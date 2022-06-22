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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Продажи телефонов упали до минимума за пять лет

Продажи телефонов упали до минимума за пять лет

IKEA предупредила торговые центры о расторжении договоров аренды
обновлено22 июня 2022

IKEA предупредила торговые центры о расторжении договоров аренды

Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»
Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»
Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»

Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»

Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Спецпроект
Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры Почему 2021 год стал для NFT прорывным
Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Спецпроект

Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Почему 2021 год стал для NFT прорывным

Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды)
Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды) И учит этому других
Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды)

Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды)
И учит этому других

4 декабря 2020

Продажи новых айфонов в России упали в три раза. Их не найти в магазинах

20 октября 2020

AliExpress запустил школу для российских продавцов

Любимое мороженое россиян

Пломбиру в стаканчике нет равных

Любимое мороженое россиян

Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты

Продажи делают курьеры, уверены эксперты

Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты

Россияне стали пить больше кофе, чем чая

Продажи кофе впервые обогнали чай

Россияне стали пить больше кофе, чем чая

Включить книги в список товаров первой необходимости

Книжная индустрия может не пережить коронакризис и просит правительство о помощи

Включить книги в список товаров первой необходимости

Смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в России онлайн

В рознице лидирует Samsung

Смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в России онлайн

В Москве вырос спрос на оружие и патроны

Продавцам даже некогда отвечать на вопросы журналистов

В Москве вырос спрос на оружие и патроны

В России резко выросли продажи смартфонов

Ажиотаж мог возникнуть из-за коронавируса и обвала рубля

В России резко выросли продажи смартфонов

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Виноваты в частности аномально теплые осень и зима

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Товары «Азбуки вкуса» под собственным брендом теперь продаются на Ozon

Цены такие же, как в офлайн-магазинах

Товары «Азбуки вкуса» под собственным брендом теперь продаются на Ozon

В России появилась черная Fanta

В рамках рекламной кампании на улицах откроют «черные дыры»

В России появилась черная Fanta

Кто потерял и заработал на холодном лете в Москве

Хуже всего пришлось производителям кваса и мороженого

Кто потерял и заработал на холодном лете в Москве

Магазины и рестораны жалуются на нехватку авокадо. Все дело в сезонном дефиците

В среднем авокадо стоят в среднем 165 рублей за штуку, что в 1,6 раза больше, чем год назад

Магазины и рестораны жалуются на нехватку авокадо. Все дело в сезонном дефиците

В ЦУМе и ДЛТ начнут продавать обувь F_WD из переработанного мусора

На обувь наносят экоманифесты и словарные статьи о терминах из переработки

В ЦУМе и ДЛТ начнут продавать обувь F_WD из переработанного мусора

Россияне стали покупать меньше мяса

Одной из причин может быть рост цен

Россияне стали покупать меньше мяса

Любимые сладости россиян

За год цены на кондитерские изделия выросли на 5 %

Любимые сладости россиян

В каких городах быстрее всего растут продажи книг

Также специалисты узнали, какие произведения чаще всего покупают россияне

В каких городах быстрее всего растут продажи книг

Какие проблемы чаще всего возникают у предпринимателей в России

Бизнесменам бывает трудно определить свою целевую аудиторию и найти новых сотрудников

Какие проблемы чаще всего возникают у предпринимателей в России

Microsoft закрыла продажу подписок для Xbox через онлайн-магазин в России

Теперь их можно купить в розничных сетях, а также у партнеров

Microsoft закрыла продажу подписок для Xbox через онлайн-магазин в России

Онлайн-магазины рассказали о росте продаж Reеbok после выхода феминистской рекламы

В среднем число проданных товаров увеличилось на 15 %

Онлайн-магазины рассказали о росте продаж Reеbok после выхода феминистской рекламы

Россияне все чаще продают бизнес на Avito

Количество объявлений по продаже готового бизнеса выросло на 14 %

Россияне все чаще продают бизнес на Avito

На какую сумму девелоперы продали квартиры в Москве за год

Также эксперты составили рейтинг компаний с самыми большими объемами выручки

На какую сумму девелоперы продали квартиры в Москве за год

Гипермаркеты Metro временно выдают карты клиента всем желающим

Получить карту сроком на два года можно до 26 декабря

Гипермаркеты Metro временно выдают карты клиента всем желающим

«Спортмастер» откроет 15 магазинов торговой сети Demix

Ассортимент бренда расширят на 40 %

«Спортмастер» откроет 15 магазинов торговой сети Demix

Huawei впервые опередила Apple по числу проданных в России смартфонов

Apple при этом все еще остается лидером по выручке

Huawei впервые опередила Apple по числу проданных в России смартфонов

Как быстро новинки Apple дешевеют после презентации

iPhone X подешевел с ноября 2017 года более чем на 30 тысяч рублей

Как быстро новинки Apple дешевеют после презентации

В России впервые за пять лет выросли продажи ноутбуков

Покупатели перестают выбирать планшеты

В России впервые за пять лет выросли продажи ноутбуков

АвтоВАЗ достиг рекордных показателей на российском рынке

Лидером продаж стала Lada Granta

АвтоВАЗ достиг рекордных показателей на российском рынке

Самые продаваемые книги 2017 года по версии Forbes

В рейтинг вошли зарубежные и отечественные писатели

Самые продаваемые книги 2017 года по версии Forbes

В России впервые за 12 лет снизятся продажи сим-карт

В среднем годовой уровень оттока абонентов у операторов достигает почти 50 %

В России впервые за 12 лет снизятся продажи сим-карт

В преддверии Нового года пройдут рейды по выявлению нелегального алкоголя

Проверки устроят полицейские и специалисты столичных департаментов

В преддверии Нового года пройдут рейды по выявлению нелегального алкоголя

Ретейлеры назвали самый продаваемый в России смартфон

Ранее лидировал Samsung Galaxy J1

Ретейлеры назвали самый продаваемый в России смартфон

«Почта России» начала продавать электронику

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»

