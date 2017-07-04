В Москве закрасили исторический фасад булочной. Его отреставрировали лишь несколько лет назад
Жители Покровки негодуют
В Москве закрасили исторический фасад булочной. Его отреставрировали лишь несколько лет назад Жители Покровки негодуют
Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды
В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта
Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы
Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Коронавирусный мерч от «Покровка и окрестности» Маски и перчатки, адаптированные под жару
Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораны Стоит ли горожанам волноваться и ждать повторения 2014 года
«Зинзивер» снова открылся. Вчера бар опечатали приставы (обновлено)
В заведение пришел Роспотребнадзор
«Зинзивер» снова открылся. Вчера бар опечатали приставы (обновлено) В заведение пришел Роспотребнадзор
«Культраб» заставили покинуть поп-ап на Покровке из-за футболок и донатов НКО
Новая точка открылась в Столешниковом переулке
«Культраб» заставили покинуть поп-ап на Покровке из-за футболок и донатов НКО Новая точка открылась в Столешниковом переулке
На Покровке пройдет совместная вечеринка «Культраба» и «На чили»
На ней откроют новую часть здания
На Покровке пройдет совместная вечеринка «Культраба» и «На чили» На ней откроют новую часть здания
Ресторатор Дмитрий Борисов запускает «Дом 16» — пространство с двумя барами, винотекой и галереей
В субботу пройдет вечеринка в честь официального открытия
Ресторатор Дмитрий Борисов запускает «Дом 16» — пространство с двумя барами, винотекой и галереей В субботу пройдет вечеринка в честь официального открытия
Как выглядит новый и самый большой комплекс ВШЭ на Покровском бульваре
Самое крупное здание вуза примет студентов четырех факультетов
Как выглядит новый и самый большой комплекс ВШЭ на Покровском бульваре Самое крупное здание вуза примет студентов четырех факультетов
На саммите Machines Can See выступят эксперты из Google и Facebook Прийти могут все желающие
Бар «Сосна и Липа» переедет в новое место Помещение на Покровке выставили на ЦИАН
В Москве предложили создать сквер из фильма «Покровские ворота»
Эскизный проект разработали жители Ивановской горки вместе с архитектором Анастасией Силаевой
В Москве предложили создать сквер из фильма «Покровские ворота» Эскизный проект разработали жители Ивановской горки вместе с архитектором Анастасией Силаевой
«Зинзивер»: Рюмочная на Покровке с нестандартными настойками и «уголком мизантропа»
Стоимость настоек в заведении начинается от 100 рублей
«Зинзивер»: Рюмочная на Покровке с нестандартными настойками и «уголком мизантропа» Стоимость настоек в заведении начинается от 100 рублей
На Покровке откроется вторая парикмахерская Noir Владельцы уже оформили договор аренды
«Как я неделю ходил в платьях»Пикчер The Village объявил неделю борьбы с гендерными стереотипами и, несмотря на холод и эрекцию, носил только платья
«Как я неделю ходил в платьях» Пикчер The Village объявил неделю борьбы с гендерными стереотипами и, несмотря на холод и эрекцию, носил только платья
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
На Покровке открылось бистро и бар «Филе»
Практически все блюда в заведении готовятся в дровяной печи