустили чат-сервис Capture. Он подберет собеседников на основе фото и геолокации
В приложении не нужно регистрироваться, но и удалять сообщения там тоже нельзя
Создатели Prisma запустили чат-сервис Capture. Он подберет собеседников на основе фото и геолокации В приложении не нужно регистрироваться, но и удалять сообщения там тоже нельзя
Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях И какие картинки больше всего любят отправлять россияне
Telegram запустил геочаты. В них можно искать людей поблизости (обновлено)
Радиус поиска — до 12 километров