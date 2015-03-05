Море-море: Бюджетные рестораны с рыбой и морепродуктами в Москве Пять хороших мест со средним чеком до тысячи рублей
«Вкусвилл» добавил в магазины витрины с охлажденной рыбой
Такие есть в основном в гипермаркетах и отсутствуют в магазинах у дома
В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба
Мосводосток опроверг информацию о грязной воде в Москве
В пятницу откроется фестиваль «Рыбная неделя в Москве»
На нем представят около 100 видов рыбы и морепродуктов
«Вино и гады»: Ресторан-корабль с караоке на проспекте Мира
В заведении действуют бизнес-ланчи по 550 рублей
Лучшие и худшие бренды красной икры
В нескольких торговых марках нашли микробиологические нарушения
Росрыболовство заявило о двукратном падении цен на красную икру
Это связано с рекордным уловом лососевых
Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально? Должна ли рыба быть свежей? А мидии?
Лучшие и худшие марки кильки в томате по версии Роскачества
Специалисты изучили продукцию по 53 показателям
В России могут вырасти цены на рыбу из-за падения курса рубля
Однако некоторые виды рыбы, наоборот, могут подешеветь из-за рекордного улова
Московские власти назвали несъедобной рыбу в городских водоемах
Зарыбление в столице проводится только в экологических целях
Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов
Только в Северном бассейне на иностранный транспорт приходится около 70 % всего флота
Лучшие и худшие марки консервов из сайры
Эксперты Роскачества провели проверку 23 популярных брендов
В России появится сеть государственных рыбных магазинов с доступными ценами
Стоимость продукции в них будет примерно на 20 % ниже, чем в рознице
На очередную «Рыбную неделю» привезут рыбные деликатесы и морепродукты
Четвертый фестиваль пройдет с 17 по 27 мая
Роспотребнадзор напомнил об опасности заражения паразитами через рыбу
Заражение происходит через рыбу, в которой находятся личинки паразитов
Роспотребнадзор предложил установить допустимую норму ртути в рыбе
Норму токсинов введут и в арахисе
На Рыбном рынке фестиваля «Золотая осень» пройдут тематические дни, посвященные корюшке и форели
Также при Рыбном рынке будет работать морской фастфуд-ресторан
ФАС проверит информацию о завышении цен на морепродукты
Ведомство запросило у Росрыболовства перечень видов продукции и данные о росте цен на них
Власти Москвы начали проверку пруда в Измайловском парке после массовой гибели рыбы
Результаты химического анализа должны быть готовы в течение недели
На «Павелецкой» открылся второй Boston Seefood & Bar
Меню в заведении такое же, как и в первой точке
МЧС будет спасать рыболовов с помощью снегоболотоходов
Теперь спасатели смогут быстро передвигаться по тонкому льду
Правительство России сократило список санкционных продуктов
Из него убрали мальков камбалы тюрбо и молодь устриц
На Велозаводском рынке заработает рыбный кластер
Кластер с коптильней и жаровней откроется 4 октября
В торговом центре «Кунцево Плаза» открылся ресторан Meat & Fish
Это второе заведение сети Сергея Миронова «Мясо & рыба»
Новые рыбные рестораны ПетербургаThe Village поговорил с поварами и управляющими рыбных заведений, открывшихся в этом году, о трудностях логистики и перспективах местных продуктов
Новые рыбные рестораны Петербурга The Village поговорил с поварами и управляющими рыбных заведений, открывшихся в этом году, о трудностях логистики и перспективах местных продуктов
Как выбирать рыбу? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
В Крылатском пройдёт «День рыбака»
На фестивале можно будет поймать и приготовить рыбу, а также посетить мастер-классы
Суши-бистро Cutfish на Патриарших Суши, роллы и блюда на гриле от сооснователей Glenuill
350 литров ухи для «Рыбной недели»
Уху приготовит концепт-шеф ресторанов «Есенинъ» и Monster Hills Константин Ивлев
Второй гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» The Village узнал, куда пойти и чем заняться на предстоящем гастрономическом мероприятии
На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров
В аквариум поместят речную рыбу
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
Государыня рыбка: Всё, что нужно знать о корюшке The Village поговорил с экспертами и составил простой гид по главному петербургскому специалитету
В Москве пройдёт фестиваль «Рыбная неделя»
Рыбу и другие продукты для фестиваля поставят российские компании
Чем сёмга отличается от лосося? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Россельхознадзор запретил ввоз рыбы через Литву
Решение принято по результатам сентябрьской проверки рыбной продукции
На Даниловском рынке открылось рыбное кафе #Fish Bazaar
Здесь готовят сибаса и дораду на гриле и запечённые в соли, стейк и сашими из тунца, а также кальмаров на гриле
Почему четверг — рыбный день? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
White Rabbit Family открывает рыбный ресторан «Сахалин»
Ресторан будет работать напрямую с рыбными хозяйствами Сахалинской области
Под чужую удочку: Что происходит с рыбой в ПетербургеКак формируется цена на рыбу, что такое морская биржа, почему местной рыбы так мало и как в Ропше выращивают инновационную форель — The Village досконально изучил городской рыбный рынок
Под чужую удочку: Что происходит с рыбой в Петербурге Как формируется цена на рыбу, что такое морская биржа, почему местной рыбы так мало и как в Ропше выращивают инновационную форель — The Village досконально изучил городской рыбный рынок
Россия запретила ввоз рыбных консервов из Польши
Ветеринарная служба страны не дала разрешения на проверку польских рыбоперерабатывающих предприятий
Ограничить наценки на рыбу
Сейчас цена рыбной продукции в рознице в среднем в 3,3 раза выше, чем у производителя
Россия ограничила ввоз норвежской рыбы через страны Таможенного союза
Теперь продукцию с 14 норвежских предприятий нельзя поставлять не только в Россию, но и в Беларусь, Казахстан и Армению
В России резко подорожает рыба
Поставщикам придётся понести дополнительные издержки, чтобы преодолеть последствия расширения продуктового эмбарго на Исландию
Россия расширила запрет на рыбные консервы из Латвии
Под запретом оказалась продукция пяти латвийских предприятий
Россия приостанавливает ввоз рыбных консервов с четырёх заводов в Латвии
Продукция остальных производителей пока исследуется
Аркадий Новиков открывает рыбный ресторан «Клёво»
Основа меню — рыба и морепродукты, выловленные в российских водоёмах
Как отличить размороженную рыбу от охлаждённой The Village рассказывает, по каким критериям можно отличить размороженную рыбу от охлаждённой
В Россельхознадзоре предупредили о возможном запрете на латвийские и эстонские шпроты
Россельхознадзор проверил четыре рыбоперерабатывающих предприятия в Эстонии и ещё пять — в Латвии
Компания «Русское море» снизила цены из-за укрепления рубля
Подешевели сельдь, красная деликатесная рыба, морская капуста и крабовые палочки
Московские рестораны обсудят возможность постоянных поставок российской рыбы
Вопрос о поставках обсудят во время круглого стола «Многообразие русской рыбы в ресторанах Москвы: реальность, проблемы и решения»
Универсальный способ разделки рыбы The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт важные советы
В Москве пройдёт рыбный фестиваль
Цель фестиваля — «повысить популярность российской рыбы и рыбной продукции»