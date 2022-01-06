Главные вопросы о работе и карьере
В прошлом году мы продолжили получать ответы на сложные вопросы о работе. Вспоминаем самые интересные из них.
Когда стоит соглашаться на меньшую зарплату
Размер зарплаты — один из главных критериев при поиске работы. Но иногда компания так хороша, что хочется согласиться и на меньшие деньги, лишь бы стать частью такой команды. Обсудили с экспертами, правильная ли эта стратегия и когда не стоит так поступать.Подробнее
Что делать, если работодатели считают вас «оверквалифайд»
«Оверквалифайд» — английский термин, которым эйчары часто объясняют соискателям причину отказа. Но не очень понятно, почему компании не хотят брать слишком квалифицированных сотрудников и что им в таком случае делать. Ищем ответы на эти вопросы.Подробнее
Нужно ли рассказывать начальнику про свои подработки
Удаленная работа создает больше возможностей для подработки: удаленщики подрабатывают в два раза чаще сотрудников, приезжающих в офис. Но у работодателя могут возникнуть вопросы к фрилансу. Разбираемся, стоит ли рассказывать о дополнительной нагрузке и как это сделать.Подробнее
Как искать работу после долгого перерыва
Долгий перерыв в трудовом стаже работодателей обычно пугает. Декретный отпуск, жизнь за границей, поиски себя на тропических островах вызывают вопросы у нанимателей. Разбираемся с экспертами, как объяснить на собеседовании пробел в резюме и быстро влиться в рабочий процесс.Подробнее
Как опыт работы влияет на зарплату
Специалисты сервиса «Работа.ру» посчитали для нас, сколько могут получать люди с одной и той же специальностью, но с разным опытом работы. А еще мы узнали, в каких областях этот опыт ценится больше всего.Подробнее
Фотографии: обложка – chika_milan – stock.adobe.com, 1 – nikkimeel – stock.adobe.com, 2 – sata_production – stock.adobe.com, 3 – Halfpoint – stock.adobe.com