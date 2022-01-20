Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»

О чем мы будем говорить

Героями нашего подкаста становятся люди, которые смогли противостоять систематической дискриминации: бывший бездомный, организаторка секс-вечеринок, 58-летняя модель и женщина, которую лишили детей за употребление наркотиков.

Вместе с экспертами мы будем искать ответы на такие вопросы, как «что значит быть этичным хозяином своей собаке?», «почему надо помогать наркопотребителям?», «что хорошего в разврате?», «какие дискриминационные слова надо исключить из своего вокабуляра и почему?». «В любой сфере нашей жизни можно отыскать этику, будь то кровать, офис, желудок или смерть. Мы все это затронем», — говорит соавторка проекта Юля Рузманова. В общем, мы обсудим все, что вы хотели узнать о новой этике и культуре отмены, но боялись спросить.

В первом эпизоде мы обсудим, как секс-позитив меняет наши отношения с телом и сексуальностью. А соорганизаторка вечеринок «Райский сад» Дарико Агеева расскажет, чем секс-позитивные вечеринки отличаются от классических кинки-пати.

Продюсированием проекта занимается Полина Агаркова, продюсерка и редакторка студии «Либо/Либо». Она работала над подкастами «Хочу не могу», «Город, в котором» и «Либо выйдет, либо нет».