«Почта России» начала продавать электронику

В России упали продажи дизельных автомобилей

Самым популярным дизельным автомобилем за 2017 год стал Toyota Land Cruiser Prado

В России упали продажи дизельных автомобилей

Владелец «Седьмого континента» решил выйти из розничного бизнеса

При этом бизнесмен сохранит в собственности все помещения, в которых сейчас находятся гипермаркеты и супермаркеты

Владелец «Седьмого континента» решил выйти из розничного бизнеса

ИИ-обманщик от Facebook, международные операторы Tele2 и магазин без касс и продавцов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

ИИ-обманщик от Facebook, международные операторы Tele2 и магазин без касс и продавцов

Кибербезопасность от МТС, продажа Gmail.ru и вред от Instagram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кибербезопасность от МТС, продажа Gmail.ru и вред от Instagram

Падение продаж iPhone, беспилотные автомобили в Сингапуре и сейсмическая разведка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Падение продаж iPhone, беспилотные автомобили в Сингапуре и сейсмическая разведка

Арендаторы начали возвращаться на торговые улицы Москвы после кризиса

Речь идет об улицах Кузнецкий Мост, Маросейка, Покровка, Петровка, Большая Дмитровка, Мясницкая и других

Арендаторы начали возвращаться на торговые улицы Москвы после кризиса

Запретить гипермаркетам работать по воскресеньям и ночам (обновлено)

В Совфеде законопроект объясняют желанием помочь малому бизнесу

Запретить гипермаркетам работать по воскресеньям и ночам (обновлено)

Бренд «Эльдорадо» не будут менять в сторону «М.Видео»

В январе сообщалось, что «Эльдорадо» переименуют и объединят с «М.Видео»

Бренд «Эльдорадо» не будут менять в сторону «М.Видео»

Продажа билетов на выставку Рафаэля и Караваджо возобновится 12 января

Покупателям на руки будут выдаваться не более четырех билетов

Продажа билетов на выставку Рафаэля и Караваджо возобновится 12 января

Cпециалисты по продажам — о том, как преодолеть стеснение
Cпециалисты по продажам — о том, как преодолеть стеснение Люди, которые могут продавать что угодно, рассказывают о том, как стать увереннее в себе и найти подход к людям
Cпециалисты по продажам — о том, как преодолеть стеснение

Cпециалисты по продажам — о том, как преодолеть стеснение
Люди, которые могут продавать что угодно, рассказывают о том, как стать увереннее в себе и найти подход к людям

В Третьяковке стартовала продажа билетов на выставку произведений Ватиканской пинакотеки

Экспозиция откроется 25 ноября

В Третьяковке стартовала продажа билетов на выставку произведений Ватиканской пинакотеки

Samsung заявила о готовности заменить «серые» Galaxy Note 7

Ранее Samsung заявила о приостановке продаж новых смартфонов, потому что те могут взрываться из-за дефекта аккумуляторов

Samsung заявила о готовности заменить «серые» Galaxy Note 7

«Роскачество» займется продвижением отечественных товаров

По данным компании, наличие национального знака качества на упаковке увеличивает продажи на 20–60 %

«Роскачество» займется продвижением отечественных товаров

«Мираторг» расширит розничную сеть впервые с 2014 года

Планируется открыть несколько десятков новых магазинов

«Мираторг» расширит розничную сеть впервые с 2014 года

Как я сходила на 80 собеседований и провалилась
Как я сходила на 80 собеседований и провалилась Менеджер по продажам рассказала о том, как уже два месяца безрезультатно ищет работу и как к ней относятся потенциальные работодатели
Как я сходила на 80 собеседований и провалилась

Как я сходила на 80 собеседований и провалилась
Менеджер по продажам рассказала о том, как уже два месяца безрезультатно ищет работу и как к ней относятся потенциальные работодатели

Самые продаваемые в Москве машины

По итогам 2015 года лидером автомобильного рынка Москвы стал Hyundai Solaris

Самые продаваемые в Москве машины

Продажи легковых автомобилей в России упали на 36 %

Однако результат продаж в 2015 году оказался лучше самого низкого показателя кризисного 2009 года

Продажи легковых автомобилей в России упали на 36 %

Продажи легковых машин в России упали почти наполовину

Продажи легковушек в ноябре упали на 42,7 % по сравнению с ноябрём 2014 года

Продажи легковых машин в России упали почти наполовину

Tele2 за день работы в Москве подключил 10 тысяч абонентов

Число предзаказанных сим-карт составило 30 тысяч штук

Tele2 за день работы в Москве подключил 10 тысяч абонентов

Почему компании мучают продавцов
Почему компании мучают продавцов Продавец — одна из самых востребованных и непростых профессий. The Village узнал, как обращаются с людьми, которые продают
Почему компании мучают продавцов

Почему компании мучают продавцов
Продавец — одна из самых востребованных и непростых профессий. The Village узнал, как обращаются с людьми, которые продают

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