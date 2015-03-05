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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Море-море: Бюджетные рестораны с рыбой и морепродуктами в Москве
Море-море: Бюджетные рестораны с рыбой и морепродуктами в Москве Пять хороших мест со средним чеком до тысячи рублей
Море-море: Бюджетные рестораны с рыбой и морепродуктами в Москве

Море-море: Бюджетные рестораны с рыбой и морепродуктами в Москве
Пять хороших мест со средним чеком до тысячи рублей

Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea
Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea Цезарь, татаки и стейк
Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea

Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea
Цезарь, татаки и стейк

«Вкусвилл» добавил в магазины витрины с охлажденной рыбой

Такие есть в основном в гипермаркетах и отсутствуют в магазинах у дома

«Вкусвилл» добавил в магазины витрины с охлажденной рыбой

В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба

Мосводосток опроверг информацию о грязной воде в Москве

В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба

В пятницу откроется фестиваль «Рыбная неделя в Москве»

На нем представят около 100 видов рыбы и морепродуктов

В пятницу откроется фестиваль «Рыбная неделя в Москве»

«Вино и гады»: Ресторан-корабль с караоке на проспекте Мира

В заведении действуют бизнес-ланчи по 550 рублей

«Вино и гады»: Ресторан-корабль с караоке на проспекте Мира

Лучшие и худшие бренды красной икры

В нескольких торговых марках нашли микробиологические нарушения

Лучшие и худшие бренды красной икры

Росрыболовство заявило о двукратном падении цен на красную икру

Это связано с рекордным уловом лососевых

Росрыболовство заявило о двукратном падении цен на красную икру

Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально?
Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально? Должна ли рыба быть свежей? А мидии?
Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально?

Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально?
Должна ли рыба быть свежей? А мидии?

Лучшие и худшие марки кильки в томате по версии Роскачества

Специалисты изучили продукцию по 53 показателям

Лучшие и худшие марки кильки в томате по версии Роскачества

В России могут вырасти цены на рыбу из-за падения курса рубля

Однако некоторые виды рыбы, наоборот, могут подешеветь из-за рекордного улова

В России могут вырасти цены на рыбу из-за падения курса рубля

Московские власти назвали несъедобной рыбу в городских водоемах

Зарыбление в столице проводится только в экологических целях

Московские власти назвали несъедобной рыбу в городских водоемах

Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов

Только в Северном бассейне на иностранный транспорт приходится около 70 % всего флота

Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов

Лучшие и худшие марки консервов из сайры

Эксперты Роскачества провели проверку 23 популярных брендов

Лучшие и худшие марки консервов из сайры

В России появится сеть государственных рыбных магазинов с доступными ценами

Стоимость продукции в них будет примерно на 20 % ниже, чем в рознице

В России появится сеть государственных рыбных магазинов с доступными ценами

На очередную «Рыбную неделю» привезут рыбные деликатесы и морепродукты

Четвертый фестиваль пройдет с 17 по 27 мая

На очередную «Рыбную неделю» привезут рыбные деликатесы и морепродукты

Роспотребнадзор напомнил об опасности заражения паразитами через рыбу

Заражение происходит через рыбу, в которой находятся личинки паразитов

Роспотребнадзор напомнил об опасности заражения паразитами через рыбу

Роспотребнадзор предложил установить допустимую норму ртути в рыбе

Норму токсинов введут и в арахисе

Роспотребнадзор предложил установить допустимую норму ртути в рыбе

Perelman People открыли рыбный ресторан на Тверской-Ямской

Это восьмой проект холдинга

Perelman People открыли рыбный ресторан на Тверской-Ямской

Лучшие и худшие крабовые палочки

Нарушения обнаружили в продукции четырех брендов

Лучшие и худшие крабовые палочки

На Рыбном рынке фестиваля «Золотая осень» пройдут тематические дни, посвященные корюшке и форели

Также при Рыбном рынке будет работать морской фастфуд-ресторан

На Рыбном рынке фестиваля «Золотая осень» пройдут тематические дни, посвященные корюшке и форели

ФАС проверит информацию о завышении цен на морепродукты

Ведомство запросило у Росрыболовства перечень видов продукции и данные о росте цен на них

ФАС проверит информацию о завышении цен на морепродукты

Власти Москвы начали проверку пруда в Измайловском парке после массовой гибели рыбы

