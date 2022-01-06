Главные вопросы о работе и карьере

Когда стоит соглашаться на меньшую зарплату

Размер зарплаты — один из главных критериев при поиске работы. Но иногда компания так хороша, что хочется согласиться и на меньшие деньги, лишь бы стать частью такой команды. Обсудили с экспертами, правильная ли эта стратегия и когда не стоит так поступать.