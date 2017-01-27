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Безопасно ли участвовать в переписи населения?

И зачем она вообще нужна

Безопасно ли участвовать в переписи населения?
И зачем она вообще нужна

Правозащитников судят за посты пятилетней давности. Это законно?
Правозащитников судят за посты пятилетней давности. Это законно? «Невозможно знать наверняка, что вы не репостите экстремистские материалы»
Правозащитников судят за посты пятилетней давности. Это законно?

Правозащитников судят за посты пятилетней давности. Это законно?
«Невозможно знать наверняка, что вы не репостите экстремистские материалы»

Убийство в прямом эфире — почему это стало возможным
Убийство в прямом эфире — почему это стало возможным Рассказывает автор репортажа о культуре треш-стримингов
Убийство в прямом эфире — почему это стало возможным

Убийство в прямом эфире — почему это стало возможным
Рассказывает автор репортажа о культуре треш-стримингов

Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально
Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально И почему «Лужники» лучше «Мутабора»
Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально

Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально
И почему «Лужники» лучше «Мутабора»

Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы

Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы
Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях

Психолог — о боли в песне Михаила Шуфутинского «3 сентября», на которую откликается каждый

В чем секрет интернет-праздника, в который горят «костры рябин»

Психолог — о боли в песне Михаила Шуфутинского «3 сентября», на которую откликается каждый
В чем секрет интернет-праздника, в который горят «костры рябин»

«Этика победит эстетику»: Юрий Болотов — об урбанистической революции и ОМОНе в Москве
«Этика победит эстетику»: Юрий Болотов — об урбанистической революции и ОМОНе в Москве Бывший главред The Village — о том, как связаны фестивали уличной еды, «Яма» и росгвардейцы на улицах
«Этика победит эстетику»: Юрий Болотов — об урбанистической революции и ОМОНе в Москве

«Этика победит эстетику»: Юрий Болотов — об урбанистической революции и ОМОНе в Москве
Бывший главред The Village — о том, как связаны фестивали уличной еды, «Яма» и росгвардейцы на улицах

«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам
«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам Кто и зачем делает «Фестиваль гастрономических развлечений»
«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам

«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам
Кто и зачем делает «Фестиваль гастрономических развлечений»

«Кусково хотят испортить»: Местные жители против благоустройства парка
«Кусково хотят испортить»: Местные жители против благоустройства парка Как природный памятник хотят превратить в искусственный
«Кусково хотят испортить»: Местные жители против благоустройства парка

«Кусково хотят испортить»: Местные жители против благоустройства парка
Как природный памятник хотят превратить в искусственный

«Берлин, который не случился»: Почему угас гастроэнтузиазм в Москве
«Берлин, который не случился»: Почему угас гастроэнтузиазм в Москве Рассказывает совладелец «Ланчерии»
«Берлин, который не случился»: Почему угас гастроэнтузиазм в Москве

«Берлин, который не случился»: Почему угас гастроэнтузиазм в Москве
Рассказывает совладелец «Ланчерии»

Дело Голунова: Почему мы все легко можем попасть под 228-ю
Дело Голунова: Почему мы все легко можем попасть под 228-ю В 96,5 % всех дел о наркотиках источник доказательства полностью находится под контролем полиции
Дело Голунова: Почему мы все легко можем попасть под 228-ю

Дело Голунова: Почему мы все легко можем попасть под 228-ю
В 96,5 % всех дел о наркотиках источник доказательства полностью находится под контролем полиции

Продюсер Александр Роднянский — об иске к блогеру BadComedian и цензуре

Продюсер заявил, что любая критика имеет право на существование

Продюсер Александр Роднянский — об иске к блогеру BadComedian и цензуре
Продюсер заявил, что любая критика имеет право на существование

«Приготовьте перцовые баллончики». Создатели «Ямы» — о драке с «Лев против» на Китай-городе
«Приготовьте перцовые баллончики». Создатели «Ямы» — о драке с «Лев против» на Китай-городе «Нужно хоть одно место на свежем воздухе, где пить алкоголь разрешено. Кажется, „Яма“ должна стать этим местом»
«Приготовьте перцовые баллончики». Создатели «Ямы» — о драке с «Лев против» на Китай-городе

«Приготовьте перцовые баллончики». Создатели «Ямы» — о драке с «Лев против» на Китай-городе
«Нужно хоть одно место на свежем воздухе, где пить алкоголь разрешено. Кажется, „Яма“ должна стать этим местом»

«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧ
«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧ Традиционные ценности против здравого смысла
«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧ

«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧ
Традиционные ценности против здравого смысла

Артемий Лебедев — о большой дружбе Telegram и российских властей

Дизайнер заявил, что блокировка мессенджера похожа на рекламную кампанию

Артемий Лебедев — о большой дружбе Telegram и российских властей
Дизайнер заявил, что блокировка мессенджера похожа на рекламную кампанию

Face призвал бойкотировать выборы

Также рэпер раскритиковал российские власти, Навального и Грудинина

Face призвал бойкотировать выборы
Также рэпер раскритиковал российские власти, Навального и Грудинина

Сколько граждан считают Россию свободной страной

Половина россиян считает, что в мире необъективно воспринимают нашу страну

Сколько граждан считают Россию свободной страной
Половина россиян считает, что в мире необъективно воспринимают нашу страну

Кремль — о главном разочаровании года

Дмитрий Песков посетовал, что Москве не удается танцевать танго с Вашингтоном

Кремль — о главном разочаровании года
Дмитрий Песков посетовал, что Москве не удается танцевать танго с Вашингтоном

Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием
Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием Никита Сологуб написал для The Village колонку после гибели Ильназа Пиркина, ставшего жертвой пыток полиции
Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием

Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием
Никита Сологуб написал для The Village колонку после гибели Ильназа Пиркина, ставшего жертвой пыток полиции

В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского
В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского Чем отличается восприятие дизайнера российским и западным сообществами
В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского

В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского
Чем отличается восприятие дизайнера российским и западным сообществами

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