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Новости

В Москве закрасили исторический фасад булочной. Его отреставрировали лишь несколько лет назад

Жители Покровки негодуют

0
Новости

В Москве закрасили исторический фасад булочной. Его отреставрировали лишь несколько лет назад Жители Покровки негодуют

Новости

Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды

В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта

0
Новости

Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта

Новости

Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы

Все не так страшно, как прогнозировали эксперты

0
Новости

Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы Все не так страшно, как прогнозировали эксперты

Новости

Коронавирусный мерч от «Покровка и окрестности»

Маски и перчатки, адаптированные под жару

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Новости

Коронавирусный мерч от «Покровка и окрестности» Маски и перчатки, адаптированные под жару

Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораны
Менеджмент
Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораныСтоит ли горожанам волноваться и ждать повторения 2014 года
1
Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораны
Менеджмент

Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораны Стоит ли горожанам волноваться и ждать повторения 2014 года

Новости

«Зинзивер» снова открылся. Вчера бар опечатали приставы (обновлено)

В заведение пришел Роспотребнадзор

0
Новости

«Зинзивер» снова открылся. Вчера бар опечатали приставы (обновлено) В заведение пришел Роспотребнадзор

Новости

«Культраб» заставили покинуть поп-ап на Покровке из-за футболок и донатов НКО

Новая точка открылась в Столешниковом переулке

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Новости

«Культраб» заставили покинуть поп-ап на Покровке из-за футболок и донатов НКО Новая точка открылась в Столешниковом переулке

Новости

На Покровке пройдет совместная вечеринка «Культраба» и «На чили»

На ней откроют новую часть здания

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Новости

На Покровке пройдет совместная вечеринка «Культраба» и «На чили» На ней откроют новую часть здания

Новости

Ресторатор Дмитрий Борисов запускает «Дом 16» — пространство с двумя барами, винотекой и галереей

В субботу пройдет вечеринка в честь официального открытия

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Новости

Ресторатор Дмитрий Борисов запускает «Дом 16» — пространство с двумя барами, винотекой и галереей В субботу пройдет вечеринка в честь официального открытия

Новости

Как выглядит новый и самый большой комплекс ВШЭ на Покровском бульваре

Самое крупное здание вуза примет студентов четырех факультетов

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Новости

Как выглядит новый и самый большой комплекс ВШЭ на Покровском бульваре Самое крупное здание вуза примет студентов четырех факультетов

Новости

На саммите Machines Can See выступят эксперты из Google и Facebook

Прийти могут все желающие

0
Новости

На саммите Machines Can See выступят эксперты из Google и Facebook Прийти могут все желающие

Новости

Бар «Сосна и Липа» переедет в новое место

Помещение на Покровке выставили на ЦИАН

0
Новости

Бар «Сосна и Липа» переедет в новое место Помещение на Покровке выставили на ЦИАН

Новости

В Москве предложили создать сквер из фильма «Покровские ворота»

Эскизный проект разработали жители Ивановской горки вместе с архитектором Анастасией Силаевой

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Новости

В Москве предложили создать сквер из фильма «Покровские ворота» Эскизный проект разработали жители Ивановской горки вместе с архитектором Анастасией Силаевой

Новости

«Зинзивер»: Рюмочная на Покровке с нестандартными настойками и «уголком мизантропа»

Стоимость настоек в заведении начинается от 100 рублей

1
Новости

«Зинзивер»: Рюмочная на Покровке с нестандартными настойками и «уголком мизантропа» Стоимость настоек в заведении начинается от 100 рублей

Новости

На Покровке откроется вторая парикмахерская Noir

Владельцы уже оформили договор аренды

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Новости

На Покровке откроется вторая парикмахерская Noir Владельцы уже оформили договор аренды

«Как я неделю ходил в платьях»
Эксперимент

«Как я неделю ходил в платьях»Пикчер The Village объявил неделю борьбы с гендерными стереотипами и, несмотря на холод и эрекцию, носил только платья

Эксперимент

«Как я неделю ходил в платьях» Пикчер The Village объявил неделю борьбы с гендерными стереотипами и, несмотря на холод и эрекцию, носил только платья

Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира»
Открытия недели
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
1
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира»
Открытия недели

Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Новости

На Покровке открылось бистро и бар «Филе»

Практически все блюда в заведении готовятся в дровяной печи

0
Новости

На Покровке открылось бистро и бар «Филе» Практически все блюда в заведении готовятся в дровяной печи

Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе»
Открытия недели
Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе»Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
0
Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе»
Открытия недели

Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Новое в Москве
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июняСразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
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Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Новое в Москве

Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца

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