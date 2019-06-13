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Новости

Telegram тестирует видеозвонки

Чтобы воспользоваться новой функцией, надо проделать ряд манипуляций

0
Новости

Telegram тестирует видеозвонки Чтобы воспользоваться новой функцией, надо проделать ряд манипуляций

Новости

В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram

Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая

0
Новости

В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая

Новости

В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии

А еще теперь в мессенджере удобнее искать гифки и добавлять чаты в папки

0
Новости

В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии А еще теперь в мессенджере удобнее искать гифки и добавлять чаты в папки

Новости

«Яндекс» запустил собственный мессенджер, напоминающий Telegram

Он умеет автоматически расшифровывать сообщения

5
Новости

«Яндекс» запустил собственный мессенджер, напоминающий Telegram Он умеет автоматически расшифровывать сообщения

Новости

Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина

И какие компании терпят убытки

0
Новости

Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина И какие компании терпят убытки

Новости

«Аська» получила новую жизнь

Mail.ru Group перезапутила один из старейших мессенджеров

1
Новости

«Аська» получила новую жизнь Mail.ru Group перезапутила один из старейших мессенджеров

Новости

В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины

А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений

0
Новости

В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений

Новости

SimilarWeb: Из-за перехода россиян на удаленку вырос трафик сайтов по самообразованию

Онлайн-конференции тоже популярны

0
Новости

SimilarWeb: Из-за перехода россиян на удаленку вырос трафик сайтов по самообразованию Онлайн-конференции тоже популярны

Почему начальники пишут и звонят в нерабочее время
Рабочий вопрос
Почему начальники пишут и звонят в нерабочее времяИ как установить личные границы без конфликтов с боссом
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Почему начальники пишут и звонят в нерабочее время
Рабочий вопрос

Почему начальники пишут и звонят в нерабочее время И как установить личные границы без конфликтов с боссом

Новости

Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии

Писать в директ наконец можно будет и с ноутбука

0
Новости

Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии Писать в директ наконец можно будет и с ноутбука

Новости

Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи

Мессенджеры стали главной причиной пользования смартфонами

1
Новости

Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи Мессенджеры стали главной причиной пользования смартфонами

Новости

Telegram добавил возможность полностью скрывать номер и отправлять сообщения не сразу

А в приложении для iOS наконец можно выделять только часть сообщения

0
Новости

Telegram добавил возможность полностью скрывать номер и отправлять сообщения не сразу А в приложении для iOS наконец можно выделять только часть сообщения

Новости

Snapchat впервые вошел в топ-5 социальных сетей в России

Он обогнал «Мой мир» Mail.ru Group

0
Новости

Snapchat впервые вошел в топ-5 социальных сетей в России Он обогнал «Мой мир» Mail.ru Group

Новости

Facebook призналась в прослушивании и расшифровке голосовых сообщений

Такая же практика есть у «Яндекса»

0
Новости

Facebook призналась в прослушивании и расшифровке голосовых сообщений Такая же практика есть у «Яндекса»

Новости

В обновленном Telegram появились беззвучные сообщения и виджет для комментариев

А в чатах теперь можно ограничивать частоту отправки сообщений

1
Новости

В обновленном Telegram появились беззвучные сообщения и виджет для комментариев А в чатах теперь можно ограничивать частоту отправки сообщений

Новости

WhatsApp запустил версию для кнопочных телефонов

Приложение будет предустановлено на телефонах с операционной системой KaiOS

0
Новости

WhatsApp запустил версию для кнопочных телефонов Приложение будет предустановлено на телефонах с операционной системой KaiOS

Новости

Создатели Prisma запустили чат-сервис Capture. Он подберет собеседников на основе фото и геолокации

В приложении не нужно регистрироваться, но и удалять сообщения там тоже нельзя

0
Новости

Создатели Prisma запустили чат-сервис Capture. Он подберет собеседников на основе фото и геолокации В приложении не нужно регистрироваться, но и удалять сообщения там тоже нельзя

Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях
Истории
Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетяхИ какие картинки больше всего любят отправлять россияне
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Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях
Истории

Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях И какие картинки больше всего любят отправлять россияне

Новости

Telegram запустил геочаты. В них можно искать людей поблизости (обновлено)

Радиус поиска — до 12 километров

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Новости

Telegram запустил геочаты. В них можно искать людей поблизости (обновлено) Радиус поиска — до 12 километров

Новости

Дуров объяснил массовый сбой в работе Telegram (обновлено)

Основатель мессенджера связал неполадки с протестами в Гонконге

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Новости

Дуров объяснил массовый сбой в работе Telegram (обновлено) Основатель мессенджера связал неполадки с протестами в Гонконге

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