Результаты химического анализа должны быть готовы в течение недели

Власти Москвы начали проверку пруда в Измайловском парке после массовой гибели рыбы

На Тверском бульваре открылся рыбный ресторан «Волна»

В меню есть блюда из рыбы на костре

На Тверском бульваре открылся рыбный ресторан «Волна»

На «Павелецкой» открылся второй Boston Seefood & Bar

Меню в заведении такое же, как и в первой точке

На «Павелецкой» открылся второй Boston Seefood & Bar

МЧС будет спасать рыболовов с помощью снегоболотоходов

Теперь спасатели смогут быстро передвигаться по тонкому льду

МЧС будет спасать рыболовов с помощью снегоболотоходов

Правительство России сократило список санкционных продуктов

Из него убрали мальков камбалы тюрбо и молодь устриц

Правительство России сократило список санкционных продуктов

На Велозаводском рынке заработает рыбный кластер

Кластер с коптильней и жаровней откроется 4 октября

На Велозаводском рынке заработает рыбный кластер

5 новых рыбных ресторанов Москвы
5 новых рыбных ресторанов Москвы Где есть крабов, мидии, катаплану и гребешки
5 новых рыбных ресторанов Москвы

5 новых рыбных ресторанов Москвы
Где есть крабов, мидии, катаплану и гребешки

В торговом центре «Кунцево Плаза» открылся ресторан Meat & Fish

Это второе заведение сети Сергея Миронова «Мясо & рыба»

В торговом центре «Кунцево Плаза» открылся ресторан Meat & Fish

Новые рыбные рестораны Петербурга

Новые рыбные рестораны ПетербургаThe Village поговорил с поварами и управляющими рыбных заведений, открывшихся в этом году, о трудностях логистики и перспективах местных продуктов

Новые рыбные рестораны Петербурга

Новые рыбные рестораны Петербурга
The Village поговорил с поварами и управляющими рыбных заведений, открывшихся в этом году, о трудностях логистики и перспективах местных продуктов

Как выбирать рыбу?
Как выбирать рыбу? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Как выбирать рыбу?

Как выбирать рыбу?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

В Крылатском пройдёт «День рыбака»

На фестивале можно будет поймать и приготовить рыбу, а также посетить мастер-классы

В Крылатском пройдёт «День рыбака»

Суши-бистро Cutfish на Патриарших

Суши-бистро Cutfish на ПатриаршихСуши, роллы и блюда на гриле от сооснователей Glenuill

Суши-бистро Cutfish на Патриарших

Суши-бистро Cutfish на Патриарших
Суши, роллы и блюда на гриле от сооснователей Glenuill

350 литров ухи для «Рыбной недели»

Уху приготовит концепт-шеф ресторанов «Есенинъ» и Monster Hills Константин Ивлев

350 литров ухи для «Рыбной недели»

Второй гастрономический фестиваль «Рыбная неделя»
Второй гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» The Village узнал, куда пойти и чем заняться на предстоящем гастрономическом мероприятии
Второй гастрономический фестиваль «Рыбная неделя»

Второй гастрономический фестиваль «Рыбная неделя»
The Village узнал, куда пойти и чем заняться на предстоящем гастрономическом мероприятии

На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров

В аквариум поместят речную рыбу

На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
Наборы для пикника в ресторанах Москвы

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе

Государыня рыбка: Всё, что нужно знать о корюшке
Государыня рыбка: Всё, что нужно знать о корюшке The Village поговорил с экспертами и составил простой гид по главному петербургскому специалитету
Государыня рыбка: Всё, что нужно знать о корюшке

Государыня рыбка: Всё, что нужно знать о корюшке
The Village поговорил с экспертами и составил простой гид по главному петербургскому специалитету

В Москве пройдёт фестиваль «Рыбная неделя»

Рыбу и другие продукты для фестиваля поставят российские компании

В Москве пройдёт фестиваль «Рыбная неделя»

Чем сёмга отличается от лосося?
Чем сёмга отличается от лосося? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Чем сёмга отличается от лосося?

Чем сёмга отличается от лосося?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Россельхознадзор запретил ввоз рыбы через Литву

Решение принято по результатам сентябрьской проверки рыбной продукции

Россельхознадзор запретил ввоз рыбы через Литву

На Даниловском рынке открылось рыбное кафе #Fish Bazaar

Здесь готовят сибаса и дораду на гриле и запечённые в соли, стейк и сашими из тунца, а также кальмаров на гриле

На Даниловском рынке открылось рыбное кафе #Fish Bazaar

Почему четверг — рыбный день?
Почему четверг — рыбный день? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему четверг — рыбный день?

