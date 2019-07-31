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Смешные истории в блоге «ну да москва» Милицейские стаканы и странные перформансы у Кремля
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Смешные истории в блоге «ну да москва» Милицейские стаканы и странные перформансы у Кремля
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«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
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«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса» Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
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Инстаграм с винтажными чемоданами на продажу Сергей находит и восстанавливает чемоданы. У него их около сотни — от дореволюционных до позднесоветских
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Инстаграм с винтажными чемоданами на продажу Сергей находит и восстанавливает чемоданы. У него их около сотни — от дореволюционных до позднесоветских
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Черно-белый инстаграм глухого мойщика окон из ПетербургаОн вырос в ста метрах от Петропавловки, фарцевал в 1980-е, а теперь снимает видео о том, как правильно мыть окна
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Черно-белый инстаграм глухого мойщика окон из Петербурга Он вырос в ста метрах от Петропавловки, фарцевал в 1980-е, а теперь снимает видео о том, как правильно мыть окна
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Телеграм-канал о Петербурге, который ведет курьер доставки едыРоскошные парадные, аутентичные коммуналки и работа в условиях коронавируса
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Телеграм-канал о Петербурге, который ведет курьер доставки еды Роскошные парадные, аутентичные коммуналки и работа в условиях коронавируса
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«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
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«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
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«Электронекрасовка»: Медиа самой модной библиотеки МосквыПро советский авангард, фастфуд XIX века и столичный грипп
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«Электронекрасовка»: Медиа самой модной библиотеки Москвы Про советский авангард, фастфуд XIX века и столичный грипп
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«Орнамика»: Крупнейший в России онлайн-архив узоровПроект уже готовит выставку, где робот будет шить ковер
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«Орнамика»: Крупнейший в России онлайн-архив узоров Проект уже готовит выставку, где робот будет шить ковер
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«Советский футуризм»: Несбывшиеся мечты о технической революции Летающие «Волги», стоянки для дирижаблей и башни-грибы
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«Советский футуризм»: Несбывшиеся мечты о технической революции Летающие «Волги», стоянки для дирижаблей и башни-грибы
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Цензура, беспредел и бедность российских городов в паблике «Переулье»«Батон нарезного хлеба в кредит»
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Цензура, беспредел и бедность российских городов в паблике «Переулье» «Батон нарезного хлеба в кредит»
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Телеграм-бот, в котором можно слушать чужие аудиосообщения А еще отправлять свои
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Находки русского интерьера в паблике «Как в лучших домах Парижу»Дизайн, который невозможно забыть
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Находки русского интерьера в паблике «Как в лучших домах Парижу» Дизайн, который невозможно забыть
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Герои «Гарри Поттера» в Dior, Fendi и Saint LaurentУчимся у волшебников, как правильно носить люкс
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Герои «Гарри Поттера» в Dior, Fendi и Saint Laurent Учимся у волшебников, как правильно носить люкс
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Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурдаВроде антиутопия, а вроде уже все так и есть
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Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда Вроде антиутопия, а вроде уже все так и есть
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Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»«Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»
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Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты» «Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»
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Дворянские гнезда в инстаграме «Усадьбы России»Аккаунт, после которого захочется отправиться в автопутешествие по России
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Дворянские гнезда в инстаграме «Усадьбы России» Аккаунт, после которого захочется отправиться в автопутешествие по России
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«Сельская Надежда»: Инстаграм-рассказ о жизни в деревнеКаким видит сельский быт городская жительница
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«Сельская Надежда»: Инстаграм-рассказ о жизни в деревне Каким видит сельский быт городская жительница
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«Смешно, но скорее грустно»: Телеграм-бот, который добавляет ОМОН на фотографии25 тысяч пользователей и 60 тысяч картинок за сутки
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«Смешно, но скорее грустно»: Телеграм-бот, который добавляет ОМОН на фотографии 25 тысяч пользователей и 60 тысяч картинок за сутки
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Как выживать в городе, если ты девушка? Ответы — в инстаграме «Все хорошо, меня не убили»Как вести себя с пьяными, сталкерами и подозрительными типами в лифте
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