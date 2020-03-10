Вещи собрали за один день — и гастробар освободил помещение, даже несмотря на то что в ремонт пришлось серьезно вкладываться. Раньше на этом месте находилось кафе «Бегемот», и Александра говорит, что оно могло съехать тоже по причине конфликта с арендодателем: «Помещение находилось в плачевном состоянии — не было ни одной лампочки, даже радиаторы были вырваны». Пока команда Blossom перезапускать проект не готова ни финансово, ни морально, а с арендодателем ведется судебное разбирательство.

Очередь на площадь

Помимо Blossom, на Патриарших в последнее время по разным причинам закрылось еще несколько заведений. На месте проработавшего шесть лет Saxon + Parole появится заведение с новой концепцией, которую планируют развивать совместно с Сергеем Шнуровым. Совладелец ресторана Алексей Филатов объяснил это тем, что «экспаты уезжают, и надо быть ближе к простым людям». Недавно закрывшийся Junk Food & Bar, по мнению запустившего его ресторатора Станислава Лисиченко, отпугивал потенциальных гостей своим ироничным названием. Сложно оказалось работать и с вредной едой, поскольку придумать что-то новое в сфере джанк-фуда практически невозможно.