Почему четверг — рыбный день?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

White Rabbit Family открывает рыбный ресторан «Сахалин»

Ресторан будет работать напрямую с рыбными хозяйствами Сахалинской области

White Rabbit Family открывает рыбный ресторан «Сахалин»

Под чужую удочку: Что происходит с рыбой в Петербурге

Под чужую удочку: Что происходит с рыбой в ПетербургеКак формируется цена на рыбу, что такое морская биржа, почему местной рыбы так мало и как в Ропше выращивают инновационную форель — The Village досконально изучил городской рыбный рынок

Под чужую удочку: Что происходит с рыбой в Петербурге

Под чужую удочку: Что происходит с рыбой в Петербурге
Как формируется цена на рыбу, что такое морская биржа, почему местной рыбы так мало и как в Ропше выращивают инновационную форель — The Village досконально изучил городской рыбный рынок

Россия запретила ввоз рыбных консервов из Польши

Ветеринарная служба страны не дала разрешения на проверку польских рыбоперерабатывающих предприятий

Россия запретила ввоз рыбных консервов из Польши

Ограничить наценки на рыбу

Сейчас цена рыбной продукции в рознице в среднем в 3,3 раза выше, чем у производителя

Ограничить наценки на рыбу

Россия ограничила ввоз норвежской рыбы через страны Таможенного союза

Теперь продукцию с 14 норвежских предприятий нельзя поставлять не только в Россию, но и в Беларусь, Казахстан и Армению

Россия ограничила ввоз норвежской рыбы через страны Таможенного союза

В России резко подорожает рыба

Поставщикам придётся понести дополнительные издержки, чтобы преодолеть последствия расширения продуктового эмбарго на Исландию

В России резко подорожает рыба

Россия расширила запрет на рыбные консервы из Латвии

Под запретом оказалась продукция пяти латвийских предприятий

Россия расширила запрет на рыбные консервы из Латвии

Россия приостанавливает ввоз рыбных консервов с четырёх заводов в Латвии

Продукция остальных производителей пока исследуется

Россия приостанавливает ввоз рыбных консервов с четырёх заводов в Латвии

Аркадий Новиков открывает рыбный ресторан «Клёво»

Основа меню — рыба и морепродукты, выловленные в российских водоёмах

Аркадий Новиков открывает рыбный ресторан «Клёво»

Как отличить размороженную рыбу от охлаждённой
Как отличить размороженную рыбу от охлаждённой The Village рассказывает, по каким критериям можно отличить размороженную рыбу от охлаждённой
Как отличить размороженную рыбу от охлаждённой

Как отличить размороженную рыбу от охлаждённой
The Village рассказывает, по каким критериям можно отличить размороженную рыбу от охлаждённой

В Россельхознадзоре предупредили о возможном запрете на латвийские и эстонские шпроты

Россельхознадзор проверил четыре рыбоперерабатывающих предприятия в Эстонии и ещё пять — в Латвии

В Россельхознадзоре предупредили о возможном запрете на латвийские и эстонские шпроты

Двухметровый аквариум в Новопушкинском сквере

Посмотреть на рыб можно до 28 апреля 2015 года

Двухметровый аквариум в Новопушкинском сквере

Компания «Русское море» снизила цены из-за укрепления рубля

Подешевели сельдь, красная деликатесная рыба, морская капуста и крабовые палочки

Компания «Русское море» снизила цены из-за укрепления рубля

Московские рестораны обсудят возможность постоянных поставок российской рыбы

Вопрос о поставках обсудят во время круглого стола «Многообразие русской рыбы в ресторанах Москвы: реальность, проблемы и решения»

Московские рестораны обсудят возможность постоянных поставок российской рыбы

Универсальный способ разделки рыбы
Универсальный способ разделки рыбы The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт важные советы
Универсальный способ разделки рыбы

Универсальный способ разделки рыбы
The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт важные советы

В Москве пройдёт рыбный фестиваль

Цель фестиваля — «повысить популярность российской рыбы и рыбной продукции»

В Москве пройдёт рыбный фестиваль

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