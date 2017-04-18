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Тест18 апреля 2017

Сколько получает директор в Мексике, боец Росгвардии и другие? Угадайте зарплату, указанную в самых необычных вакансиях на сайтах для поиска работы

Сколько получает директор в Мексике, боец Росгвардии и другие?
РедакторЛена Верещагина

The Village уже предлагал читателям угадать, сколько получают люди разных профессий. В новом тесте мы собрали свежие необычные вакансии и предлагаем проверить, как вы ориентируетесь на HR-рынке. Для выбора правильного ответа прочитайте описание вакансии и щелкните мышкой на карточку с суммой, которая кажется вам подходящей.

Пилот

Компания UTair ищет командира воздушного судна Ми-8МТВ для работы в странах Латинской Америки. Кандидат должен свободно владеть английским, испанским и русским языками, а также иметь большой опыт работы пилотом вертолета, в том числе в горной местности. Работа предполагает заграничные командировки три-четыре раза в месяц. Сколько будет получать командир воздушного судна Ми-8МТВ?

Управляющий загородным домом

Кадровое агентство ищет управляющего загородным домом. Кандидат должен иметь похожий опыт работы, уметь управлять командой персонала от 7 до 25 человек, иметь навыки генеральной уборки больших площадей, ухода за VIP-гардеробом и знания по сервировке стола и подаче блюд. Желаемые личные качества — уравновешенный характер, интуитивная проницательность и требовательность к себе. Управляющий будет организовывать работу персонала в Краснодаре и других домовладениях клиента — в Москве, Сочи и Дубае. Какой будет зарплата управляющего загородным домом?

Швея исторической одежды

Для пошива мужской и женской исторической одежды ищут портного-лаборанта. Среди требований — образование швеи или портного, умение работать с утюгом и обязательный опыт аналогичной работы. Портной будет работать в команде с инструктором, раскраивать образцы по готовым лекалам и отшивать новые изделия. Сколько будет получать портной по пошиву мужской и женской военной исторической одежды?

Боец Росгвардии

ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области ищет бойца. Среди прочего в его обязанности будет входить обеспечение охраны общественной безопасности при проведении спортивно-массовых, общественно-политических, религиозно-культовых мероприятий, недопущение массовых беспорядков и экстремистских проявлений, а также участие в проведении специальных операций по освобождению заложников и задержанию террористов. От кандидата требуют окончить хотя бы 11 классов и пройти службу в вооруженных силах. Условия — работа сутки через трое, 40-дневный отпуск и путевки в санатории. Сколько будет получать боец Росгвардии?

Светский хроникер

Издание «Дни.ру» ищет обозревателя светской хроники. Основная задача журналиста — посещать пресс-конференции, съемочные площадки и фестивали в поиске материалов о звездах российского и зарубежного шоу-бизнеса. От кандидата ожидают готовности работать в команде и активной жизненной позиции. Какой будет зарплата обозревателя светской хроники?

Сейлз-менеджер со знанием китайского

IT-компания, которая работает с клиентами из Малайзии, Китая, Чехии, Кипра и Индонезии, ищет менеджера по продажам со знанием китайского языка. Главные требования — уверенное знание китайского, английский на уровне разговорного, а также отличная эрудиция и хорошее знание брокерского бизнеса. Одна из обязанностей — деловые поездки в Лондон, Гонконг, Лимасол от трех до пяти раз в год. Сколько будет получать менеджер по продажам со знанием китайского языка, не считая процентов с продаж?

Формовщик колбасы

Московскому заводу мясопродуктов требуется формовщик колбасных изделий. Должностных обязанностей всего две — формовка колбасных изделий, укладка в форму и передача на дальнейшую обработку. От кандидата требуют опыт работы на аналогичной должности и обещают летние надбавки. Какой будет зарплата формовщика колбасных изделий?

Директор в Мексику

Стартап, специализирующийся на курьерских услугах, ищет руководителя проекта в Мексике. Тот будет должен запустить сервис в Мехико и других городах страны, организовать call-центр и маркетинговую службу. Требования — свободное владение английским и испанским, опыт в маркетинге с сегментом B2B. Переезжать при этом вроде бы не обязательно: работодатель предлагает офис в центре Москвы. Какой будет зарплата руководителя проекта в Мексике?

Продавец Bentley

Mercury объявляет вакансию менеджера по продажам автомобилей Bentley. Чтобы попасть на эту должность, кандидат должен иметь опыт работы с VIP-клиентами — например, продавать ювелирные изделия, яхты, самолеты или телефоны Vertu. Еще нужны интерес к индустрии дорогих спортивных автомобилей и готовность к ненормированному рабочему дню и напряженной работе. Зарплата состоит из оклада и процента с личных продаж. Сколько составляет базовая зарплата менеджера по продажам автомобилей Bentley?

Специалист в британское посольство

Посольство Великобритании в Москве ищет специалиста визового центра. В описании вакансии предупреждают, что 90 % времени придется носить коробки с документами, которые могут весить до 7 килограммов. Кандидат должен быть готов к физическим нагрузкам, эффективно распределять свое рабочее время при высокой загруженности и в стрессовых ситуациях. Сколько будет получать специалист визового отдела?

Источники: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Обложка: Анаит Оганян

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Комментарии

5 комментариев
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RA
Round Ale

Вот и учи "полезный" китайский язык - "потому что на нем разговаривает большинство населения мира"! 

Вот потому, что на нем так многие разговаривают, потому он и не нужен - в Китае можно дешевле нанять, а те, кто учит китайский будут работать на работах за 50 тысяч рублей да еще под китайским руководством (ха-ха)

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