Работа
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»Истории горожан, которых все же взяли
Работа
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу» Истории горожан, которых все же взяли
Работа
От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом
И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили
Работа
От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили
Личный опыт
«Меня не взяли на работу из-за внешности»Москвичку отказались принять на должность менеджера по закупкам, потому что она «похожа на запойного алкоголика»
Личный опыт
«Меня не взяли на работу из-за внешности» Москвичку отказались принять на должность менеджера по закупкам, потому что она «похожа на запойного алкоголика»
Новости
Сколько россиян отказываются от работы после успешного собеседования
И что не нравится соискателям в потенциальном месте трудоустройства
Новости
Сколько россиян отказываются от работы после успешного собеседования И что не нравится соискателям в потенциальном месте трудоустройства
Новости
Как жители России и Европы ищут новую работу
Россияне предпочитают Skype и интервью с искусственным интеллектом личному общению с работодателями
Новости
Как жители России и Европы ищут новую работу Россияне предпочитают Skype и интервью с искусственным интеллектом личному общению с работодателями
Новости
США возобновят визовые собеседования в региональных консульствах
Визовые услуги будут проводиться в ограниченном объеме
Новости
США возобновят визовые собеседования в региональных консульствах Визовые услуги будут проводиться в ограниченном объеме
Рабочий вопрос
Помогает ли странное поведение получить работу?Эксперты вспоминают самые необычные собеседования и резюме кандидатов на творческие должности
Рабочий вопрос
Помогает ли странное поведение получить работу? Эксперты вспоминают самые необычные собеседования и резюме кандидатов на творческие должности
Рабочий вопрос
Как пройти собеседование с генеральным директоромУзнали, к чему готовиться и как вести себя на встрече, чтобы получить новую работу
Рабочий вопрос
Как пройти собеседование с генеральным директором Узнали, к чему готовиться и как вести себя на встрече, чтобы получить новую работу
Новости
Сервис для подготовки к собеседованиям на основе нейросетей
Об этом сообщает интернет-издание vc.ru
Новости
Сервис для подготовки к собеседованиям на основе нейросетей Об этом сообщает интернет-издание vc.ru
Рабочий вопрос
Как продать себя дороже на собеседованииЭксперты рассказывают о том, как добиться более привлекательного предложения по зарплате
Рабочий вопрос
Как продать себя дороже на собеседовании Эксперты рассказывают о том, как добиться более привлекательного предложения по зарплате
Рабочий вопрос
Что писать в резюме, если вы долго не работали в офисе?Эксперты рассказывают, как объяснить отсутствие актуальных записей в трудовой книжке
Рабочий вопрос
Что писать в резюме, если вы долго не работали в офисе? Эксперты рассказывают, как объяснить отсутствие актуальных записей в трудовой книжке
Тест
Сколько получает директор в Мексике, боец Росгвардии и другие?Угадайте зарплату, указанную в самых необычных вакансиях на сайтах для поиска работы
Тест
Сколько получает директор в Мексике, боец Росгвардии и другие? Угадайте зарплату, указанную в самых необычных вакансиях на сайтах для поиска работы
Рабочий вопрос
Что делать, если вас не взялиЭксперты советуют, как пережить отказ работодателя и провести работу над ошибками
Рабочий вопрос
Что делать, если вас не взяли Эксперты советуют, как пережить отказ работодателя и провести работу над ошибками
Личный опыт
Как провалить все собеседования, путешествовать недорого и вовсе отказаться от денег10 захватывающих историй об отношениях с деньгами
Личный опыт
Как провалить все собеседования, путешествовать недорого и вовсе отказаться от денег 10 захватывающих историй об отношениях с деньгами
Рабочий вопрос
Обсуждать зарплату, искать работу по знакомству и решать другие рабочие вопросыThe Village выяснил, как себя вести в неоднозначных ситуациях на работе
Рабочий вопрос
Обсуждать зарплату, искать работу по знакомству и решать другие рабочие вопросы The Village выяснил, как себя вести в неоднозначных ситуациях на работе
Рабочий вопрос
Как пройти собеседование по телефону или по скайпу? The Village узнал, как не испортить впечатление о себе на виртуальной встрече с работодателем
Рабочий вопрос
Как пройти собеседование по телефону или по скайпу? The Village узнал, как не испортить впечатление о себе на виртуальной встрече с работодателем
Рабочий вопрос
Что ответить на просьбу рекрутера «Расскажите о себе»?The Village разбирается в правилах самопрезентации на собеседовании
Рабочий вопрос
Что ответить на просьбу рекрутера «Расскажите о себе»? The Village разбирается в правилах самопрезентации на собеседовании
Личный опыт
Как люди экономят и теряют деньги в кризисThe Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения
Личный опыт
Как люди экономят и теряют деньги в кризис The Village собрал лучшие истории о проблемах с деньгами и разных необычных способах их решения
Личный опыт
Как я сходила на 80 собеседований и провалиласьМенеджер по продажам рассказала о том, как уже два месяца безрезультатно ищет работу и как к ней относятся потенциальные работодатели
Личный опыт
Как я сходила на 80 собеседований и провалилась Менеджер по продажам рассказала о том, как уже два месяца безрезультатно ищет работу и как к ней относятся потенциальные работодатели
Рабочий вопрос
Что говорить на собеседовании, если вы часто меняли работу?The Village узнал, как объяснять большое количество строчек в резюме и стоит ли умалчивать о некоторых местах работы
Рабочий вопрос