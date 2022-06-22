Акула за миллион, пакет из «Макдоналдса» за 30 тысяч: Что говорят продавцы странных товаров на «Авито»
Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды) И учит этому других
Включить книги в список товаров первой необходимости
Книжная индустрия может не пережить коронакризис и просит правительство о помощи
В Москве вырос спрос на оружие и патроны
Продавцам даже некогда отвечать на вопросы журналистов
В России резко выросли продажи смартфонов
Ажиотаж мог возникнуть из-за коронавируса и обвала рубля
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
Виноваты в частности аномально теплые осень и зима
Товары «Азбуки вкуса» под собственным брендом теперь продаются на Ozon
Цены такие же, как в офлайн-магазинах
Кто потерял и заработал на холодном лете в Москве
Хуже всего пришлось производителям кваса и мороженого
Магазины и рестораны жалуются на нехватку авокадо. Все дело в сезонном дефиците
В среднем авокадо стоят в среднем 165 рублей за штуку, что в 1,6 раза больше, чем год назад
В ЦУМе и ДЛТ начнут продавать обувь F_WD из переработанного мусора
На обувь наносят экоманифесты и словарные статьи о терминах из переработки
В каких городах быстрее всего растут продажи книг
Также специалисты узнали, какие произведения чаще всего покупают россияне
Какие проблемы чаще всего возникают у предпринимателей в России
Бизнесменам бывает трудно определить свою целевую аудиторию и найти новых сотрудников
Microsoft закрыла продажу подписок для Xbox через онлайн-магазин в России
Теперь их можно купить в розничных сетях, а также у партнеров
Онлайн-магазины рассказали о росте продаж Reеbok после выхода феминистской рекламы
В среднем число проданных товаров увеличилось на 15 %
Россияне все чаще продают бизнес на Avito
Количество объявлений по продаже готового бизнеса выросло на 14 %
На какую сумму девелоперы продали квартиры в Москве за год
Также эксперты составили рейтинг компаний с самыми большими объемами выручки
Гипермаркеты Metro временно выдают карты клиента всем желающим
Получить карту сроком на два года можно до 26 декабря
Huawei впервые опередила Apple по числу проданных в России смартфонов
Apple при этом все еще остается лидером по выручке
Как быстро новинки Apple дешевеют после презентации
iPhone X подешевел с ноября 2017 года более чем на 30 тысяч рублей
Самые продаваемые книги 2017 года по версии Forbes
В рейтинг вошли зарубежные и отечественные писатели
В России впервые за 12 лет снизятся продажи сим-карт
В среднем годовой уровень оттока абонентов у операторов достигает почти 50 %
В преддверии Нового года пройдут рейды по выявлению нелегального алкоголя
Проверки устроят полицейские и специалисты столичных департаментов
В России упали продажи дизельных автомобилей
Самым популярным дизельным автомобилем за 2017 год стал Toyota Land Cruiser Prado
Владелец «Седьмого континента» решил выйти из розничного бизнеса
При этом бизнесмен сохранит в собственности все помещения, в которых сейчас находятся гипермаркеты и супермаркеты
ИИ-обманщик от Facebook, международные операторы Tele2 и магазин без касс и продавцов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Кибербезопасность от МТС, продажа Gmail.ru и вред от Instagram
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Падение продаж iPhone, беспилотные автомобили в Сингапуре и сейсмическая разведка
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Арендаторы начали возвращаться на торговые улицы Москвы после кризиса
Речь идет об улицах Кузнецкий Мост, Маросейка, Покровка, Петровка, Большая Дмитровка, Мясницкая и других
Запретить гипермаркетам работать по воскресеньям и ночам (обновлено)
В Совфеде законопроект объясняют желанием помочь малому бизнесу
Бренд «Эльдорадо» не будут менять в сторону «М.Видео»
В январе сообщалось, что «Эльдорадо» переименуют и объединят с «М.Видео»
Продажа билетов на выставку Рафаэля и Караваджо возобновится 12 января
Покупателям на руки будут выдаваться не более четырех билетов
Cпециалисты по продажам — о том, как преодолеть стеснение Люди, которые могут продавать что угодно, рассказывают о том, как стать увереннее в себе и найти подход к людям
В Третьяковке стартовала продажа билетов на выставку произведений Ватиканской пинакотеки
Экспозиция откроется 25 ноября
Samsung заявила о готовности заменить «серые» Galaxy Note 7
Ранее Samsung заявила о приостановке продаж новых смартфонов, потому что те могут взрываться из-за дефекта аккумуляторов
«Роскачество» займется продвижением отечественных товаров
По данным компании, наличие национального знака качества на упаковке увеличивает продажи на 20–60 %
«Мираторг» расширит розничную сеть впервые с 2014 года
Планируется открыть несколько десятков новых магазинов
Как я сходила на 80 собеседований и провалилась Менеджер по продажам рассказала о том, как уже два месяца безрезультатно ищет работу и как к ней относятся потенциальные работодатели
Самые продаваемые в Москве машины
По итогам 2015 года лидером автомобильного рынка Москвы стал Hyundai Solaris
Продажи легковых автомобилей в России упали на 36 %
Однако результат продаж в 2015 году оказался лучше самого низкого показателя кризисного 2009 года
Продажи легковых машин в России упали почти наполовину
Продажи легковушек в ноябре упали на 42,7 % по сравнению с ноябрём 2014 года
Tele2 за день работы в Москве подключил 10 тысяч абонентов
Число предзаказанных сим-карт составило 30 тысяч штук