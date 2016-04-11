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«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»
Работа
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»Истории горожан, которых все же взяли
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«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»
Работа

«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу» Истории горожан, которых все же взяли

Работа

От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом

И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили

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От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом
Работа

От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили

«Меня не взяли на работу из-за внешности»
Личный опыт
«Меня не взяли на работу из-за внешности»Москвичку отказались принять на должность менеджера по закупкам, потому что она «похожа на запойного алкоголика»
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«Меня не взяли на работу из-за внешности»
Личный опыт

«Меня не взяли на работу из-за внешности» Москвичку отказались принять на должность менеджера по закупкам, потому что она «похожа на запойного алкоголика»

Новости

Сколько россиян отказываются от работы после успешного собеседования

И что не нравится соискателям в потенциальном месте трудоустройства

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Новости

Сколько россиян отказываются от работы после успешного собеседования И что не нравится соискателям в потенциальном месте трудоустройства

Новости

Как жители России и Европы ищут новую работу

Россияне предпочитают Skype и интервью с искусственным интеллектом личному общению с работодателями

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Новости

Как жители России и Европы ищут новую работу Россияне предпочитают Skype и интервью с искусственным интеллектом личному общению с работодателями

Новости

США возобновят визовые собеседования в региональных консульствах

Визовые услуги будут проводиться в ограниченном объеме

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Новости

США возобновят визовые собеседования в региональных консульствах Визовые услуги будут проводиться в ограниченном объеме

Помогает ли странное поведение получить работу?
Рабочий вопрос
Помогает ли странное поведение получить работу?Эксперты вспоминают самые необычные собеседования и резюме кандидатов на творческие должности
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Помогает ли странное поведение получить работу?
Рабочий вопрос

Помогает ли странное поведение получить работу? Эксперты вспоминают самые необычные собеседования и резюме кандидатов на творческие должности

Как пройти собеседование с генеральным директором
Рабочий вопрос
Как пройти собеседование с генеральным директоромУзнали, к чему готовиться и как вести себя на встрече, чтобы получить новую работу
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Как пройти собеседование с генеральным директором
Рабочий вопрос

Как пройти собеседование с генеральным директором Узнали, к чему готовиться и как вести себя на встрече, чтобы получить новую работу

Новости

Сервис для подготовки к собеседованиям на основе нейросетей

Об этом сообщает интернет-издание vc.ru

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Новости

Сервис для подготовки к собеседованиям на основе нейросетей Об этом сообщает интернет-издание vc.ru

Как продать себя дороже на собеседовании
Рабочий вопрос
Как продать себя дороже на собеседованииЭксперты рассказывают о том, как добиться более привлекательного предложения по зарплате
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Как продать себя дороже на собеседовании
Рабочий вопрос

Как продать себя дороже на собеседовании Эксперты рассказывают о том, как добиться более привлекательного предложения по зарплате

Что писать в резюме, если вы долго не работали в офисе?
Рабочий вопрос
Что писать в резюме, если вы долго не работали в офисе?Эксперты рассказывают, как объяснить отсутствие актуальных записей в трудовой книжке
13
Что писать в резюме, если вы долго не работали в офисе?
Рабочий вопрос

Что писать в резюме, если вы долго не работали в офисе? Эксперты рассказывают, как объяснить отсутствие актуальных записей в трудовой книжке

Сколько получает директор в Мексике, боец Росгвардии и другие?
Тест

Сколько получает директор в Мексике, боец Росгвардии и другие?Угадайте зарплату, указанную в самых необычных вакансиях на сайтах для поиска работы

Тест

Сколько получает директор в Мексике, боец Росгвардии и другие? Угадайте зарплату, указанную в самых необычных вакансиях на сайтах для поиска работы

Что делать, если вас не взяли
Рабочий вопрос
Что делать, если вас не взялиЭксперты советуют, как пережить отказ работодателя и провести работу над ошибками
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Что делать, если вас не взяли
Рабочий вопрос

Что делать, если вас не взяли Эксперты советуют, как пережить отказ работодателя и провести работу над ошибками

Как провалить все собеседования, путешествовать недорого и вовсе отказаться от денег
Личный опыт
Как провалить все собеседования, путешествовать недорого и вовсе отказаться от денег10 захватывающих историй об отношениях с деньгами
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Как провалить все собеседования, путешествовать недорого и вовсе отказаться от денег
Личный опыт

Как провалить все собеседования, путешествовать недорого и вовсе отказаться от денег 10 захватывающих историй об отношениях с деньгами

Обсуждать зарплату, искать работу по знакомству и решать другие рабочие вопросы
Рабочий вопрос
Обсуждать зарплату, искать работу по знакомству и решать другие рабочие вопросыThe Village выяснил, как себя вести в неоднозначных ситуациях на работе
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Обсуждать зарплату, искать работу по знакомству и решать другие рабочие вопросы
Рабочий вопрос

Обсуждать зарплату, искать работу по знакомству и решать другие рабочие вопросы The Village выяснил, как себя вести в неоднозначных ситуациях на работе

Как пройти собеседование по телефону или по скайпу?
Рабочий вопрос
Как пройти собеседование по телефону или по скайпу? The Village узнал, как не испортить впечатление о себе на виртуальной встрече с работодателем
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Как пройти собеседование по телефону или по скайпу?
Рабочий вопрос

Как пройти собеседование по телефону или по скайпу? The Village узнал, как не испортить впечатление о себе на виртуальной встрече с работодателем

Что ответить на просьбу рекрутера «Расскажите о себе»?
Рабочий вопрос
Что ответить на просьбу рекрутера «Расскажите о себе»?The Village разбирается в правилах самопрезентации на собеседовании
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Что ответить на просьбу рекрутера «Расскажите о себе»?
Рабочий вопрос

Что ответить на просьбу рекрутера «Расскажите о себе»? The Village разбирается в правилах самопрезентации на собеседовании

Как люди экономят и теряют деньги в кризис
Личный опыт
Как люди экономят и теряют деньги в кризисThe Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения
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Как люди экономят и теряют деньги в кризис
Личный опыт

Как люди экономят и теряют деньги в кризис The Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения

Как я сходила на 80 собеседований и провалилась
Личный опыт
Как я сходила на 80 собеседований и провалиласьМенеджер по продажам рассказала о том, как уже два месяца безрезультатно ищет работу и как к ней относятся потенциальные работодатели
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Как я сходила на 80 собеседований и провалилась
Личный опыт

Как я сходила на 80 собеседований и провалилась Менеджер по продажам рассказала о том, как уже два месяца безрезультатно ищет работу и как к ней относятся потенциальные работодатели

Что говорить на собеседовании, если вы часто меняли работу?
Рабочий вопрос
Что говорить на собеседовании, если вы часто меняли работу?The Village узнал, как объяснять большое количество строчек в резюме и стоит ли умалчивать о некоторых местах работы
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Что говорить на собеседовании, если вы часто меняли работу?
Рабочий вопрос

Что говорить на собеседовании, если вы часто меняли работу? The Village узнал, как объяснять большое количество строчек в резюме и стоит ли умалчивать о некоторых местах работы

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