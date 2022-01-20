Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика» Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее
Что значит быть хорошим человеком в XXI веке — будем разбираться вместе в нашем подкасте «Неновая этика». В нем главредка The Village Таня Симакова и ее бывшая заместительница, журналистка Юля Рузманова обсуждают, как меняются социальные нормы прямо сейчас.
Послушать «Неновую этику» можно на любых платформах, в том числе на Spotify, Apple Podcasts, «Яндекс.Музыке» и Castbox. Ставьте нам оценки и оставляйте комментарии.
О чем мы будем говорить
Героями нашего подкаста становятся люди, которые смогли противостоять систематической дискриминации: бывший бездомный, организаторка секс-вечеринок, 58-летняя модель и женщина, которую лишили детей за употребление наркотиков.
Вместе с экспертами мы будем искать ответы на такие вопросы, как «что значит быть этичным хозяином своей собаке?», «почему надо помогать наркопотребителям?», «что хорошего в разврате?», «какие дискриминационные слова надо исключить из своего вокабуляра и почему?». «В любой сфере нашей жизни можно отыскать этику, будь то кровать, офис, желудок или смерть. Мы все это затронем», — говорит соавторка проекта Юля Рузманова. В общем, мы обсудим все, что вы хотели узнать о новой этике и культуре отмены, но боялись спросить.
В первом эпизоде мы обсудим, как секс-позитив меняет наши отношения с телом и сексуальностью. А соорганизаторка вечеринок «Райский сад» Дарико Агеева расскажет, чем секс-позитивные вечеринки отличаются от классических кинки-пати.
Продюсированием проекта занимается Полина Агаркова, продюсерка и редакторка студии «Либо/Либо». Она работала над подкастами «Хочу не могу», «Город, в котором» и «Либо выйдет, либо нет».
Почему мы обсуждаем этику
Таня Симакова
главредка The Village, соавторка «Неновой этики»
Про новую этику сейчас много говорят, и обычно с точки зрения очень привилегированных людей типа Собчак и Минаева. Понятное дело, для них культура отмены — очень страшное дело. Для меня было важно разобраться, как этика влияет на людей, которым повезло меньше: на тех, у кого есть опыт зависимости, бездомности, на женщин старшего возраста в поисках работы. И мы выясняем, как не усугублять их и так непростую жизнь.
Юля Рузманова
журналистка, соавторка «Неновой этики»
Запуская такой подкаст, выходишь на минное поле: все наблюдают, как ты сейчас подорвешься на том или ином слове или поступке. Например, в выпуске про наркопотребление мы почти час записи неправильно называли своих героев. А после выпуска про бездомных я подчистила свой инстаграм. Поэтому для меня подкаст «Неновая этика» — исследование, которое поможет нам всем стать лучше. Просто кто-то сейчас находится на нулевом уровне, а я с B1 хочу перейти на C1. У меня самой много вопросов к новой этике, начиная с того, что якобы никакой новой этики нет. Однако сейчас мы все же поняли, о чем речь.
Обложка: Настя Тютина для подкаста The Village «Неновая этика»