Вероника Никитина ведущий консультант хедхантинговой компании

«Агентство Контакт»

Очень часто на собеседованиях можно услышать такие вопросы: «А почему именно мы?», «Где вы ещё проходили собеседование?» «Почему вы решили подать заявку именно на нашу программу?» Другой вариант: а почему L'Oreal, а не P&G, почему McKinsey, а не BCG, почему Сбербанк, а не ВТБ, и так далее. Знаю, что многим кандидатам не нравятся эти вопросы, так как чаще всего это воспринимается как просьба похвалить компанию, причём непонятно зачем.

Безусловно, есть вероятность, что неопытные сотрудники службы персонала могут задавать его лишь потому, что где-то слышали, что «это принято задавать», или встречали в условном списке «вопросов для собеседования», и их цель — послушать, как вы умеете отвечать на вопросы в принципе и формулировать свои мысли.

Но чаще с помощью этих вопросов рекрутер пытается понять, что вы знаете о компании и, соответственно, готовились ли к интервью, серьёзны ли ваши намерения, каковы ваши критерии выбора места работы, насколько они соответствуют компании.

Как правильно ответить на этот вопрос

Мало кому нравится идея петь дифирамбы каждой компании. В реальности людям просто нужна «нормальная работа тысяч на 60 (100–200) в месяц в западной компании», они подают резюме в 15 компаний — не каждый может всем рассказывать о том, как с первого класса мечтал работать именно здесь.

Большинство работодателей, как это ни удивительно, вполне адекватные люди, которые догадываются, что вы проходите собеседование не только у них, поэтому, в свою очередь, тоже не хотят слышать наивные ответы о вашей голубой мечте. Поэтому для того чтобы подготовиться, ответьте себе на несколько вопросов:

Каковы на самом деле ключевые для вас критерии выбора работы? Чем вы готовы пожертвовать, а чем нет? Почему для вас это важно? Какие важные для вас возможности может предложить именно этот работодатель? Какие качества в первую очередь ценит компания и чего ищет в потенциальных кандидатах? (Об этом можно догадаться по корпоративному сайту и интервью топ-менеджеров.) Какие из этих качеств мне близки и у меня развиты?

Если при ответе на вопрос о выборе компании вы используете нетривиальные факты, то даёте понять, что проделали определённую работу, чтобы собрать информацию. Например, вы рассказываете, что вчера Красный Крест вручил CEO компании специальную награду за их социальную программу в Западной Сахаре, или то, что у компании есть программа премирования лучших сотрудников поездками на краткосрочные стажировки в другие страны, где они выступают лидерами проектов. И эта информация есть только в статьях или книгах на английском языке. Всё это скажет о том, что вы хорошо подготовились к встрече. Это добавляет вам ценности как кандидату, так как каждому работодателю важно, чтобы его выбирали осознанно и рационально.

Очень важно правильно выбрать критерии, которые важны для вас при выборе компании. Одни кандидаты концентрируются на зарплате, другие говорят о харизматичном топ-менеджменте либо невероятном профессионале из числа сотрудников компании, третьи делают акцент на возможности уехать за границу, четвёртые рассказывают про удобный график работы. Узнав о вашей мотивации, работодатель может оценить, соответствует ли она тем реальным возможностям, которые он может предложить своим сотрудникам, и устраивает ли она его в принципе. При этом стоит помнить о целях такого вопроса. Ни одна компания не хотела бы, чтобы её выбирали только за высокую зарплату и материальные блага. Рекрутеры предпочитают, чтобы критериями были интересные задачи, коллектив, корпоративная культура или используемые методы работы. Эта мотивация более долгосрочная, и такие сотрудники более лояльны, а следовательно, не уйдут, если им предложат немного больше денег.

Стоит также учитывать возможности самой компании. Если вы говорите, что хотите уехать за границу, а в компании кризис, и в ближайшие пять лет никого в Европу на назначение не отправят, вас вряд ли возьмут. Или вы выбрали эту компанию из-за конкретного руководителя, а рекрутер знает, что этот человек завтра покинет компанию. Конечно, я немного утрирую, но в целом это работает примерно так.

И конечно, стоит заранее продумать ответ на вопрос, почему вы выбрали продажи, а не консалтинг, и почему хотите работать в Unilever, а не в P&G. Для этого помогут ответы на те же пункты. Если вы отвечаете, что выбрали L'Oreal, так как это крупнейшая, на ваш взгляд, компания на рынке, McKinsey — потому что это единственная американская консалтинговая компания, то работодатель точно понимает: вы крайне мало знаете о рынке, а следовательно, не очень серьёзно относитесь к поиску работы либо к конкретной вакансии. И это важная информация, так как вскоре вы можете узнать, что есть более привлекательные работодатели, и уйти.