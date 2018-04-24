Инфошум кошмарно влияет не только на рабочую продуктивность, но и на здоровье. Несколько лет назад ученые доказали: использование гаджетов за два часа перед сном мешает выработке ночного гормона — мелатонина. Из-за его недостатка человек чувствует беспокойство и не может полноценно отдыхать.

Мы провели исследование и выяснили: 67 % опрошенных чувствуют давление инфошума в течение рабочего дня, более 50 % респондентов требуется от пяти до 20 минут, чтобы полностью переключить внимание с одной задачи на другую, и 30 % берут в руки смартфон каждые шесть минут.

Как я справляюсь с инфошумом

Использую программу, которая считает время, проведенное в смартфоне. Когда я понял, что часто пользуюсь гаджетами, то установил такое приложение. Результаты заставили кардинально пересмотреть отношение к смартфону — захотелось уделять больше времени семье и хобби.

Использую только один мессенджер и одну соцсеть. У большинства из нас установлено от трех до семи приложений, в которых мы чатимся. Мы теряем колоссальное количество времени, чтобы всем ответить и что-то запостить в нескольких аккаунтах. Я решил провести эксперимент: перенес все общение в один мессенджер, а остальные удалил. За несколько дней ничего не изменилось, я ничего не потерял в общении с близкими и в рабочих коммуникациях.

Не сплю рядом с телефоном. Обычный механический будильник позволяет мне лучше высыпаться. На ночь я оставляю телефон в другой комнате и не просыпаюсь от его сигналов.

Не беру телефон в обед. Живой разговор с коллегами, чтение журналов, десятиминутный отдых в тишине необходимы, чтобы снизить перегрев от инфошума.

Отдыхаю там, где нет Wi-Fi и сотовой связи. Чтобы побороть психологическую зависимость от гаджетов, нужно отдыхать там, где ими не хочется пользоваться. Я люблю в выходные съездить за город и погонять на профессиональных ралли-трассах. После такого отдыха нет желания листать ленту соцсетей.