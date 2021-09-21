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Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки» Что слушать, смотреть и читать в выходные
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»

Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»
Что слушать, смотреть и читать в выходные

Что смотреть на первом фестивале архивного кино?
Что смотреть на первом фестивале архивного кино? От Висконти и Брессона до Нуцы Гогоберидзе и Шпаликова
Что смотреть на первом фестивале архивного кино?

Что смотреть на первом фестивале архивного кино?
От Висконти и Брессона до Нуцы Гогоберидзе и Шпаликова

Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок»
Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок» «Дайки-бунтарки», история квир-комиксов и военная драма о романе двух эстонских летчиков
Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок»

Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок»
«Дайки-бунтарки», история квир-комиксов и военная драма о романе двух эстонских летчиков

«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве
«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве Страшная сказка о человеческом бессилии перед лицом древности
«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве

«Агнец»: Исландский хоррор о людях и овцах — христианстве и язычестве
Страшная сказка о человеческом бессилии перед лицом древности

«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза
«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза Как реклама игрушечных звездолетов превратилась в аниме об одиночестве и травме
«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза

«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза
Как реклама игрушечных звездолетов превратилась в аниме об одиночестве и травме

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Спектакли, выставки и онлайн-фестивали

«Герда»: Как снять телесную драму о стриптизерше/студентке-соцфака и удивить Гаспара Ноэ
«Герда»: Как снять телесную драму о стриптизерше/студентке-соцфака и удивить Гаспара Ноэ Отвечают режиссер Наталья Кудряшова и актриса Анастасия Красовская
«Герда»: Как снять телесную драму о стриптизерше/студентке-соцфака и удивить Гаспара Ноэ

«Герда»: Как снять телесную драму о стриптизерше/студентке-соцфака и удивить Гаспара Ноэ
Отвечают режиссер Наталья Кудряшова и актриса Анастасия Красовская

«Не время умирать» — последний фильм бондианы с Дэниэлом Крэйгом. Вспоминаем его и других Бондов
«Не время умирать» — последний фильм бондианы с Дэниэлом Крэйгом. Вспоминаем его и других Бондов
«Не время умирать» — последний фильм бондианы с Дэниэлом Крэйгом. Вспоминаем его и других Бондов

«Не время умирать» — последний фильм бондианы с Дэниэлом Крэйгом. Вспоминаем его и других Бондов

«Суперзвезда»: Буквальная сатира на медийную преисподнюю от автора «Малыша Кенкена»
«Суперзвезда»: Буквальная сатира на медийную преисподнюю от автора «Малыша Кенкена»
«Суперзвезда»: Буквальная сатира на медийную преисподнюю от автора «Малыша Кенкена»

«Суперзвезда»: Буквальная сатира на медийную преисподнюю от автора «Малыша Кенкена»

«Образцовый самец» Бена Стиллера
«Образцовый самец» Бена Стиллера
«Образцовый самец» Бена Стиллера

«Образцовый самец» Бена Стиллера

«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист
«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист
«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист

«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист

«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца

«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца

«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином
«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином
«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином

«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю? Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»

Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану
Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану Что слушать, читать и смотреть на этой неделе
Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану

Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану
Что слушать, читать и смотреть на этой неделе

Американский мамблкор, Чехов и Хон Сан-Су: «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути
Американский мамблкор, Чехов и Хон Сан-Су: «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути От обладателя Гран-при на Берлинале
Американский мамблкор, Чехов и Хон Сан-Су: «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути

Американский мамблкор, Чехов и Хон Сан-Су: «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути
От обладателя Гран-при на Берлинале

«Холодный расчет» Пола Шредера — «Таксист» наших дней
«Холодный расчет» Пола Шредера — «Таксист» наших дней В роли карточного игрока с ПТСР — восхитительный Оскар Айзек
«Холодный расчет» Пола Шредера — «Таксист» наших дней

«Холодный расчет» Пола Шредера — «Таксист» наших дней
В роли карточного игрока с ПТСР — восхитительный Оскар Айзек

Кира Коваленко — о войне, возвращении на Кавказ и советах Сокурова
Кира Коваленко — о войне, возвращении на Кавказ и советах Сокурова Большой разговор с режиссером фильма «Разжимая кулаки»
Кира Коваленко — о войне, возвращении на Кавказ и советах Сокурова

Кира Коваленко — о войне, возвращении на Кавказ и советах Сокурова
Большой разговор с режиссером фильма «Разжимая кулаки»

«Разжимая кулаки»: Долгожданный фильм Киры Коваленко — выпускницы мастерской Сокурова
«Разжимая кулаки»: Долгожданный фильм Киры Коваленко — выпускницы мастерской Сокурова Теплая драма о молодой осетинке, скованной цепью с семьей
«Разжимая кулаки»: Долгожданный фильм Киры Коваленко — выпускницы мастерской Сокурова

«Разжимая кулаки»: Долгожданный фильм Киры Коваленко — выпускницы мастерской Сокурова
Теплая драма о молодой осетинке, скованной цепью с семьей

«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку
«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку Прямиком с Каннского кинофестиваля
«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку

«Дневники Цугуа»: Португальский артхаус, снятый супружеской парой на 16-миллиметровую пленку
Прямиком с Каннского кинофестиваля

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