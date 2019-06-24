Telegram запустил геочаты. В них можно искать людей поблизости (обновлено) Радиус поиска — до 12 километров
Обновлено
В обновленной версии Telegram появились геочаты, в которых можно общаться с людьми поблизости. Участвовать в беседе могут пользователи в заданном радиусе от 100 метров до 12 километров. Количество участников геочата не ограничено.
Чтобы создать или вступить в локальную группу, нужно зайти на вкладку «Контакты» и выбрать раздел «Найти людей неподалеку». Там же можно добавить к себе в контакты тех, кто стоит рядом. Также во всех чатах при начале переписки с людьми, чей телефонный номер неизвестен, появилась возможность выбирать, добавить их в контакты или заблокировать.
Кроме того, теперь в Telegram можно передавать права на каналы, а в iOS-версии — выбирать иконку приложения и использовать быстрые команды Siri, чтобы открывать чаты.
19 июня, 13:25
Telegram собирается запустить функцию геочатов, в которых можно общаться с людьми поблизости.
Пользователи смогут создавать собственные геочаты, обозначив их тематику и радиус геолокации — от 100 метров до шести километров. Остальные пользователи в заданном радиусе смогут присоединиться к беседе. Вся история сообщений в геочате будет доступна каждому его участнику.
Геочат можно сделать открытым или приватным, к которому пользователи смогут получить доступ только по приглашению. Поблизости можно будет увидеть только тех пользователей, которые зашли в раздел геочатов.
В 2014 году американская компания Open Garden запустила мессенджер FireChat, который позволяет пользователям общаться друг с другом без подключения к интернету в радиусе 60 метров. Рост популярности сервиса отмечался во время протестов в Тайване, Иране и особенно в Гонконге.
Источник: Telegram
Читайте также:
«Telegram: Как запустить канал, привлечь подписчиков и заработать на контенте?» С чего начать свой бизнес в мессенджере, который не потерял популярности после запрета в России
Писать все в первом сообщении — и в мессенджерах, и в почте Чтобы точно не попасть в бан и получить ответ
Павел Дуров обвинил WhatsApp в раскрытии данных пользователей
По мнению бизнесмена, мессенджер сотрудничает с ФБР
Комментарии
Тэги
Сюжет
Бренды
Прочее